В Еврокомиссии обсуждают двухэтапное вступление Украины в ЕС, - FT

Европейская комиссия рассматривает модель двухэтапного вступления в ЕС, которая может позволить Украине быстрее стать членом союза, но с ограниченными полномочиями на начальном этапе.

По данным издания, в Еврокомиссии готовят предварительные предложения по изменению действующей процедуры расширения ЕС, которая действует с начала 1990-х годов. Речь идет о введении двухэтапной модели вступления для Украины.

Согласно обсуждаемой концепции, Украина могла бы получить формальное членство в ЕС без полноценного права голоса на саммитах лидеров и заседаниях министров. В то же время Киев постепенно получал бы доступ к единому рынку ЕС, аграрным субсидиям и фондам развития после выполнения определенных этапов уже после вступления.

Мирные переговоры

Издание отмечает, что дискуссии проходят на фоне возможных мирных переговоров о завершении войны России против Украины. В проектах 20-пунктного мирного плана, который готовится при участии США, упоминается потенциальное вступление Украины в ЕС в 2027 году, хотя в Еврокомиссии признают, что полное соответствие критериям членства может потребовать до десяти лет реформ.

В Брюсселе также признают, что перспектива членства в ЕС является ключевым аргументом для президента Украины Владимира Зеленского в контексте возможных сложных компромиссов во время мирных переговоров.

Напряжение среди государств-членов

В то же время идея "облегченного" вступления вызывает беспокойство среди государств-членов и других стран-кандидатов. Дипломаты опасаются, что двухступенчатая модель может подорвать принцип меритократического расширения, создать разные категории членства и вызвать напряжение со странами, которые продвинулись дальше в переговорах, в частности Черногорией и Албанией.

