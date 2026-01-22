РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13052 посетителя онлайн
Новости Членство Украины в ЕС
1 611 31

Результат от вступления Украины в ЕС мы увидим через 10 лет, - вице-премьер Качка

Результат от вступления Украины в Евросоюз будет виден через десять лет. 

Об этом во время Украинского завтрака в Давосе заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Для нас присоединение к Евросоюзу не просто юридическая формальность - это большой проект глубоких структурных изменений страны... Иногда вступление в Евросоюз воспринимается как чудо, но в реальности это довольно скучные вещи, и означает тяжелую работу. Результат мы увидим через десять лет", - пояснил он, добавив, что Украина готова к такой долгосрочной перспективе.

В качестве примера вице-премьер привел Польшу. 

По словам Качки, когда в мае 2004 года Польша вступила в Евросоюз, он был в Варшаве, и одномоментно ничего не изменилось, но за 20 лет это уже совсем другой город.

Что предшествовало?

Автор: 

членство в ЕС (1253) Евросоюз (18011) Качка Тарас (72)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
А вступ до ЄС побачимо через 10 років після війни. А кінець війни побачимо через 10 років, а може й через 20 (виключно після повного розвалу імперії зла, раніше ніяк). В наступному році буде повний крах російської економіки.
показать весь комментарий
22.01.2026 11:46 Ответить
+9
Якого вступу? Наче за 10 років хтось Україну туди прийме.😂
показать весь комментарий
22.01.2026 11:47 Ответить
+7
навіщо вони взагалі ротяки відкривають?
на даний момент ми в одному кроці до початку 20 століття, а не до європи.
показать весь комментарий
22.01.2026 11:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Качка би тя копнула
показать весь комментарий
22.01.2026 11:43 Ответить
ви мерзота все тільки саботуєте,
показать весь комментарий
22.01.2026 12:13 Ответить
А коли вступ до ЄС?
показать весь комментарий
22.01.2026 11:46 Ответить
Нам до Середньовіччя ближче, ніж до 20 го століття.
Свічками користуємось як у середньовіччі.
показать весь комментарий
22.01.2026 12:24 Ответить
показать весь комментарий
Не знаю який буде результат від вступу в ЄС через 10 років, але бачу що вже зараз влада готує низку антиукраїнських рабських законів щоб добити українців і забрати останню свободу. Тому не бачу жодного позитиву від вступу в ЄС
показать весь комментарий
22.01.2026 11:49 Ответить
про які саме закони йде мова?
показать весь комментарий
22.01.2026 12:21 Ответить
Підвищення податків і зборів, в тому числі на нерухомість, підвищення енергоресурсів і тарифів ЖКХ. Заборона автомобілів нижче Євро5, введення щорічного ТО, обов'язкова заміна водійських прав кожні 5-10 років, Підвищення страхування авто в 10 разів, введення цензури і заборона неліцензованих сайтів або безкоштовних інтернетресурсів... і тд. А тепер які плюси українці отримають? Поки що небачу плюсів
показать весь комментарий
22.01.2026 12:30 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2026 12:40 Ответить
спочатку будуть потрібні роки, щоб відмитись від вступу в зелене лайно. а вже потім буде видно, що далі.
показать весь комментарий
22.01.2026 11:50 Ответить
Это столько времени вам нужно, чтобы навороваться и начать работать на страну?
показать весь комментарий
22.01.2026 11:51 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2026 11:54 Ответить
Всі як збожеволілі вступом України у ЄС.

показать весь комментарий
22.01.2026 11:55 Ответить
Віра у винагороду після смерті згладжує страждання під час життя, так вже влаштована релігія.
показать весь комментарий
22.01.2026 12:02 Ответить
Смерть це лише початок нового життя
показать весь комментарий
22.01.2026 12:22 Ответить
Через десять років може й України вже не буде судячи по тому які керуї зараз при владі, наївні.
показать весь комментарий
22.01.2026 11:55 Ответить
Отличный план. Можно начать с подачи отопления и электричества в жилые кварталы городов. Это конечно не так интересно как планы про ЕС и прочее процветание после
показать весь комментарий
22.01.2026 12:03 Ответить
Как в старом бородатом анекдоте: на повестке дня у нас вопрос - построение коммунизма во всей Галактике и ремонт крыши сарая в колхозе. По причине отсутствия гвоздей занимаемся пока лишь первым пунктом.
показать весь комментарий
22.01.2026 13:06 Ответить
Нафіга Європі цей Бантустан де людей з вулиці прямо викрадають і везуть на вірну смерть? Навіть в Сомалі такого нема.
показать весь комментарий
22.01.2026 12:08 Ответить
Вот победим беляков Петька, и тогда заживем..
показать весь комментарий
22.01.2026 12:13 Ответить
я бачу отакою Європу через 10 років
показать весь комментарий
22.01.2026 12:18 Ответить
або такою, ну це вже через 20 років
показать весь комментарий
22.01.2026 12:21 Ответить
У всякої іншої качки сенсу у кряканні більше ніж у цій твоїй репліці.
показать весь комментарий
22.01.2026 12:18 Ответить
Через 10 років?? Значит будуть і далі красти.. поки не побачать цей самий ефект
показать весь комментарий
22.01.2026 12:18 Ответить
а сєгодня в завтрашній дєнь нє всє могут смотрєть. вєрнєє смотрєть могут нє только лишь всє. можєт только дибіл і куєсос качка.
показать весь комментарий
22.01.2026 12:19 Ответить
Не за десять в за дев'ять з половиною, але перед цим буде комунізм і шокова терапія
показать весь комментарий
22.01.2026 12:41 Ответить
 
 