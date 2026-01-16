У Єврокомісії обговорюють двоступеневий вступ України до ЄС, - FT

Європейська комісія розглядає модель двоетапного вступу до ЄС, яка може дозволити Україні швидше стати членом союзу, але з обмеженими повноваженнями на початковому етапі.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, у Єврокомісії готують попередні пропозиції щодо зміни чинної процедури розширення ЄС, яка діє з початку 1990-х років. Йдеться про запровадження двоступеневої моделі вступу для України.

Згідно з обговорюваною концепцією, Україна могла б отримати формальне членство в ЄС без повноцінного права голосу на самітах лідерів і засіданнях міністрів. Водночас Київ поступово здобував би доступ до єдиного ринку ЄС, аграрних субсидій і фондів розвитку після виконання визначених етапів уже після вступу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Надання Україні підтримки на 90 млрд євро пов’язане з виконанням складних реформ, - єврокомісарка Кос

Мирні перемовини

Видання зазначає, що дискусії відбуваються на тлі можливих мирних переговорів щодо завершення війни Росії проти України. У проєктах 20-пунктного мирного плану, який готується за участю США, згадується потенційний вступ України до ЄС у 2027 році, хоча в Єврокомісії визнають, що повна відповідність критеріям членства може потребувати до десяти років реформ.

У Брюсселі також визнають, що перспектива членства в ЄС є ключовим аргументом для президента України Володимира Зеленського у контексті можливих складних компромісів під час мирних переговорів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 64% громадян вірять, що за 10 років Україна буде процвітаючою країною в складі ЄС, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Напруга серед держав-членів

Водночас ідея "полегшеного" вступу викликає занепокоєння серед держав-членів та інших країн-кандидатів. Дипломати побоюються, що двоступенева модель може підірвати принцип меритократичного розширення, створити різні категорії членства та викликати напругу з країнами, які просунулися далі у переговорах, зокрема Чорногорією та Албанією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вступ до ЄС є чіткою гарантією безпеки для України, - Єврокомісія

Коли Україна "вступить" вже ЄС може і не бути, ця пісня вічна.
16.01.2026 11:13 Відповісти
Двоступеневий: одна ступня тут, друга - там.
16.01.2026 11:14 Відповісти
Малюйте вже трирівневий захист Європи від України
16.01.2026 11:17 Відповісти
ЄС буде, НАТО вже не буде. Там Трамп прилагає таки зусилля по зничтоженню блока.
показати весь коментар
16.01.2026 12:31 Відповісти
після всіх подій, навіщо вступати до ЄС ?
16.01.2026 11:20 Відповісти
Навіщо ці вступи ? З Зеленським ми нікому не потрібни, тільки Московії .
16.01.2026 12:28 Відповісти
Хоч своє ЄС роби...
з блекжджеком і...
і дійсно "з Зеленським ми нікому не потрібни" 🤢🤮💩
16.01.2026 12:35 Відповісти
Гидко… Принизливо… Закрийте тему неповноцінним!
16.01.2026 12:36 Відповісти
Не з нашим хрипатим щастям.
16.01.2026 13:25 Відповісти
Знов моркву намалювали…
16.01.2026 13:38 Відповісти
 
 