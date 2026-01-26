Україна навряд чи вступить до ЄС у 2027 році. Це - "малодосяжна" перспектива, - Навроцький

Процедура приєднання до Європейського Союзу є вкрай непростою, тож 2027 рік як можливий термін вступу України до ЄС наразі виглядає малореалістичним.

Про це заявив президент Польщі Кароль Навроцький під час спільної з президентами України і Литви пресконференції у Вільнюсі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Про саміт G20

Навроцький нагадав, що прийняв запрошення президента США Дональда Трампа взяти участь у цьогорічному саміті G20.

"Польща є двадцятою за величиною економікою у світі. Це створює чудову можливість для всього регіону... Як представник усього регіону у G20, Польща буде голосом наших досягнень, нашої трансформації, і це природним чином пов'язано з тим, що я обговорював з президентом Зеленським, - конференцією з відбудови України", - зазначив Навроцький.

Про конференцію з відбудови України

Він також додав, що цьогорічна Міжнародна конференція з відбудови України, яка відбудеться у Польщі, буде дуже важливим заходом для бізнесу з країн регіону.

Про членство України в ЄС

Щодо перспектив євроінтеграції України Навроцький зазначив, що це не було предметом сьогоднішнього обговорення. Водночас президент РП наголосив, що цей процес є "дуже складним" і поляки добре пам'ятають, "як довго триває процес вступу країни до ЄС". Він додав, що для нього 2027 рік як дата можливого вступу України до Євросоюзу є "малодосяжною" перспективою.

Що передувало?

Раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос зазначала, що Україна має якнайшвидше стати членом Євросоюзу.

Своєю чергою, віцепрем’єр Качка стверджує, що результат від вступу України до ЄС ми побачимо за 10 років.