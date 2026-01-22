Результат від вступу України до ЄС ми побачимо за 10 років, - віцепрем’єр Качка

Результат від вступу України до Євросоюзу буде видно за десять років.

Про це під час Українського сніданку в Давосі заявив віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Для нас приєднання до Євросоюзу не просто юридична формальність - це великий проєкт глибоких структурних змін країни… Іноді вступ до Євросоюзу сприймається як диво, але в реальності це досить нудні речі, і означає важку роботу. Результат ми побачимо за десять років", - пояснив він, додавши, що Україна готова до такої довгострокової перспективи.

Як приклад, віцепрем'єр навів Польщу.

За словами Качки, коли в травні 2004 року Польща вступила в Євросоюз, він був у Варшаві, і одномоментно нічого не змінилося, але за 20 років це уже зовсім інше місто.

Також читайте: Вступ до ЄС є чіткою гарантією безпеки для України, - Єврокомісія

Що передувало?

За даними FT, у Єврокомісії обговорюють двоступеневий вступ України до ЄС.

Згідно з опитуваннями, 64% громадян вірять, що за 10 років Україна буде процвітаючою країною в складі ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна ніколи не буде в НАТО, - міністр оборони Словаччини Каліняк