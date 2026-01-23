"Конфіденційний документ" Єврокомісії передбачає вступ України до ЄС до 2027 року, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що на саміті Європейського Союзу лідерам представили конфіденційний документ Єврокомісії, який передбачає вступ України до ЄС до 2027 року та масштабне фінансування Києва.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на Telex.

За словами угорського прем’єра, під час саміту йшлося про документ, зміст якого він "не має права розголошувати". У ньому, стверджує Орбан, передбачено виділення 800 млрд євро для України, а також додатково обговорюється можливість ще 700 млрд євро.

"Ми думали, що це була початкова позиція, яка згодом буде пом’якшена", - заявив Орбан, додавши, що пропозицію ухвалили "точно так, як вона надійшла з України". Він попередив, що реалізація такого плану вимагатиме масштабних запозичень і покладе фінансовий тягар на майбутні покоління європейців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан образився на заяву Зеленського про "ляпас": "Кожен отримає по заслугах"

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС

Прем’єр-міністр наголосив, що Угорщина й надалі блокуватиме вступ України до ЄС та будь-які бюджетні рамки Союзу, які передбачають фінансування України. Водночас він зазначив, що окремі держави можуть підтримувати Київ на добровільній основі, але примусове колективне фінансування, за його словами, "знищить Європейський Союз".

Відповідаючи на інше запитання, Орбан заявив, що відповідно до цього ж "конфіденційного документа" Україна має приєднатися до ЄС до 2027 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кожен Віктор, який живе на європейські гроші, заслуговує на ляпас, - Зеленський

Топ коментарі
+19
Але є ще одна погана новина для жаби, його при владі вже не буде
показати весь коментар
23.01.2026 10:40
+14
Вибори в Угорщині в квітні.Такого Мудака (з великої літери) повинні угорці змести.
показати весь коментар
23.01.2026 10:46
+7
У квітні, начебто.
показати весь коментар
23.01.2026 10:47
Та хто його зна, там теж можуть знайтись свої 73%..
показати весь коментар
23.01.2026 12:29 Відповісти
коли на мадярії вибори?
показати весь коментар
23.01.2026 10:42 Відповісти
кацап,це ти свій плєбс та "перемогу" у вигляді моркви намалював?
показати весь коментар
23.01.2026 10:46 Відповісти
що ти хотів сказати цим фото?
показати весь коментар
23.01.2026 11:12 Відповісти
Класне фото. Знаєш чому Буданов не дивиться в очі Краснову?
показати весь коментар
23.01.2026 11:33 Відповісти
А що,на зустрічах всі один одному постійно в очі дивляться?
показати весь коментар
23.01.2026 11:58 Відповісти
Основні причини, чому людина не дивиться в очі:

Приховування правди: Часто вважається ознакою брехні, маніпуляції або спроби приховати справжні емоції.
Емоційний дискомфорт: Уникання погляду сигналізує про сором, вину, почуття ніяковості або невпевненість у собі.
Соціальні та психологічні причини: Людина може відчувати тривогу, страх, або бути надмірно чутливою до зорових стимулів.
Розмова в процесі: Часто люди відводять погляд, коли намагаються зібрати думки або не хочуть, щоб їх перебивали.
Неповага або байдужість: Уникання погляду може бути формою ігнорування, неповаги або втоми від співрозмовника.
Культурні особливості: В деяких випадках (наприклад, спілкування жінок з чоловіками в деяких культурах) це може бути проявом вихованості та поваги
показати весь коментар
23.01.2026 12:30 Відповісти
Думаю, що Буданов не хотів показати Краснову, що він про нього все знає.
показати весь коментар
23.01.2026 12:31 Відповісти
Є розширена версія цього фото )))
показати весь коментар
23.01.2026 13:11 Відповісти
Та морквина має бути у кацапа не з переду, а в заді.
показати весь коментар
23.01.2026 11:17 Відповісти
для кацапа це все попереду,як тільки кацапу будуть давати водяру,тютюн та цукор по талонах,кацап не тільки моркву собі у сраку засуне.
показати весь коментар
23.01.2026 11:21 Відповісти
🤣🤣🤣🤣а не мудак втвоєму розумінні то зеля якого вибрали українці??
показати весь коментар
23.01.2026 10:57 Відповісти
А в твоєму?
показати весь коментар
23.01.2026 11:05 Відповісти
Зелю любиш ?
показати весь коментар
23.01.2026 11:06 Відповісти
Ні. Я по жінкам. А ти, я бачу, Орбана любиш.
показати весь коментар
23.01.2026 12:39 Відповісти
Мухи окремо, котлети окремо. Чи ви завжди хаваєте не перебираючи?
показати весь коментар
23.01.2026 11:34 Відповісти
вчергове не пройшов перевірку на вшивість - злив конфіденційний документ...
показати весь коментар
23.01.2026 10:55 Відповісти
Він там шось про 100 років казав ще)) цікаво, вітьок 100 років правити зібрався?
показати весь коментар
23.01.2026 11:19 Відповісти
Це він у пу хоче для себе аванс за 100 років вибити.
показати весь коментар
23.01.2026 12:59 Відповісти
Який він там "конфіденційний", якщо про його зміст знає будь-яке лайно, типу орбана?
показати весь коментар
23.01.2026 11:20 Відповісти
Вместо венгрии.
показати весь коментар
23.01.2026 11:36 Відповісти
Продовжує лякати свій електорат.
показати весь коментар
23.01.2026 11:42 Відповісти
Статтевий орбан.
показати весь коментар
23.01.2026 11:54 Відповісти
А це означає, що ЄС впенений, що у 2026р. від ішака залишаться лише роги та копита. Ніхто нікого і нікуди не прийме, доки це чмо при владі.
показати весь коментар
23.01.2026 14:14 Відповісти
 
 