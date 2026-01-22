Результат від вступу України до ЄС ми побачимо за 10 років, - віцепрем'єр Качка

Вступ України до ЄС: Качка розповів, коли буде видно результат

Результат від вступу України до Євросоюзу буде видно за десять років. 

Про це під час Українського сніданку в Давосі заявив віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Подробиці

"Для нас приєднання до Євросоюзу не просто юридична формальність - це великий проєкт глибоких структурних змін країни… Іноді вступ до Євросоюзу сприймається як диво, але в реальності це досить нудні речі, і означає важку роботу. Результат ми побачимо за десять років", - пояснив він, додавши, що Україна готова до такої довгострокової перспективи.

Як приклад, віцепрем'єр навів Польщу. 

За словами Качки, коли в травні 2004 року Польща вступила в Євросоюз, він був у Варшаві, і одномоментно нічого не змінилося, але за 20 років це уже зовсім інше місто.

Топ коментарі
+10
А вступ до ЄС побачимо через 10 років після війни. А кінець війни побачимо через 10 років, а може й через 20 (виключно після повного розвалу імперії зла, раніше ніяк). В наступному році буде повний крах російської економіки.
22.01.2026 11:46 Відповісти
+9
Якого вступу? Наче за 10 років хтось Україну туди прийме.😂
22.01.2026 11:47 Відповісти
+7
навіщо вони взагалі ротяки відкривають?
на даний момент ми в одному кроці до початку 20 століття, а не до європи.
22.01.2026 11:46 Відповісти
Качка би тя копнула
22.01.2026 11:43 Відповісти
ви мерзота все тільки саботуєте,
22.01.2026 12:13 Відповісти
А коли вступ до ЄС?
22.01.2026 11:46 Відповісти
навіщо вони взагалі ротяки відкривають?
на даний момент ми в одному кроці до початку 20 століття, а не до європи.
22.01.2026 11:46 Відповісти
Нам до Середньовіччя ближче, ніж до 20 го століття.
Свічками користуємось як у середньовіччі.
22.01.2026 12:24 Відповісти
22.01.2026 11:46 Відповісти
Не знаю який буде результат від вступу в ЄС через 10 років, але бачу що вже зараз влада готує низку антиукраїнських рабських законів щоб добити українців і забрати останню свободу. Тому не бачу жодного позитиву від вступу в ЄС
22.01.2026 11:49 Відповісти
про які саме закони йде мова?
22.01.2026 12:21 Відповісти
Підвищення податків і зборів, в тому числі на нерухомість, підвищення енергоресурсів і тарифів ЖКХ. Заборона автомобілів нижче Євро5, введення щорічного ТО, обов'язкова заміна водійських прав кожні 5-10 років, Підвищення страхування авто в 10 разів, введення цензури і заборона неліцензованих сайтів або безкоштовних інтернетресурсів... і тд. А тепер які плюси українці отримають? Поки що небачу плюсів
22.01.2026 12:30 Відповісти
22.01.2026 12:40 Відповісти
спочатку будуть потрібні роки, щоб відмитись від вступу в зелене лайно. а вже потім буде видно, що далі.
22.01.2026 11:50 Відповісти
Это столько времени вам нужно, чтобы навороваться и начать работать на страну?
22.01.2026 11:51 Відповісти
22.01.2026 11:54 Відповісти
Всі як збожеволілі вступом України у ЄС.

22.01.2026 11:55 Відповісти
Віра у винагороду після смерті згладжує страждання під час життя, так вже влаштована релігія.
22.01.2026 12:02 Відповісти
Смерть це лише початок нового життя
22.01.2026 12:22 Відповісти
Через десять років може й України вже не буде судячи по тому які керуї зараз при владі, наївні.
22.01.2026 11:55 Відповісти
Отличный план. Можно начать с подачи отопления и электричества в жилые кварталы городов. Это конечно не так интересно как планы про ЕС и прочее процветание после
22.01.2026 12:03 Відповісти
Как в старом бородатом анекдоте: на повестке дня у нас вопрос - построение коммунизма во всей Галактике и ремонт крыши сарая в колхозе. По причине отсутствия гвоздей занимаемся пока лишь первым пунктом.
22.01.2026 13:06 Відповісти
Нафіга Європі цей Бантустан де людей з вулиці прямо викрадають і везуть на вірну смерть? Навіть в Сомалі такого нема.
22.01.2026 12:08 Відповісти
Вот победим беляков Петька, и тогда заживем..
22.01.2026 12:13 Відповісти
я бачу отакою Європу через 10 років
22.01.2026 12:18 Відповісти
або такою, ну це вже через 20 років
22.01.2026 12:21 Відповісти
У всякої іншої качки сенсу у кряканні більше ніж у цій твоїй репліці.
22.01.2026 12:18 Відповісти
Через 10 років?? Значит будуть і далі красти.. поки не побачать цей самий ефект
22.01.2026 12:18 Відповісти
а сєгодня в завтрашній дєнь нє всє могут смотрєть. вєрнєє смотрєть могут нє только лишь всє. можєт только дибіл і куєсос качка.
22.01.2026 12:19 Відповісти
Не за десять в за дев'ять з половиною, але перед цим буде комунізм і шокова терапія
22.01.2026 12:41 Відповісти
 
 