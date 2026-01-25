Литва хоче, щоб Україна стала членом ЄС до 2030 року, - Науседа
Литва прагне, щоб Україна стала членом Європейського Союзу до 2030 року. Саме на цьому Вільнюс буде зосереджуватися під час свого головування в Раді ЄС у 2027 році.
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа під час пресконференції у Вільнюсі з президентом Польщі Каролем Навроцьким і президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.
Вступ до ЄС
Науседа наголосив, що приєднання України до ЄС є стратегічним інтересом Литви, а також кроком до стабільності у всьому регіоні.
"Литва прагне, щоб Україна до 2030 року стала членом Європейського Союзу. Це було би вирішальним кроком для забезпечення довгострокової стабільності, безпеки і процвітання не лише в цій країні, для миру в цьому регіоні. Це є стратегічний інтерес Литви, на якому ми хочемо продовжувати зосереджуватись під час нашого головування в Раді ЄС у 2027 році",- сказав литовський президент.
Допомога від Литви
Крім цього, Науседа повідомив, що Литва вже надала більше 1 млрд євро фінансової допомоги Україні, а також спрямувала понад 100 млн євро на відновлення українських шкіл.
Він також закликав до довгострокового фінанансування ЗСУ.
Бойові дії тривали 105 днів, СРСР втратив від 422 до 722 тисяч убитими, пораненими, обмороженими й полоненими, у фінському полоні опинились до 3000 осіб, у тому числі понад 300 командирів, 17 тис. чоловік зникли безвісти.
Втрати СРСР становили до 40 % бойового складу залучених частин і суттєво переважали втрати фінської сторони (понад 70 000 осіб, у тому числі 50 000 поранених і тих, хто пропав безвісти, та 23 000 убитих і померлих від ран, до радянського полону потрапили 900 фінських вояків (з них 10 офіцерів).
Британці теж гарно воювали під час ДСВ, а зараз, бачте, якось не бажають приймати прямої участі у захисті свого союзника(принаймні нам розказують, що Британія наш потужний друг).
Подяка литовцям.
