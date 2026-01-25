Литва хочет, чтобы Украина стала членом ЕС до 2030 года, - Науседа

Литва стремится, чтобы Украина стала членом Европейского Союза до 2030 года. Именно на этом Вильнюс будет сосредотачиваться во время своего председательства в Совете ЕС в 2027 году.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время пресс-конференции в Вильнюсе с президентом Польши Каролем Навроцким и президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

Вступление в ЕС

Науседа подчеркнул, что присоединение Украины к ЕС является стратегическим интересом Литвы, а также шагом к стабильности во всем регионе.

"Литва стремится, чтобы Украина к 2030 году стала членом Европейского Союза. Это было бы решающим шагом для обеспечения долгосрочной стабильности, безопасности и процветания не только в этой стране, но и для мира в этом регионе. Это является стратегическим интересом Литвы, на котором мы хотим продолжать сосредотачиваться во время нашего председательства в Совете ЕС в 2027 году", - сказал литовский президент.

Помощь от Литвы

Кроме того, Науседа сообщил, что Литва уже предоставила более 1 млрд евро финансовой помощи Украине, а также направила более 100 млн евро на восстановление украинских школ.

Он также призвал к долгосрочному финансированию ВСУ.

