Кожен Віктор, який живе на європейські гроші, заслуговує на ляпас, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі розкритикував європейських лідерів, які, за його словами, діють в інтересах Росії, натякнувши на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Під час своєї промови Зеленський заявив, що Європа зможе сприйматися як глобальний гравець лише тоді, коли її дії будуть стримувати й лякати противників, зокрема й тих, хто перебуває всередині Європейського Союзу.
У цьому контексті президент України згадав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, заявивши, що він та його однодумці "заслуговують на ляпас".
"Ми всі бачимо, що сили, які намагаються знищити Європу, не зникають з жодним днем, вони можуть діяти вільно, навіть всередині Європи. Кожен Віктор, який живе на європейські гроші, намагаючись продати європейські інтереси, заслуговує на ляпас.
І якщо він почувається комфортно в Москві, це не означає, що ми повинні дозволити європейським столицям перетворитися на "маленькі Москви"", - сказав Зеленський.
Завод Rheinmetall з виробництва снарядів в Україні все ще не почали будувати, тепер названо нові причини.
Пруф: https://defence-ua.com/news/zavod_rheinmetall_z_virobnitstva_snarjadiv_vse_sche_ne_pochali_buduvati_teper_nazvano_novi_prichini-21522.html
Щоб будувати швидко - треба мати толкових українських проектних менеджерів.
Тоді і без хабарів і без черг.
З власного багаторічного досвіду - зустрічав багато схожих ситуацій.
Це так само колись IKEA лоханулася. Потім ARCA.
Проектний менеджмент в виробничих проектах - мільйон скритих каменів і треба знати кожний.
Зараз у відповідь на це висловлювання Орбан-Сіярто розвоняються, що ось бачите, Президент України дозволяє собі ображати нашу країну, він хоче наших людей на війні, гроші наших пенсіонерів для України . . . Це політична помилка.
Зараз (до квітня) Орбана треба принципово НЕ ПОМІЧАТИ. Бо людям властиво гуртуватися навколо прапору, а мадяри - народ гоноровий. Якщо їх залишити самим собі, вони його сожруть. Якщо на нього гнати зараз, вони через національний гонор його підтримають.
Так само, як рейтинги Зеленського зросли, коли Трамп в його бік почав пургу гнати - ніхто ж не вслуховувався у звинувачення в корупції і т. п. - всі українці одразу сказали "сам дурак" (і мабуть правильно).
Тому, пане Президенте, хочете, аби Орбан впав нарешті - не згадуйте це прізвище до виборів взагалі. Це - найкраща стратегія.
