Реальная гарантия безопасности для Украины – поддержка со стороны США, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что поддержка со стороны Вашингтона является единственной реальной гарантией безопасности для Украины. Уже существует общее соглашение между странами по этому вопросу.

Об этом он сказал во время выступления перед комитетом Сената по международным отношениям, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Какие гарантии для Украины

Рубио считает, что "НАТО необходимо переосмыслить". По его словам, Альянс должен измениться, а европейские партнеры – радикально увеличить свои инвестиции в оборонные возможности.

В этом контексте он рассказал о гарантиях безопасности для Украины.

"Многие говорят о гарантиях безопасности, и в случае с Украиной сейчас существует общее согласие по этому вопросу. Но эти гарантии безопасности в основном предусматривают развертывание небольшого контингента европейских войск, прежде всего французских и британских, а затем поддержку со стороны США. Но на самом деле гарантией безопасности является поддержка со стороны США. Я не преуменьшаю тот факт, что некоторые страны Европы готовы разместить войска в послевоенной Украине", - сказал американский госсекретарь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США заявили, что для получения гарантий безопасности Украине нужно подписать мирное соглашение, - Reuters

Рубио убежден, что без поддержки со стороны США гарантии безопасности для Украины "не имеют значения".

"Это реальность 21 века"

По его словам, причина, по которой европейцам нужна такая сильная поддержка со стороны США, заключается в том, что они не инвестировали достаточно в свои оборонные возможности за последние 20-30 лет. Он выразил надежду, что это изменится.

"Вот реальность, хотим мы это признавать или нет. Мы [США. - Ред.] имеем интересы по всему миру... И чем сильнее будут наши партнеры по НАТО, тем больше гибкости будет у Соединенных Штатов для обеспечения наших интересов в разных частях мира. Это не отказ от НАТО, это реальность 21 века, и мир меняется", - резюмировал чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина подпишет с США 20-пунктный мирный план, а Вашингтон – отдельный документ с РФ, - Сибига