Реальная гарантия безопасности для Украины – поддержка со стороны США, - Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что поддержка со стороны Вашингтона является единственной реальной гарантией безопасности для Украины. Уже существует общее соглашение между странами по этому вопросу.
Об этом он сказал во время выступления перед комитетом Сената по международным отношениям, информирует Цензор.НЕТ.
Какие гарантии для Украины
Рубио считает, что "НАТО необходимо переосмыслить". По его словам, Альянс должен измениться, а европейские партнеры – радикально увеличить свои инвестиции в оборонные возможности.
В этом контексте он рассказал о гарантиях безопасности для Украины.
"Многие говорят о гарантиях безопасности, и в случае с Украиной сейчас существует общее согласие по этому вопросу. Но эти гарантии безопасности в основном предусматривают развертывание небольшого контингента европейских войск, прежде всего французских и британских, а затем поддержку со стороны США. Но на самом деле гарантией безопасности является поддержка со стороны США. Я не преуменьшаю тот факт, что некоторые страны Европы готовы разместить войска в послевоенной Украине", - сказал американский госсекретарь.
- Рубио убежден, что без поддержки со стороны США гарантии безопасности для Украины "не имеют значения".
"Это реальность 21 века"
По его словам, причина, по которой европейцам нужна такая сильная поддержка со стороны США, заключается в том, что они не инвестировали достаточно в свои оборонные возможности за последние 20-30 лет. Он выразил надежду, что это изменится.
"Вот реальность, хотим мы это признавать или нет. Мы [США. - Ред.] имеем интересы по всему миру... И чем сильнее будут наши партнеры по НАТО, тем больше гибкости будет у Соединенных Штатов для обеспечения наших интересов в разных частях мира. Это не отказ от НАТО, это реальность 21 века, и мир меняется", - резюмировал чиновник.
Єдина гарантія бкзпеки України - сильна армія і потужна економіка !
Це як?? Хоча звучить реалістично
Одними запевненнями Мегі Олбрайт, уже убитих московитами Українців, не оживити!!!!
Ось така «гарантія» малята, під час обстрілів московітами Украни, з 2014 року!!
Обіцянка цяцянка, а дурнику радість!!
Іран, наприклад фігачив ракетами по Ізраїлю, у якого є ЯЗ.
Україна постійно фігачить дронами та ракетами по Роісі, у якої є ЯЗ.
бажано пруф,
але його немає
xоча я зрозумів: українська для вас складна
Експерти вважають, що Ізраїль має ядерну зброю з кінця 1960-х років і є одним із найпотужніших ядерних держав світу.
Неофіційний статус:
Ізраїль не є членом "ядерного клубу" офіційно, але його володіння ядерною зброєю загальновизнане.
Політика невизначеності:
Країна не розкриває кількість своїх ядерних боєголовок, які, за оцінками, можуть досягати 80-85 одиниць, зазначає.
Причина:
Вважається, що розвиток ядерного арсеналу був відповіддю на загрози безпеці в регіоні.
Ідіоти типу тебе не заслуговують на поважну форму звернення.
...А ТО ОДНИ ЛОЗУНГИ И СЛОВЕСНЫЙ ПОНОС ШТАТОВСКИЙ
Бо сьогодні ця підтримка є, а завтра Трамп не з тої ноги встане і її не буде.
До речі, Конгрес навряд ратифікує будь-яку безпекову угоду, якщо Україна відмовиться від своїх територій. Сенсу для них вже не буде.