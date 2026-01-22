Результат від вступу України до ЄС ми побачимо за 10 років, - віцепрем’єр Качка
Результат від вступу України до Євросоюзу буде видно за десять років.
Про це під час Українського сніданку в Давосі заявив віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Подробиці
"Для нас приєднання до Євросоюзу не просто юридична формальність - це великий проєкт глибоких структурних змін країни… Іноді вступ до Євросоюзу сприймається як диво, але в реальності це досить нудні речі, і означає важку роботу. Результат ми побачимо за десять років", - пояснив він, додавши, що Україна готова до такої довгострокової перспективи.
Як приклад, віцепрем'єр навів Польщу.
За словами Качки, коли в травні 2004 року Польща вступила в Євросоюз, він був у Варшаві, і одномоментно нічого не змінилося, але за 20 років це уже зовсім інше місто.
Що передувало?
- За даними FT, у Єврокомісії обговорюють двоступеневий вступ України до ЄС.
- Згідно з опитуваннями, 64% громадян вірять, що за 10 років Україна буде процвітаючою країною в складі ЄС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
на даний момент ми в одному кроці до початку 20 століття, а не до європи.
Свічками користуємось як у середньовіччі.