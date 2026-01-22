Україна має якнайшвидше стати членом Євросоюзу, - Кос

Марта Кос

Європейський Союз є мирним проєктом і ніколи не допускав воєнних дій на своїй території, тому Україна має якнайшвидше приєднатися до ЄС.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Кос, головною метою Європейського Союзу є мир, свобода, процвітання та безпека. Вона наголосила, що, попри війни в Європі в минулому, зокрема на Балканах, бойових дій ніколи не було саме на території ЄС.

"Європейський Союз - це мирний проєкт. У Європі були війни, також у моїй країні, а пізніше в Хорватії, Боснії тощо, але ніколи на території Європейського Союзу. Саме тому ми приймемо вас якомога швидше", - сказала єврокомісарка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Результат від вступу України до ЄС ми побачимо за 10 років, - віцепрем’єр Качка

Реформи

Вона також зазначила, що Україна досягла значного прогресу у виконанні вимог для вступу. За її словами, із 68 реформ, згаданих у звіті про розширення, 63 виконано на 100%.

Кос підкреслила, що реформи спрямовані не лише на формальне членство, а й на підвищення добробуту громадян. Як приклад вона навела Польщу, економіка якої зросла утричі після вступу до ЄС у 2004 році.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вступ України до ЄС посилить безпеку та економіку Союзу, - Домбровскіс

За словами єврокомісарки, якісні реформи також сприятимуть залученню іноземних інвестицій, оскільки створюють правову визначеність і передбачувані умови для бізнесу.

+3
Я проти вступу до ЄС, диктатура бюрократії така ж херня як і диктатура Путіна
22.01.2026 13:24 Відповісти
Не виконано всього три пункта? Давайте вгадаю. Першим пунктом має йти геть Голобородько і його воровите і злочинне оточення. Очищення правоохоронної системи, вільне та прозоре ведення бізнесу та повернення до Конститиуції.
22.01.2026 13:29 Відповісти
А що є не капітуляція? Вихід на кордони 91 року? Ким? В Україні навіть своєї балістики немає (привіт фламінго) , той хто думає що Україна не підпише капітуляцію рано чи пізно той дуже наївний, зелена шобла капітуляцію оголосить "перемогою" і звалить з золотим парашютом в теплі країни..
22.01.2026 13:29 Відповісти
З ранку бачу скрізь всього для України, що пахне капітуляцією
22.01.2026 13:22 Відповісти
А що є не капітуляція? Вихід на кордони 91 року? Ким? В Україні навіть своєї балістики немає (привіт фламінго) , той хто думає що Україна не підпише капітуляцію рано чи пізно той дуже наївний, зелена шобла капітуляцію оголосить "перемогою" і звалить з золотим парашютом в теплі країни..
22.01.2026 13:29 Відповісти
Капитуляции в любом случае не будет потому что украинская армия не побеждена и не сдается. Может быть только разной степени выгодности договор о прекращении огня.
Одна из ключевых уступок за которую ведется борьба, это юридическое признание оккупированных территорий за РФ
22.01.2026 13:58 Відповісти
Россия это нестабильное неоднородное образование. За последнии 100 лет у них постоянно менялись границы. Будет еще много шансов вернуть оккупированные территории.

Как минимум, непризнаные территории это рана не теле РФ которую можно постоянно ковырять в международных судах и в информационной войне
22.01.2026 14:50 Відповісти
У вас нет национальной гордости? Мало того что сосед избил и забрал часть нашей территории, так еще и заставляет забрать заявление из полиции и отказаться от претензий. Это рабский менталитет, который в итоге приведет к еще большим проблемам
22.01.2026 14:53 Відповісти
Особенно на примере Венгрии видна вся сила диктатуры ЕС
22.01.2026 13:30 Відповісти
головною метою Європейського Союзу є мир, свобода, процвітання та безпека.
Ви хоча б одному пункту вырите? Бо крім срака, срака, срака я в Євросоюзі не бачу. Зараз вже і НАТО не може похвалитися єдністю і безпекою, і даже члени НАТО рвуться між собою
22.01.2026 13:38 Відповісти
А весь секрет процвітання Польщі в тому що поляки масово поїхали на заробітки в Німеччину і інші країни, а в Польщу наїхало українських гастарбайтерів які можуть працюваьти втроє дешевше. Тобто ви те ж саме пропонуєте Україні? Українці виїдуть з України а в Україну наїде різної швалі в виді арабів і чорножопих які зроблять з України ''Газу'' чи ''париж''?
22.01.2026 13:46 Відповісти
Араби й працювати? Хіба на базарі.
22.01.2026 13:51 Відповісти
Тоді нахіба Тромб хоче переселити палестинців в Україну?
22.01.2026 13:54 Відповісти
Питання до того, хто хоче.
22.01.2026 13:55 Відповісти
Да как только так сразу. Потеплеет только немного. Оттаем, отмоемся, кто живой и сразу в ЕС. Вы его только не развалите до этого времени. Дайте хоть немного глянуть на то чудо, порадоваться.
22.01.2026 13:41 Відповісти
Вступи у ЄС що ?

щоб Брюсель дав трохі доллярів за умови що Україна прийматиме беженців з африканських краін, з афганістану, та іншіх країн де ведуться бойові дії ?
22.01.2026 14:00 Відповісти
Якби щось ляпнуть.
22.01.2026 15:00 Відповісти
 
 