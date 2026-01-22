Украина должна как можно быстрее стать членом Евросоюза, - Кос

Европейский Союз является мирным проектом и никогда не допускал военных действий на своей территории, поэтому Украина должна как можно скорее присоединиться к ЕС.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Кос, главной целью Европейского Союза является мир, свобода, процветание и безопасность. Она подчеркнула, что, несмотря на войны в Европе в прошлом, в частности на Балканах, боевых действий никогда не было именно на территории ЕС.

"Европейский Союз - это мирный проект. В Европе были войны, также в моей стране, а позже в Хорватии, Боснии и т.д., но никогда на территории Европейского Союза. Именно поэтому мы примем вас как можно скорее", - сказала еврокомиссар.

Реформы

Она также отметила, что Украина достигла значительного прогресса в выполнении требований для вступления. По ее словам, из 68 реформ, упомянутых в отчете о расширении, 63 выполнены на 100%.

Кос подчеркнула, что реформы направлены не только на формальное членство, но и на повышение благосостояния граждан. В качестве примера она привела Польшу, экономика которой выросла в три раза после вступления в ЕС в 2004 году.

По словам еврокомиссара, качественные реформы также будут способствовать привлечению иностранных инвестиций, поскольку создают правовую определенность и предсказуемые условия для бизнеса.