Венгрия не проголосует за членство Украины в ЕС в ближайшие 100 лет, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время форума в Давосе сделал очередное резкое заявление о вступлении Украины в Европейский Союз. 

"Думаю, что в ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосовал бы за вступление украинцев в Европейский союз", - сказал Орбан.

Кроме блокирования членства, премьер обвинил украинскую власть в попытках дестабилизировать его правительство. По словам Орбана, Киев якобы заинтересован в смене политического руководства Венгрии на более лояльное.

"Мы не хотим, чтобы они вступали в ЕС... Надо признать, что украинцы будут активными участниками венгерской избирательной кампании, потому что в их фундаментальных интересах смена правительства в Венгрии. Я не в восторге от этого, и мы будем бороться с этим", - добавил Орбан.

Заявление Зеленского об Орбане 

  • Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе раскритиковал европейских лидеров, которые, по его словам, действуют в интересах России, намекнув на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

  • Премьер Венгрии заявил, что он и украинский лидер "не придут к согласию", поскольку Орбан является "свободным" человеком, тогда как Зеленский- находится в "безвыходной" ситуации.

Орбан слишком оптимистичен для сроков своей жизни.
23.01.2026 12:44 Ответить
хєра сє нострадамус **************
ти, вітя, не знаєш, шо буде завтра у тебе в угорщині, не те, шо за 100 років в усій Європі
23.01.2026 12:46 Ответить
Рейх теж був "тисячолітнім", а Римська імперія - вічною.
23.01.2026 12:47 Ответить
Орбан слишком оптимистичен для сроков своей жизни.
23.01.2026 12:44 Ответить
Це не оптимізм - це демонстрування повного невігластва. За сто років Угорщина споавді може не проголосувати за будь-що навіть з такої причини, що Угорщини просто не буде.
23.01.2026 13:31 Ответить
" Угорщина не проголосує за членство України в ЄС найближчі 100 років " Угорщина одразу проголосує "за", як тільки прем'єр-міністром країни стане адекватна порядна людина, а не путінська маріонетка і блазень.
23.01.2026 14:40 Ответить
хєра сє нострадамус **************
ти, вітя, не знаєш, шо буде завтра у тебе в угорщині, не те, шо за 100 років в усій Європі
23.01.2026 12:46 Ответить
Ну у "завтрашнєм днє" він якось-такось впевнений, а от що там буде цього літа - то вже вкрито туманом.
23.01.2026 13:01 Ответить
Для тих, хто у ЄС і не збирається, Орбан саме то.
23.01.2026 12:46 Ответить
Скільки в природі живуть орбаноїдні жаби і яка в них популяція?
23.01.2026 12:47 Ответить
Рейх теж був "тисячолітнім", а Римська імперія - вічною.
23.01.2026 12:47 Ответить
***** певно віті пігулки "невмирущі" підігнав, які сам ковтає
23.01.2026 12:49 Ответить
Ага, повний чемодан... 💩
23.01.2026 13:11 Ответить
Астанавітє вітю. Угорці ризикують з цим боровом залишитись без ЄС та її грошей.
23.01.2026 12:49 Ответить
Немного не так) " Остановите! Вите над выйти" )
23.01.2026 13:04 Ответить
Україна була, є, і через 100 років буде.
А да буде Орбан?
23.01.2026 12:49 Ответить
вже згниють хробаки, які їли хробаків, які їли попередніх хробаків, які з'їли рештки подохлого віті пудхуйловського
23.01.2026 12:51 Ответить
А що якщо Орбан це робить у відповідності з таємними, внегласними домовленностями власне в середені ЄС? Це дуже зручно мати такого Віктора доя брудних задач..
23.01.2026 12:50 Ответить
В мене теж виникла така підозра, і вже давненько.
23.01.2026 12:55 Ответить
Орбан це путінська повія
23.01.2026 12:52 Ответить
***** смердюча жаба! викинути цих ********* з ЄС!
23.01.2026 12:53 Ответить
Бліцкріг ЗСУ на Будапешт вирішить зразу дві проблеми:
1.Покаже чи НАТА ще жиє.
2.Орбан долучиться до Мадури.
23.01.2026 12:54 Ответить
Орбану ***** елексір довголіття підігнав,думає ще 100 років протягнути.Побачимо в квітні.НЕ розписуйся за всю Угорщину,ти її лайно.
23.01.2026 12:55 Ответить
Це гребінь,думає що проживе 100 років?
23.01.2026 12:56 Ответить
А що, він стільки проживе?
23.01.2026 12:58 Ответить
Абідєлся вітьок .
23.01.2026 12:58 Ответить
За 100 лет не то, что керманычи, страны из истории исчезали!
23.01.2026 12:59 Ответить
Деякі європейські Віктори так довго не живуть.
23.01.2026 13:09 Ответить
заслуговують 🤚ляпаса
23.01.2026 13:13 Ответить
так, бо Угорщину скоро ********* із ЄС якщо Орабана в цьому році не посадять
23.01.2026 13:16 Ответить
Угорський Дункан Маклауд
23.01.2026 13:17 Ответить
Собрался жить 100 лет? Или завещает свое дело своим детям и внукам?
23.01.2026 13:19 Ответить
Та тебе пісюна в цьому році підарешт вже запроторять після невдалоі спроби фальсифікації виборів.
23.01.2026 13:22 Ответить
У орбана оптиміст після того, як пуйло дав йому пігулки для довголіття
23.01.2026 13:23 Ответить
Не кажи ГОП тварюка монголоїдна!!! Твій час спливає, через пару місяців ти або тікаєш до московії, або сядеш з своє ко, і надовго!!! Тож йди на ......уй!!!
23.01.2026 13:32 Ответить
коли вже ті вибори в Угорщині?
23.01.2026 13:32 Ответить
чим більше горить земля під ногами цього упиря, тим голосніше візг цієї недорiзаної свині!
23.01.2026 13:34 Ответить
придурок, ти вже літом не будеш керувати Угорщиною, які 100 років?
23.01.2026 13:55 Ответить
Нанести бы удар авиацией по венгерскому парламенту😍 чтоб все тамошние гунны превратились в вопящие факелы или просто горелые лохмотья.
23.01.2026 13:58 Ответить
Воно зібралося жити вічно....Треба йому прочитати "Мастер и Маргарита"
23.01.2026 14:59 Ответить
23.01.2026 15:04 Ответить
Сомневаюсь, что орбан политически переживет ближайшие выборы в Венгрии. Так что лично орбан не 100 лет, а миллион лет может не голосовать.
23.01.2026 15:26 Ответить
Вітьок, тобі там Сибіга відповів https://x.com/andrii_sybiha/status/2014668458974122473
23.01.2026 15:32 Ответить
Один такий вже квакав про "тисячолітній Рейх". І де він був вже через 10 років, і де був його рейх?!
23.01.2026 16:55 Ответить
Та ти, чмо мандярське, ***** недороблений, проіснуй хоч кілька років! Зі своїм москальським ср*колизтвом ти можеш завтра копита відкинути! Та й через тебе Угорщина може копняка під ср*ку отримати і полетіти з Євросоюзу, без грошей якого їй буде гаплик!Так що краще відкопуй москальські юдосрібенники і вали пошвидше в сибірські болота Ханти-Мансії доки не пізно!
23.01.2026 19:35 Ответить
За цей час чи шах помре,чи його ішак🤣🤣🤣А скоріш обидва🤣🤣🤣❤️🇺🇦❤️
24.01.2026 10:30 Ответить
 
 