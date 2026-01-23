Сибіга відповів Орбану на заяву про "сторіччя блокування ЄС для України": "Ваш господар у Москві не протягне 100 років"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що угорський прем’єр Віктор Орбан переоцінює свої можливості заблокувати європейське майбутнє України після його обіцянки "100 років не пускати Україну до ЄС".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Х Сибіги.

Сибіга прокоментував слова Орбана про "таємний план Єврокомісії" щодо підтримки України та її членства у ЄС, а також заяву прем’єра, що в Угорщині протягом наступних 100 років "не буде парламенту, який би проголосував за вступ України до ЄС".

"Цей план приречений на провал, пане прем'єр-міністре. Ваш господар у Москві не протягне 100 років, навіть якби ви були готові віддати йому всі органи для пересадки. А в день вступу України до ЄС ми повісимо цей заголовок в рамці у Верховній Раді України, щоб пам’ятати про вашу брехню протягом наступних 100 років", - підкреслив Сибіга.

Що передувало?

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час форуму в Давосі заявив, що в найближчі 100 років в Угорщині не буде парламенту, який би проголосував за вступ українців до Європейського союзу.

Топ коментарі
+20
Дуже гарна і дотепна відповідь підсвинку Орбану
від пана Сибіги +++
23.01.2026 15:00 Відповісти
+7
Можна було відповісти орбану ще простішими і доступнішими словами !
До речі , цей персонаж на картинці і схожий на Сибігу ..
..
23.01.2026 15:08 Відповісти
+5
Так, Сибіга дуже гарно цій потворі відповів. Пусть тепер орбан щось собі там булькає, як жижа поносна😅 може накидатися горілкою з фіцо після тої відповіді від України, а горілку їм русня підкине.
23.01.2026 15:19 Відповісти
Та и этот шакал Табака не протянет столько. Или сам подохнет, как гнида, или добрые люди помогут ему сдохнуть. Только таким ещё нужно кол в сердце вбивать после смерти. И не хоронить на кладбище. Лучше где-то на свалке прикопать и пусть там воняет, ему по чину.
23.01.2026 15:00 Відповісти
Страчених за вироком Нюрнберзького трибуналу кремирували, а попіл розвіяли у повітрі (з літака). Приблизно так само вчинили в Ізраїлі з тілом А. Ейхмана (попіл висипали у море).
23.01.2026 15:10 Відповісти
По правилам дипломатії Сибіга не міг такого сказати орбану. Але той все зрозумів... як і про того віктора без прізвища та громадянства, якому Зе закликав надавати потиличників (вигнати з ЄС і НАТО).
23.01.2026 15:15 Відповісти
Яка нах дипломатія, друже, прокинься, вже давно пішов новий світ з новими правилами. Трамп не дасть ********))
23.01.2026 15:38 Відповісти
А сам Орбан стільки проживе? Виходить за Х. Насреддіном, який (якщо правильно пам'ятаю) обіцяв еміру за 10 років навчити його ішака розмовляти, та пояснив свою логіку: за 10 років хтось обов'язково помре - або я, або ішак, або емір.
23.01.2026 15:06 Відповісти
Можна було відповісти орбану ще простішими і доступнішими словами !
До речі , цей персонаж на картинці і схожий на Сибігу ..
..
23.01.2026 15:08 Відповісти
а твій нік схожий на москальський. Ой, а він і є москальський
23.01.2026 15:39 Відповісти
А твій коментар схожий на ідіотський .. Ой , та він і дійсно - ідіотський ..
23.01.2026 15:55 Відповісти
Україна обрала стратегію зовнішньої політики у постійному підгавкуванні популістичних фраз без жодного позитивного результату.
23.01.2026 15:21 Відповісти
.. чекаємо на демострацію дулі.
23.01.2026 15:28 Відповісти
нууу.. цей світ починає знуля, тому я не здивуюся шо в новій "Раді Миру" будуть такі жести як "фак" та "дуля" загальноприйнятими
23.01.2026 15:40 Відповісти
А було б краще,, щоб поруч з цитатою в рамці висів сам хряк
23.01.2026 15:57 Відповісти
Підвищений рівень сморіду від кацапських підстилок останнім часом. Значить ***** істерить. В кацапстані справи погіршуються.
23.01.2026 16:12 Відповісти
Відмінна відповідь!
Шкода, що не можна було пригодади як вони були проти вступу Фінляндії і Швеції у НАТО. Ніколи, ні за що, ні, ні, ні.... ну добре, якщо Туреччина не проти, то і ми не проти, дякуємо за дзвінок Пане Президенте Байден
23.01.2026 16:36 Відповісти
Нова відповідь козаків угорському жупану.
23.01.2026 16:59 Відповісти
 
 