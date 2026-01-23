Угорщина не проголосує за членство України в ЄС найближчі 100 років, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час форуму в Давосі зробив чергову різку заяву щодо вступу України до Європейського Союзу.

Про це інформу Цензор.НЕТ із посиланням на Telex.

"Думаю, що в найближчі 100 років в Угорщині не буде парламенту, який би проголосував за вступ українців до Європейського союзу", - сказав Орбан.

Окрім блокування членства, прем’єр звинуватив українську владу у спробах дестабілізувати його уряд. За словами Орбана, Київ нібито зацікавлений у зміні політичного керівництва Угорщини на більш лояльне.

"Ми не хочемо, щоб вони вступали до ЄС… Треба визнати, що українці будуть активними учасниками угорської виборчої кампанії, тому що в їхніх фундаментальних інтересах зміна уряду в Угорщині. Я не в захваті від цього, і ми боротимемось з цим", - додав Орбан.

Заява Зеленського про Орбана

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі розкритикував європейських лідерів, які, за його словами, діють в інтересах Росії, натякнувши на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Прем'єр Угорщини заявив, що він та український лідер "не дійдуть згоди", оскільки Орбан є "вільною" людиною, тоді як Зеленський - перебуває у "безвихідній" ситуації.

