Вступ України до ЄС посилить безпеку та економіку Союзу, - Домбровскіс
Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що членство України в Європейському союзі в нинішніх геополітичних умовах стане посиленням безпеки ЄС і може надати додатковий імпульс економічному зростанню,
Про це він сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, вступ України до ЄС є "win-win сценарієм", оскільки Україна як сильний гравець посилює Союз у сфері безпеки, а її економічний потенціал може зміцнити загальну економічну динаміку.
Єврокомісар нагадав, що ЄС уже надав Україні статус країни-кандидата та розпочав переговори про вступ. Це, за його словами, створює важливий політичний "якір" для проведення реформ і формує чітку європейську перспективу в середньо- та довгостроковій перспективі.
Домбровскіс також вважає перебільшеними застереження щодо "спроможності ЄС поглинути" таку велику країну, як Україна. Він нагадав про розширення 2004 року, коли до Євросоюзу приєдналися 10 держав, зокрема Польща, співмірна з Україною за чисельністю населення та масштабами економіки.
Водночас єврокомісар визнав, що в процесі вступу виникатимуть складні питання, зокрема в аграрному секторі та щодо конкуренції на внутрішньому ринку ЄС. Такі дискусії, за його словами, вже загострювалися під час запровадження автономних торговельних заходів і викликали напруженість серед фермерів у Польщі та інших країнах.
Окремо Домбровскіс звернув увагу, що активізація процесу розширення - щодо України, Молдови та країн Західних Балкан - також потребує переосмислення механізмів функціонування ЄС як об’єднання з понад 30 державами, зокрема у контексті права вето окремих країн-членів.
