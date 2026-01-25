Литва хоче, щоб Україна стала членом ЄС до 2030 року, - Науседа

Науседа озвучив очікуваний термін вступу України до Європейського Союзу

Литва прагне, щоб Україна стала членом Європейського Союзу до 2030 року. Саме на цьому Вільнюс буде зосереджуватися під час свого головування в Раді ЄС у 2027 році.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа під час пресконференції у Вільнюсі з президентом Польщі Каролем Навроцьким і президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

Вступ до ЄС 

Науседа наголосив, що приєднання України до ЄС є стратегічним інтересом Литви, а також кроком до стабільності у всьому регіоні.

"Литва прагне, щоб Україна до 2030 року стала членом Європейського Союзу. Це було би вирішальним кроком для забезпечення довгострокової стабільності, безпеки і процвітання не лише в цій країні, для миру в цьому регіоні. Це є стратегічний інтерес Литви, на якому ми хочемо продовжувати зосереджуватись під час нашого головування в Раді ЄС у 2027 році",- сказав литовський президент.

Допомога від Литви

Крім цього, Науседа повідомив, що Литва вже надала більше 1 млрд євро фінансової допомоги Україні, а також спрямувала понад 100 млн євро на відновлення українських шкіл.

Він також закликав до довгострокового фінанансування ЗСУ.

Топ коментарі
+10
Та ніхто ніколи Україну,ані в ЄС,ані в НАТО не прийме! Якби хотіли,то вже б давно прийняли!
25.01.2026 20:03 Відповісти
+8
Якби всі були як Литва.
Подяка литовцям.
25.01.2026 19:52 Відповісти
+7
Гітанас Науседа - розумна людина, знає, що лише з українцями зможе відбитися від орди.
25.01.2026 19:49 Відповісти
Або ж лише українцями.
25.01.2026 20:04 Відповісти
Литовці, як і фіни, будуть добре воювати.
25.01.2026 20:14 Відповісти
... чужими руками.
25.01.2026 20:50 Відповісти
Радянсько-фінська війна (1939-1940)

Бойові дії тривали 105 днів, СРСР втратив від 422 до 722 тисяч убитими, пораненими, обмороженими й полоненими, у фінському полоні опинились до 3000 осіб, у тому числі понад 300 командирів, 17 тис. чоловік зникли безвісти.
Втрати СРСР становили до 40 % бойового складу залучених частин і суттєво переважали втрати фінської сторони (понад 70 000 осіб, у тому числі 50 000 поранених і тих, хто пропав безвісти, та 23 000 убитих і померлих від ран, до радянського полону потрапили 900 фінських вояків (з них 10 офіцерів).
25.01.2026 21:00 Відповісти
А литовці тут до чого?
Британці теж гарно воювали під час ДСВ, а зараз, бачте, якось не бажають приймати прямої участі у захисті свого союзника(принаймні нам розказують, що Британія наш потужний друг).
25.01.2026 21:03 Відповісти
Ну якщо хоче Литва, тоді всім варто задуматись
25.01.2026 19:51 Відповісти
Чого 30, його Орбан покусав? Туск казав у 27, я за Туска!!!
25.01.2026 20:00 Відповісти
Ти не кажи цього а то головами об стінку битися почнуть.....не для того вони нелоха оманського вибирали....щоб все так проїбати....
25.01.2026 20:28 Відповісти
Приймуть. Правда і та, що з міндічами і Юзіками не приймають. Після виборів наведемо порядок і будемо в ЄС. Україна - реальна сила, яка може захистити ЄС.
25.01.2026 21:01 Відповісти
Ближче до 2030-го черговий друг України заявить що він хоче бачити Україну в ЄС до 2035-го.
25.01.2026 20:08 Відповісти
Сроки сдвигаются в право)
25.01.2026 20:09 Відповісти
Під проводом Черчегавела * ми точно в ЄС будем йти... Років 40..

* Черчєгавел це новий титул найвеличнішого черчеля та гавела **********. Також Лідор зберігає титул Потужний Оплот Цивілізації ( ПОЦ )
25.01.2026 20:24 Відповісти
Вони просто не хочуть казати правди от і вигадують всяку дичину.....не хочуть вони мати справу з мафією ....
25.01.2026 20:30 Відповісти
Ukraine nado NATO, EC ato migrantu afriki i arabu vusokie zenu
25.01.2026 20:40 Відповісти
https://www.lexilogos.com/keyboard/ukrainian.htm Ukrainian Keyboard Online • Lexilogos
25.01.2026 20:43 Відповісти
Так і буде. В 2027 році пройдуть вибори президента. На цей раз народ вибере не по приколу, а по зробленим справам і будуть вибирати між Залужний і Порошенко. А ті за пару років виконають всі вимоги, пересадять зелених слуг- корупціонерів, повернуться до Конституції, приймуть необхідні закони і ми будемо в ЄС. Тим більше, що 10 мільйонів наших громадян вже там.
25.01.2026 20:58 Відповісти
Погоджуюсь з тими скептиками, хто каже, що Україну в ЄС не приймуть ніколи. Вже мабуть кожний з нас помітив, що сроки того прийняття в ЄС завжди відповзають все далече і далече. Ще у 2022 говорили що пару місяців і приймуть. От вже і 2030 маячить. Так буде завжди, без кінця. Нам просто трахають моск тим Євросоюзом.
25.01.2026 22:05 Відповісти
Це хоровод, постіна гра в доброго та злого поліцейського. Одні " хочуть" бо знають, що є ті що " нізащо не хочуть" і так періодично міняються чи тримають " поганця" типу Орбана.
25.01.2026 23:56 Відповісти
 
 