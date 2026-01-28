США заявили, что для получения гарантий безопасности Украине нужно подписать мирное соглашение, - Reuters
Соединенные Штаты сообщили Украине, что она должна подписать мирное соглашение с Россией, чтобы получить гарантии безопасности от США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.
Подробности
Издание отмечает, что гарантии безопасности США рассматриваются Украиной как ключевой элемент любого урегулирования, которое прекратит войну.
Ранее газета Financial Times сообщала, что администрация Трампа дала Украине понять, что гарантии безопасности США зависят от согласия Киева на мирное соглашение, которое, вероятно, потребует от него передать России Донбасс.
Но источник, который общался с Reuters, заявил, что Соединенные Штаты не указывают Украине, что должно быть в мирном соглашении, и что предположение, что Вашингтон пытается заставить Украину пойти на территориальные уступки России, является неверным.
Что предшествовало?
- Издание Politico сообщало, что в США считают свои гарантии безопасности более важными, чем европейские.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности от США готов на 100%.
