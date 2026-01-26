Україна навряд чи вступить до ЄС у 2027 році. Це - "малодосяжна" перспектива, - Навроцький
Процедура приєднання до Європейського Союзу є вкрай непростою, тож 2027 рік як можливий термін вступу України до ЄС наразі виглядає малореалістичним.
Про це заявив президент Польщі Кароль Навроцький під час спільної з президентами України і Литви пресконференції у Вільнюсі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Про саміт G20
Навроцький нагадав, що прийняв запрошення президента США Дональда Трампа взяти участь у цьогорічному саміті G20.
"Польща є двадцятою за величиною економікою у світі. Це створює чудову можливість для всього регіону... Як представник усього регіону у G20, Польща буде голосом наших досягнень, нашої трансформації, і це природним чином пов'язано з тим, що я обговорював з президентом Зеленським, - конференцією з відбудови України", - зазначив Навроцький.
Про конференцію з відбудови України
Він також додав, що цьогорічна Міжнародна конференція з відбудови України, яка відбудеться у Польщі, буде дуже важливим заходом для бізнесу з країн регіону.
Про членство України в ЄС
Щодо перспектив євроінтеграції України Навроцький зазначив, що це не було предметом сьогоднішнього обговорення. Водночас президент РП наголосив, що цей процес є "дуже складним" і поляки добре пам'ятають, "як довго триває процес вступу країни до ЄС". Він додав, що для нього 2027 рік як дата можливого вступу України до Євросоюзу є "малодосяжною" перспективою.
Що передувало?
Раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос зазначала, що Україна має якнайшвидше стати членом Євросоюзу.
Своєю чергою, віцепрем’єр Качка стверджує, що результат від вступу України до ЄС ми побачимо за 10 років.
Але потрібно бути реалістами, бути в ЄС стає реальністю на найближчу перспективу, а в НАТО стає все більше проблем.
Як тільки зрозуміють що успішна Україна виключно в їх руках а не руках чужинців.
Вступ до союзу з цивілізованими націями відбудеться на протязі 1 року як у фінів
Він завів нас за період 2019-2022.02.24 в дупу зі своїм корупційним оточенням.