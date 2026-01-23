"Конфиденциальный документ" Еврокомиссии предусматривает вступление Украины в ЕС до 2027 года, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что на саммите Европейского Союза лидерам представили конфиденциальный документ Еврокомиссии, который предусматривает вступление Украины в ЕС до 2027 года и масштабное финансирование Киева.

По словам венгерского премьера, во время саммита речь шла о документе, содержание которого он "не имеет права разглашать". В нем, утверждает Орбан, предусмотрено выделение 800 млрд евро для Украины, а также дополнительно обсуждается возможность еще 700 млрд евро.

"Мы думали, что это была исходная позиция, которая впоследствии будет смягчена", - заявил Орбан, добавив, что предложение приняли "точно так, как оно поступило из Украины". Он предупредил, что реализация такого плана потребует масштабных заимствований и возложит финансовое бремя на будущие поколения европейцев.

Венгрия будет блокировать вступление Украины в ЕС

Премьер-министр подчеркнул, что Венгрия и в дальнейшем будет блокировать вступление Украины в ЕС и любые бюджетные рамки Союза, которые предусматривают финансирование Украины. В то же время он отметил, что отдельные государства могут поддерживать Киев на добровольной основе, но принудительное коллективное финансирование, по его словам, "уничтожит Европейский Союз".

Отвечая на другой вопрос, Орбан заявил, что согласно этому же "конфиденциальному документу" Украина должна присоединиться к ЕС до 2027 года.

