Зеленський та Навроцький зустрінуться у Вільнюсі 25 січня, - ЗМІ

Зеленський та Навроцький проведуть переговори у Вільнюсі 25 січня

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Кароль Навроцький проведуть переговори у Вільнюсі в неділю, 25 січня. Зустріч очільників держав відбудеться в межах заходів, присвячених 163-й річниці початку Січневого повстання, в яких братимуть участь лідери країн регіону.

Про це повідомляє "Польське радіо", інформує Цензор.НЕТ.

У Варшаві висловили очікування від зустрічі

Міністр канцелярії президента Польщі Войцєх Колярський зазначив, що розмова лідерів виходитиме за межі аналізу складного минулого. За його словами, ключовою темою стане протидія сучасним загрозам, зокрема російському імперіалізму, та посилення стійкості країн регіону.

Своєю чергою представник партії "Лівиця" Томаш Треля висловив сподівання, що президент Навроцький представить Зеленському позицію, узгоджену з польським урядом.

"Я сподіваюся, що президент виконуватиме і передаватиме позицію уряду. Ми підтримуємо Україну, ми — з українцями, допомагаємо українцям. Бачимо масові суспільні ініціативи нашого місцевого самоврядування: генератори для Києва, бо знаємо, яка драматична там ситуація. Отже, очікую, що президент Навроцький говоритиме в унісон із нашим урядом",- сказав Треля.

Водночас депутат від партії "Право і справедливість" Пйотр Усцінський вважає, що президент повинен порушити не лише питання безпеки, а й двосторонніх відносин та торкнутися історичних тем, зокрема Волинської трагедії.

+5
Не сидиться ЛІДОРУ в Києві . Зрозуміло - чому.
24.01.2026 22:34 Відповісти
+4
Сьогодні "не лоху" вже 48. Шкода, що дорослішання прийшло не через мудрість, а через цвинтарі по всій країні. У 42 він був просто амбітним актором, у 48 - став для багатьох символом трагедії. Бажаємо, щоб цього року головне пророцтво збулося: щоб вирок, про який він кричав на стадіоні, нарешті знайшов свого справжнього адресата. Це його..
25.01.2026 05:59 Відповісти
+2
Два дебіла.
24.01.2026 22:52 Відповісти
Це ж Навроцький нашого Лідора-феномена ще наживо не бачив?
24.01.2026 22:48 Відповісти
Бачив. Найвеличніший Лідор вже призначав аудієнцію поляку
24.01.2026 23:16 Відповісти
24.01.2026 22:52 Відповісти
В країні ситуація важка, але ж контрольована.! Чого тут робити, і без нього впораються.
24.01.2026 22:54 Відповісти
24.01.2026 23:25 Відповісти
25.01.2026 04:34 Відповісти
А как же блекаут,ты уже не с Украиной,****** и мародер.
24.01.2026 23:50 Відповісти
А що, у Великобританії теж світло вимикають, "патріот"?
25.01.2026 11:21 Відповісти
О, доречі. 73%, у вас сьогодні свято, буба 48 річчя святкує свого нєлохбоневтіка.
25.01.2026 00:26 Відповісти
Дуже "сміливий язиком шляхтич" Навроцький таки засцяв їхати в Україну.
25.01.2026 11:19 Відповісти
