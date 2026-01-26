УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6850 відвідувачів онлайн
Новини Мирний план США Членство України в ЄС
3 692 18

Дату вступу України до ЄС у "мирному плані" США переглядають через незгоду держав-членів, - FT

єс сша

Початковий проєкт 20-пунктного мирного плану передбачав вступ України до Євросоюзу у 2027 році, але зараз це положення переглядається через відсутність консенсусу серед країн ЄС.

Про це повідомляє Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними видання, відсутність узгодженості всередині Євросоюзу стала причиною перегляду конкретних термінів євроінтеграції України, хоча Вашингтон розглядав це як одну з ключових складових мирного врегулювання.

Віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка наголосив, що для вступу України до ЄС потрібна "дуже смілива політична воля" всіх держав-членів блоку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна навряд чи вступить до ЄС у 2027 році. Це - "малодосяжна" перспектива, - Навроцький

"Для України і для Європи важливо, щоб усі країни ЄС взяли на себе чітке політичне зобов’язання щодо нашого вступу якомога швидше, бажано з конкретною датою", - зазначив Качка.

Він підтвердив, що Київ сподівається на прискорення євроінтеграційного процесу в межах мирних домовленостей, проте наразі узгодженої дати вступу немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва хоче, щоб Україна стала членом ЄС до 2030 року, - Науседа

У ЄС також обговорюють можливість перегляду механізму розширення, зокрема дворівневої моделі членства, яка дозволила б Україні приєднатися до ЄС з обмеженим доступом до окремих переваг ще до повного виконання всіх вимог.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що Україна потенційно може бути готовою до вступу до 2030 року. Качка додав, що у разі геополітичної необхідності процес може бути суттєво скорочений, хоча остаточні терміни залишаються предметом переговорів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга відповів Орбану на заяву про "сторіччя блокування ЄС для України": "Ваш господар у Москві не протягне 100 років"

Переговори між Україною, США та ЄС також охоплюють питання фінансування післявоєнної відбудови на суму близько 800 млрд євро до 2040 року, а також умови подальшої фінансової допомоги та виконання антикорупційних зобов’язань.

Автор: 

США (26438) членство в ЄС (1488)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Все правильно, сторожового собаку підкормлюють щоб не здох, але у хату не пускають - його функція в іншому.
показати весь коментар
26.01.2026 15:50 Відповісти
+4
Консенсусу й не буде - то шо Україні нічого не світить?
показати весь коментар
26.01.2026 15:28 Відповісти
+4
НАВІТЬ якщо тільки 1 країна не проголосує за вступ - ви не вступите. Тому нам продають профінацію. А саме

- віддайте оборонні лінії
- АЕС
- міліони людей

в обмін не те на що вони навіть не впливають.
показати весь коментар
26.01.2026 16:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та невже, а казали тільки фіцо і орбан 😸
показати весь коментар
26.01.2026 15:28 Відповісти
НАВІТЬ якщо тільки 1 країна не проголосує за вступ - ви не вступите. Тому нам продають профінацію. А саме

- віддайте оборонні лінії
- АЕС
- міліони людей

в обмін не те на що вони навіть не впливають.
показати весь коментар
26.01.2026 16:11 Відповісти
Консенсусу й не буде - то шо Україні нічого не світить?
показати весь коментар
26.01.2026 15:28 Відповісти
А для чого в ЄС приймати? Головну функцію сталевого дикобраза Україна й так виконуватиме, додаткові функції типу перетікання трудового ресурсу теж. Так що все правильно.
показати весь коментар
26.01.2026 15:31 Відповісти
Цікаво - а який стосунок має США, до Європейського Союзу?. Спеціально поліз до Гугла - може я чогось не знаю?
Тут же цікава штука виходить: План складений США. І він обумовлює, як один з пунктів, питання вступу України до ЄС.
А США тут "яким боком"?!!!
показати весь коментар
26.01.2026 15:34 Відповісти
Що там переглядати? Всім зрозуміло, що з цією тварюкою ніякого ЄС не буде! І також зрозуміло, що і виборів не буде у 2027. Просто Захід має сказати прямо: приймемо чи не приймемо Україну в ЄС буде залежати від результатів виборів! І навіть якщо Херпіду не буде балотуватися, то будуть його кончені клони в особі буданова, разумкова та інших зелених виродків. Навіть ті, з кого зараз ліплять опозицію 🤣🤣🤣🤣 І це чітко мають почути ті, хто ще вижив з тих дебільних 73% від 40%, що прийшли на вибори. Інша справа, чи тим імбіцилам взагалі потрібен Євросоюз.
показати весь коментар
26.01.2026 15:43 Відповісти
Спочатку треба добити кацапське чурбаньйо, а потім думати про ЄС.
показати весь коментар
26.01.2026 15:44 Відповісти
Как говорил товарищ Урицкий "****....ка - друг чекиста"
Оцените мастерство решалы товарища Краснова. Дескать у меня все схвачен.
Как остановить (если не сбился со счета) 9-ю войну.
1. Пообещать кацапам что Украина покинет Донбасс (я всё порешаю)
2. Пообещать Украине принятие в ЕС (я всё порешаю).
С вас, обоих по 50% за посредничество.
"Раньше, при Байдене, платила Америка. При мне платят Америке
показати весь коментар
26.01.2026 15:49 Відповісти
Все правильно, сторожового собаку підкормлюють щоб не здох, але у хату не пускають - його функція в іншому.
показати весь коментар
26.01.2026 15:50 Відповісти
Пряників меншає, зате батіг товстішає.
показати весь коментар
26.01.2026 16:04 Відповісти
ТА ЦЕ ТУФТА. Це знову віддайте що реальне - копалини, АЕС, суверенітет. В обмін на що міфічне - папірець, обіцянку, міф.
показати весь коментар
26.01.2026 16:10 Відповісти
Початковий проєкт 20-пунктного мирного плану передбачав вступ України до Євросоюзу у 2027 році, але зараз це положення переглядається через відсутність консенсусу серед країн ЄС. (((відсутність консенсусу серед країн ЄС. - назвисько європейського наіпалово,котре може тягнутисядесятиліттями)
показати весь коментар
26.01.2026 16:19 Відповісти
Трясуть морквою перед віслюком. Єврозбіговисько продажних покидьків,лицемірів і сволоти. Ох, дограються.
показати весь коментар
26.01.2026 16:22 Відповісти
А ЄС точно буде існувати в 2030-му, як і НАТО?
показати весь коментар
26.01.2026 16:45 Відповісти
Вождів, міндічів, цукерманів, юзиків, штурмів і шефірів ніхто в ЄС не чекає. Реальні розмови будуть тільки після виборів після зміни влади.
показати весь коментар
26.01.2026 17:01 Відповісти
А хто притомний піде на вимогу Зеленского записати в договір точну дату вступу, а не вимогу зробити реформи, і відповідати єдиним законам з ЄС?
показати весь коментар
26.01.2026 17:27 Відповісти
Жи..кий развод, здаєм Донбасс, відводимо військо, вертаємо кацапських попів, а тоді аж у 27 році, Україну візьмуть у ЄС))) дадуть аж 800 ярдів, хто віре євреям які крали 6 років і, партнерам які вже гарантували безпеку я про США, Великобританію, та Рф
показати весь коментар
27.01.2026 14:58 Відповісти
 
 