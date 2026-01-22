Результат от вступления Украины в ЕС мы увидим через 10 лет, - вице-премьер Качка

Результат от вступления Украины в Евросоюз будет виден через десять лет.

Об этом во время Украинского завтрака в Давосе заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Для нас присоединение к Евросоюзу не просто юридическая формальность - это большой проект глубоких структурных изменений страны... Иногда вступление в Евросоюз воспринимается как чудо, но в реальности это довольно скучные вещи, и означает тяжелую работу. Результат мы увидим через десять лет", - пояснил он, добавив, что Украина готова к такой долгосрочной перспективе.

В качестве примера вице-премьер привел Польшу.

По словам Качки, когда в мае 2004 года Польша вступила в Евросоюз, он был в Варшаве, и одномоментно ничего не изменилось, но за 20 лет это уже совсем другой город.

Читайте также: Вступление в ЕС является четкой гарантией безопасности для Украины, - Еврокомиссия

Что предшествовало?

По данным FT, в Еврокомиссии обсуждают двухэтапное вступление Украины в ЕС.

Согласно опросам, 64% граждан верят, что через 10 лет Украина будет процветающей страной в составе ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина никогда не будет в НАТО, - министр обороны Словакии Калиняк