Орбан образився на заяву Зеленського про "ляпас": "Кожен отримає по заслугах"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відповів президенту України Володимиру Зеленському, який раніше натякнув, що "кожен Віктор, який живе на європейські гроші, заслуговує на ляпас".

Про це Орбан написав у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Реакція Орбана

Прем'єр Угорщини заявив, що він та український лідер "не дійдуть згоди", оскільки Орбан є "вільною" людиною, тоді як Зеленський –– перебуває у "безвихідній" ситуації.

"Ви ж перебуваєте в безвихідній ситуації та вже четвертий рік поспіль не можете або не хочете покласти край війні, попри те, що президент Сполучених Штатів надав для цього всю можливу допомогу", - зазначив Орбан.

Угорський прем’єр вкотре сказав, що не підтримує "військові зусилля" України. Але, попри "образи" від українського президента, Угорщина продовжить надавати гуманітарну та енергетичну підтримку.

"Український народ, звичайно, попри Ваші ретельно підібрані образи, все ще може розраховувати на те, що ми продовжимо постачати Вашій країні електроенергію та паливо, а також продовжимо підтримувати біженців, які прибувають з України", - пише він.

"Життя всіх розсудить, і кожен отримає по заслугах", - додав Орбан.

