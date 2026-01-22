Орбан образився на заяву Зеленського про "ляпас": "Кожен отримає по заслугах"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відповів президенту України Володимиру Зеленському, який раніше натякнув, що "кожен Віктор, який живе на європейські гроші, заслуговує на ляпас".

Реакція Орбана

Прем'єр Угорщини заявив, що він та український лідер "не дійдуть згоди", оскільки Орбан є "вільною" людиною, тоді як Зеленський –– перебуває у "безвихідній" ситуації.

"Ви ж перебуваєте в безвихідній ситуації та вже четвертий рік поспіль не можете або не хочете покласти край війні, попри те, що президент Сполучених Штатів надав для цього всю можливу допомогу", - зазначив Орбан.

Угорський прем’єр вкотре сказав, що не підтримує "військові зусилля" України. Але, попри "образи" від українського президента, Угорщина продовжить надавати гуманітарну та енергетичну підтримку.

"Український народ, звичайно, попри Ваші ретельно підібрані образи, все ще може розраховувати на те, що ми продовжимо постачати Вашій країні електроенергію та паливо, а також продовжимо підтримувати біженців, які прибувають з України", - пише він.

"Життя всіх розсудить, і кожен отримає по заслугах", - додав Орбан.

Що передувало?

  • Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі розкритикував європейських лідерів, які, за його словами, діють в інтересах Росії, натякнувши на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Зеленський Володимир Орбан Віктор
Не думай падло зелене, що із-за пєрдєжа жаби обрана, ми всі забули що робила зегнида всі ці 6 років.
22.01.2026 19:22 Відповісти
По молодості Орбан був полум'яним антирашистом. На цьому конику побудував політичну кар'єру. Але як ми бачимо гроші роблять свою справу. Великі гроші і влада.
22.01.2026 19:20 Відповісти
любиш зебіла ?
а за що, аж цікаво
22.01.2026 19:21 Відповісти
22.01.2026 19:21 Відповісти
22.01.2026 19:22 Відповісти
То може ти це в пику орбану скажеш і тебе послухають? Якесь ти заслане з методичкою!
22.01.2026 21:17 Відповісти
Цікаво хто кого з цих двох уродів пересидить у владі... 😁
Для інтриги можемо додати ще третього - Луку.

Робимо ставки!!!
22.01.2026 19:19 Відповісти
22.01.2026 19:20 Відповісти
Так він не сказав якого 26 березня)
22.01.2026 19:24 Відповісти
хто ж вам винний що ви голосуєте за плєбєєв ***** по типу овоча і зелі.
22.01.2026 19:26 Відповісти
2006 рік? Це ті роки коли зегнида, ой вибачте, найпатріотичніший президент всіх часів, починав свої турне по банях мацкви , скачучи зі своїми ланками у жиріновського на колінах?
22.01.2026 19:26 Відповісти
пєтров, ти в скількох топіках вже цю муйню наспамив. ти, як зе, не знаєш, коли рашка напала на Україну?
22.01.2026 19:35 Відповісти
26 березня 2006 року в Україні мали відбутися вибори до Верховної Ради. Порошенко вважав, що після завершення виборчих перегонів зникне політична напруженість, яка використовувалася росією як інструмент тиску. У той період між країнами тривали суперечки, зокрема щодо постачання газу та заборони ввезення української м'ясо-молочної продукції до рф. Порошенко вважав ці конфлікти тимчасовими та пов'язаними з внутрішньополітичною ситуацією в Україні напередодні виборів....
22.01.2026 19:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=x-Kux-72CVs

https://mediavektor.org/25169-chemodan-ot-rossijskoj-opg-u-kremlya-est-kompromat-na-viktora-orbana.html
22.01.2026 19:43 Відповісти
Зеля в Давосі звісно - слів не підбирав . Але як не дивно - зал йому влаштував овації , ще й стоячи . !!
22.01.2026 19:20 Відповісти
Там всі якусь маячню несуть, як на оскарі, сказали, а через 30хв про це вже всі забули і бухають далі.
22.01.2026 19:28 Відповісти
Кацапську нафту йому припиніть транспортувати - і весь Орьан зникне за пару тижнів !
А якщо цього не робиться - отже є гешефт ! А все інше - розмови для електорату
22.01.2026 19:20 Відповісти
Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
22.01.2026 19:34 Відповісти
Я розумію,що мене зараз забанять... Але ж скажу орбану ( з малої літери і кацапською його любимою мовою): *** соси,губой не тряси!!!
22.01.2026 19:34 Відповісти
Що цей мішок з гівном Орбан має наувазі кажучи що Україна не хоче закінчувати війну маючи таку велику підтримку від США? Не хоче капітулювати? Бо це єдине що нам пропонують США.
22.01.2026 19:35 Відповісти
як ви бачите закінчення війни
22.01.2026 20:00 Відповісти
Цей правопівень процитував напис на вході в Бухенвальд: Jedem das seine.
22.01.2026 19:41 Відповісти
Обиженка венгерская)))
Сходи к своему кремлёвскому приятелю и поплачь у него на плече.
22.01.2026 19:43 Відповісти
ну, де тут ті , хто розказував, шо Орбана не можна макати у гівно рильцем?))) ану, давайте, слухаю))
22.01.2026 19:49 Відповісти
Очень хотел бы посмотреть, как этот свободный человек искал бы пятый угол ,оказавшись в ситуации Зеленского. Хотя для мадьяр сдавать свою страну под протекторат не новость.Гитлеру сдали,Сталину сдали. 1956г.проклюнулись первые ростки и стремление народа к демократии и свободе ,с благословения властей Венгрии, Хрущёв танками вдавил в брусчатку, Будапешта не покорных. Орбан идёт те же путём,Путина будет встречать хлебом и солью ,а потом кремлёвский фюрер установит власть своих вассалов на берегах Дуная.
22.01.2026 19:53 Відповісти
кремлівську шморгалку знов за нитки смикають)
22.01.2026 19:57 Відповісти
Кожного у цьому житті чекає , свій самокат, або скутер біля приватної школи, житті бентежне що робити😎
22.01.2026 19:59 Відповісти
Так я не зрозумів тут за жабу чи за гадюку, судячи з коментарів більше за жабу зелену, а ну звісно типу він дурачок але ж наш дурачок 😸. В спічі Зеленського мене чесно посміхнуло зауваження Угорщені, що " живе на гроші ЄС"... Ну якось двояко від нашого це прозвучало. Провсяк випадок орбан гівно 😸
22.01.2026 20:17 Відповісти
не виривайте з контексту
Ми всі бачимо, що сили, які намагаються знищити Європу, не зникають з жодним днем, вони можуть діяти вільно, навіть всередині Європи. Кожен Віктор, який живе на європейські гроші, намагаючись продати європейські інтереси, заслуговує на ляпас.
зеля і Україна точно не намагаються знищити або продати європу
23.01.2026 03:19 Відповісти
Хтось з них то понесе,надто, за розмінування Півдня і Приазов'я.
22.01.2026 20:19 Відповісти
Це інфа від рекетіра Червінського?
22.01.2026 20:49 Відповісти
Венгерская шмара! Учился в Бухаресте. Повстречал этих мразей. Те еще шовинистты!

Венгров - найук.
22.01.2026 20:35 Відповісти
"Але до певного часу Угорщина без зауважень погоджувала всі рішення щодо України: безвіз, асоціація, кандидатство й багато іншого. Тоді восени 2023-го в москві хтось смикнув за ниточку й Zе понесло... Маємо противника, який блокуватиме всі наші перспективи. І таких, як Орбан завдяки zе-бикоко-дипломатії стає все більше.

От якого біса саме зараз у виступі в Давосі Zейло тупо й примітивно нахамив Орбану? Той останнім часом не демонстрував явної протидії. То треба роздраконити?". ТЧ.
22.01.2026 21:22 Відповісти
останнім часом? останні 24 години??
23.01.2026 03:17 Відповісти
Вот бы им в соседние камеры, пусть перестукиваются..
22.01.2026 21:25 Відповісти
А краще в одну, щоб перетрахувались.
22.01.2026 21:37 Відповісти
Орбан добалакається що в нього хата згорить.
22.01.2026 21:55 Відповісти
орбан*****: "президент Сполучених Штатів надав для цього всю можливу допомогу"(с)
Але Трамп не дав Зелі гарантій, що він його не видасть по екстракдикції - а то би той давно здав Україну капітуляцією.
22.01.2026 22:42 Відповісти
ОРБАН ГОТОВ ИЛИ НЕТ ЗЕЛИ !?)
23.01.2026 01:25 Відповісти
Чего эта псина облезлая обижается. Когда фашику нитаньягу отлизывал и глотал не обижался. Знает Зе неправильный еврей?
23.01.2026 02:16 Відповісти
 
 