У Єврокомісії обговорюють двоступеневий вступ України до ЄС, - FT

Європейська комісія розглядає модель двоетапного вступу до ЄС, яка може дозволити Україні швидше стати членом союзу, але з обмеженими повноваженнями на початковому етапі.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, у Єврокомісії готують попередні пропозиції щодо зміни чинної процедури розширення ЄС, яка діє з початку 1990-х років. Йдеться про запровадження двоступеневої моделі вступу для України.

Згідно з обговорюваною концепцією, Україна могла б отримати формальне членство в ЄС без повноцінного права голосу на самітах лідерів і засіданнях міністрів. Водночас Київ поступово здобував би доступ до єдиного ринку ЄС, аграрних субсидій і фондів розвитку після виконання визначених етапів уже після вступу.

Мирні перемовини

Видання зазначає, що дискусії відбуваються на тлі можливих мирних переговорів щодо завершення війни Росії проти України. У проєктах 20-пунктного мирного плану, який готується за участю США, згадується потенційний вступ України до ЄС у 2027 році, хоча в Єврокомісії визнають, що повна відповідність критеріям членства може потребувати до десяти років реформ.

У Брюсселі також визнають, що перспектива членства в ЄС є ключовим аргументом для президента України Володимира Зеленського у контексті можливих складних компромісів під час мирних переговорів.

Напруга серед держав-членів

Водночас ідея "полегшеного" вступу викликає занепокоєння серед держав-членів та інших країн-кандидатів. Дипломати побоюються, що двоступенева модель може підірвати принцип меритократичного розширення, створити різні категорії членства та викликати напругу з країнами, які просунулися далі у переговорах, зокрема Чорногорією та Албанією.

