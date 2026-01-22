Украина должна как можно быстрее стать членом Евросоюза, - Кос
Европейский Союз является мирным проектом и никогда не допускал военных действий на своей территории, поэтому Украина должна как можно скорее присоединиться к ЕС.
Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам Кос, главной целью Европейского Союза является мир, свобода, процветание и безопасность. Она подчеркнула, что, несмотря на войны в Европе в прошлом, в частности на Балканах, боевых действий никогда не было именно на территории ЕС.
"Европейский Союз - это мирный проект. В Европе были войны, также в моей стране, а позже в Хорватии, Боснии и т.д., но никогда на территории Европейского Союза. Именно поэтому мы примем вас как можно скорее", - сказала еврокомиссар.
Реформы
Она также отметила, что Украина достигла значительного прогресса в выполнении требований для вступления. По ее словам, из 68 реформ, упомянутых в отчете о расширении, 63 выполнены на 100%.
Кос подчеркнула, что реформы направлены не только на формальное членство, но и на повышение благосостояния граждан. В качестве примера она привела Польшу, экономика которой выросла в три раза после вступления в ЕС в 2004 году.
По словам еврокомиссара, качественные реформы также будут способствовать привлечению иностранных инвестиций, поскольку создают правовую определенность и предсказуемые условия для бизнеса.
Одна из ключевых уступок за которую ведется борьба, это юридическое признание оккупированных территорий за РФ
Как минимум, непризнаные территории это рана не теле РФ которую можно постоянно ковырять в международных судах и в информационной войне
Ви хоча б одному пункту вырите? Бо крім срака, срака, срака я в Євросоюзі не бачу. Зараз вже і НАТО не може похвалитися єдністю і безпекою, і даже члени НАТО рвуться між собою
щоб Брюсель дав трохі доллярів за умови що Україна прийматиме беженців з африканських краін, з афганістану, та іншіх країн де ведуться бойові дії ?