Орбан обиделся на заявление Зеленского о "пощечине": "Каждый получит по заслугам"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который ранее намекнул, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, заслуживает пощечину".
Об этом Орбан написал в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
Реакция Орбана
Премьер Венгрии заявил, что он и украинский лидер "не придут к согласию", поскольку Орбан является "свободным" человеком, тогда как Зеленский находится в "безвыходной" ситуации.
"Вы же находитесь в безвыходной ситуации и уже четвертый год подряд не можете или не хотите положить конец войне, несмотря на то, что президент Соединенных Штатов оказал для этого всю возможную помощь", - отметил Орбан.
Венгерский премьер в очередной раз заявил, что не поддерживает "военные усилия" Украины. Но, несмотря на "оскорбления" со стороны украинского президента, Венгрия продолжит оказывать гуманитарную и энергетическую поддержку.
"Украинский народ, конечно, несмотря на Ваши тщательно подобранные оскорбления, все еще может рассчитывать на то, что мы продолжим поставлять Вашей стране электроэнергию и топливо, а также продолжим поддерживать беженцев, прибывающих из Украины", - пишет он.
"Жизнь всех рассудит, и каждый получит по заслугам", - добавил Орбан.
Что предшествовало?
- Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе раскритиковал европейских лидеров, которые, по его словам, действуют в интересах России, намекнув на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
а за що, аж цікаво
Для інтриги можемо додати ще третього - Луку.
Робимо ставки!!!
А якщо цього не робиться - отже є гешефт ! А все інше - розмови для електорату
Сходи к своему кремлёвскому приятелю и поплачь у него на плече.
Ми всі бачимо, що сили, які намагаються знищити Європу, не зникають з жодним днем, вони можуть діяти вільно, навіть всередині Європи. Кожен Віктор, який живе на європейські гроші, намагаючись продати європейські інтереси, заслуговує на ляпас.
зеля і Україна точно не намагаються знищити або продати європу
Венгров - найук.
От якого біса саме зараз у виступі в Давосі Zейло тупо й примітивно нахамив Орбану? Той останнім часом не демонстрував явної протидії. То треба роздраконити?". ТЧ.
орбан*****: "президент Сполучених Штатів надав для цього всю можливу допомогу"(с)
Але Трамп не дав Зелі гарантій, що він його не видасть по екстракдикції - а то би той давно здав Україну капітуляцією.