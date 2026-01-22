Україна має якнайшвидше стати членом Євросоюзу, - Кос
Європейський Союз є мирним проєктом і ніколи не допускав воєнних дій на своїй території, тому Україна має якнайшвидше приєднатися до ЄС.
Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами Кос, головною метою Європейського Союзу є мир, свобода, процвітання та безпека. Вона наголосила, що, попри війни в Європі в минулому, зокрема на Балканах, бойових дій ніколи не було саме на території ЄС.
"Європейський Союз - це мирний проєкт. У Європі були війни, також у моїй країні, а пізніше в Хорватії, Боснії тощо, але ніколи на території Європейського Союзу. Саме тому ми приймемо вас якомога швидше", - сказала єврокомісарка.
Реформи
Вона також зазначила, що Україна досягла значного прогресу у виконанні вимог для вступу. За її словами, із 68 реформ, згаданих у звіті про розширення, 63 виконано на 100%.
Кос підкреслила, що реформи спрямовані не лише на формальне членство, а й на підвищення добробуту громадян. Як приклад вона навела Польщу, економіка якої зросла утричі після вступу до ЄС у 2004 році.
За словами єврокомісарки, якісні реформи також сприятимуть залученню іноземних інвестицій, оскільки створюють правову визначеність і передбачувані умови для бізнесу.
Одна из ключевых уступок за которую ведется борьба, это юридическое признание оккупированных территорий за РФ
Как минимум, непризнаные территории это рана не теле РФ которую можно постоянно ковырять в международных судах и в информационной войне
Ви хоча б одному пункту вырите? Бо крім срака, срака, срака я в Євросоюзі не бачу. Зараз вже і НАТО не може похвалитися єдністю і безпекою, і даже члени НАТО рвуться між собою
щоб Брюсель дав трохі доллярів за умови що Україна прийматиме беженців з африканських краін, з афганістану, та іншіх країн де ведуться бойові дії ?