США считают свои гарантии безопасности более важными, чем европейские, - Politico

В Вашингтоне убеждены, что гарантии безопасности со стороны США имеют больший вес, чем европейские, даже несмотря на то, что американская сторона не рассматривает вариант размещения своих войск на территории Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Определяющая роль гарантий безопасности от США

По данным издания, высокопоставленный американский чиновник в субботу фактически снизил значение первых обязательств европейских партнеров в отношении Украины, подчеркнув, что определяющую роль играют именно гарантии безопасности со стороны США.

Инициатива так называемой "коалиции желающих" выглядит прилично - речь идет о нескольких вертолетах, ограниченном количестве военных и единичных заверениях. Однако, если общаться с украинцами, становится очевидно: для них ключевыми являются американские гарантии безопасности", - отметил чиновник в комментарии журналистам.

Издание Politico также сообщает, что президент США Дональд Трамп в очередной раз подтвердил: Вашингтон не планирует направлять свои войска в Украину, но при этом продолжает оказывать поддержку.

По информации представителей Пентагона, обязательства Соединенных Штатов, вероятно, будут предусматривать спутниковую и разведывательную помощь, отдельные беспилотные полеты для наблюдения за линией разграничения, а также логистическое обеспечение.

