Литва хочет, чтобы Украина стала членом ЕС до 2030 года, - Науседа

Литва стремится, чтобы Украина стала членом Европейского Союза до 2030 года. Именно на этом Вильнюс будет сосредотачиваться во время своего председательства в Совете ЕС в 2027 году.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время пресс-конференции в Вильнюсе с президентом Польши Каролем Навроцким и президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

Вступление в ЕС 

Науседа подчеркнул, что присоединение Украины к ЕС является стратегическим интересом Литвы, а также шагом к стабильности во всем регионе.

"Литва стремится, чтобы Украина к 2030 году стала членом Европейского Союза. Это было бы решающим шагом для обеспечения долгосрочной стабильности, безопасности и процветания не только в этой стране, но и для мира в этом регионе. Это является стратегическим интересом Литвы, на котором мы хотим продолжать сосредотачиваться во время нашего председательства в Совете ЕС в 2027 году", - сказал литовский президент.

Помощь от Литвы

Кроме того, Науседа сообщил, что Литва уже предоставила более 1 млрд евро финансовой помощи Украине, а также направила более 100 млн евро на восстановление украинских школ.

Он также призвал к долгосрочному финансированию ВСУ.

Топ комментарии
+10
Та ніхто ніколи Україну,ані в ЄС,ані в НАТО не прийме! Якби хотіли,то вже б давно прийняли!
25.01.2026 20:03 Ответить
+8
Якби всі були як Литва.
Подяка литовцям.
25.01.2026 19:52 Ответить
+7
Гітанас Науседа - розумна людина, знає, що лише з українцями зможе відбитися від орди.
25.01.2026 19:49 Ответить
Комментировать
Або ж лише українцями.
25.01.2026 20:04 Ответить
Литовці, як і фіни, будуть добре воювати.
25.01.2026 20:14 Ответить
... чужими руками.
25.01.2026 20:50 Ответить
Радянсько-фінська війна (1939-1940)

Бойові дії тривали 105 днів, СРСР втратив від 422 до 722 тисяч убитими, пораненими, обмороженими й полоненими, у фінському полоні опинились до 3000 осіб, у тому числі понад 300 командирів, 17 тис. чоловік зникли безвісти.
Втрати СРСР становили до 40 % бойового складу залучених частин і суттєво переважали втрати фінської сторони (понад 70 000 осіб, у тому числі 50 000 поранених і тих, хто пропав безвісти, та 23 000 убитих і померлих від ран, до радянського полону потрапили 900 фінських вояків (з них 10 офіцерів).
25.01.2026 21:00 Ответить
А литовці тут до чого?
Британці теж гарно воювали під час ДСВ, а зараз, бачте, якось не бажають приймати прямої участі у захисті свого союзника(принаймні нам розказують, що Британія наш потужний друг).
25.01.2026 21:03 Ответить
Ну якщо хоче Литва, тоді всім варто задуматись
25.01.2026 19:51 Ответить
Чого 30, його Орбан покусав? Туск казав у 27, я за Туска!!!
25.01.2026 20:00 Ответить
Ти не кажи цього а то головами об стінку битися почнуть.....не для того вони нелоха оманського вибирали....щоб все так проїбати....
25.01.2026 20:28 Ответить
Приймуть. Правда і та, що з міндічами і Юзіками не приймають. Після виборів наведемо порядок і будемо в ЄС. Україна - реальна сила, яка може захистити ЄС.
25.01.2026 21:01 Ответить
Ближче до 2030-го черговий друг України заявить що він хоче бачити Україну в ЄС до 2035-го.
25.01.2026 20:08 Ответить
Сроки сдвигаются в право)
25.01.2026 20:09 Ответить
Під проводом Черчегавела * ми точно в ЄС будем йти... Років 40..

* Черчєгавел це новий титул найвеличнішого черчеля та гавела **********. Також Лідор зберігає титул Потужний Оплот Цивілізації ( ПОЦ )
25.01.2026 20:24 Ответить
Вони просто не хочуть казати правди от і вигадують всяку дичину.....не хочуть вони мати справу з мафією ....
25.01.2026 20:30 Ответить
Ukraine nado NATO, EC ato migrantu afriki i arabu vusokie zenu
25.01.2026 20:40 Ответить
https://www.lexilogos.com/keyboard/ukrainian.htm Ukrainian Keyboard Online • Lexilogos
25.01.2026 20:43 Ответить
Так і буде. В 2027 році пройдуть вибори президента. На цей раз народ вибере не по приколу, а по зробленим справам і будуть вибирати між Залужний і Порошенко. А ті за пару років виконають всі вимоги, пересадять зелених слуг- корупціонерів, повернуться до Конституції, приймуть необхідні закони і ми будемо в ЄС. Тим більше, що 10 мільйонів наших громадян вже там.
25.01.2026 20:58 Ответить
Погоджуюсь з тими скептиками, хто каже, що Україну в ЄС не приймуть ніколи. Вже мабуть кожний з нас помітив, що сроки того прийняття в ЄС завжди відповзають все далече і далече. Ще у 2022 говорили що пару місяців і приймуть. От вже і 2030 маячить. Так буде завжди, без кінця. Нам просто трахають моск тим Євросоюзом.
25.01.2026 22:05 Ответить
Це хоровод, постіна гра в доброго та злого поліцейського. Одні " хочуть" бо знають, що є ті що " нізащо не хочуть" і так періодично міняються чи тримають " поганця" типу Орбана.
25.01.2026 23:56 Ответить
 
 