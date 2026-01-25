Литва хочет, чтобы Украина стала членом ЕС до 2030 года, - Науседа
Литва стремится, чтобы Украина стала членом Европейского Союза до 2030 года. Именно на этом Вильнюс будет сосредотачиваться во время своего председательства в Совете ЕС в 2027 году.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время пресс-конференции в Вильнюсе с президентом Польши Каролем Навроцким и президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.
Вступление в ЕС
Науседа подчеркнул, что присоединение Украины к ЕС является стратегическим интересом Литвы, а также шагом к стабильности во всем регионе.
"Литва стремится, чтобы Украина к 2030 году стала членом Европейского Союза. Это было бы решающим шагом для обеспечения долгосрочной стабильности, безопасности и процветания не только в этой стране, но и для мира в этом регионе. Это является стратегическим интересом Литвы, на котором мы хотим продолжать сосредотачиваться во время нашего председательства в Совете ЕС в 2027 году", - сказал литовский президент.
Помощь от Литвы
Кроме того, Науседа сообщил, что Литва уже предоставила более 1 млрд евро финансовой помощи Украине, а также направила более 100 млн евро на восстановление украинских школ.
Он также призвал к долгосрочному финансированию ВСУ.
Бойові дії тривали 105 днів, СРСР втратив від 422 до 722 тисяч убитими, пораненими, обмороженими й полоненими, у фінському полоні опинились до 3000 осіб, у тому числі понад 300 командирів, 17 тис. чоловік зникли безвісти.
Втрати СРСР становили до 40 % бойового складу залучених частин і суттєво переважали втрати фінської сторони (понад 70 000 осіб, у тому числі 50 000 поранених і тих, хто пропав безвісти, та 23 000 убитих і померлих від ран, до радянського полону потрапили 900 фінських вояків (з них 10 офіцерів).
Британці теж гарно воювали під час ДСВ, а зараз, бачте, якось не бажають приймати прямої участі у захисті свого союзника(принаймні нам розказують, що Британія наш потужний друг).
Подяка литовцям.
