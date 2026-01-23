Венгрия не проголосует за членство Украины в ЕС в ближайшие 100 лет, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время форума в Давосе сделал очередное резкое заявление о вступлении Украины в Европейский Союз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.

"Думаю, что в ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосовал бы за вступление украинцев в Европейский союз", - сказал Орбан.

Кроме блокирования членства, премьер обвинил украинскую власть в попытках дестабилизировать его правительство. По словам Орбана, Киев якобы заинтересован в смене политического руководства Венгрии на более лояльное.

"Мы не хотим, чтобы они вступали в ЕС... Надо признать, что украинцы будут активными участниками венгерской избирательной кампании, потому что в их фундаментальных интересах смена правительства в Венгрии. Я не в восторге от этого, и мы будем бороться с этим", - добавил Орбан.

Заявление Зеленского об Орбане

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе раскритиковал европейских лидеров, которые, по его словам, действуют в интересах России, намекнув на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Премьер Венгрии заявил, что он и украинский лидер "не придут к согласию", поскольку Орбан является "свободным" человеком, тогда как Зеленский- находится в "безвыходной" ситуации.

