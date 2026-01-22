Кожен Віктор, який живе на європейські гроші, заслуговує на ляпас, - Зеленський

Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі розкритикував європейських лідерів, які, за його словами, діють в інтересах Росії, натякнувши на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Під час своєї промови Зеленський заявив, що Європа зможе сприйматися як глобальний гравець лише тоді, коли її дії будуть стримувати й лякати противників, зокрема й тих, хто перебуває всередині Європейського Союзу.

У цьому контексті президент України згадав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, заявивши, що він та його однодумці "заслуговують на ляпас".

"Ми всі бачимо, що сили, які намагаються знищити Європу, не зникають з жодним днем, вони можуть діяти вільно, навіть всередині Європи. Кожен Віктор, який живе на європейські гроші, намагаючись продати європейські інтереси, заслуговує на ляпас.

І якщо він почувається комфортно в Москві, це не означає, що ми повинні дозволити європейським столицям перетворитися на "маленькі Москви"", - сказав Зеленський.

Топ коментарі
Європейський стратерг... Ти з українськими міндічами розберися.
22.01.2026 17:32 Відповісти
Ти диви як воно роздухарилося! Баканова з міндічем пригадай!
22.01.2026 17:32 Відповісти
Дайте йому скумбрії! Кожного клоуна з ОПи, який мародерить європейську допомогу, треба лупцювати ногами так, щоб у повітрі висів і землі не торкався.
22.01.2026 17:33 Відповісти
Завод Rheinmetall з виробництва снарядів в Україні все ще не почали будувати, тепер названо нові причини.

Пруф: https://defence-ua.com/news/zavod_rheinmetall_z_virobnitstva_snarjadiv_vse_sche_ne_pochali_buduvati_teper_nazvano_novi_prichini-21522.html
22.01.2026 17:29 Відповісти
У нас завжди були ну дуже забюрокритизовані процеси отримання землі, зміни цільового, проектної документації по підключенню до мереж, узгодження архітектурної документації.
Починаючи ще з Кравчука.
Зеленський - а що зеленський? Він баран.
Щоб будувати швидко - треба мати толкових українських проектних менеджерів.
Тоді і без хабарів і без черг.
З власного багаторічного досвіду - зустрічав багато схожих ситуацій.
Це так само колись IKEA лоханулася. Потім ARCA.
Проектний менеджмент в виробничих проектах - мільйон скритих каменів і треба знати кожний.
22.01.2026 17:36 Відповісти
А два Владимира точно заработали на смертную казнь
22.01.2026 17:29 Відповісти
Зеленьський мстивий, розумовообмежений карлік. Чи корисні Україні, твої особисті " отвєткі Орбану"? 8автра Урощина буде саботувати пункти пропуску для авто, залізиці і головне- електроенергії. Тобі, клоуну, у піжамі все рівно, тебе не колише, як виживвють люди у холодних квартирах.
Тобі, клоуну, власне ЕГО потішити, Орбана обложити.
Гидота молоросійська.
22.01.2026 18:10 Відповісти
А ты, пся крев, за чей счёт живёшь?
22.01.2026 17:36 Відповісти
Я б на місці Зеленського принципово дистанціювався зараз від теми Угорщини, бо Орбан буде це використовувати у передвиборчій кампанії, яку він має всі шанси програти.
Зараз у відповідь на це висловлювання Орбан-Сіярто розвоняються, що ось бачите, Президент України дозволяє собі ображати нашу країну, він хоче наших людей на війні, гроші наших пенсіонерів для України . . . Це політична помилка.

Зараз (до квітня) Орбана треба принципово НЕ ПОМІЧАТИ. Бо людям властиво гуртуватися навколо прапору, а мадяри - народ гоноровий. Якщо їх залишити самим собі, вони його сожруть. Якщо на нього гнати зараз, вони через національний гонор його підтримають.

Так само, як рейтинги Зеленського зросли, коли Трамп в його бік почав пургу гнати - ніхто ж не вслуховувався у звинувачення в корупції і т. п. - всі українці одразу сказали "сам дурак" (і мабуть правильно).

Тому, пане Президенте, хочете, аби Орбан впав нарешті - не згадуйте це прізвище до виборів взагалі. Це - найкраща стратегія.
22.01.2026 17:43 Відповісти
Все просто - прямо зараз кацапи "раптово наносять удар" в якийсь вузол нафтопроводу Дружба . Трранспортування припиняється і в розпал зими мадяри залишаються без нафти - і на весну вони САМІ того Орбана викинуть !
22.01.2026 17:54 Відповісти
А Орбан к цей час, зеявляє про "аварію на підстанціях" для передачі електрики в Україну. І найбільша питома вага електрики в Україні просто зникає. І так до кінця зими. Ви цього у ведмедчука добиваєтеся?
22.01.2026 18:14 Відповісти
Не заявить - на мадярів ракети не падають .
22.01.2026 18:19 Відповісти
Ага, а що, вам у ведмедчука не розказали, що інколи " коротке замикання" буває.?
22.01.2026 18:25 Відповісти
А я думаю, навпаки, треба жабу постійно макати в лайно. І кожного разу наголошувати, що орбан то одне, а угорці - зовсім інше. Мадяр, інші повинні нагадувати, що Угорщина - наш союзник, обіцяти золоті гори, покращення логістики. 56-й рік нагадувати і дякувати, дякувати, де треба і не треба (Трамп падло навчив)
22.01.2026 17:57 Відповісти
Вітя , тобі плохо !? Дєржись друг ..
..
22.01.2026 17:43 Відповісти
Нафту йому припини постачати !
Скільки ж можна ганьбитися ...?
22.01.2026 17:51 Відповісти
А кожен міндіч чи баканов, що вкрали українські, американські і європейські гроші заслуговують на ордена?
22.01.2026 17:51 Відповісти
А кожен Володимир який в долі з міндічами нащо заслуговує?
22.01.2026 18:01 Відповісти
тупе бидло дорвалось до трибуни.
22.01.2026 18:07 Відповісти
А два вовочки один тут другий в рашці домовилися в омані утилізувати українців, що ти на це скажеш? І це я думаю не фантастика.
22.01.2026 18:09 Відповісти
Який ляпас???? Добрий ******* з відвідинами моргу.
22.01.2026 18:14 Відповісти
Кожен Володимир, який живе на європейські гроші, щоденно розкрадаючи їх, тим самим продаючи життя тисяч українців кацапам, заслуговує на добрячий шмат мила та надійний зашморг
22.01.2026 18:49 Відповісти
Приехал . ********. Уехал. Потрясающий результат!
22.01.2026 19:20 Відповісти
Безтолковим чмом було, ним і залишилось.
22.01.2026 19:32 Відповісти
Згодна, Вітя скотиняка, сподіваюсь він програє вибори
23.01.2026 01:21 Відповісти
ТРЕБА ЩЕ В 2019 ДАТИ ТОБІ ХЙЛУ ЛЯПАСА !!!
23.01.2026 01:27 Відповісти
ЕСЛИ НЕ КРЫСЯТНИЧАЛ ТО ЕМУ Б ПОВЕРИЛИ !)
23.01.2026 16:20 Відповісти
 
 