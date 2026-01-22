Каждый Виктор, живущий на европейские деньги, заслуживает пощечину, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе раскритиковал европейских лидеров, которые, по его словам, действуют в интересах России, намекнув на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Во время своей речи Зеленский заявил, что Европа сможет восприниматься как глобальный игрок только тогда, когда ее действия будут сдерживать и пугать противников, в том числе и тех, кто находится внутри Европейского Союза.
В этом контексте президент Украины упомянул премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив, что он и его единомышленники "заслуживают пощечину".
"Мы все видим, что силы, которые пытаются уничтожить Европу, не исчезают ни с одним днем, они могут действовать свободно, даже внутри Европы. Каждый Виктор, который живет на европейские деньги, пытаясь продать европейские интересы, заслуживает пощечину.
И если он чувствует себя комфортно в Москве, это не значит, что мы должны позволить европейским столицам превратиться в "маленькую Москву", - сказал Зеленский.
Завод Rheinmetall з виробництва снарядів в Україні все ще не почали будувати, тепер названо нові причини.
Пруф: https://defence-ua.com/news/zavod_rheinmetall_z_virobnitstva_snarjadiv_vse_sche_ne_pochali_buduvati_teper_nazvano_novi_prichini-21522.html
Починаючи ще з Кравчука.
Зеленський - а що зеленський? Він баран.
Щоб будувати швидко - треба мати толкових українських проектних менеджерів.
Тоді і без хабарів і без черг.
З власного багаторічного досвіду - зустрічав багато схожих ситуацій.
Це так само колись IKEA лоханулася. Потім ARCA.
Проектний менеджмент в виробничих проектах - мільйон скритих каменів і треба знати кожний.
Тобі, клоуну, власне ЕГО потішити, Орбана обложити.
Гидота молоросійська.
Зараз у відповідь на це висловлювання Орбан-Сіярто розвоняються, що ось бачите, Президент України дозволяє собі ображати нашу країну, він хоче наших людей на війні, гроші наших пенсіонерів для України . . . Це політична помилка.
Зараз (до квітня) Орбана треба принципово НЕ ПОМІЧАТИ. Бо людям властиво гуртуватися навколо прапору, а мадяри - народ гоноровий. Якщо їх залишити самим собі, вони його сожруть. Якщо на нього гнати зараз, вони через національний гонор його підтримають.
Так само, як рейтинги Зеленського зросли, коли Трамп в його бік почав пургу гнати - ніхто ж не вслуховувався у звинувачення в корупції і т. п. - всі українці одразу сказали "сам дурак" (і мабуть правильно).
Тому, пане Президенте, хочете, аби Орбан впав нарешті - не згадуйте це прізвище до виборів взагалі. Це - найкраща стратегія.
Скільки ж можна ганьбитися ...?
Кожен Володимир, який живе на європейські гроші, щоденно розкрадаючи їх, тим самим продаючи життя тисяч українців кацапам, заслуговує на добрячий шмат мила та надійний зашморг