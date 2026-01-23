РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
22508 посетителей онлайн
Новости Членство Украины в ЕС
14 374 41

"Конфиденциальный документ" Еврокомиссии предусматривает вступление Украины в ЕС до 2027 года, - Орбан

орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что на саммите Европейского Союза лидерам представили конфиденциальный документ Еврокомиссии, который предусматривает вступление Украины в ЕС до 2027 года и масштабное финансирование Киева.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам венгерского премьера, во время саммита речь шла о документе, содержание которого он "не имеет права разглашать". В нем, утверждает Орбан, предусмотрено выделение 800 млрд евро для Украины, а также дополнительно обсуждается возможность еще 700 млрд евро.

"Мы думали, что это была исходная позиция, которая впоследствии будет смягчена", - заявил Орбан, добавив, что предложение приняли "точно так, как оно поступило из Украины". Он предупредил, что реализация такого плана потребует масштабных заимствований и возложит финансовое бремя на будущие поколения европейцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан обиделся на заявление Зеленского о "пощечине": "Каждый получит по заслугам"

Венгрия будет блокировать вступление Украины в ЕС

Премьер-министр подчеркнул, что Венгрия и в дальнейшем будет блокировать вступление Украины в ЕС и любые бюджетные рамки Союза, которые предусматривают финансирование Украины. В то же время он отметил, что отдельные государства могут поддерживать Киев на добровольной основе, но принудительное коллективное финансирование, по его словам, "уничтожит Европейский Союз".

Отвечая на другой вопрос, Орбан заявил, что согласно этому же "конфиденциальному документу" Украина должна присоединиться к ЕС до 2027 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Каждый Виктор, который живет на европейские деньги, заслуживает пощечину, - Зеленский

Автор: 

членство в ЕС (1253) Орбан Виктор (833)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Але є ще одна погана новина для жаби, його при владі вже не буде
показать весь комментарий
23.01.2026 10:40 Ответить
+14
Вибори в Угорщині в квітні.Такого Мудака (з великої літери) повинні угорці змести.
показать весь комментарий
23.01.2026 10:46 Ответить
+7
У квітні, начебто.
показать весь комментарий
23.01.2026 10:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Але є ще одна погана новина для жаби, його при владі вже не буде
показать весь комментарий
23.01.2026 10:40 Ответить
Та хто його зна, там теж можуть знайтись свої 73%..
показать весь комментарий
23.01.2026 12:29 Ответить
коли на мадярії вибори?
показать весь комментарий
23.01.2026 10:42 Ответить
У квітні, начебто.
показать весь комментарий
23.01.2026 10:47 Ответить
кацап,це ти свій плєбс та "перемогу" у вигляді моркви намалював?
показать весь комментарий
23.01.2026 10:46 Ответить
що ти хотів сказати цим фото?
показать весь комментарий
23.01.2026 11:12 Ответить
Класне фото. Знаєш чому Буданов не дивиться в очі Краснову?
показать весь комментарий
23.01.2026 11:33 Ответить
А що,на зустрічах всі один одному постійно в очі дивляться?
показать весь комментарий
23.01.2026 11:58 Ответить
Основні причини, чому людина не дивиться в очі:

Приховування правди: Часто вважається ознакою брехні, маніпуляції або спроби приховати справжні емоції.
Емоційний дискомфорт: Уникання погляду сигналізує про сором, вину, почуття ніяковості або невпевненість у собі.
Соціальні та психологічні причини: Людина може відчувати тривогу, страх, або бути надмірно чутливою до зорових стимулів.
Розмова в процесі: Часто люди відводять погляд, коли намагаються зібрати думки або не хочуть, щоб їх перебивали.
Неповага або байдужість: Уникання погляду може бути формою ігнорування, неповаги або втоми від співрозмовника.
Культурні особливості: В деяких випадках (наприклад, спілкування жінок з чоловіками в деяких культурах) це може бути проявом вихованості та поваги
показать весь комментарий
23.01.2026 12:30 Ответить
Думаю, що Буданов не хотів показати Краснову, що він про нього все знає.
показать весь комментарий
23.01.2026 12:31 Ответить
Є розширена версія цього фото )))
показать весь комментарий
23.01.2026 13:11 Ответить
Та морквина має бути у кацапа не з переду, а в заді.
показать весь комментарий
23.01.2026 11:17 Ответить
для кацапа це все попереду,як тільки кацапу будуть давати водяру,тютюн та цукор по талонах,кацап не тільки моркву собі у сраку засуне.
показать весь комментарий
23.01.2026 11:21 Ответить
Вибори в Угорщині в квітні.Такого Мудака (з великої літери) повинні угорці змести.
показать весь комментарий
23.01.2026 10:46 Ответить
🤣🤣🤣🤣а не мудак втвоєму розумінні то зеля якого вибрали українці??
показать весь комментарий
23.01.2026 10:57 Ответить
А в твоєму?
показать весь комментарий
23.01.2026 11:05 Ответить
Зелю любиш ?
показать весь комментарий
23.01.2026 11:06 Ответить
Ні. Я по жінкам. А ти, я бачу, Орбана любиш.
показать весь комментарий
23.01.2026 12:39 Ответить
Мухи окремо, котлети окремо. Чи ви завжди хаваєте не перебираючи?
показать весь комментарий
23.01.2026 11:34 Ответить
вчергове не пройшов перевірку на вшивість - злив конфіденційний документ...
показать весь комментарий
23.01.2026 10:55 Ответить
Він там шось про 100 років казав ще)) цікаво, вітьок 100 років правити зібрався?
показать весь комментарий
23.01.2026 11:19 Ответить
Це він у пу хоче для себе аванс за 100 років вибити.
показать весь комментарий
23.01.2026 12:59 Ответить
Який він там "конфіденційний", якщо про його зміст знає будь-яке лайно, типу орбана?
показать весь комментарий
23.01.2026 11:20 Ответить
Вместо венгрии.
показать весь комментарий
23.01.2026 11:36 Ответить
Продовжує лякати свій електорат.
показать весь комментарий
23.01.2026 11:42 Ответить
Статтевий орбан.
показать весь комментарий
23.01.2026 11:54 Ответить
А це означає, що ЄС впенений, що у 2026р. від ішака залишаться лише роги та копита. Ніхто нікого і нікуди не прийме, доки це чмо при владі.
показать весь комментарий
23.01.2026 14:14 Ответить
 
 