Орбан обиделся на заявление Зеленского о "пощечине": "Каждый получит по заслугам"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который ранее намекнул, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, заслуживает пощечину".

Об этом Орбан написал в соцсети X.

Реакция Орбана

Премьер Венгрии заявил, что он и украинский лидер "не придут к согласию", поскольку Орбан является "свободным" человеком, тогда как Зеленский находится в "безвыходной" ситуации.

"Вы же находитесь в безвыходной ситуации и уже четвертый год подряд не можете или не хотите положить конец войне, несмотря на то, что президент Соединенных Штатов оказал для этого всю возможную помощь", - отметил Орбан.

Венгерский премьер в очередной раз заявил, что не поддерживает "военные усилия" Украины. Но, несмотря на "оскорбления" со стороны украинского президента, Венгрия продолжит оказывать гуманитарную и энергетическую поддержку.

"Украинский народ, конечно, несмотря на Ваши тщательно подобранные оскорбления, все еще может рассчитывать на то, что мы продолжим поставлять Вашей стране электроэнергию и топливо, а также продолжим поддерживать беженцев, прибывающих из Украины", - пишет он.

"Жизнь всех рассудит, и каждый получит по заслугам", - добавил Орбан.

Что предшествовало?

  • Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе раскритиковал европейских лидеров, которые, по его словам, действуют в интересах России, намекнув на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

любиш зебіла ?
а за що, аж цікаво
22.01.2026 19:21 Ответить
Не думай падло зелене, що із-за пєрдєжа жаби обрана, ми всі забули що робила зегнида всі ці 6 років.
22.01.2026 19:22 Ответить
То може ти це в пику орбану скажеш і тебе послухають? Якесь ти заслане з методичкою!
22.01.2026 21:17 Ответить
Цікаво хто кого з цих двох уродів пересидить у владі... 😁
Для інтриги можемо додати ще третього - Луку.

Робимо ставки!!!
22.01.2026 19:19 Ответить
По молодості Орбан був полум'яним антирашистом. На цьому конику побудував політичну кар'єру. Але як ми бачимо гроші роблять свою справу. Великі гроші і влада.
22.01.2026 19:20 Ответить
Так він не сказав якого 26 березня)
22.01.2026 19:24 Ответить
хто ж вам винний що ви голосуєте за плєбєєв ***** по типу овоча і зелі.
22.01.2026 19:26 Ответить
2006 рік? Це ті роки коли зегнида, ой вибачте, найпатріотичніший президент всіх часів, починав свої турне по банях мацкви , скачучи зі своїми ланками у жиріновського на колінах?
22.01.2026 19:26 Ответить
пєтров, ти в скількох топіках вже цю муйню наспамив. ти, як зе, не знаєш, коли рашка напала на Україну?
22.01.2026 19:35 Ответить
26 березня 2006 року в Україні мали відбутися вибори до Верховної Ради. Порошенко вважав, що після завершення виборчих перегонів зникне політична напруженість, яка використовувалася росією як інструмент тиску. У той період між країнами тривали суперечки, зокрема щодо постачання газу та заборони ввезення української м'ясо-молочної продукції до рф. Порошенко вважав ці конфлікти тимчасовими та пов'язаними з внутрішньополітичною ситуацією в Україні напередодні виборів....
22.01.2026 19:36 Ответить
почитай тут, експерте по молодості орбана
https://www.youtube.com/watch?v=x-Kux-72CVs

https://mediavektor.org/25169-chemodan-ot-rossijskoj-opg-u-kremlya-est-kompromat-na-viktora-orbana.html
22.01.2026 19:43 Ответить
Зеля в Давосі звісно - слів не підбирав . Але як не дивно - зал йому влаштував овації , ще й стоячи . !!
22.01.2026 19:20 Ответить
Там всі якусь маячню несуть, як на оскарі, сказали, а через 30хв про це вже всі забули і бухають далі.
22.01.2026 19:28 Ответить
Кацапську нафту йому припиніть транспортувати - і весь Орьан зникне за пару тижнів !
А якщо цього не робиться - отже є гешефт ! А все інше - розмови для електорату
22.01.2026 19:20 Ответить
Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
22.01.2026 19:34 Ответить
Я розумію,що мене зараз забанять... Але ж скажу орбану ( з малої літери і кацапською його любимою мовою): *** соси,губой не тряси!!!
22.01.2026 19:34 Ответить
Що цей мішок з гівном Орбан має наувазі кажучи що Україна не хоче закінчувати війну маючи таку велику підтримку від США? Не хоче капітулювати? Бо це єдине що нам пропонують США.
22.01.2026 19:35 Ответить
як ви бачите закінчення війни
22.01.2026 20:00 Ответить
Цей правопівень процитував напис на вході в Бухенвальд: Jedem das seine.
22.01.2026 19:41 Ответить
Обиженка венгерская)))
Сходи к своему кремлёвскому приятелю и поплачь у него на плече.
22.01.2026 19:43 Ответить
ну, де тут ті , хто розказував, шо Орбана не можна макати у гівно рильцем?))) ану, давайте, слухаю))
22.01.2026 19:49 Ответить
Очень хотел бы посмотреть, как этот свободный человек искал бы пятый угол ,оказавшись в ситуации Зеленского. Хотя для мадьяр сдавать свою страну под протекторат не новость.Гитлеру сдали,Сталину сдали. 1956г.проклюнулись первые ростки и стремление народа к демократии и свободе ,с благословения властей Венгрии, Хрущёв танками вдавил в брусчатку, Будапешта не покорных. Орбан идёт те же путём,Путина будет встречать хлебом и солью ,а потом кремлёвский фюрер установит власть своих вассалов на берегах Дуная.
22.01.2026 19:53 Ответить
кремлівську шморгалку знов за нитки смикають)
22.01.2026 19:57 Ответить
Кожного у цьому житті чекає , свій самокат, або скутер біля приватної школи, житті бентежне що робити😎
22.01.2026 19:59 Ответить
Так я не зрозумів тут за жабу чи за гадюку, судячи з коментарів більше за жабу зелену, а ну звісно типу він дурачок але ж наш дурачок 😸. В спічі Зеленського мене чесно посміхнуло зауваження Угорщені, що " живе на гроші ЄС"... Ну якось двояко від нашого це прозвучало. Провсяк випадок орбан гівно 😸
22.01.2026 20:17 Ответить
не виривайте з контексту
Ми всі бачимо, що сили, які намагаються знищити Європу, не зникають з жодним днем, вони можуть діяти вільно, навіть всередині Європи. Кожен Віктор, який живе на європейські гроші, намагаючись продати європейські інтереси, заслуговує на ляпас.
зеля і Україна точно не намагаються знищити або продати європу
23.01.2026 03:19 Ответить
Хтось з них то понесе,надто, за розмінування Півдня і Приазов'я.
22.01.2026 20:19 Ответить
Це інфа від рекетіра Червінського?
22.01.2026 20:49 Ответить
Венгерская шмара! Учился в Бухаресте. Повстречал этих мразей. Те еще шовинистты!

Венгров - найук.
22.01.2026 20:35 Ответить
"Але до певного часу Угорщина без зауважень погоджувала всі рішення щодо України: безвіз, асоціація, кандидатство й багато іншого. Тоді восени 2023-го в москві хтось смикнув за ниточку й Zе понесло... Маємо противника, який блокуватиме всі наші перспективи. І таких, як Орбан завдяки zе-бикоко-дипломатії стає все більше.

От якого біса саме зараз у виступі в Давосі Zейло тупо й примітивно нахамив Орбану? Той останнім часом не демонстрував явної протидії. То треба роздраконити?". ТЧ.
22.01.2026 21:22 Ответить
останнім часом? останні 24 години??
23.01.2026 03:17 Ответить
Вот бы им в соседние камеры, пусть перестукиваются..
22.01.2026 21:25 Ответить
А краще в одну, щоб перетрахувались.
22.01.2026 21:37 Ответить
Орбан добалакається що в нього хата згорить.
22.01.2026 21:55 Ответить
орбан*****: "президент Сполучених Штатів надав для цього всю можливу допомогу"(с)
Але Трамп не дав Зелі гарантій, що він його не видасть по екстракдикції - а то би той давно здав Україну капітуляцією.
22.01.2026 22:42 Ответить
ОРБАН ГОТОВ ИЛИ НЕТ ЗЕЛИ !?)
23.01.2026 01:25 Ответить
Чего эта псина облезлая обижается. Когда фашику нитаньягу отлизывал и глотал не обижался. Знает Зе неправильный еврей?
23.01.2026 02:16 Ответить
 
 