Дату вступу України до ЄС у "мирному плані" США переглядають через незгоду держав-членів, - FT
Початковий проєкт 20-пунктного мирного плану передбачав вступ України до Євросоюзу у 2027 році, але зараз це положення переглядається через відсутність консенсусу серед країн ЄС.
Про це повідомляє Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
За даними видання, відсутність узгодженості всередині Євросоюзу стала причиною перегляду конкретних термінів євроінтеграції України, хоча Вашингтон розглядав це як одну з ключових складових мирного врегулювання.
Віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка наголосив, що для вступу України до ЄС потрібна "дуже смілива політична воля" всіх держав-членів блоку.
"Для України і для Європи важливо, щоб усі країни ЄС взяли на себе чітке політичне зобов’язання щодо нашого вступу якомога швидше, бажано з конкретною датою", - зазначив Качка.
Він підтвердив, що Київ сподівається на прискорення євроінтеграційного процесу в межах мирних домовленостей, проте наразі узгодженої дати вступу немає.
У ЄС також обговорюють можливість перегляду механізму розширення, зокрема дворівневої моделі членства, яка дозволила б Україні приєднатися до ЄС з обмеженим доступом до окремих переваг ще до повного виконання всіх вимог.
Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що Україна потенційно може бути готовою до вступу до 2030 року. Качка додав, що у разі геополітичної необхідності процес може бути суттєво скорочений, хоча остаточні терміни залишаються предметом переговорів.
Переговори між Україною, США та ЄС також охоплюють питання фінансування післявоєнної відбудови на суму близько 800 млрд євро до 2040 року, а також умови подальшої фінансової допомоги та виконання антикорупційних зобов’язань.
- віддайте оборонні лінії
- АЕС
- міліони людей
в обмін не те на що вони навіть не впливають.
Тут же цікава штука виходить: План складений США. І він обумовлює, як один з пунктів, питання вступу України до ЄС.
А США тут "яким боком"?!!!
Оцените мастерство решалы товарища Краснова. Дескать у меня все схвачен.
Как остановить (если не сбился со счета) 9-ю войну.
1. Пообещать кацапам что Украина покинет Донбасс (я всё порешаю)
2. Пообещать Украине принятие в ЕС (я всё порешаю).
С вас, обоих по 50% за посредничество.
"Раньше, при Байдене, платила Америка. При мне платят Америке