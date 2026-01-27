США предлагают Украине гарантии безопасности в обмен на вывод ВСУ из Донбасса, - FT

Гарантии безопасности от США будут зависеть от согласия Украины на вывод войск с неоккупированных Россией территорий Донбасса.

Об этом пишет издание Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Восемь источников, знакомых с переговорами, рассказали, что администрация Трампа намекнула Киеву, что ему нужно будет согласиться на мирное соглашение, которое предусматривает отказ от восточного региона Донбасса.

Вашингтон также отметил, что может предложить Украине больше вооружения для укрепления ее армии после войны, если Киев согласится.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что это неправда.

"Единственная роль США в миротворческом процессе заключается в том, чтобы объединить обе стороны для заключения соглашения", - отметила она.

Офис Президента Украины на комментарий не ответил.

Что предшествовало?

Издание Politico сообщало, что в США считают свои гарантии безопасности более важными, чем европейские.

Президент Владимир Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности от США готов на 100%.

