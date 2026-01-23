Сибіга відповів Орбану на заяву про "сторіччя блокування ЄС для України": "Ваш господар у Москві не протягне 100 років"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що угорський прем’єр Віктор Орбан переоцінює свої можливості заблокувати європейське майбутнє України після його обіцянки "100 років не пускати Україну до ЄС".

Сибіга прокоментував слова Орбана про "таємний план Єврокомісії" щодо підтримки України та її членства у ЄС, а також заяву прем’єра, що в Угорщині протягом наступних 100 років "не буде парламенту, який би проголосував за вступ України до ЄС".

"Цей план приречений на провал, пане прем'єр-міністре. Ваш господар у Москві не протягне 100 років, навіть якби ви були готові віддати йому всі органи для пересадки. А в день вступу України до ЄС ми повісимо цей заголовок в рамці у Верховній Раді України, щоб пам’ятати про вашу брехню протягом наступних 100 років", - підкреслив Сибіга.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Конфіденційний документ" Єврокомісії передбачає вступ України до ЄС до 2027 року, - Орбан

Що передувало?

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час форуму в Давосі заявив, що в найближчі 100 років в Угорщині не буде парламенту, який би проголосував за вступ українців до Європейського союзу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан образився на заяву Зеленського про "ляпас": "Кожен отримає по заслугах"