Каждый Виктор, живущий на европейские деньги, заслуживает пощечину, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе раскритиковал европейских лидеров, которые, по его словам, действуют в интересах России, намекнув на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Во время своей речи Зеленский заявил, что Европа сможет восприниматься как глобальный игрок только тогда, когда ее действия будут сдерживать и пугать противников, в том числе и тех, кто находится внутри Европейского Союза.

В этом контексте президент Украины упомянул премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив, что он и его единомышленники "заслуживают пощечину".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские корабли будут тонуть у Гренландии, как тонут у Крыма – Украина может в этом помочь, - Зеленский. ВИДЕО

"Мы все видим, что силы, которые пытаются уничтожить Европу, не исчезают ни с одним днем, они могут действовать свободно, даже внутри Европы. Каждый Виктор, который живет на европейские деньги, пытаясь продать европейские интересы, заслуживает пощечину.

И если он чувствует себя комфортно в Москве, это не значит, что мы должны позволить европейским столицам превратиться в "маленькую Москву", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа до сих пор не достигла реального прогресса в создании Спецтрибунала за преступление агрессии РФ, - Зеленский