Литва хоче, щоб Україна стала членом ЄС до 2030 року, - Науседа

Литва прагне, щоб Україна стала членом Європейського Союзу до 2030 року. Саме на цьому Вільнюс буде зосереджуватися під час свого головування в Раді ЄС у 2027 році.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа під час пресконференції у Вільнюсі з президентом Польщі Каролем Навроцьким і президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

Вступ до ЄС

Науседа наголосив, що приєднання України до ЄС є стратегічним інтересом Литви, а також кроком до стабільності у всьому регіоні.

"Литва прагне, щоб Україна до 2030 року стала членом Європейського Союзу. Це було би вирішальним кроком для забезпечення довгострокової стабільності, безпеки і процвітання не лише в цій країні, для миру в цьому регіоні. Це є стратегічний інтерес Литви, на якому ми хочемо продовжувати зосереджуватись під час нашого головування в Раді ЄС у 2027 році",- сказав литовський президент.

Допомога від Литви

Крім цього, Науседа повідомив, що Литва вже надала більше 1 млрд євро фінансової допомоги Україні, а також спрямувала понад 100 млн євро на відновлення українських шкіл.

Він також закликав до довгострокового фінанансування ЗСУ.

