УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14867 відвідувачів онлайн
Новини Членство України в ЄС
4 130 37

Україна навряд чи вступить до ЄС у 2027 році. Це - "малодосяжна" перспектива, - Навроцький

Президент України готує зустріч з Каролем Навроцьким

Процедура приєднання до Європейського Союзу є вкрай непростою, тож 2027 рік як можливий термін вступу України до ЄС наразі виглядає малореалістичним.

Про це заявив президент Польщі Кароль Навроцький під час спільної з президентами України і Литви пресконференції у Вільнюсі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про саміт G20

Навроцький нагадав, що прийняв запрошення президента США Дональда Трампа взяти участь у цьогорічному саміті G20.

"Польща є двадцятою за величиною економікою у світі. Це створює чудову можливість для всього регіону... Як представник усього регіону у G20, Польща буде голосом наших досягнень, нашої трансформації, і це природним чином пов'язано з тим, що я обговорював з президентом Зеленським, - конференцією з відбудови України", - зазначив Навроцький.

Про конференцію з відбудови України

Він також додав, що цьогорічна Міжнародна конференція з відбудови України, яка відбудеться у Польщі, буде дуже важливим заходом для бізнесу з країн регіону.

Також читайте: Зеленський та Навроцький зустрінуться у Вільнюсі 25 січня, - ЗМІ

Про членство України в ЄС

Щодо перспектив євроінтеграції України Навроцький зазначив, що це не було предметом сьогоднішнього обговорення. Водночас президент РП наголосив, що цей процес є "дуже складним" і поляки добре пам'ятають, "як довго триває процес вступу країни до ЄС". Він додав, що для нього 2027 рік як дата можливого вступу України до Євросоюзу є "малодосяжною" перспективою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина не проголосує за членство України в ЄС найближчі 100 років, - Орбан

Що передувало?

Раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос зазначала, що Україна має якнайшвидше стати членом Євросоюзу.

Своєю чергою, віцепрем’єр Качка стверджує, що результат від вступу України до ЄС ми побачимо за 10 років. 

Автор: 

членство в ЄС (1488) Навроцький Кароль (142)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Коли український поштовий чиновник сам собі призначає державну зарплату з бюджету держави більшу ніж у президента США то з такими апетитами "слуг народу" в ЄС робити нічого.
показати весь коментар
26.01.2026 07:17 Відповісти
+11
Ні, неправда. Точно таке говорили про асоціацію і безвіз з ЄС. Але попри фальшиві прогнози і пропаганду ми їх отримали. Тим більше сьогодні стає легче інтегруватися в ЄС Україні, бо там перебуває вже 10 мільйонів громадян. Гальмує виключно єдине - корумпована з ніг до голови влада.
показати весь коментар
26.01.2026 07:40 Відповісти
+8
Навроцький каже правду. Із міндічами, єрмаками, киселями, юзіками, наумовами, бакановими і Голобородьками нас ніхто в Європі не бажає бачити. Але, як на мене, то у 2027 році в Україні зміниться влада і вони покажуть інше обличчя України, повернуться до Конституції, приймуть необхідні закони і переконають партнерів, що без України Європа слабка.
показати весь коментар
26.01.2026 07:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навроцький каже правду. Із міндічами, єрмаками, киселями, юзіками, наумовами, бакановими і Голобородьками нас ніхто в Європі не бажає бачити. Але, як на мене, то у 2027 році в Україні зміниться влада і вони покажуть інше обличчя України, повернуться до Конституції, приймуть необхідні закони і переконають партнерів, що без України Європа слабка.
показати весь коментар
26.01.2026 07:17 Відповісти
Влада зміниться, але нічого в європі не зміниться. Україну як не приймали, так і не приймуть.ні в єс, ні в нату. Ми їм потрібні, як буферна зона для вічної колотнечі з кацапами та постачальник сировини і дешевої робочої сили. Тільки ідіотам це незрозуміло. Починаючи з пасічника.
показати весь коментар
26.01.2026 07:24 Відповісти
Ні, неправда. Точно таке говорили про асоціацію і безвіз з ЄС. Але попри фальшиві прогнози і пропаганду ми їх отримали. Тим більше сьогодні стає легче інтегруватися в ЄС Україні, бо там перебуває вже 10 мільйонів громадян. Гальмує виключно єдине - корумпована з ніг до голови влада.
показати весь коментар
26.01.2026 07:40 Відповісти
У русні є прямий вихід на кордони НАТО, як безпосередній, так і через БРСР. Воюй не хочу.
показати весь коментар
26.01.2026 07:40 Відповісти
До чого тут це? У кацапів більше бажання з нами воювати. Там дірка нещасна в польщу, куди там воювати?
показати весь коментар
26.01.2026 13:06 Відповісти
За кого голосував?
показати весь коментар
26.01.2026 08:49 Відповісти
Точно не за тебе.
показати весь коментар
26.01.2026 13:02 Відповісти
Я не питав за кого ти не голосував. Я питав за кого ти голосував
показати весь коментар
26.01.2026 16:19 Відповісти
Щось не віриться про зміну влади, бо де знайти той «мудрий нарід» який вибере достойних. Як на мене, то його немає, тобто він у меншості
показати весь коментар
26.01.2026 08:20 Відповісти
"Мудрий нарід", який проголосував за цю мародерну і неукраїнську владу залишився на окупованих територіях, а більше 10 мільйонів драпанули в ЄС. Решта, яка на своїй шкурі відчула покращення і зелений рай у вигляді "країни мрій Голобородька", при його нагадуванні блює. Попри створення атмосфери підтримки Вождя в інтернеті не допоможе. Винесуть!!! Не буде більше популістів у владі, думаю, що націю вилікувалася, а ідіотів завди було багато і вони є в кожній країні. Візьміть США, чого їм то не вистачало? А повірили популістах і нарцису, як і українці.
показати весь коментар
26.01.2026 10:27 Відповісти
Немає жодних серйозних підстав вважати, що наступного року відбудеться зміна влади. Ця влада тут надовго.
показати весь коментар
26.01.2026 08:38 Відповісти
Минула така була 70 років.
показати весь коментар
26.01.2026 09:08 Відповісти
Мені чомусь віриться, що десь в кінці цього року буде якесь перемир'я і після цього вибори. А якщо ні, то мені здається народ більше немає змоги терпіти мародерів, які їх пресують і брешуть. Щось та відбудеться.
показати весь коментар
26.01.2026 12:42 Відповісти
Коли український поштовий чиновник сам собі призначає державну зарплату з бюджету держави більшу ніж у президента США то з такими апетитами "слуг народу" в ЄС робити нічого.
показати весь коментар
26.01.2026 07:17 Відповісти
Ну, президенти сша можуть ще багато доплачувати за свій пост. Не збідніють.
показати весь коментар
26.01.2026 07:25 Відповісти
Українці теж можуть доплачувати податками космічні зарплати президента Укрпошти. Не збідніють. А якщо й збідніють, то з гідністю.
показати весь коментар
26.01.2026 08:40 Відповісти
Якщо Українці почнуть обирати до влади людей з совістю та честю,людей які будуть піклуватись не про свій карман,а про країну,то в ЄС і нахер Україні не потрібно,бо Україна може розвиватись та забезпечити себе сама,для цього є все і родюча земля і природні ресурси,і розумні люди.
показати весь коментар
26.01.2026 07:18 Відповісти
Як на мій погляд, то це не так. Якби не США і ЄС, то України б вже 4 роки як не було. Ми отримуємо шалену допомогу від ЄС. Прикладом є те, як колишня проросійська влада януковича і азарова перевели економіку виключно на придаток росії і коли у 2014 році Росія ввела ембарго на наші товари, все стало. Спасла Європа, коли вибраний президент Порошенко переформатував направлення товарів з росії до ЄС, змінивши все необхідні для цього: якість продукції, згідно законів ЄС, сертифікати та підписання договорів. Ми маємо бути в складі ЄС і ще було б краще - в НАТО.
Але потрібно бути реалістами, бути в ЄС стає реальністю на найближчу перспективу, а в НАТО стає все більше проблем.
показати весь коментар
26.01.2026 07:48 Відповісти
Якщо українці почнуть обирати українців...
показати весь коментар
26.01.2026 09:10 Відповісти
Думка всіляких некрофілів дуже "цінна" для нас.
показати весь коментар
26.01.2026 07:30 Відповісти
До поки українці не створять національний уряд і не очолять свою державу ніякого ЄС і НАТО не світить !
Як тільки зрозуміють що успішна Україна виключно в їх руках а не руках чужинців.
Вступ до союзу з цивілізованими націями відбудеться на протязі 1 року як у фінів
показати весь коментар
26.01.2026 07:35 Відповісти
Вони всі зараз так говорять, якщо вступ до ЄС буде одним із пунктів "договірняка",руде гівно їх усіх "накернить" і нікуди вони не лінується, будуть якісь обмеження,типу Шенгену років на 5,право голосу років на три, але формально Україна стане членом Європейського союзу.
показати весь коментар
26.01.2026 07:43 Відповісти
А якщо кацапське лайно наложить табу на вступ України до ЄС? Як умова для перемір'я. А що ж путінські персональні шнирі/півні - орбан, фіцо? Тоді перелякана Європа скаже - окей, Україну не приймемо до нас ніколи.
показати весь коментар
26.01.2026 07:59 Відповісти
ху#ло погодилося, якщо "врубе задню", руда собака цього не зрозуміє.
показати весь коментар
26.01.2026 08:12 Відповісти
Це вже буде після ЗЕшобли.Вові так хотілось щоб він завів Україну в ЄС.
Він завів нас за період 2019-2022.02.24 в дупу зі своїм корупційним оточенням.
показати весь коментар
26.01.2026 08:22 Відповісти
У прірву завів це точно. Якби він хотів у ЄС, то продовжував би всі напрацювання Порошенка, а не знищував би, зі своєю командою.
показати весь коментар
26.01.2026 08:41 Відповісти
З нашими крадіжками це не возможно, але можно попробувати до НАТО яко заплющити очі на зраду влади.
показати весь коментар
26.01.2026 08:50 Відповісти
Коли Заходу треба, їх не колише корупція та всяка фігня. Причина, чому нас не пускають в НАТО та ЕС зовсім інша. Ще Ющенку на те натякали, а Трамп прямо каже. Є домовленності.
показати весь коментар
26.01.2026 09:24 Відповісти
Наївні люде,яка нафіг Європа, совдєпії немає місця у цивілізованому світі.
показати весь коментар
26.01.2026 09:37 Відповісти
Крадіжками та зраді нема місця у цивілізованому світі.
показати весь коментар
26.01.2026 09:52 Відповісти
Тю, а Зеля так розпинався і писав капітуляції де вступ до ЄС це були гарантії безпеки. Тільки не розумію як в щось вступивши ти станеш недоторканим?
показати весь коментар
26.01.2026 10:27 Відповісти
Ну не хочуть нас брати ні в ЄС ні в НАТО. І корупція чи щось інше тут ніпричому. Європа сама прогнила наскрізь корупцією, а про сша взагалі мовчу. Там на корупції в верхах все побудовано. А от не беруть нас нікуди тому що світ поділений між режимами. А у Європи і сша є домовленості з Московським режимом що Україна повинна залишитись під впливом Московського режиму.
показати весь коментар
26.01.2026 10:32 Відповісти
Корупція і інфляція- це які "лагідні і добрі "слова, а як вони "звучать" разом...О..ОО..ОО! Це щось.Це симфонія...!
показати весь коментар
26.01.2026 10:37 Відповісти
Попри всі негаразди, які створюють вороги Україні, як кцапи, європейці - мадяри, словаки та інші, як малороси, що мешкають в Україні - ми будемо в ЄС. Правильно тут писали, що при цій владі точно ні, а після виборів будемо. Чомусь є така надія, що прогресивні країни Європи: Велика Британія, Франція, Німеччина, Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія, країни Балтії і поляки створять свій воєнний блок і до нього покличуть українців і решту європейців. Вони зрозуміли, що без свого блоку їм просто не вижити, коли навкруги дикі орди з манією вялічія.
показати весь коментар
26.01.2026 10:40 Відповісти
це те ж саме.якби хтось із гейропейських політиків 3,14стякав таку ж саму муйню , перед вступом Польщі в ЄС
показати весь коментар
26.01.2026 11:06 Відповісти
 
 