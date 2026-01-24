Зеленский и Навроцкий встретятся в Вильнюсе 25 января, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Кароль Навроцкийпроведут переговоры в Вильнюсе в воскресенье, 25 января. Встреча глав государств состоится в рамках мероприятий, посвященных 163-й годовщине начала Январского восстания, в которых примут участие лидеры стран региона.

Об этом сообщает Polskie Radio, информирует Цензор.НЕТ.

В Варшаве выразили ожидания от встречи

Министр канцелярии президента Польши Войцех Колярский отметил, что разговор лидеров будет выходить за рамки анализа сложного прошлого. По его словам, ключевой темой станет противодействие современным угрозам, в частности российскому империализму, и усиление устойчивости стран региона.

В свою очередь представитель партии Lewica Томаш Треля выразил надежду, что президент Навроцкий представит Зеленскому позицию, согласованную с польским правительством.

"Я надеюсь, что президент будет выполнять и передавать позицию правительства. Мы поддерживаем Украину, мы - с украинцами, помогаем украинцам. Видим массовые общественные инициативы нашего местного самоуправления: генераторы для Киева, потому что знаем, какая драматическая там ситуация. Поэтому ожидаю, что президент Навроцкий будет говорить в унисон с нашим правительством", - сказал Треля.

В то же время депутат от партии PiS Петр Усцинский считает, что президент должен поднять не только вопросы безопасности, но и двусторонних отношений, а также затронуть исторические темы, в частности - Волынскую трагедию.

Что предшествовало

Напомним, что накануне президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что вскоре встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

