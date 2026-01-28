Реальная гарантия безопасности для Украины – поддержка со стороны США, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио поговорил с Йоганном Вадефулем

Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что поддержка со стороны Вашингтона является единственной реальной гарантией безопасности для Украины. Уже существует общее соглашение между странами по этому вопросу.

Об этом он сказал во время выступления перед комитетом Сената по международным отношениям, информирует Цензор.НЕТ.

Какие гарантии для Украины

Рубио считает, что "НАТО необходимо переосмыслить". По его словам, Альянс должен измениться, а европейские партнеры – радикально увеличить свои инвестиции в оборонные возможности.

В этом контексте он рассказал о гарантиях безопасности для Украины.

"Многие говорят о гарантиях безопасности, и в случае с Украиной сейчас существует общее согласие по этому вопросу. Но эти гарантии безопасности в основном предусматривают развертывание небольшого контингента европейских войск, прежде всего французских и британских, а затем поддержку со стороны США. Но на самом деле гарантией безопасности является поддержка со стороны США. Я не преуменьшаю тот факт, что некоторые страны Европы готовы разместить войска в послевоенной Украине", - сказал американский госсекретарь.

  • Рубио убежден, что без поддержки со стороны США гарантии безопасности для Украины "не имеют значения".

"Это реальность 21 века"

По его словам, причина, по которой европейцам нужна такая сильная поддержка со стороны США, заключается в том, что они не инвестировали достаточно в свои оборонные возможности за последние 20-30 лет. Он выразил надежду, что это изменится.

"Вот реальность, хотим мы это признавать или нет. Мы [США. - Ред.] имеем интересы по всему миру... И чем сильнее будут наши партнеры по НАТО, тем больше гибкости будет у Соединенных Штатов для обеспечения наших интересов в разных частях мира. Это не отказ от НАТО, это реальность 21 века, и мир меняется", - резюмировал чиновник.

Топ комментарии
"Підтримка США" це , як сніг у квітні - сьогодні є , а завтра нема !
Єдина гарантія бкзпеки України - сильна армія і потужна економіка !
28.01.2026 19:27 Ответить
Мегі Олбрайт - США, теж дуже запевняла у 2000 роках, про безпеку України, а воно он, як криваво вийшло для Українців у лютому 2014 року, в Криму !
Одними запевненнями Мегі Олбрайт, уже убитих московитами Українців, не оживити!!!!
Ось така «гарантія» малята, під час обстрілів московітами Украни, з 2014 року!!
Обіцянка цяцянка, а дурнику радість!!
28.01.2026 19:30 Ответить
Будапешт меморандум 2.. це ж було вже.
28.01.2026 19:34 Ответить
На самом деле именно Рубио там чувак с хорошо работающей башкой и яйцами. Из всей той камарильи что привел за собой Чокнутый Донни - именно Рубио чуть ли не единственный толковый мужик. Если бы он стал президентом - это для нас могло бы очень много чего поменять, но Трамп похерит все шансы республиканцев.
28.01.2026 19:24 Ответить
ще мав сказати "*** буду, зуб даю" і тоді це для нас були б гарантії
28.01.2026 21:07 Ответить
28.01.2026 19:27 Ответить
100%, а ще ця гарантія дуже залежить від того, з якої ноги вранці встав Трамп.
28.01.2026 22:05 Ответить
розгортання невеликого контингенту європейських військ, насамперед французьких, у Великій Британії Джерело: https://censor.net/ua/n3597756

Це як?? Хоча звучить реалістично
28.01.2026 19:27 Ответить
Приблизно , як в Гренландії - від Франції - 5 чол , від Британії - 7 або навіть 8 ...
28.01.2026 20:58 Ответить
28.01.2026 19:30 Ответить
АВСТРІЯ! ВІДЕНЬ! КАВА!
28.01.2026 20:44 Ответить
З такими "друзями" і вороги не потрібні...
28.01.2026 19:31 Ответить
28.01.2026 19:34 Ответить
мабуть чи не єдиний притомний в команді рудого психічнохворого
28.01.2026 19:37 Ответить
Віримо, віримо, пане Рубіо. Брешить, тобто кажить далі, які там гарантії для України.
28.01.2026 19:37 Ответить
Тобто визнав, що зараз США Україну не підтримують...
28.01.2026 19:43 Ответить
ось що несе американський3,14стабол Рубіо-"Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що підтримка з боку Вашингтона є єдиною реальною гарантією безпеки для України. (САМЕ ТОМУ, США (ЗА ТРАМБОНА) ПРАКТИЧНО ПРИПИНИЛИ ФІНАНСОВО - ВІЙСКОВУ ДОПОМОГУ УКРАЇНІ)
28.01.2026 19:44 Ответить
так звичайно, хіба можливо не вірити в слово держави США ? ну ніколи і нікого не кинули. Будапешт тому доказ!
28.01.2026 19:47 Ответить
В знаменитом меморандуме ключевой фразой было: страны-подписанты(США, Великобритания, москва) обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Сейчас "гарантии" подразумевают поддержку(без конкретики). ЯО и огромные арсеналы в прошлом, теперь за бумажку территориями с миллионами людей требуют платить.
28.01.2026 19:48 Ответить
Давня, давня казочка для простачків.
28.01.2026 19:50 Ответить
100% 👍...
28.01.2026 19:51 Ответить
Саме благодетель Рубіо наполягає на передачі Донбаса РФ. Гарантія США - ну хіба що військова база на території України, з ППО та танками. Все інше без війск США - просто брехня. Рубіо не вирішує, вирішує той, хто ліпить портрети Путіна в Білому Домі.
28.01.2026 19:52 Ответить
Атомна зброя ось наш гарант безбеки
28.01.2026 20:02 Ответить
Яким чином?

Іран, наприклад фігачив ракетами по Ізраїлю, у якого є ЯЗ.

Україна постійно фігачить дронами та ракетами по Роісі, у якої є ЯЗ.
28.01.2026 21:00 Ответить
"...по Ізраїлю, у якого є ЯЗ"
бажано пруф,
але його немає
29.01.2026 00:55 Ответить
Пруф на ракетні удари чи пруф на ЯЗ?
29.01.2026 01:28 Ответить
навчиться читати "...по Ізраїлю, у якого є ЯЗ"
xоча я зрозумів: українська для вас складна
29.01.2026 18:20 Ответить
Я́дерна збро́я Ізра́їлю - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F ядерна зброя, що, ймовірно, є у розпорядженні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8C Ізраїлю, який потенційно є однією з країн, що володіють повноцінною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0 стратегічною ядерною тріадою. Згідно з низкою оцінок, Ізраїль є шостою за кількістю ядерних боєголовок ядерною державою світуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%86%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8E#cite_note-1 [1].



Експерти вважають, що Ізраїль має ядерну зброю з кінця 1960-х років і є одним із найпотужніших ядерних держав світу.

Неофіційний статус:

Ізраїль не є членом "ядерного клубу" офіційно, але його володіння ядерною зброєю загальновизнане.

Політика невизначеності:

Країна не розкриває кількість своїх ядерних боєголовок, які, за оцінками, можуть досягати 80-85 одиниць, зазначає.

Причина:

Вважається, що розвиток ядерного арсеналу був відповіддю на загрози безпеці в регіоні.

29.01.2026 01:32 Ответить
Ти попроси когось з дорослих - хай покажуть, як Гуглом користуватися.
29.01.2026 01:33 Ответить
"...що, ймовірно,..." тикай "дорослому" таварісчу майору
29.01.2026 18:22 Ответить
Я буду тикати тому, кому буду вважати за потрібне.

Ідіоти типу тебе не заслуговують на поважну форму звернення.
30.01.2026 01:05 Ответить
Лише власна ядерна зброя може гарантувати мир.
28.01.2026 20:15 Ответить
Ти вже зробив?
28.01.2026 20:54 Ответить
Він все марить.
28.01.2026 20:58 Ответить
Саме так! Хай там, як не стікають отрутою ФСБшні під@р@си.
28.01.2026 22:09 Ответить
Моральна?
28.01.2026 20:31 Ответить
Кремлёвская банда в Белом Доме ведёт Украину к капитуляции! Будь вы прокляты грёбаные трамписты!
28.01.2026 20:42 Ответить
где почитать подробности америкоских харантий ¿
...А ТО ОДНИ ЛОЗУНГИ И СЛОВЕСНЫЙ ПОНОС ШТАТОВСКИЙ
28.01.2026 20:48 Ответить
Ніт.

Бо сьогодні ця підтримка є, а завтра Трамп не з тої ноги встане і її не буде.
28.01.2026 20:57 Ответить
Примушуючи Україну відмовитися від своїх територій, США порушують власний же закон 2017 го року, який сам Трамп і підписав. Хоча ні Віткоф, ні Кушнер відповідальність за це навряд понесуть. Бо вони приватні особи. А от Рубіо, Трамп, Венс - ні.
До речі, Конгрес навряд ратифікує будь-яку безпекову угоду, якщо Україна відмовиться від своїх територій. Сенсу для них вже не буде.
28.01.2026 20:58 Ответить
Гарантии безопасности должны быть международные, по международному праву и уставу ООН.
28.01.2026 21:01 Ответить
Ага, тобто не дієздатними, іншими словами імітацією, заявами та занепокояннями...
28.01.2026 22:18 Ответить
Як в будапештському меморандумі.
28.01.2026 22:24 Ответить
Как всегда и было по приличному--- всегда зимними вечерами начинается время окуитильных историй! Давай Рубио начинай--- поливай пока морозу не стало!
28.01.2026 22:30 Ответить
Так виходить що мериканським гарантіям віри немає - вони дуже залежать від персоналій
29.01.2026 01:24 Ответить
Що ти мелеш, уйобок трампівський? - підтримка, яку США сьогодні надають, це гарантія безкарності для рашистів і *****.
29.01.2026 16:06 Ответить
 
 