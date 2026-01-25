США считают свои гарантии безопасности более важными, чем европейские, - Politico
В Вашингтоне убеждены, что гарантии безопасности со стороны США имеют больший вес, чем европейские, даже несмотря на то, что американская сторона не рассматривает вариант размещения своих войск на территории Украины
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
Определяющая роль гарантий безопасности от США
По данным издания, высокопоставленный американский чиновник в субботу фактически снизил значение первых обязательств европейских партнеров в отношении Украины, подчеркнув, что определяющую роль играют именно гарантии безопасности со стороны США.
Инициатива так называемой "коалиции желающих" выглядит прилично - речь идет о нескольких вертолетах, ограниченном количестве военных и единичных заверениях. Однако, если общаться с украинцами, становится очевидно: для них ключевыми являются американские гарантии безопасности", - отметил чиновник в комментарии журналистам.
Издание Politico также сообщает, что президент США Дональд Трамп в очередной раз подтвердил: Вашингтон не планирует направлять свои войска в Украину, но при этом продолжает оказывать поддержку.
По информации представителей Пентагона, обязательства Соединенных Штатов, вероятно, будут предусматривать спутниковую и разведывательную помощь, отдельные беспилотные полеты для наблюдения за линией разграничения, а также логистическое обеспечение.
Что предшествовало?
питання до спецслужб - не пора лі затикають рота кожному , хто вміщає таки думки шляхом судовими рішеннями та позовом до Інтерполу ? Є ветерани війни- може зробити группу відстеження таких заяв і роботи у судах Інтерпол і ?
СВІТ СПОЖІВАННЯ ЗІЙШОВ З РОЗУМУ І ТРЕБА ЙОГО ПОВЕРТАТИ ДО РЕАЛЬНОСТІ
хоча щось я заплуталась з цім редактором
він пише ВИЩАЄ , а Ші дає переклад ВІЩАЄ
тобто кацапи вже і редактор спаплюжили ?
викрутитьли Україні руки та підсунули нікчемний папірець. Порушили всіі моральні принципи.
І ще раз повторюся, чому США не викрутили руки Ізраїлю, Пакистану, Північній Кореї? Хоча кожного разу ''викручують'' руки всім лідерам країн, які мають ядерну зброю. І саме головне, що Будапештський меморандум оформлений нами так, як простой папірець, який нікого ні до чого не зобов'язує. Навіть цей папірець порушила тільки росія, якій ми передали всю ядерну зброю на суму 100 мільярдів доларів США просто так.
У 2025 році списано 11.
Україні - 0
В УКРАЇНІ ВІДІБРАЛИ ЗБРОЮ ПІД ГАРАНТІЇ США і раші- результат - МІЛЬОНИ ВБИТИХ УКРАІНЦВВ, ЗНИЩЕНІ МІСТА І СЕЛА , загарбані території України
а що до Трампа - він чоловік без честі і йому вірити ніззя
а що до групи НЕ українців, що рішають за українців в Абу Дабі- це просто пісець
Навіть якщо викручувати руки і ноги - залишили б собі хоча би тактичну ядерну зброю, але ж ні, віддали все. А сьогодні повертаємося до тих страшних помилок і шукаємо винних, як і за помилки 2019 року. А винні самі.
«ніхто в України не забирав ядерну зброю, Україна сама приєдналася до договору про нерозповсюдження»
УКРАЇНІ ВИКРУТИЛИ РУКИ, ЯК ЗАРАЗ ВИКРУЧУЮТЬ
Викручувати руки? То чому не викрутили Ізраїлю, Пакистану, Північній Кореї???
Попрошу вивчити цю тему і не кидатися ніби гарними словами, але все ж неправдивими.
Пишите, що сьогодні викручують руки? А що їм залишається робити? Як зупинити знищення українців смертоносними ракетами, КАБамт, снарядами, мінами, шахедами? І ці ''викручування руки'' розпочалися не сьогодні. До такого стану довела наша, не влада США чи ЄС, а наша. Хто в 2019 році замість оборони всі гроші закатав в асфальт? А ворог нікуди не подівся, він стояв на кордоні і чекав, коли Голобородько розмінує Чонгар і акваторію Азовського моря. Коли Голобородько відведе наші війська з підготовлених позицій в чисте поле. Коли Голобородько розформує танкову частину, що прикривала Київ і виведе з Гостомеля бригаду, що прикривала аеродром і Київ... Коли заморозить наші ракетні програми і скоротить армію, познімає клістрони із систем ППО, вилучить військові катери, а керівництво заводів, генералів, що захищали Україну посадить в тюрму.
Навіть тоді, коли нас попереджали про вторгнення, Голобородько поїхав кататися на лижах,та нам сказав, що вторгнення не буде,та будуть шашлики. Так,це ворог багато вбив в Бучі, Гостомелі, Ірпіні, Ізюмі, Херсоні, Маріуполі та інших містах, але якраз Голобородько і його оточення залишили там жінок і дітей на знущання і зґвалтування. І на завершення, коли добровольці прибігли захищати Україну зі всіх точок світу і це робили вдало, знову вліз Голобородько і звільнив головкома Залужного і 16 генералів Генштабу. Вліз в планування контрнаступу...і фронт посипався. Економіку він не перевів на воєнні рейки, але це зробив ворог. Немає в нас наших ракет і КАБів, просимо в партнерів. Ось це і є ''викручуванням рук, як Ви назвали. Бо головним переговірником є ЗСУ і рух на фронті, а не неукраїнці умеров, Арахамія та оточення Голобородька'. Про них США все відомо, а тому і викручують руки.
І такі повідомлення з наростаючою трагічністю кожний день у січні, у минулому році...
Чи це не результат "миротворчих зусиль" і блудливої риторики, а, насправді фарисейства - практичних дій - "на самом деле и настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США, Європи, яка на черзі... ?
"Миротворчих зусиль" і блудливої риторики і практичних дій - "на самом деле і настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США, як димова завіса, прикриття і заодно ЗАОХОЧЕННЯ/поощрения і настійної вимоги Путину УСКОРИТСЯ с процессом ПРИНУЖДЕНИЯ
Хіба не скандал-гейт ??
Країна балабол де править нація торгашів дає такі надійні гарантії що закачаєшся!!
Зараз курди волають - вони на межі геноциду, в амери виводять війська.
Курди втратили десятки тисяч бійців виганяючи ісламістів, тобто були союзниками сша , а тепер ісламісти ( нова влада Сирії) наступають !!
І таких історичних кидаловів багато!
Хоча нам конче необхідно зруйнувати московську моксєльну імперію, та треба завжди пам'ятати що асашай також імперіалісти, вони бачать народи як ресурс