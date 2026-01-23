РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10140 посетителей онлайн
Новости Членство Украины в ЕС
4 551 19

Сибига ответил Орбану на заявление о "столетии блокирования ЕС для Украины": "Ваш хозяин в Москве не продержится 100 лет"

сибіга

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что венгерский премьер Виктор Орбан переоценивает свои возможности заблокировать европейское будущее Украины после его обещания "100 лет не пускать Украину в ЕС".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Х Сибиги.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Сибига прокомментировал слова Орбана о "тайном плане Еврокомиссии" по поддержке Украины и ее членства в ЕС, а также заявление премьера, что в Венгрии в течение следующих 100 лет "не будет парламента, который проголосовал бы за вступление Украины в ЕС".

"Этот план обречен на провал, господин премьер-министр. Ваш хозяин в Москве не продержится 100 лет, даже если бы вы были готовы отдать ему все органы для пересадки. А в день вступления Украины в ЕС мы повесим этот заголовок в рамке в Верховной Раде Украины, чтобы помнить о вашей лжи в течение следующих 100 лет", - подчеркнул Сибига.

Что предшествовало?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время форума в Давосе заявил, что в ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосовал бы за вступление украинцев в Европейский союз.

Автор: 

членство в ЕС (1253) Сибига Андрей (897) Орбан Виктор (833)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Дуже гарна і дотепна відповідь підсвинку Орбану
від пана Сибіги +++
показать весь комментарий
23.01.2026 15:00 Ответить
+7
Можна було відповісти орбану ще простішими і доступнішими словами !
До речі , цей персонаж на картинці і схожий на Сибігу ..
..
показать весь комментарий
23.01.2026 15:08 Ответить
+5
Так, Сибіга дуже гарно цій потворі відповів. Пусть тепер орбан щось собі там булькає, як жижа поносна😅 може накидатися горілкою з фіцо після тої відповіді від України, а горілку їм русня підкине.
показать весь комментарий
23.01.2026 15:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та и этот шакал Табака не протянет столько. Или сам подохнет, как гнида, или добрые люди помогут ему сдохнуть. Только таким ещё нужно кол в сердце вбивать после смерти. И не хоронить на кладбище. Лучше где-то на свалке прикопать и пусть там воняет, ему по чину.
показать весь комментарий
23.01.2026 15:00 Ответить
Страчених за вироком Нюрнберзького трибуналу кремирували, а попіл розвіяли у повітрі (з літака). Приблизно так само вчинили в Ізраїлі з тілом А. Ейхмана (попіл висипали у море).
показать весь комментарий
23.01.2026 15:10 Ответить
По правилам дипломатії Сибіга не міг такого сказати орбану. Але той все зрозумів... як і про того віктора без прізвища та громадянства, якому Зе закликав надавати потиличників (вигнати з ЄС і НАТО).
показать весь комментарий
23.01.2026 15:15 Ответить
Яка нах дипломатія, друже, прокинься, вже давно пішов новий світ з новими правилами. Трамп не дасть ********))
показать весь комментарий
23.01.2026 15:38 Ответить
А сам Орбан стільки проживе? Виходить за Х. Насреддіном, який (якщо правильно пам'ятаю) обіцяв еміру за 10 років навчити його ішака розмовляти, та пояснив свою логіку: за 10 років хтось обов'язково помре - або я, або ішак, або емір.
показать весь комментарий
23.01.2026 15:06 Ответить
а твій нік схожий на москальський. Ой, а він і є москальський
показать весь комментарий
23.01.2026 15:39 Ответить
А твій коментар схожий на ідіотський .. Ой , та він і дійсно - ідіотський ..
показать весь комментарий
23.01.2026 15:55 Ответить
Україна обрала стратегію зовнішньої політики у постійному підгавкуванні популістичних фраз без жодного позитивного результату.
показать весь комментарий
23.01.2026 15:21 Ответить
.. чекаємо на демострацію дулі.
показать весь комментарий
23.01.2026 15:28 Ответить
нууу.. цей світ починає знуля, тому я не здивуюся шо в новій "Раді Миру" будуть такі жести як "фак" та "дуля" загальноприйнятими
показать весь комментарий
23.01.2026 15:40 Ответить
А було б краще,, щоб поруч з цитатою в рамці висів сам хряк
показать весь комментарий
23.01.2026 15:57 Ответить
Підвищений рівень сморіду від кацапських підстилок останнім часом. Значить ***** істерить. В кацапстані справи погіршуються.
показать весь комментарий
23.01.2026 16:12 Ответить
Відмінна відповідь!
Шкода, що не можна було пригодади як вони були проти вступу Фінляндії і Швеції у НАТО. Ніколи, ні за що, ні, ні, ні.... ну добре, якщо Туреччина не проти, то і ми не проти, дякуємо за дзвінок Пане Президенте Байден
показать весь комментарий
23.01.2026 16:36 Ответить
Нова відповідь козаків угорському жупану.
показать весь комментарий
23.01.2026 16:59 Ответить
 
 