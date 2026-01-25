США вважають свої гарантії безпеки важливішими за європейські, - Politico
У Вашингтоні переконані, що гарантії безпеки з боку США мають більшу вагу, ніж європейські, навіть попри те, що американська сторона не розглядає варіант розміщення своїх військ на території України
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Визначальна роль за гарантіями безпеки від США
За даними видання, високопоставлений американський чиновник у суботу фактично знизив значення перших зобов’язань європейських партнерів щодо України, наголосивши, що визначальну роль відіграють саме гарантії безпеки з боку США.
Ініціатива так званої "коаліції охочих" виглядає пристойно - йдеться про кілька гелікоптерів, обмежену кількість військових і поодинокі запевнення. Однак, якщо спілкуватися з українцями, стає очевидно: для них ключовими є американські безпекові гарантії", - зазначив посадовець у коментарі журналістам.
Видання Politico також повідомляє, що президент США Дональд Трамп вкотре підтвердив: Вашингтон не планує направляти свої війська в Україну, водночас продовжуючи надавати підтримку.
За інформацією представників Пентагону, зобов’язання Сполучених Штатів, імовірно, передбачатимуть супутникову й розвідувальну допомогу, окремі безпілотні польоти для спостереження за лінією розмежування, а також логістичне забезпечення.
Що передувало?
питання до спецслужб - не пора лі затикають рота кожному , хто вміщає таки думки шляхом судовими рішеннями та позовом до Інтерполу ? Є ветерани війни- може зробити группу відстеження таких заяв і роботи у судах Інтерпол і ?
викрутитьли Україні руки та підсунули нікчемний папірець. Порушили всіі моральні принципи.
І ще раз повторюся, чому США не викрутили руки Ізраїлю, Пакистану, Північній Кореї? Хоча кожного разу ''викручують'' руки всім лідерам країн, які мають ядерну зброю. І саме головне, що Будапештський меморандум оформлений нами так, як простой папірець, який нікого ні до чого не зобов'язує. Навіть цей папірець порушила тільки росія, якій ми передали всю ядерну зброю на суму 100 мільярдів доларів США просто так.
В УКРАЇНІ ВІДІБРАЛИ ЗБРОЮ ПІД ГАРАНТІЇ США і раші- результат - МІЛЬОНИ ВБИТИХ УКРАІНЦВВ, ЗНИЩЕНІ МІСТА І СЕЛА , загарбані території України
а що до Трампа - він чоловік без честі і йому вірити ніззя
а що до групи НЕ українців, що рішають за українців в Абу Дабі- це просто пісець
Навіть якщо викручувати руки і ноги - залишили б собі хоча би тактичну ядерну зброю, але ж ні, віддали все. А сьогодні повертаємося до тих страшних помилок і шукаємо винних, як і за помилки 2019 року. А винні самі.
«ніхто в України не забирав ядерну зброю, Україна сама приєдналася до договору про нерозповсюдження»
УКРАЇНІ ВИКРУТИЛИ РУКИ, ЯК ЗАРАЗ ВИКРУЧУЮТЬ
Викручувати руки? То чому не викрутили Ізраїлю, Пакистану, Північній Кореї???
Попрошу вивчити цю тему і не кидатися ніби гарними словами, але все ж неправдивими.
Пишите, що сьогодні викручують руки? А що їм залишається робити? Як зупинити знищення українців смертоносними ракетами, КАБамт, снарядами, мінами, шахедами? І ці ''викручування руки'' розпочалися не сьогодні. До такого стану довела наша, не влада США чи ЄС, а наша. Хто в 2019 році замість оборони всі гроші закатав в асфальт? А ворог нікуди не подівся, він стояв на кордоні і чекав, коли Голобородько розмінує Чонгар і акваторію Азовського моря. Коли Голобородько відведе наші війська з підготовлених позицій в чисте поле. Коли Голобородько розформує танкову частину, що прикривала Київ і виведе з Гостомеля бригаду, що прикривала аеродром і Київ... Коли заморозить наші ракетні програми і скоротить армію, познімає клістрони із систем ППО, вилучить військові катери, а керівництво заводів, генералів, що захищали Україну посадить в тюрму.
Навіть тоді, коли нас попереджали про вторгнення, Голобородько поїхав кататися на лижах,та нам сказав, що вторгнення не буде,та будуть шашлики. Так,це ворог багато вбив в Бучі, Гостомелі, Ірпіні, Ізюмі, Херсоні, Маріуполі та інших містах, але якраз Голобородько і його оточення залишили там жінок і дітей на знущання і зґвалтування. І на завершення, коли добровольці прибігли захищати Україну зі всіх точок світу і це робили вдало, знову вліз Голобородько і звільнив головкома Залужного і 16 генералів Генштабу. Вліз в планування контрнаступу...і фронт посипався. Економіку він не перевів на воєнні рейки, але це зробив ворог. Немає в нас наших ракет і КАБів, просимо в партнерів. Ось це і є ''викручуванням рук, як Ви назвали. Бо головним переговірником є ЗСУ і рух на фронті, а не неукраїнці умеров, Арахамія та оточення Голобородька'. Про них США все відомо, а тому і викручують руки.
Чи це не результат "миротворчих зусиль" і блудливої риторики, а, насправді фарисейства - практичних дій - "на самом деле и настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США, Європи, яка на черзі... ?
"Миротворчих зусиль" і блудливої риторики і практичних дій - "на самом деле і настоящим образом, - Трампа, Білого дому, США, як димова завіса, прикриття і заодно ЗАОХОЧЕННЯ/поощрения і настійної вимоги Путину УСКОРИТСЯ с процессом ПРИНУЖДЕНИЯ
Зараз курди волають - вони на межі геноциду, в амери виводять війська.
Курди втратили десятки тисяч бійців виганяючи ісламістів, тобто були союзниками сша , а тепер ісламісти ( нова влада Сирії) наступають !!
І таких історичних кидаловів багато!
Хоча нам конче необхідно зруйнувати московську моксєльну імперію, та треба завжди пам'ятати що асашай також імперіалісти, вони бачать народи як ресурс