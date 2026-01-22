Орбан образився на заяву Зеленського про "ляпас": "Кожен отримає по заслугах"
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відповів президенту України Володимиру Зеленському, який раніше натякнув, що "кожен Віктор, який живе на європейські гроші, заслуговує на ляпас".
Про це Орбан написав у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Реакція Орбана
Прем'єр Угорщини заявив, що він та український лідер "не дійдуть згоди", оскільки Орбан є "вільною" людиною, тоді як Зеленський –– перебуває у "безвихідній" ситуації.
"Ви ж перебуваєте в безвихідній ситуації та вже четвертий рік поспіль не можете або не хочете покласти край війні, попри те, що президент Сполучених Штатів надав для цього всю можливу допомогу", - зазначив Орбан.
Угорський прем’єр вкотре сказав, що не підтримує "військові зусилля" України. Але, попри "образи" від українського президента, Угорщина продовжить надавати гуманітарну та енергетичну підтримку.
"Український народ, звичайно, попри Ваші ретельно підібрані образи, все ще може розраховувати на те, що ми продовжимо постачати Вашій країні електроенергію та паливо, а також продовжимо підтримувати біженців, які прибувають з України", - пише він.
"Життя всіх розсудить, і кожен отримає по заслугах", - додав Орбан.
Що передувало?
- Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі розкритикував європейських лідерів, які, за його словами, діють в інтересах Росії, натякнувши на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
а за що, аж цікаво
Для інтриги можемо додати ще третього - Луку.
Робимо ставки!!!
А якщо цього не робиться - отже є гешефт ! А все інше - розмови для електорату
Сходи к своему кремлёвскому приятелю и поплачь у него на плече.
Ми всі бачимо, що сили, які намагаються знищити Європу, не зникають з жодним днем, вони можуть діяти вільно, навіть всередині Європи. Кожен Віктор, який живе на європейські гроші, намагаючись продати європейські інтереси, заслуговує на ляпас.
зеля і Україна точно не намагаються знищити або продати європу
Венгров - найук.
От якого біса саме зараз у виступі в Давосі Zейло тупо й примітивно нахамив Орбану? Той останнім часом не демонстрував явної протидії. То треба роздраконити?". ТЧ.
орбан*****: "президент Сполучених Штатів надав для цього всю можливу допомогу"(с)
Але Трамп не дав Зелі гарантій, що він його не видасть по екстракдикції - а то би той давно здав Україну капітуляцією.