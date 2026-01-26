Украина вряд ли вступит в ЕС в 2027 году. Это - "недостижимая" перспектива, - Навроцкий
Процедура присоединения к Европейскому Союзу является крайне сложной, поэтому 2027 год как возможный срок вступления Украины в ЕС на данный момент выглядит малореалистичным.
Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий во время совместной с президентами Украины и Литвы пресс-конференции в Вильнюсе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
О саммите G20
Навроцкий напомнил, что принял приглашение президента США Дональда Трампа принять участие в саммите G20 в этом году.
"Польша является двадцатой по величине экономикой в мире. Это создает прекрасную возможность для всего региона... Как представитель всего региона в G20, Польша будет голосом наших достижений, нашей трансформации, и это естественным образом связано с тем, что я обсуждал с президентом Зеленским, - конференцией по восстановлению Украины", - отметил Навроцкий.
О конференции по восстановлению Украины
Он также добавил, что нынешняя Международная конференция по восстановлению Украины, которая состоится в Польше, будет очень важным мероприятием для бизнеса из стран региона.
О членстве Украины в ЕС
Относительно перспектив евроинтеграции Украины Навроцкий отметил, что это не было предметом сегодняшнего обсуждения. В то же время президент РП подчеркнул, что этот процесс является "очень сложным" и поляки хорошо помнят, "как долго длится процесс вступления страны в ЕС". Он добавил, что для него 2027 год как дата возможного вступления Украины в Евросоюз является "недостижимой" перспективой.
Что предшествовало?
Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отмечала, что Украина должна как можно быстрее стать членом Евросоюза.
В свою очередь, вице-премьер Качка утверждает, что результат от вступления Украины в ЕС мы увидим через 10 лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але потрібно бути реалістами, бути в ЄС стає реальністю на найближчу перспективу, а в НАТО стає все більше проблем.
Як тільки зрозуміють що успішна Україна виключно в їх руках а не руках чужинців.
Вступ до союзу з цивілізованими націями відбудеться на протязі 1 року як у фінів
Він завів нас за період 2019-2022.02.24 в дупу зі своїм корупційним оточенням.