США заявили, что для получения гарантий безопасности Украине нужно подписать мирное соглашение, - Reuters

Гарантии безопасности от США: Штаты поставили условие

Соединенные Штаты сообщили Украине, что она должна подписать мирное соглашение с Россией, чтобы получить гарантии безопасности от США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

Подробности

Издание отмечает, что гарантии безопасности США рассматриваются Украиной как ключевой элемент любого урегулирования, которое прекратит войну.

Читайте также: Гарантии безопасности для Украины не зависят от спора ЕС и США по Гренландии, - Еврокомиссия

Ранее газета Financial Times сообщала, что администрация Трампа дала Украине понять, что гарантии безопасности США зависят от согласия Киева на мирное соглашение, которое, вероятно, потребует от него передать России Донбасс.

Но источник, который общался с Reuters, заявил, что Соединенные Штаты не указывают Украине, что должно быть в мирном соглашении, и что предположение, что Вашингтон пытается заставить Украину пойти на территориальные уступки России, является неверным.

Читайте: Украина подпишет с США 20-пунктный мирный план, а Вашингтон – отдельный документ с РФ, - Сибига

Что предшествовало?

Топ комментарии
+71
Ню-ню Ти спеш підпиши, а гаратіїї ми тобі потім дамо.
Десь ми таку хєрню вже проходили.
Так, панове?
28.01.2026 09:00 Ответить
+53
Все з ніг на голову. Віддайте,кажуть территорию агресору,а ми вас все одно потім наї@емо. Трампісти-йдіть на х#й.
28.01.2026 09:01 Ответить
+50
Трамп здав Україну *****. Своєму другу педофілу.
28.01.2026 09:00 Ответить
Обісцяний рашистами рижий клоун і його недолуга команда намагаються обдурити Україну, тим самим знищують США та ЄС!
28.01.2026 15:42 Ответить
Донбас, Гренландiю, Канаду.

огласiте весь спiсок!
28.01.2026 16:03 Ответить
Гарантії безпеки від цього лохматого педофіла, друга всяких там Епштейнів, Кушнерів і Віткоффих? Не смішіть мої тапочки!.
28.01.2026 19:36 Ответить
Не в ту епоху народилися одесити Ільф і Петров зараз би написали крутіші шедеври)
28.01.2026 16:05 Ответить
Найкращі гарантії - це 2 володькі і донні, разом зі своїми командами висять на майдані, але ж цьому не бувати. Вологі фантазії ніхто не відміняв
28.01.2026 16:26 Ответить
"Если ваши друзья просят вас договориться с вашим врагом, значит предатели уже договорились за вашей спиной!" - Аль Капоне
28.01.2026 16:36 Ответить
Так у нас уже был мирный договор с ****** и гарантии безопасности США по Будапештском у меморандуму!?!?
Идите ***** прихвостни *****.
28.01.2026 17:58 Ответить
Шулєр. Що не придумаєш, лиш би відтягнути розбір походеньок у Епштейна.
28.01.2026 18:53 Ответить
Чисте кідалово по ОмеРикАньскі або смажена качка по Будапештські 2.0
28.01.2026 19:11 Ответить
А хуху не хохо?
28.01.2026 20:09 Ответить
Чергове розводилово. І якщо тебе розвели раз, то винні розводили, якщо вдруге - то винний ти сам.
28.01.2026 20:54 Ответить
гарантии от рыжего трампакса,это тоже самое что "слово офицера "от плешивого гнома-недомерка
29.01.2026 14:57 Ответить
