Орбан обиделся на заявление Зеленского о "пощечине": "Каждый получит по заслугам"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который ранее намекнул, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, заслуживает пощечину".

Об этом Орбан написал в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Реакция Орбана

Премьер Венгрии заявил, что он и украинский лидер "не придут к согласию", поскольку Орбан является "свободным" человеком, тогда как Зеленский находится в "безвыходной" ситуации.

"Вы же находитесь в безвыходной ситуации и уже четвертый год подряд не можете или не хотите положить конец войне, несмотря на то, что президент Соединенных Штатов оказал для этого всю возможную помощь", - отметил Орбан.

Венгерский премьер в очередной раз заявил, что не поддерживает "военные усилия" Украины. Но, несмотря на "оскорбления" со стороны украинского президента, Венгрия продолжит оказывать гуманитарную и энергетическую поддержку.

"Украинский народ, конечно, несмотря на Ваши тщательно подобранные оскорбления, все еще может рассчитывать на то, что мы продолжим поставлять Вашей стране электроэнергию и топливо, а также продолжим поддерживать беженцев, прибывающих из Украины", - пишет он.

"Жизнь всех рассудит, и каждый получит по заслугам", - добавил Орбан.

