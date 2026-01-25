США вважають свої гарантії безпеки важливішими за європейські, - Politico

У Вашингтоні переконані, що гарантії безпеки з боку США мають більшу вагу, ніж європейські, навіть попри те, що американська сторона не розглядає варіант розміщення своїх військ на території України

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Визначальна роль за гарантіями безпеки від США

За даними видання, високопоставлений американський чиновник у суботу фактично знизив значення перших зобов’язань європейських партнерів щодо України, наголосивши, що визначальну роль відіграють саме гарантії безпеки з боку США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гарантії безпеки для України не залежать від суперечки ЄС і США щодо Гренландії, - Єврокомісія

Ініціатива так званої "коаліції охочих" виглядає пристойно - йдеться про кілька гелікоптерів, обмежену кількість військових і поодинокі запевнення. Однак, якщо спілкуватися з українцями, стає очевидно: для них ключовими є американські безпекові гарантії", - зазначив посадовець у коментарі журналістам.

Видання Politico також повідомляє, що президент США Дональд Трамп вкотре підтвердив: Вашингтон не планує направляти свої війська в Україну, водночас продовжуючи надавати підтримку.

За інформацією представників Пентагону, зобов’язання Сполучених Штатів, імовірно, передбачатимуть супутникову й розвідувальну допомогу, окремі безпілотні польоти для спостереження за лінією розмежування, а також логістичне забезпечення.

Читайте: Україна розраховує підписати зі США рамкову угоду про гарантії безпеки, - FT

Що передувало?