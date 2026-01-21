Вступление Украины в ЕС укрепит безопасность и экономику Союза, - Домбровскис

Еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис заявил, что членство Украины в Европейском союзе в нынешних геополитических условиях усилит безопасность ЕС и может придать дополнительный импульс экономическому росту,

Об этом он сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, вступление Украины в ЕС является "win-win сценарием", поскольку Украина как сильный игрок усиливает Союз в сфере безопасности, а ее экономический потенциал может укрепить общую экономическую динамику.

Еврокомиссар напомнил, что ЕС уже предоставил Украине статус страны-кандидата и начал переговоры о вступлении. Это, по его словам, создает важный политический "якорь" для проведения реформ и формирует четкую европейскую перспективу в средне- и долгосрочной перспективе.

Домбровскис также считает преувеличенными предостережения относительно "способности ЕС поглотить" такую большую страну, как Украина. Он напомнил о расширении 2004 года, когда к Евросоюзу присоединились 10 государств, в частности Польша, сопоставимая с Украиной по численности населения и масштабам экономики.

В то же время еврокомиссар признал, что в процессе вступления будут возникать сложные вопросы, в частности в аграрном секторе и относительно конкуренции на внутреннем рынке ЕС. Такие дискуссии, по его словам, уже обострялись во время введения автономных торговых мер и вызывали напряженность среди фермеров в Польше и других странах.

Отдельно Домбровскис обратил внимание, что активизация процесса расширения - в отношении Украины, Молдовы и стран Западных Балкан - также требует переосмысления механизмов функционирования ЕС как объединения с более чем 30 государствами, в частности в контексте права вето отдельных стран-членов.