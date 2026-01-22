Результат от вступления Украины в ЕС мы увидим через 10 лет, - вице-премьер Качка
Об этом во время Украинского завтрака в Давосе заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Для нас присоединение к Евросоюзу не просто юридическая формальность - это большой проект глубоких структурных изменений страны... Иногда вступление в Евросоюз воспринимается как чудо, но в реальности это довольно скучные вещи, и означает тяжелую работу. Результат мы увидим через десять лет", - пояснил он, добавив, что Украина готова к такой долгосрочной перспективе.
В качестве примера вице-премьер привел Польшу.
По словам Качки, когда в мае 2004 года Польша вступила в Евросоюз, он был в Варшаве, и одномоментно ничего не изменилось, но за 20 лет это уже совсем другой город.
Что предшествовало?
- По данным FT, в Еврокомиссии обсуждают двухэтапное вступление Украины в ЕС.
- Согласно опросам, 64% граждан верят, что через 10 лет Украина будет процветающей страной в составе ЕС.
на даний момент ми в одному кроці до початку 20 століття, а не до європи.
Свічками користуємось як у середньовіччі.