У Єврокомісії обговорюють двоступеневий вступ України до ЄС, - FT
Європейська комісія розглядає модель двоетапного вступу до ЄС, яка може дозволити Україні швидше стати членом союзу, але з обмеженими повноваженнями на початковому етапі.
Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
За даними видання, у Єврокомісії готують попередні пропозиції щодо зміни чинної процедури розширення ЄС, яка діє з початку 1990-х років. Йдеться про запровадження двоступеневої моделі вступу для України.
Згідно з обговорюваною концепцією, Україна могла б отримати формальне членство в ЄС без повноцінного права голосу на самітах лідерів і засіданнях міністрів. Водночас Київ поступово здобував би доступ до єдиного ринку ЄС, аграрних субсидій і фондів розвитку після виконання визначених етапів уже після вступу.
Мирні перемовини
Видання зазначає, що дискусії відбуваються на тлі можливих мирних переговорів щодо завершення війни Росії проти України. У проєктах 20-пунктного мирного плану, який готується за участю США, згадується потенційний вступ України до ЄС у 2027 році, хоча в Єврокомісії визнають, що повна відповідність критеріям членства може потребувати до десяти років реформ.
У Брюсселі також визнають, що перспектива членства в ЄС є ключовим аргументом для президента України Володимира Зеленського у контексті можливих складних компромісів під час мирних переговорів.
Напруга серед держав-членів
Водночас ідея "полегшеного" вступу викликає занепокоєння серед держав-членів та інших країн-кандидатів. Дипломати побоюються, що двоступенева модель може підірвати принцип меритократичного розширення, створити різні категорії членства та викликати напругу з країнами, які просунулися далі у переговорах, зокрема Чорногорією та Албанією.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
і дійсно "з Зеленським ми нікому не потрібни" 🤢🤮💩