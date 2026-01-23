УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8619 відвідувачів онлайн
Новини Членство України в ЄС
5 118 44

Угорщина не проголосує за членство України в ЄС найближчі 100 років, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час форуму в Давосі зробив чергову різку заяву щодо вступу України до Європейського Союзу. 

Про це інформу Цензор.НЕТ із посиланням на Telex.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Думаю, що в найближчі 100 років в Угорщині не буде парламенту, який би проголосував за вступ українців до Європейського союзу", - сказав Орбан.

Окрім блокування членства, прем’єр звинуватив українську владу у спробах дестабілізувати його уряд. За словами Орбана, Київ нібито зацікавлений у зміні політичного керівництва Угорщини на більш лояльне.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Конфіденційний документ" Єврокомісії передбачає вступ України до ЄС до 2027 року, - Орбан

"Ми не хочемо, щоб вони вступали до ЄС… Треба визнати, що українці будуть активними учасниками угорської виборчої кампанії, тому що в їхніх фундаментальних інтересах зміна уряду в Угорщині. Я не в захваті від цього, і ми боротимемось з цим", - додав Орбан.

Заява Зеленського про Орбана 

  • Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі розкритикував європейських лідерів, які, за його словами, діють в інтересах Росії, натякнувши на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

  • Прем'єр Угорщини заявив, що він та український лідер "не дійдуть згоди", оскільки Орбан є "вільною" людиною, тоді як Зеленський - перебуває у "безвихідній" ситуації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має якнайшвидше стати членом Євросоюзу, - Кос

Автор: 

Угорщина (2947) членство в ЄС (1488) Орбан Віктор (937)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Орбан слишком оптимистичен для сроков своей жизни.
показати весь коментар
23.01.2026 12:44 Відповісти
Це не оптимізм - це демонстрування повного невігластва. За сто років Угорщина споавді може не проголосувати за будь-що навіть з такої причини, що Угорщини просто не буде.
показати весь коментар
23.01.2026 13:31 Відповісти
" Угорщина не проголосує за членство України в ЄС найближчі 100 років " Угорщина одразу проголосує "за", як тільки прем'єр-міністром країни стане адекватна порядна людина, а не путінська маріонетка і блазень.
показати весь коментар
23.01.2026 14:40 Відповісти
хєра сє нострадамус **************
ти, вітя, не знаєш, шо буде завтра у тебе в угорщині, не те, шо за 100 років в усій Європі
показати весь коментар
23.01.2026 12:46 Відповісти
Ну у "завтрашнєм днє" він якось-такось впевнений, а от що там буде цього літа - то вже вкрито туманом.
показати весь коментар
23.01.2026 13:01 Відповісти
Для тих, хто у ЄС і не збирається, Орбан саме то.
показати весь коментар
23.01.2026 12:46 Відповісти
Скільки в природі живуть орбаноїдні жаби і яка в них популяція?
показати весь коментар
23.01.2026 12:47 Відповісти
Рейх теж був "тисячолітнім", а Римська імперія - вічною.
показати весь коментар
23.01.2026 12:47 Відповісти
***** певно віті пігулки "невмирущі" підігнав, які сам ковтає
показати весь коментар
23.01.2026 12:49 Відповісти
Ага, повний чемодан... 💩
показати весь коментар
23.01.2026 13:11 Відповісти
Астанавітє вітю. Угорці ризикують з цим боровом залишитись без ЄС та її грошей.
показати весь коментар
23.01.2026 12:49 Відповісти
Немного не так) " Остановите! Вите над выйти" )
показати весь коментар
23.01.2026 13:04 Відповісти
Україна була, є, і через 100 років буде.
А да буде Орбан?
показати весь коментар
23.01.2026 12:49 Відповісти
вже згниють хробаки, які їли хробаків, які їли попередніх хробаків, які з'їли рештки подохлого віті пудхуйловського
показати весь коментар
23.01.2026 12:51 Відповісти
А що якщо Орбан це робить у відповідності з таємними, внегласними домовленностями власне в середені ЄС? Це дуже зручно мати такого Віктора доя брудних задач..
показати весь коментар
23.01.2026 12:50 Відповісти
В мене теж виникла така підозра, і вже давненько.
показати весь коментар
23.01.2026 12:55 Відповісти
Орбан це путінська повія
показати весь коментар
23.01.2026 12:52 Відповісти
***** смердюча жаба! викинути цих ********* з ЄС!
показати весь коментар
23.01.2026 12:53 Відповісти
Бліцкріг ЗСУ на Будапешт вирішить зразу дві проблеми:
1.Покаже чи НАТА ще жиє.
2.Орбан долучиться до Мадури.
показати весь коментар
23.01.2026 12:54 Відповісти
Орбану ***** елексір довголіття підігнав,думає ще 100 років протягнути.Побачимо в квітні.НЕ розписуйся за всю Угорщину,ти її лайно.
показати весь коментар
23.01.2026 12:55 Відповісти
Це гребінь,думає що проживе 100 років?
показати весь коментар
23.01.2026 12:56 Відповісти
А що, він стільки проживе?
показати весь коментар
23.01.2026 12:58 Відповісти
Абідєлся вітьок .
показати весь коментар
23.01.2026 12:58 Відповісти
За 100 лет не то, что керманычи, страны из истории исчезали!
показати весь коментар
23.01.2026 12:59 Відповісти
Деякі європейські Віктори так довго не живуть.
показати весь коментар
23.01.2026 13:09 Відповісти
заслуговують 🤚ляпаса
показати весь коментар
23.01.2026 13:13 Відповісти
так, бо Угорщину скоро ********* із ЄС якщо Орабана в цьому році не посадять
показати весь коментар
23.01.2026 13:16 Відповісти
Угорський Дункан Маклауд
показати весь коментар
23.01.2026 13:17 Відповісти
Собрался жить 100 лет? Или завещает свое дело своим детям и внукам?
показати весь коментар
23.01.2026 13:19 Відповісти
Та тебе пісюна в цьому році підарешт вже запроторять після невдалоі спроби фальсифікації виборів.
показати весь коментар
23.01.2026 13:22 Відповісти
У орбана оптиміст після того, як пуйло дав йому пігулки для довголіття
показати весь коментар
23.01.2026 13:23 Відповісти
Не кажи ГОП тварюка монголоїдна!!! Твій час спливає, через пару місяців ти або тікаєш до московії, або сядеш з своє ко, і надовго!!! Тож йди на ......уй!!!
показати весь коментар
23.01.2026 13:32 Відповісти
коли вже ті вибори в Угорщині?
показати весь коментар
23.01.2026 13:32 Відповісти
чим більше горить земля під ногами цього упиря, тим голосніше візг цієї недорiзаної свині!
показати весь коментар
23.01.2026 13:34 Відповісти
придурок, ти вже літом не будеш керувати Угорщиною, які 100 років?
показати весь коментар
23.01.2026 13:55 Відповісти
Нанести бы удар авиацией по венгерскому парламенту😍 чтоб все тамошние гунны превратились в вопящие факелы или просто горелые лохмотья.
показати весь коментар
23.01.2026 13:58 Відповісти
Воно зібралося жити вічно....Треба йому прочитати "Мастер и Маргарита"
показати весь коментар
23.01.2026 14:59 Відповісти
..
показати весь коментар
23.01.2026 15:04 Відповісти
Сомневаюсь, что орбан политически переживет ближайшие выборы в Венгрии. Так что лично орбан не 100 лет, а миллион лет может не голосовать.
показати весь коментар
23.01.2026 15:26 Відповісти
Вітьок, тобі там Сибіга відповів https://x.com/andrii_sybiha/status/2014668458974122473
показати весь коментар
23.01.2026 15:32 Відповісти
Один такий вже квакав про "тисячолітній Рейх". І де він був вже через 10 років, і де був його рейх?!
показати весь коментар
23.01.2026 16:55 Відповісти
Та ти, чмо мандярське, ***** недороблений, проіснуй хоч кілька років! Зі своїм москальським ср*колизтвом ти можеш завтра копита відкинути! Та й через тебе Угорщина може копняка під ср*ку отримати і полетіти з Євросоюзу, без грошей якого їй буде гаплик!Так що краще відкопуй москальські юдосрібенники і вали пошвидше в сибірські болота Ханти-Мансії доки не пізно!
показати весь коментар
23.01.2026 19:35 Відповісти
За цей час чи шах помре,чи його ішак🤣🤣🤣А скоріш обидва🤣🤣🤣❤️🇺🇦❤️
показати весь коментар
24.01.2026 10:30 Відповісти
 
 