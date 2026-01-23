"Конфиденциальный документ" Еврокомиссии предусматривает вступление Украины в ЕС до 2027 года, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что на саммите Европейского Союза лидерам представили конфиденциальный документ Еврокомиссии, который предусматривает вступление Украины в ЕС до 2027 года и масштабное финансирование Киева.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.
По словам венгерского премьера, во время саммита речь шла о документе, содержание которого он "не имеет права разглашать". В нем, утверждает Орбан, предусмотрено выделение 800 млрд евро для Украины, а также дополнительно обсуждается возможность еще 700 млрд евро.
"Мы думали, что это была исходная позиция, которая впоследствии будет смягчена", - заявил Орбан, добавив, что предложение приняли "точно так, как оно поступило из Украины". Он предупредил, что реализация такого плана потребует масштабных заимствований и возложит финансовое бремя на будущие поколения европейцев.
Венгрия будет блокировать вступление Украины в ЕС
Премьер-министр подчеркнул, что Венгрия и в дальнейшем будет блокировать вступление Украины в ЕС и любые бюджетные рамки Союза, которые предусматривают финансирование Украины. В то же время он отметил, что отдельные государства могут поддерживать Киев на добровольной основе, но принудительное коллективное финансирование, по его словам, "уничтожит Европейский Союз".
Отвечая на другой вопрос, Орбан заявил, что согласно этому же "конфиденциальному документу" Украина должна присоединиться к ЕС до 2027 года.
Приховування правди: Часто вважається ознакою брехні, маніпуляції або спроби приховати справжні емоції.
Емоційний дискомфорт: Уникання погляду сигналізує про сором, вину, почуття ніяковості або невпевненість у собі.
Соціальні та психологічні причини: Людина може відчувати тривогу, страх, або бути надмірно чутливою до зорових стимулів.
Розмова в процесі: Часто люди відводять погляд, коли намагаються зібрати думки або не хочуть, щоб їх перебивали.
Неповага або байдужість: Уникання погляду може бути формою ігнорування, неповаги або втоми від співрозмовника.
Культурні особливості: В деяких випадках (наприклад, спілкування жінок з чоловіками в деяких культурах) це може бути проявом вихованості та поваги