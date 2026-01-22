Украина должна как можно быстрее стать членом Евросоюза, - Кос

Марта Кос

Европейский Союз является мирным проектом и никогда не допускал военных действий на своей территории, поэтому Украина должна как можно скорее присоединиться к ЕС.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Кос, главной целью Европейского Союза является мир, свобода, процветание и безопасность. Она подчеркнула, что, несмотря на войны в Европе в прошлом, в частности на Балканах, боевых действий никогда не было именно на территории ЕС.

"Европейский Союз - это мирный проект. В Европе были войны, также в моей стране, а позже в Хорватии, Боснии и т.д., но никогда на территории Европейского Союза. Именно поэтому мы примем вас как можно скорее", - сказала еврокомиссар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Результат от вступления Украины в ЕС мы увидим через 10 лет, - вице-премьер Качка

Она также отметила, что Украина достигла значительного прогресса в выполнении требований для вступления. По ее словам, из 68 реформ, упомянутых в отчете о расширении, 63 выполнены на 100%.

Кос подчеркнула, что реформы направлены не только на формальное членство, но и на повышение благосостояния граждан. В качестве примера она привела Польшу, экономика которой выросла в три раза после вступления в ЕС в 2004 году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вступление Украины в ЕС усилит безопасность и экономику Союза, - Домбровскис

По словам еврокомиссара, качественные реформы также будут способствовать привлечению иностранных инвестиций, поскольку создают правовую определенность и предсказуемые условия для бизнеса.

Топ комментарии
+3
Я проти вступу до ЄС, диктатура бюрократії така ж херня як і диктатура Путіна
22.01.2026 13:24 Ответить
+3
Не виконано всього три пункта? Давайте вгадаю. Першим пунктом має йти геть Голобородько і його воровите і злочинне оточення. Очищення правоохоронної системи, вільне та прозоре ведення бізнесу та повернення до Конститиуції.
22.01.2026 13:29 Ответить
+2
22.01.2026 13:29 Ответить
З ранку бачу скрізь всього для України, що пахне капітуляцією
22.01.2026 13:22 Ответить
А що є не капітуляція? Вихід на кордони 91 року? Ким? В Україні навіть своєї балістики немає (привіт фламінго) , той хто думає що Україна не підпише капітуляцію рано чи пізно той дуже наївний, зелена шобла капітуляцію оголосить "перемогою" і звалить з золотим парашютом в теплі країни..
22.01.2026 13:29 Ответить
Капитуляции в любом случае не будет потому что украинская армия не побеждена и не сдается. Может быть только разной степени выгодности договор о прекращении огня.
Одна из ключевых уступок за которую ведется борьба, это юридическое признание оккупированных территорий за РФ
22.01.2026 13:58 Ответить
Россия это нестабильное неоднородное образование. За последнии 100 лет у них постоянно менялись границы. Будет еще много шансов вернуть оккупированные территории.

Как минимум, непризнаные территории это рана не теле РФ которую можно постоянно ковырять в международных судах и в информационной войне
22.01.2026 14:50 Ответить
У вас нет национальной гордости? Мало того что сосед избил и забрал часть нашей территории, так еще и заставляет забрать заявление из полиции и отказаться от претензий. Это рабский менталитет, который в итоге приведет к еще большим проблемам
22.01.2026 14:53 Ответить
22.01.2026 13:24 Ответить
Особенно на примере Венгрии видна вся сила диктатуры ЕС
22.01.2026 13:30 Ответить
22.01.2026 13:29 Ответить
головною метою Європейського Союзу є мир, свобода, процвітання та безпека.
Ви хоча б одному пункту вырите? Бо крім срака, срака, срака я в Євросоюзі не бачу. Зараз вже і НАТО не може похвалитися єдністю і безпекою, і даже члени НАТО рвуться між собою
22.01.2026 13:38 Ответить
А весь секрет процвітання Польщі в тому що поляки масово поїхали на заробітки в Німеччину і інші країни, а в Польщу наїхало українських гастарбайтерів які можуть працюваьти втроє дешевше. Тобто ви те ж саме пропонуєте Україні? Українці виїдуть з України а в Україну наїде різної швалі в виді арабів і чорножопих які зроблять з України ''Газу'' чи ''париж''?
22.01.2026 13:46 Ответить
Араби й працювати? Хіба на базарі.
22.01.2026 13:51 Ответить
Тоді нахіба Тромб хоче переселити палестинців в Україну?
22.01.2026 13:54 Ответить
Питання до того, хто хоче.
22.01.2026 13:55 Ответить
Да как только так сразу. Потеплеет только немного. Оттаем, отмоемся, кто живой и сразу в ЕС. Вы его только не развалите до этого времени. Дайте хоть немного глянуть на то чудо, порадоваться.
22.01.2026 13:41 Ответить
Вступи у ЄС що ?

щоб Брюсель дав трохі доллярів за умови що Україна прийматиме беженців з африканських краін, з афганістану, та іншіх країн де ведуться бойові дії ?
22.01.2026 14:00 Ответить
Якби щось ляпнуть.
22.01.2026 15:00 Ответить
 
 