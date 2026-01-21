Вступ України до ЄС посилить безпеку та економіку Союзу, - Домбровскіс

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що членство України в Європейському союзі в нинішніх геополітичних умовах стане посиленням безпеки ЄС і може надати додатковий імпульс економічному зростанню,

Про це він сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, вступ України до ЄС є "win-win сценарієм", оскільки Україна як сильний гравець посилює Союз у сфері безпеки, а її економічний потенціал може зміцнити загальну економічну динаміку.

Єврокомісар нагадав, що ЄС уже надав Україні статус країни-кандидата та розпочав переговори про вступ. Це, за його словами, створює важливий політичний "якір" для проведення реформ і формує чітку європейську перспективу в середньо- та довгостроковій перспективі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мита США проти країн ЄС через питання Гренландії є неприйнятними, - Домбровскіс

Домбровскіс також вважає перебільшеними застереження щодо "спроможності ЄС поглинути" таку велику країну, як Україна. Він нагадав про розширення 2004 року, коли до Євросоюзу приєдналися 10 держав, зокрема Польща, співмірна з Україною за чисельністю населення та масштабами економіки.

Водночас єврокомісар визнав, що в процесі вступу виникатимуть складні питання, зокрема в аграрному секторі та щодо конкуренції на внутрішньому ринку ЄС. Такі дискусії, за його словами, вже загострювалися під час запровадження автономних торговельних заходів і викликали напруженість серед фермерів у Польщі та інших країнах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Єврокомісії обговорюють двоступеневий вступ України до ЄС, - FT

Окремо Домбровскіс звернув увагу, що активізація процесу розширення - щодо України, Молдови та країн Західних Балкан - також потребує переосмислення механізмів функціонування ЄС як об’єднання з понад 30 державами, зокрема у контексті права вето окремих країн-членів.