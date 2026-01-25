США вважають свої гарантії безпеки важливішими за європейські, - Politico

Тристоронні мирні перемовини в ОАЕ: що відомо?

У Вашингтоні переконані, що гарантії безпеки з боку США мають більшу вагу, ніж європейські, навіть попри те, що американська сторона не розглядає варіант розміщення своїх військ на території України

Визначальна роль за гарантіями безпеки від США

За даними видання, високопоставлений американський чиновник у суботу фактично знизив значення перших зобов’язань європейських партнерів щодо України, наголосивши, що визначальну роль відіграють саме гарантії безпеки з боку США.

Ініціатива так званої "коаліції охочих" виглядає пристойно - йдеться про кілька гелікоптерів, обмежену кількість військових і поодинокі запевнення. Однак, якщо спілкуватися з українцями, стає очевидно: для них ключовими є американські безпекові гарантії", - зазначив посадовець у коментарі журналістам.

Видання Politico також повідомляє, що президент США Дональд Трамп вкотре підтвердив: Вашингтон не планує направляти свої війська в Україну, водночас продовжуючи надавати підтримку.

За інформацією представників Пентагону, зобов’язання Сполучених Штатів, імовірно, передбачатимуть супутникову й розвідувальну допомогу, окремі безпілотні польоти для спостереження за лінією розмежування, а також логістичне забезпечення.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, делегація України 17 січня провела в Маямі переговори зі США щодо гарантій безпеки.
  • Зеленський доручив фіналізувати документ "історичного рівня" про гарантії безпеки Україні від США.

Топ коментарі
+30
США вважають свої Будапештські гарантії безпеки важливішими за європейські?
25.01.2026 07:46 Відповісти
+21
Така сама туфта як і Будапештський туалетний папір. Найкраща гарантія безпеки - сотня ядерних боєголовок, націлених на Схід.
25.01.2026 08:04 Відповісти
+16
Десь я вже чув таке ..Здається країна агресор яка тероризує мирну , демократичну країну - заявляє що їй треба робити це задля власної безпеки
25.01.2026 07:43 Відповісти
Десь я вже чув таке ..Здається країна агресор яка тероризує мирну , демократичну країну - заявляє що їй треба робити це задля власної безпеки
25.01.2026 07:43 Відповісти
Ця країна вертає на вісь світ що українців треба знищіти .
питання до спецслужб - не пора лі затикають рота кожному , хто вміщає таки думки шляхом судовими рішеннями та позовом до Інтерполу ? Є ветерани війни- може зробити группу відстеження таких заяв і роботи у судах Інтерпол і ?

СВІТ СПОЖІВАННЯ ЗІЙШОВ З РОЗУМУ І ТРЕБА ЙОГО ПОВЕРТАТИ ДО РЕАЛЬНОСТІ
25.01.2026 08:54 Відповісти
соррі- ВИЩАЄ ( той редактор що хоче то і пише )
хоча щось я заплуталась з цім редактором
він пише ВИЩАЄ , а Ші дає переклад ВІЩАЄ

тобто кацапи вже і редактор спаплюжили ?
25.01.2026 09:02 Відповісти
То пишіть - ПРОГОЛОШУЄ... Помилка буде меншою...
25.01.2026 10:13 Відповісти
25.01.2026 07:46 Відповісти
Так точно.Вони настільки важливі,що на них поклали болт
25.01.2026 07:53 Відповісти
Так поклали, спочатку рашка, але слідом це зробили наші можновладці. Не по мінськах шастати потрібно було, а грузити на дипломатичному рівні, але з оприлюднення претензій в світових ЗМІ, в ООН та шляхом позову в Міжнародний суд, відповідальністю партнерів рашки по Будапештському меморандуму і тих що приєднались до гарантій пізніше. Зобов'язання вони брали спільно і спільні, що змушує до відповідальності за дії одного двох інших. Це зробити навіть сьогодні не пізно і на фоні викрутасів Трампа, навіть необхідно.
25.01.2026 11:42 Відповісти
А що порушили США у своїх Будапештський гарантіях? Хоча то були не гарантії, в простий папірець намірів,м'який підготувала українська влада і тоді брехала українцям, що то гарантії безпеки.
25.01.2026 09:07 Відповісти
От якраз те і порушили, що
викрутитьли Україні руки та підсунули нікчемний папірець. Порушили всіі моральні принципи.
25.01.2026 09:43 Відповісти
Цей комент ти написав з викрученими руками?
25.01.2026 09:52 Відповісти
Ні. Ніколи США Будапешт не порушували.
25.01.2026 10:02 Відповісти
А де протокол, чи акт,який підтверджує, що викручувати руки? Я вже писав, не важко повторитися, що ще до меморандуму Україна віддала Росії майже всю ядерну тактичну зброю. Невже важко вивчити тему через Гугл?
І ще раз повторюся, чому США не викрутили руки Ізраїлю, Пакистану, Північній Кореї? Хоча кожного разу ''викручують'' руки всім лідерам країн, які мають ядерну зброю. І саме головне, що Будапештський меморандум оформлений нами так, як простой папірець, який нікого ні до чого не зобов'язує. Навіть цей папірець порушила тільки росія, якій ми передали всю ядерну зброю на суму 100 мільярдів доларів США просто так.
25.01.2026 10:52 Відповісти
Порушили все що зобов'язались. Документи не читати потрібно, а вивчати. Зобов'язання США не брали окремо на себе, а брала спільні зобов'язання коаліція трьох, що змушує до спільної відповідальності. В кожному пункті меморандуму займенники їхні і їх. В п.2 вони взяли зобов'язання не застосовувати проти України не власну зброю, а їхню, тобто розписались за арсенали і свої, і партнерів. Ну а те що Трамп змушує Україну до територіальних поступок, використовуючи в т.ч. економічний тиск, взагалі робить США прямим спільником рашки і не пасивним, а активним порушником Будапештського меморандуму.
25.01.2026 11:57 Відповісти
По перше в Будапештському меморандумі були деякі гарантії, які підписанти не виконали. По другев статті 5 НАТО яку нам буцімто пропонують точно такі ж самі ''гарантії'' які були і в Будапештському меморандумі, а саме ніхто не зобов'язаний вам допомагати, всі тільки по своїй волі і по своїх можливостях. Тоді чому ви вірите що стаття 5 НАТО захистить Україну при наступному нападі? По-третє, Якщо Будапештський меморандум нічого не вартий чому X yйло вимагає його офіційно відмінити? І по четверте, якщо Будапештський меморандум це фількіна грамота тоді Україна теж нікому нічого не зобов'язана і повинна відновити свою ЯЗ.
25.01.2026 12:08 Відповісти
Еще один свидетель Будапешских ГАРАНТИЙ. Уверен что те кто что то ляпают про Будапешский Меморандум и Гарантии настолько тупые, что даже его не прочитали.
25.01.2026 09:47 Відповісти
Ти його навіть не читав.
25.01.2026 09:50 Відповісти
На сьогодні, як і на вчора вони і є важливішими (для Міжнародного суду) тому, що по перше нинішні обіцянки навіть гарантіями назвати не можна, а по друге Будапештські гарантії надали не США, а коаліція з трьох партнерів взяла на себе спільні зобов'язання і не виконання зобов'язань лише одним з членів коаліції, притягує до відповідальністі всіх.
25.01.2026 11:31 Відповісти
У нас все логічно а допомога Європи Україні буде їхати на волах - Пентагон
25.01.2026 07:51 Відповісти
F-16 досі становить майже половину винищувального флоту ВПС США, з 838 одиницями, після того як у 2024 році було списано 60.
У 2025 році списано 11.
Україні - 0
25.01.2026 07:57 Відповісти
А від Канади скільки?🙂
25.01.2026 09:53 Відповісти
25.01.2026 08:04 Відповісти
Найкраща це десятки термоядерних по 5 мегатон скинутих на масквабад і крупськоград. А дальше все само повалиться і розвалиться.
25.01.2026 11:45 Відповісти
1 МТ досить по мошквабаду.
25.01.2026 17:54 Відповісти
Це тому що зараз при владі в США неадекватні персонажі. Трампон з пінгвіном у Гренландії. Це ж треба було таке викласти на сайти Білого сортира.
25.01.2026 08:15 Відповісти
25.01.2026 09:06 Відповісти
Доречі, під пальмами пінгвіни якраз десь і можуть теоретично бути, бо живуть аж до екватора. А от з Гренландією неувязочка вийшла. Ну тромб їх туди переселить. Хутора йому сотню мільярдів потратити.
25.01.2026 09:50 Відповісти
Неадекватні персонажі там після Рейгана.
25.01.2026 09:46 Відповісти
Та невже? І кого можна порівняти в тупості з рудим уй@бком? Навіть молодший Буш- гігант мислення в порівнянні з патлатою потворою та його шоблою.
25.01.2026 10:01 Відповісти
Толку з тих гарантій, якщо ви погрожуєте союзникам війною
25.01.2026 08:16 Відповісти
"супутникову й розвідувальну допомогу, окремі безпілотні польоти для спостереження за лінією розмежування, а також логістичне забезпечення". Получите супергарантии и распишитесь.
25.01.2026 08:23 Відповісти
Та вже у Чорному морі долітались.
25.01.2026 09:51 Відповісти
будь яка допомога важливіша за турбомегастурбованість дев'яностого рівня.
25.01.2026 08:33 Відповісти
Наша пісня хороша - почнемо з початку
В УКРАЇНІ ВІДІБРАЛИ ЗБРОЮ ПІД ГАРАНТІЇ США і раші- результат - МІЛЬОНИ ВБИТИХ УКРАІНЦВВ, ЗНИЩЕНІ МІСТА І СЕЛА , загарбані території України

а що до Трампа - він чоловік без честі і йому вірити ніззя

а що до групи НЕ українців, що рішають за українців в Абу Дабі- це просто пісець
25.01.2026 08:47 Відповісти
Писав вже сотню раз, сьогодні прийдеться повторити, що ніхто в України не забирав ядерну зброю, Україна сама приєдналася до договору про нерозповсюдження. В нашій доктрині ще задовго до договору був безядерний статут та інше. Ще задовго до Будапештського меморандуму, на з'їзді членів СНД( куди США не входили) Україна сама вирішила передати росії ядерні заряди: снаряди, торпеди та інше. А це тисячі боєзарядів. І тільки по Будапештському передали росії боєголовки міжконтинентальних ракет( в носії знищили чи передали росії), яких боялися США. Хоча США пропонували якусь частину передати їм і вони відразу приймуть нас до НАТО. Але ж тодішні комуняки США і НАТО вважали ворогами і все передали братушкам росіянам.
Навіть якщо викручувати руки і ноги - залишили б собі хоча би тактичну ядерну зброю, але ж ні, віддали все. А сьогодні повертаємося до тих страшних помилок і шукаємо винних, як і за помилки 2019 року. А винні самі.
25.01.2026 09:18 Відповісти
ВИ НЕ МАЄТЕ СОРОМУ ЗОВСІМ , тому що кацапський троль
«ніхто в України не забирав ядерну зброю, Україна сама приєдналася до договору про нерозповсюдження»
УКРАЇНІ ВИКРУТИЛИ РУКИ, ЯК ЗАРАЗ ВИКРУЧУЮТЬ
25.01.2026 09:23 Відповісти
У тебе немає аргументів, тому ти верещиш наче мала дитина і переходиш на особисте!. Ну і капслоком строчиш, бо тобі ж руки викрутили🙂
25.01.2026 09:56 Відповісти
Шановна пані, не потрібно мене ображати, я стараюся розмовляти мовою законів, постанов, рішень, які тоді були ухвалені та прийняті, а не емоціями. Я ніколи не був і не буду кцапським тролем. Я українець, який тут проживає, майже на лінії фронту і нікуди не втік. Цей українець кожного дня молиться Богу за Україну і допомагає скільки може нашим ЗСУ. Мені прикро, що люди підбурені реальними тролями, щоб відвернути увагу від своїх пр..*****, брешуть, натравлюють на наших партнерів. Так, сьогодні не дуже нормальний президент США до України, але ж до цього був лояльнмй. Чому не використали ту єдину можливість? Бо замість щось зробити Голобородько їздив і ображав партнерів, корчив із себе героя. Ображав міністра оборони Великобританії, президента Байдена, наприклад питанням, чому ми не в НАТО? Він думає, що в США не знають хто він всього оточення єрмак, міндічі, цукермани, киселі, галущенки, дубінські, коломийські, баканови, наумови, шефіри..?
Викручувати руки? То чому не викрутили Ізраїлю, Пакистану, Північній Кореї???
Попрошу вивчити цю тему і не кидатися ніби гарними словами, але все ж неправдивими.
Пишите, що сьогодні викручують руки? А що їм залишається робити? Як зупинити знищення українців смертоносними ракетами, КАБамт, снарядами, мінами, шахедами? І ці ''викручування руки'' розпочалися не сьогодні. До такого стану довела наша, не влада США чи ЄС, а наша. Хто в 2019 році замість оборони всі гроші закатав в асфальт? А ворог нікуди не подівся, він стояв на кордоні і чекав, коли Голобородько розмінує Чонгар і акваторію Азовського моря. Коли Голобородько відведе наші війська з підготовлених позицій в чисте поле. Коли Голобородько розформує танкову частину, що прикривала Київ і виведе з Гостомеля бригаду, що прикривала аеродром і Київ... Коли заморозить наші ракетні програми і скоротить армію, познімає клістрони із систем ППО, вилучить військові катери, а керівництво заводів, генералів, що захищали Україну посадить в тюрму.
Навіть тоді, коли нас попереджали про вторгнення, Голобородько поїхав кататися на лижах,та нам сказав, що вторгнення не буде,та будуть шашлики. Так,це ворог багато вбив в Бучі, Гостомелі, Ірпіні, Ізюмі, Херсоні, Маріуполі та інших містах, але якраз Голобородько і його оточення залишили там жінок і дітей на знущання і зґвалтування. І на завершення, коли добровольці прибігли захищати Україну зі всіх точок світу і це робили вдало, знову вліз Голобородько і звільнив головкома Залужного і 16 генералів Генштабу. Вліз в планування контрнаступу...і фронт посипався. Економіку він не перевів на воєнні рейки, але це зробив ворог. Немає в нас наших ракет і КАБів, просимо в партнерів. Ось це і є ''викручуванням рук, як Ви назвали. Бо головним переговірником є ЗСУ і рух на фронті, а не неукраїнці умеров, Арахамія та оточення Голобородька'. Про них США все відомо, а тому і викручують руки.
25.01.2026 10:11 Відповісти
В України не відібрали зброю, Україна її сама віддала! І зробили це політики, обрані тобою і твоїми батьками!!!
25.01.2026 09:54 Відповісти
Не розмовляй маячнею.
26.01.2026 13:08 Відповісти
США та РФ тиснуть на Україну, - Reuters

А тим часом РФ атакувала енергетичну інфраструктуру України, є нові знеструмлення у Києві та 3 областях,
РФ вдарила по енергооб'єкту в Ніжині: знеструмлені сотні тисяч споживачів на Чернігівщині.

Майже 6 тис. будинків знову без опалення після нічної атаки РФ на Київ,

Майже весь Чернігів знеструмлений через нічну атаку РФ на енергетику, .....................

І такі повідомлення з наростаючою трагічністю кожний день у січні, у минулому році...

Чи це не результат "миротворчих зусиль" і блудливої риторики, а, насправді фарисейства - практичних дій - "на самом деле и настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США, Європи, яка на черзі... ?

"Миротворчих зусиль" і блудливої риторики і практичних дій - "на самом деле і настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США, як димова завіса, прикриття і заодно ЗАОХОЧЕННЯ/поощрения і настійної вимоги Путину УСКОРИТСЯ с процессом ПРИНУЖДЕНИЯ
25.01.2026 09:05 Відповісти
25.01.2026 09:08 Відповісти
Ну звісно, ми вже один раз обміняли ядерну зброю на одне "Американське ні*уя", тепер треба обміняти шмат територій на "ні*уя" від рудого довбо(ОЙ)ба...
25.01.2026 09:19 Відповісти
І ЗАЕС, і пару областей + Кримську область та шматочки Херсонщини і Харківщини , Сумщини, Запоріжжя тощо тощо
25.01.2026 14:22 Відповісти
Ну останній приклад був дуже наглядний про цінність їхніх гарантій(З Іраном(Ви там протестуйте ,ми з вами,а ви навіть не думайте вбивати чи страчувати(В короткій перспективі вже й протести затихли,тисячі вбили та стратили((Але ми з вами,ось наш флот підплив(((Але як це допоможе вже мертвим?((((
25.01.2026 09:48 Відповісти
Ну прям таки і США. Одна руда потвора зі своєю командою. Так буде точнійше.
25.01.2026 09:51 Відповісти
Тепер 3 роки будуть піпіськами мірятись, хто довший папірець нашкрябав.
25.01.2026 09:54 Відповісти
Це млять якийсь поганий сон. Тварюки американські кинули Україну, а тепер пихають в руки ворогу ще й розказують що це їхні гарантії. Рашисти вже розбомбили низку американських підприємст а Тромб даже не заїкнувся про це X yйлу. Якщо хтось вважає що Тромб гарант то чи ви позичили б йому свої гроші?
25.01.2026 11:16 Відповісти
Так треба піднімати увагу американського наріду і великого та середнього бізнесу!! Чого про це мовчок..
Хіба не скандал-гейт ??
25.01.2026 14:20 Відповісти
Рудий повноцінно працює клоуном. Недавно Ю.Швець повідомляв, що його економіністр Бесент у неділю бив в барабан -Гренландія наша, трєпєщітє. А через два дні в Давосі в кулуарах заспокоював партнерів з Європи - заспокойтесь, нехай він (Рудий) покарячиться, потанцює. Далі все буде гаразд. Та і сам Бордельний лев після скачка на біржах з облігаціями надто притих. Так що гарантії Рудого не вартують паперу в вокзальному сортирі.
25.01.2026 14:06 Відповісти
І чого б це не довіряти??
Країна балабол де править нація торгашів дає такі надійні гарантії що закачаєшся!!
Зараз курди волають - вони на межі геноциду, в амери виводять війська.
Курди втратили десятки тисяч бійців виганяючи ісламістів, тобто були союзниками сша , а тепер ісламісти ( нова влада Сирії) наступають !!

І таких історичних кидаловів багато!
Хоча нам конче необхідно зруйнувати московську моксєльну імперію, та треба завжди пам'ятати що асашай також імперіалісти, вони бачать народи як ресурс
25.01.2026 14:19 Відповісти
Якщо подивитись скільки США виділяють Україні з оборонного бюджету (зазвичай кілька сотень млн дол), і послухати риторику Трампа про те, скільки ми йому винні, і порівняти з європейськими траншами (Німеччина, Норвегія, Швеція зазвичай виділяють кілька млрд) і відсутністю навіть натяків на повернення цих коштів - можна зробити висновки, щодо реальних гарантій і гарантів безпеки.
25.01.2026 14:21 Відповісти
 
 