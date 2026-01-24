Зеленский и Навроцкий встретятся в Вильнюсе 25 января, - СМИ

Зеленский и Навроцкий проведут переговоры в Вильнюсе 25 января

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Кароль Навроцкийпроведут переговоры в Вильнюсе в воскресенье, 25 января. Встреча глав государств состоится в рамках мероприятий, посвященных 163-й годовщине начала Январского восстания, в которых примут участие лидеры стран региона.

Об этом сообщает Polskie Radio, информирует Цензор.НЕТ.

В Варшаве выразили ожидания от встречи

Министр канцелярии президента Польши Войцех Колярский отметил, что разговор лидеров будет выходить за рамки анализа сложного прошлого. По его словам, ключевой темой станет противодействие современным угрозам, в частности российскому империализму, и усиление устойчивости стран региона.

В свою очередь представитель партии Lewica Томаш Треля выразил надежду, что президент Навроцкий представит Зеленскому позицию, согласованную с польским правительством.

"Я надеюсь, что президент будет выполнять и передавать позицию правительства. Мы поддерживаем Украину, мы - с украинцами, помогаем украинцам. Видим массовые общественные инициативы нашего местного самоуправления: генераторы для Киева, потому что знаем, какая драматическая там ситуация. Поэтому ожидаю, что президент Навроцкий будет говорить в унисон с нашим правительством", - сказал Треля.

В то же время депутат от партии PiS Петр Усцинский считает, что президент должен поднять не только вопросы безопасности, но и двусторонних отношений, а также затронуть исторические темы, в частности - Волынскую трагедию.

+5
Не сидиться ЛІДОРУ в Києві . Зрозуміло - чому.
24.01.2026 22:34 Ответить
+4
Сьогодні "не лоху" вже 48. Шкода, що дорослішання прийшло не через мудрість, а через цвинтарі по всій країні. У 42 він був просто амбітним актором, у 48 - став для багатьох символом трагедії. Бажаємо, щоб цього року головне пророцтво збулося: щоб вирок, про який він кричав на стадіоні, нарешті знайшов свого справжнього адресата. Це його..
25.01.2026 05:59 Ответить
+2
Два дебіла.
24.01.2026 22:52 Ответить
Це ж Навроцький нашого Лідора-феномена ще наживо не бачив?
24.01.2026 22:48 Ответить
Бачив. Найвеличніший Лідор вже призначав аудієнцію поляку
24.01.2026 23:16 Ответить
В країні ситуація важка, але ж контрольована.! Чого тут робити, і без нього впораються.
24.01.2026 22:54 Ответить
Такі новини пишуть кожного року про той Давос. Ось і поглиначі знайшлись.
Добре хоч походження тих повій не пишуть, щоб дивани не згоріли у місцевих коментаторів.
А как же блекаут,ты уже не с Украиной,****** и мародер.
А що, у Великобританії теж світло вимикають, "патріот"?
О, доречі. 73%, у вас сьогодні свято, буба 48 річчя святкує свого нєлохбоневтіка.
Дуже "сміливий язиком шляхтич" Навроцький таки засцяв їхати в Україну.
