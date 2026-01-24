Зеленський та Навроцький зустрінуться у Вільнюсі 25 січня, - ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Кароль Навроцький проведуть переговори у Вільнюсі в неділю, 25 січня. Зустріч очільників держав відбудеться в межах заходів, присвячених 163-й річниці початку Січневого повстання, в яких братимуть участь лідери країн регіону.
Про це повідомляє "Польське радіо", інформує Цензор.НЕТ.
У Варшаві висловили очікування від зустрічі
Міністр канцелярії президента Польщі Войцєх Колярський зазначив, що розмова лідерів виходитиме за межі аналізу складного минулого. За його словами, ключовою темою стане протидія сучасним загрозам, зокрема російському імперіалізму, та посилення стійкості країн регіону.
Своєю чергою представник партії "Лівиця" Томаш Треля висловив сподівання, що президент Навроцький представить Зеленському позицію, узгоджену з польським урядом.
"Я сподіваюся, що президент виконуватиме і передаватиме позицію уряду. Ми підтримуємо Україну, ми — з українцями, допомагаємо українцям. Бачимо масові суспільні ініціативи нашого місцевого самоврядування: генератори для Києва, бо знаємо, яка драматична там ситуація. Отже, очікую, що президент Навроцький говоритиме в унісон із нашим урядом",- сказав Треля.
Водночас депутат від партії "Право і справедливість" Пйотр Усцінський вважає, що президент повинен порушити не лише питання безпеки, а й двосторонніх відносин та торкнутися історичних тем, зокрема Волинської трагедії.
Що передувало
- Нагадаємо, що напередодні президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, що незабаром зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.
Один з учасників форуму заплатив 103 тис євро (5,2 млн грн) за 4 дні з 5 дівчинами.
ЗЕлені невдоволи за рахунок бюджету.
73%, ви як? Потеребенете піпіську, чи поки що у вас колінгус?
Добре хоч походження тих повій не пишуть, щоб дивани не згоріли у місцевих коментаторів.