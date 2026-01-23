"Конфіденційний документ" Єврокомісії передбачає вступ України до ЄС до 2027 року, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що на саміті Європейського Союзу лідерам представили конфіденційний документ Єврокомісії, який передбачає вступ України до ЄС до 2027 року та масштабне фінансування Києва.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на Telex.

За словами угорського прем’єра, під час саміту йшлося про документ, зміст якого він "не має права розголошувати". У ньому, стверджує Орбан, передбачено виділення 800 млрд євро для України, а також додатково обговорюється можливість ще 700 млрд євро.

"Ми думали, що це була початкова позиція, яка згодом буде пом’якшена", - заявив Орбан, додавши, що пропозицію ухвалили "точно так, як вона надійшла з України". Він попередив, що реалізація такого плану вимагатиме масштабних запозичень і покладе фінансовий тягар на майбутні покоління європейців.

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС

Прем’єр-міністр наголосив, що Угорщина й надалі блокуватиме вступ України до ЄС та будь-які бюджетні рамки Союзу, які передбачають фінансування України. Водночас він зазначив, що окремі держави можуть підтримувати Київ на добровільній основі, але примусове колективне фінансування, за його словами, "знищить Європейський Союз".

Відповідаючи на інше запитання, Орбан заявив, що відповідно до цього ж "конфіденційного документа" Україна має приєднатися до ЄС до 2027 року.

