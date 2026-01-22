Кожен Віктор, який живе на європейські гроші, заслуговує на ляпас, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі розкритикував європейських лідерів, які, за його словами, діють в інтересах Росії, натякнувши на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Під час своєї промови Зеленський заявив, що Європа зможе сприйматися як глобальний гравець лише тоді, коли її дії будуть стримувати й лякати противників, зокрема й тих, хто перебуває всередині Європейського Союзу.

У цьому контексті президент України згадав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, заявивши, що він та його однодумці "заслуговують на ляпас".

"Ми всі бачимо, що сили, які намагаються знищити Європу, не зникають з жодним днем, вони можуть діяти вільно, навіть всередині Європи. Кожен Віктор, який живе на європейські гроші, намагаючись продати європейські інтереси, заслуговує на ляпас.

І якщо він почувається комфортно в Москві, це не означає, що ми повинні дозволити європейським столицям перетворитися на "маленькі Москви"", - сказав Зеленський.

