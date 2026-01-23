Сибига ответил Орбану на заявление о "столетии блокирования ЕС для Украины": "Ваш хозяин в Москве не продержится 100 лет"
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что венгерский премьер Виктор Орбан переоценивает свои возможности заблокировать европейское будущее Украины после его обещания "100 лет не пускать Украину в ЕС".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Х Сибиги.
Сибига прокомментировал слова Орбана о "тайном плане Еврокомиссии" по поддержке Украины и ее членства в ЕС, а также заявление премьера, что в Венгрии в течение следующих 100 лет "не будет парламента, который проголосовал бы за вступление Украины в ЕС".
"Этот план обречен на провал, господин премьер-министр. Ваш хозяин в Москве не продержится 100 лет, даже если бы вы были готовы отдать ему все органы для пересадки. А в день вступления Украины в ЕС мы повесим этот заголовок в рамке в Верховной Раде Украины, чтобы помнить о вашей лжи в течение следующих 100 лет", - подчеркнул Сибига.
Что предшествовало?
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время форума в Давосе заявил, что в ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосовал бы за вступление украинцев в Европейский союз.
Шкода, що не можна було пригодади як вони були проти вступу Фінляндії і Швеції у НАТО. Ніколи, ні за що, ні, ні, ні.... ну добре, якщо Туреччина не проти, то і ми не проти, дякуємо за дзвінок Пане Президенте Байден