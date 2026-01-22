Україна має якнайшвидше стати членом Євросоюзу, - Кос

Європейський Союз є мирним проєктом і ніколи не допускав воєнних дій на своїй території, тому Україна має якнайшвидше приєднатися до ЄС.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами Кос, головною метою Європейського Союзу є мир, свобода, процвітання та безпека. Вона наголосила, що, попри війни в Європі в минулому, зокрема на Балканах, бойових дій ніколи не було саме на території ЄС.

"Європейський Союз - це мирний проєкт. У Європі були війни, також у моїй країні, а пізніше в Хорватії, Боснії тощо, але ніколи на території Європейського Союзу. Саме тому ми приймемо вас якомога швидше", - сказала єврокомісарка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Результат від вступу України до ЄС ми побачимо за 10 років, - віцепрем’єр Качка

Реформи

Вона також зазначила, що Україна досягла значного прогресу у виконанні вимог для вступу. За її словами, із 68 реформ, згаданих у звіті про розширення, 63 виконано на 100%.

Кос підкреслила, що реформи спрямовані не лише на формальне членство, а й на підвищення добробуту громадян. Як приклад вона навела Польщу, економіка якої зросла утричі після вступу до ЄС у 2004 році.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вступ України до ЄС посилить безпеку та економіку Союзу, - Домбровскіс

За словами єврокомісарки, якісні реформи також сприятимуть залученню іноземних інвестицій, оскільки створюють правову визначеність і передбачувані умови для бізнесу.