Каждый Виктор, живущий на европейские деньги, заслуживает пощечину, - Зеленский

Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе раскритиковал европейских лидеров, которые, по его словам, действуют в интересах России, намекнув на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Во время своей речи Зеленский заявил, что Европа сможет восприниматься как глобальный игрок только тогда, когда ее действия будут сдерживать и пугать противников, в том числе и тех, кто находится внутри Европейского Союза.

В этом контексте президент Украины упомянул премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив, что он и его единомышленники "заслуживают пощечину".

"Мы все видим, что силы, которые пытаются уничтожить Европу, не исчезают ни с одним днем, они могут действовать свободно, даже внутри Европы. Каждый Виктор, который живет на европейские деньги, пытаясь продать европейские интересы, заслуживает пощечину.

И если он чувствует себя комфортно в Москве, это не значит, что мы должны позволить европейским столицам превратиться в "маленькую Москву", - сказал Зеленский.

Европа Зеленский Владимир Орбан Виктор
Європейський стратерг... Ти з українськими міндічами розберися.
22.01.2026 17:32 Ответить
Ти диви як воно роздухарилося! Баканова з міндічем пригадай!
22.01.2026 17:32 Ответить
Дайте йому скумбрії! Кожного клоуна з ОПи, який мародерить європейську допомогу, треба лупцювати ногами так, щоб у повітрі висів і землі не торкався.
22.01.2026 17:33 Ответить
Містер Потужник, а ну розкажи нам:
Завод Rheinmetall з виробництва снарядів в Україні все ще не почали будувати, тепер названо нові причини.

Пруф: https://defence-ua.com/news/zavod_rheinmetall_z_virobnitstva_snarjadiv_vse_sche_ne_pochali_buduvati_teper_nazvano_novi_prichini-21522.html
22.01.2026 17:29 Ответить
У нас завжди були ну дуже забюрокритизовані процеси отримання землі, зміни цільового, проектної документації по підключенню до мереж, узгодження архітектурної документації.
Починаючи ще з Кравчука.
Зеленський - а що зеленський? Він баран.
Щоб будувати швидко - треба мати толкових українських проектних менеджерів.
Тоді і без хабарів і без черг.
З власного багаторічного досвіду - зустрічав багато схожих ситуацій.
Це так само колись IKEA лоханулася. Потім ARCA.
Проектний менеджмент в виробничих проектах - мільйон скритих каменів і треба знати кожний.
22.01.2026 17:36 Ответить
А два Владимира точно заработали на смертную казнь
22.01.2026 17:29 Ответить
Зеленьський мстивий, розумовообмежений карлік. Чи корисні Україні, твої особисті " отвєткі Орбану"? 8автра Урощина буде саботувати пункти пропуску для авто, залізиці і головне- електроенергії. Тобі, клоуну, у піжамі все рівно, тебе не колише, як виживвють люди у холодних квартирах.
Тобі, клоуну, власне ЕГО потішити, Орбана обложити.
Гидота молоросійська.
22.01.2026 18:10 Ответить
А ты, пся крев, за чей счёт живёшь?
22.01.2026 17:36 Ответить
Я б на місці Зеленського принципово дистанціювався зараз від теми Угорщини, бо Орбан буде це використовувати у передвиборчій кампанії, яку він має всі шанси програти.
Зараз у відповідь на це висловлювання Орбан-Сіярто розвоняються, що ось бачите, Президент України дозволяє собі ображати нашу країну, він хоче наших людей на війні, гроші наших пенсіонерів для України . . . Це політична помилка.

Зараз (до квітня) Орбана треба принципово НЕ ПОМІЧАТИ. Бо людям властиво гуртуватися навколо прапору, а мадяри - народ гоноровий. Якщо їх залишити самим собі, вони його сожруть. Якщо на нього гнати зараз, вони через національний гонор його підтримають.

Так само, як рейтинги Зеленського зросли, коли Трамп в його бік почав пургу гнати - ніхто ж не вслуховувався у звинувачення в корупції і т. п. - всі українці одразу сказали "сам дурак" (і мабуть правильно).

Тому, пане Президенте, хочете, аби Орбан впав нарешті - не згадуйте це прізвище до виборів взагалі. Це - найкраща стратегія.
22.01.2026 17:43 Ответить
Все просто - прямо зараз кацапи "раптово наносять удар" в якийсь вузол нафтопроводу Дружба . Трранспортування припиняється і в розпал зими мадяри залишаються без нафти - і на весну вони САМІ того Орбана викинуть !
22.01.2026 17:54 Ответить
А Орбан к цей час, зеявляє про "аварію на підстанціях" для передачі електрики в Україну. І найбільша питома вага електрики в Україні просто зникає. І так до кінця зими. Ви цього у ведмедчука добиваєтеся?
22.01.2026 18:14 Ответить
Не заявить - на мадярів ракети не падають .
22.01.2026 18:19 Ответить
Ага, а що, вам у ведмедчука не розказали, що інколи " коротке замикання" буває.?
22.01.2026 18:25 Ответить
А я думаю, навпаки, треба жабу постійно макати в лайно. І кожного разу наголошувати, що орбан то одне, а угорці - зовсім інше. Мадяр, інші повинні нагадувати, що Угорщина - наш союзник, обіцяти золоті гори, покращення логістики. 56-й рік нагадувати і дякувати, дякувати, де треба і не треба (Трамп падло навчив)
22.01.2026 17:57 Ответить
Вітя , тобі плохо !? Дєржись друг ..
..
22.01.2026 17:43 Ответить
Нафту йому припини постачати !
Скільки ж можна ганьбитися ...?
22.01.2026 17:51 Ответить
А кожен міндіч чи баканов, що вкрали українські, американські і європейські гроші заслуговують на ордена?
22.01.2026 17:51 Ответить
А кожен Володимир який в долі з міндічами нащо заслуговує?
22.01.2026 18:01 Ответить
тупе бидло дорвалось до трибуни.
22.01.2026 18:07 Ответить
А два вовочки один тут другий в рашці домовилися в омані утилізувати українців, що ти на це скажеш? І це я думаю не фантастика.
22.01.2026 18:09 Ответить
Який ляпас???? Добрий ******* з відвідинами моргу.
22.01.2026 18:14 Ответить
Кожен Віктор, який живе на європейські гроші, намагаючись продати європейські інтереси, заслуговує на ляпас. Джерело: https://censor.net/ua/n3596769

Кожен Володимир, який живе на європейські гроші, щоденно розкрадаючи їх, тим самим продаючи життя тисяч українців кацапам, заслуговує на добрячий шмат мила та надійний зашморг
22.01.2026 18:49 Ответить
Приехал . ********. Уехал. Потрясающий результат!
22.01.2026 19:20 Ответить
Безтолковим чмом було, ним і залишилось.
22.01.2026 19:32 Ответить
Згодна, Вітя скотиняка, сподіваюсь він програє вибори
23.01.2026 01:21 Ответить
ТРЕБА ЩЕ В 2019 ДАТИ ТОБІ ХЙЛУ ЛЯПАСА !!!
23.01.2026 01:27 Ответить
ЕСЛИ НЕ КРЫСЯТНИЧАЛ ТО ЕМУ Б ПОВЕРИЛИ !)
23.01.2026 16:20 Ответить
 
 