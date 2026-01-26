Украина вряд ли вступит в ЕС в 2027 году. Это - "недостижимая" перспектива, - Навроцкий

Процедура присоединения к Европейскому Союзу является крайне сложной, поэтому 2027 год как возможный срок вступления Украины в ЕС на данный момент выглядит малореалистичным.

Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий во время совместной с президентами Украины и Литвы пресс-конференции в Вильнюсе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

О саммите G20

Навроцкий напомнил, что принял приглашение президента США Дональда Трампа принять участие в саммите G20 в этом году.

"Польша является двадцатой по величине экономикой в мире. Это создает прекрасную возможность для всего региона... Как представитель всего региона в G20, Польша будет голосом наших достижений, нашей трансформации, и это естественным образом связано с тем, что я обсуждал с президентом Зеленским, - конференцией по восстановлению Украины", - отметил Навроцкий.

О конференции по восстановлению Украины

Он также добавил, что нынешняя Международная конференция по восстановлению Украины, которая состоится в Польше, будет очень важным мероприятием для бизнеса из стран региона.

О членстве Украины в ЕС

Относительно перспектив евроинтеграции Украины Навроцкий отметил, что это не было предметом сегодняшнего обсуждения. В то же время президент РП подчеркнул, что этот процесс является "очень сложным" и поляки хорошо помнят, "как долго длится процесс вступления страны в ЕС". Он добавил, что для него 2027 год как дата возможного вступления Украины в Евросоюз является "недостижимой" перспективой.

Что предшествовало?

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отмечала, что Украина должна как можно быстрее стать членом Евросоюза.

В свою очередь, вице-премьер Качка утверждает, что результат от вступления Украины в ЕС мы увидим через 10 лет.