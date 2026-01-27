РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9871 посетитель онлайн
Новости Мирные переговоры Гарантии безопасности для Украины
13 736 177

США предлагают Украине гарантии безопасности в обмен на вывод ВСУ из Донбасса, - FT

Гарантии безопасности: США хотят вывода ВСУ со всего Донбасса

Гарантии безопасности от США будут зависеть от согласия Украины на вывод войск с неоккупированных Россией территорий Донбасса.

Об этом пишет издание Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Восемь источников, знакомых с переговорами, рассказали, что администрация Трампа намекнула Киеву, что ему нужно будет согласиться на мирное соглашение, которое предусматривает отказ от восточного региона Донбасса.

Читайте также: Гарантии безопасности для Украины не зависят от спора ЕС и США по Гренландии, - Еврокомиссия

Вашингтон также отметил, что может предложить Украине больше вооружения для укрепления ее армии после войны, если Киев согласится.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что это неправда. 

"Единственная роль США в миротворческом процессе заключается в том, чтобы объединить обе стороны для заключения соглашения", - отметила она.

Офис Президента Украины на комментарий не ответил.

Читайте также: Подписание "плана процветания" между США и Украиной было отменено, - Axios

Что предшествовало?

Читайте также: Науседа о планах помощи Украине: сухопутные силы, корабль и ПВО

Автор: 

переговоры (5747) США (29333) Донбасс (26315) гарантии безопасности (463)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+61
А ЯЗ хиба не так само було? Скільки нам гарантій безпеки і ненападу обіцяли, тільки щоб ми віддали ядерну зброю.
показать весь комментарий
27.01.2026 08:37 Ответить
+40
Танунах.
показать весь комментарий
27.01.2026 08:35 Ответить
+37
показать весь комментарий
27.01.2026 08:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
PS як на мене, що це велика помилка, було очевидно після 1 туру. Але "мудрий українській нарід", з впертісттю породистих баранів, вирішив що треба "зробити ЇХ ще раз"! У 2022, виявилося, що "їх", це як раз українців. Зробили, поздоровляю!!!
показать весь комментарий
27.01.2026 11:29 Ответить
показать весь комментарий
27.01.2026 08:42 Ответить
Зелена тварюка вже пробубніла, що "гарантії" з рижим мудлом вже погоджені на 100%. Отже, ця паскуда таки віддала Донбас
показать весь комментарий
27.01.2026 08:45 Ответить
Не парьтеся! По обіду пройде інформація, що все не зовсім так....
Так було вже не раз...
показать весь комментарий
27.01.2026 08:45 Ответить
Гарантії знищення україни
показать весь комментарий
27.01.2026 08:46 Ответить
"Гарантії" "трампівських США" - як торішній сніг... Трампу вірить - себе не поважать...".
показать весь комментарий
27.01.2026 08:47 Ответить
США союзники расії
показать весь комментарий
27.01.2026 08:48 Ответить
"Справедливый и "достойный" мир все ближе. Скоро озвучат на сколько %...
показать весь комментарий
27.01.2026 08:49 Ответить
Дуже потужні гарантії. Сцикливі егоїстичні уйобки.
показать весь комментарий
27.01.2026 08:50 Ответить
День Сурка
показать весь комментарий
27.01.2026 08:51 Ответить
День Дурка...
показать весь комментарий
27.01.2026 09:12 Ответить
USA - паРаша вісь зла
показать весь комментарий
27.01.2026 08:53 Ответить
Коли приїдеш воювати?
показать весь комментарий
27.01.2026 11:50 Ответить
Після тебе, мені 60
показать весь комментарий
27.01.2026 23:48 Ответить
"Досвід України показав, що якщо віддати ядерну зброю за "гарантії безпеки", то потім доведеться віддати одним гарантам - території, а іншим - ресурси за нові "гарантії безпеки".

На цьому дуже наполягає раха, коли вони будуть піднімати свої ганчірки над цими територіями (й це вони будуть транслювати на весь Світ як українці добровільно здають свою території), щоб запустити процеси для дестабілізації внутрішньополітичної ситуації способом підживлення різних протиборчих сил в Україні та цим самим спричинити масові заворушення, щоб потім захопити досхочу територій !
показать весь комментарий
27.01.2026 08:54 Ответить
З Афгану, піндоси "злиняли" за ТРИ дні!, з України втечуть за день...
показать весь комментарий
27.01.2026 08:58 Ответить
А що, вони в Україні взагалі були?!
Хіба тільки консулат.
показать весь комментарий
27.01.2026 09:54 Ответить
тільки якщо гарантії пропишуть в амереканській конституції але цього не буде тому нахрін з пляжу
показать весь комментарий
27.01.2026 08:59 Ответить
Їх Додік, як і наш Вовік, срав на Конституцію.
показать весь комментарий
27.01.2026 09:09 Ответить
Гарантії безпеки від трамповської Америки нічого не варті. Трамп істерично продавлює капітуляцію України для свого друга валоді. Щоб тільки вистачило клепки нашій владі на це не піддатися. Цікаво: на кого саме у путіна копромат: на трампа чи на меланію? Меланія-екскортниця, вона ж не випадково до епштейна зайшла у гості.
показать весь комментарий
27.01.2026 09:05 Ответить
Треба ще трошки потерпіти, прийде Байден і принесе нам перемогу ще раз
показать весь комментарий
27.01.2026 09:37 Ответить
Зразу видно, що хтось з депутатів СлугНароду писав
показать весь комментарий
27.01.2026 22:04 Ответить
Пішли *****! Спочатку будапештський меморандум виконайте. Гаранти довбані, особливо на чолі з рудим чортом який обожнює *****
показать весь комментарий
27.01.2026 09:08 Ответить
Вони його виконали.

Зібралися, поговорили одразу пвсля нападу РФ у 2022.
А більше нічого конкретного у меморандумі нема.
показать весь комментарий
27.01.2026 09:46 Ответить
Просто поверніть ЯЗ. З відсотками.
показать весь комментарий
27.01.2026 09:38 Ответить
А вони її не брали.
показать весь комментарий
27.01.2026 09:44 Ответить
Абсурд повний!
пу чітко і ясно каже, что вихід ЗСУ з донбасу - це лише ПЕРША передумова для припинення вогню, а тр обіцяє лише контролювати припинення вогню і не обіцяє конкретного покарання пу, натомість, якщо Україна відповість на напад, то гарантії безпеки від тр втрачають силу.

Це що? Це примус України капітулювати і пу під зонтиком гарантій безпеки від тр: фактично не Україні, а пу надає тр ці гарантії... що ЗСУ будуть тільки відступати і не давати здачи... тобто ці трампівськь харантыЇ є карт- бланш для пу і ніщо інше

Навіщо продовжувати якісь зустричи в абу-дабі, якщо головне питання про території пу заперечує?
Якісь зустрічи і переговори були б логічними після припинення вогню, все інше - це підигрування пу... що пу буцімто за мир. Да, пу за мир на його умовах = капітуляції України.

Україна може здобути мир тільки через силу!
Ганьба далі приймати участь у ціх танцях під дудку пу разом з тр: це лише ганьбить українців разом з європейцями, яких відкрито ображає пу на пару з тр... але тільки європейці реально підтримують Україну, розуміють і сміливо чесно кажуть ху из ху.
показать весь комментарий
27.01.2026 09:40 Ответить
Усі ці переговори зараз нікому не потрібні. Рашка хоче з'їсти Україну, Україна цього категорично не хоче, розмовляти нема про що.
Но, на жаль, є трумп! Який жадає піару, слави, премій, а головне - грошей, "біг діл"! І рашка йому ллє у вуха мед, які великі гроші вони будуть заробляти разом, як розділять світ, як трумп буде царювати до самої смерті... та інші нісенітниці.
"Тільки дай мені з'їсти того баранчика, а я потім тобі все стадо подарую!" - каже вовк гієні. А та й розласувала, але не розуміє, що стадо вовкові не належить, і баранчик ще не загубив ані копита, ані роги...
І так, Україна мусить йти на ці дурні балачки (переговорами це назвати не виходить) з єдиною метою - не дражнити трумпа, щоб він не назвав Україну винною в продовженні війни (а він готовий це зробити у будь-яку хвилину, і вже робив, але поки світ сперечається, і ТАКО забирає слова назад) і не перекрив остаточно ті залишки допомоги від Штатів, які досі капають: розвідку, зв'язок Старлінками та трохи зброї, яку можна купувати європейцям. Без цього буде зовсім непереливки, ось і мусимо танцювати на дроті для Рудої Мавпи.
показать весь комментарий
27.01.2026 10:11 Ответить
так вроде недра отдали в разработку американцам, "в обмен на безопасность", не ?
показать весь комментарий
27.01.2026 09:51 Ответить
Зелені віддали наші надра за їх безпеку .
показать весь комментарий
27.01.2026 10:00 Ответить
Нє.

Просто ЗЄ знов підписав якусь муть, якою можна їбати виключно Україну.

І з тих пір якось дуже скромно про це мовчать, доречі.
Як і про 100500 безпекових угод з островами та пальмами на іншому кінці Світу.
показать весь комментарий
27.01.2026 18:23 Ответить
Що конкретно США не виконали по БМ? Що КОНКРЕТНО?
показать весь комментарий
27.01.2026 09:54 Ответить
шантажують втратою нашого суверинітету
показать весь комментарий
28.01.2026 02:22 Ответить
Підписання будь яких " мирних договорів " без повернення всіх дітей , всіх полонених , повернення контролю над окупованими кацапами територій -є Державна Зрада ! Одразу ,після таких підписань , московія стає безкарною , і починається третя світова війна .
показать весь комментарий
27.01.2026 09:58 Ответить
А почему бы США не дать Украине такие же гарантии при нахождении ВСУ в Славянске?
показать весь комментарий
27.01.2026 10:00 Ответить
Послати рудого діда до матері.
показать весь комментарий
27.01.2026 10:05 Ответить
Трамп своїй країні не може надати гарантії безпеки, судячи по новинам, а для нас то просто пусті слова
показать весь комментарий
27.01.2026 10:13 Ответить
ТАКІ АМЕРИКАНСЬКІ ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ Є СПІВУЧАСТЬ США В РАШИСТСЬКІЙ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ
показать весь комментарий
27.01.2026 10:19 Ответить
Ніяких гарантій безпек, особливо від Трампа. Ми вже маємо "Будапештський", іншого нам не потрібно.
показать весь комментарий
27.01.2026 10:21 Ответить
показать весь комментарий
27.01.2026 10:27 Ответить
Споавжній вошть свого племені.
Тільки відтінок шкіри повинен бути зелений у цього племені та їх вошдя.
показать весь комментарий
27.01.2026 14:33 Ответить
Два гаранта територіальної цілісності України, згідно Будапештського меморандуму, обговорюють як ще більше забрати територій в України. Маячня просто, світ збожеволів!... Гарантії? Гарантії цієї адміністрації нічого не варті, вони залежать виключно від того в якому настрої зранку прокинувся Трамп! Навпаки, збереження Слав'янсько-Краматорської агломерації за Україною це надійніші гарантії. Бо означатиме, що наступну агресію, після можливої перерви, росії треба буде розпочинати з штурму укріплених міст. І вона вже подумає зайвий раз чи варто починати цю повторну зарубу з гарантованими величезними втратами для неї. І навпаки, якщо укріплені міста будуть за нею, а попереду вільний простір - то вона, скоріше за все, без вагань розпочне нову агресію!
показать весь комментарий
27.01.2026 10:36 Ответить
Да забудьте і забийте ви на той меморандум вже.
На сьогодні це цюцюрка, якою бавляться виключно недалекі українці.

Меморандум тоді був ні про що, а зараз це взагалі посміховисько та знущання над здоровим глуздом.
показать весь комментарий
27.01.2026 14:36 Ответить
Про нього варто пам'ятати, коли йде розмова про "чергові" гарантії
показать весь комментарий
27.01.2026 15:23 Ответить
Пам'ятаємо Іран.
показать весь комментарий
27.01.2026 10:45 Ответить
Ага. Віддайте шматок промислової України з людьми і укріпленнями а ми вам папірець дамо що ви дуже розумні
показать весь комментарий
27.01.2026 10:47 Ответить
Вже в обмін за гарантії, які нам обіцяли, віддали америкосам українські ресурси за що нас наші діти і внуки ще будуть проклинати. І що отримали ми взамін? А отримали тільки нові звинувачення що Зеленський не хоче міру тому що ще не хоче віддати і східну Україну. Якщо зараз ні сша ні НАТО не можуть допомогти Україні вибити рашистів з України то які нах це гаранти безпеки. Це співучасники рашистів. Краще мати в гарантах північну корею ніж сша і Європу разом взяті.
показать весь комментарий
27.01.2026 10:54 Ответить
буба стомився і за додаткові "100 днів" нічому не навчився - відпустить вже малька на волю....
воно невчяємо!
а правило дуже просте - не вимагати треба, а робити,
стомився і за додаткові "100 днів" нічому не навчився - відпустить вже малька на волю - воно невчяємо!
показать весь комментарий
27.01.2026 10:49 Ответить
ці гарантії такіж потужні як будапештські...чи потужничише?
показать весь комментарий
27.01.2026 10:50 Ответить
Ось свіжий погляд на «великий геополітичний розпродаж» від Незламних Духом. На календарі 27 січня 2026 року, і поки у Вашингтоні тренуються торгувати тим, що їм не належить, ми фіксуємо новий пік політичного абсурду.

🏛️ ГЕШЕФТ ВІД ТРАМПА: Як обміняти Донбас на обіцянку «мирної зброї»

Видання Financial Times викотило черговий інсайд, від якого тхне духом класичного ломбарду: адміністрація Трампа нібито натякнула, що гарантії безпеки для України - це не право, а товар. І ціна цього товару - вихід ЗСУ з підконтрольних частин Донбасу.

1. Логіка Дональда: «Купи цеглу, або я тебе не захищу»

Трамп вірний собі - він намагається керувати світом як мережею готелів в Атлантик-Сіті.

* Суть угоди: «Хлопці, ви просто віддаєте ворогу свою землю, а ми вам за це даємо... ще більше зброї, щоб ви захищали те, що залишилося».

* Парадокс: Пропозиція звучить так: «Здайте фортецю сьогодні, щоб завтра ми надіслали вам гармати для захисту паркану навколо цієї самої фортеці». Це як запропонувати боксеру віддати праву руку в обмін на дуже якісну рукавичку для лівої.

2. Сім п'ятниць на тиждень і «вері-вері спешл план»

Вірити Трампу - це як покладатися на прогноз погоди в Мурманську при Чибісі: вранці «зроблю мир за 24 години», в обід «дам Україні все», ввечері «Донбас - це угода».

* Спочатку він лякав Кремль «найпотужнішими санкціями», тепер лякає Київ «відсутністю гарантій».

* Його зовнішня політика - це нескінченний серіал, де сценарій пишеться на коліні в перерві між грою в гольф і читанням соцмереж. Сьогодні він миротворець, завтра - постачальник, післязавтра - рієлтор, що торгує українськими териконами.

3. «Мирна армія» в обмін на території

Термін «мирна армія» у вустах адміністрації Трампа звучить особливо пікантно.

* Мабуть, за задумом Вашингтона, Україна має добровільно піти з позицій, які тримала роками, щоб отримати статус «дуже добре озброєної, але сильно зменшеної держави».

* При цьому гарантії безпеки від США в цій схемі нагадують гарантії на дешевий китайський фен: працюють тільки в ідеальних умовах і якщо ви не плануєте ними користуватися.

🏛️ РЕЗЮМЕ ВІД «НЕЗЛАМНИХ ДУХОМ»

* Торгівля неможливим. Трамп може давати зрозуміти що завгодно, але реальність 2026 року така, що території - це не фішки в казино. Українське суспільство та армія не готові міняти землю на твіти з Білого дому.

* Смішний шантаж. Спроба прив'язати постачання зброї до здачі Донбасу - це шлях у нікуди. Якщо Україна піде зі східних регіонів, жодна «обіцяна зброя» не компенсує втрату стратегічних висот і мільйонів життів.

* Підсумок: 27 січня 2026 року. Поки у Вашингтоні креслять нові кордони на серветках, у Донецьку, як і раніше, немає води, а російська армія продовжує «модернізуватися» до рівня бойових віслюків.

Ми нагадуємо: справжні гарантії безпеки куються не в Овальному кабінеті, а на Покровському та Куп'янському напрямках. Трамп може змінювати думку сім разів на день, але сталь у руках ЗСУ залишається холодною та послідовною. У нас - воля та реальна відсіч, у нього - шоу та спроба продати повітря. Слава Україні!
показать весь комментарий
27.01.2026 11:13 Ответить
...все вірно!
Але на додаток: вихід ЗСУ з укріплених фортець - це лише ПЕРША передумова для припенення вогню, ПЕРША!
Далі буде безкінченний список путінських хатєлок, принципова з них - роззброєння України.
 Так, про які поставки зброї лопоче тр?
Якщо вже 5й рік а на сша, а ні НАТО не взмозі рішитися зупинити пу і відбросити його орду за паребрик, зброю надають аптечними каплями, тай ще з обмеженнями застосування, вже продають пу старлінки, замість того, щоб блокувати ці сіри девайси, то розразовувати на те, що впишуться ці " джентельмени удачи" після нового наступу пу... може хтось... ну дуже самонадійний і тупий.

Тільки розразунок на власну зброю, допомогу європейських друзів є ЄДИНОЮ ГАРАНТІЄЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАїНИ і безпеки в майбутньому.

лярди, лярди, лярди для себе і своєй родини - це компас тр... а пу потік цих лярдів тр обіцяє, як тільки Україна капітулює, так і зразу... = це і є сутність філосоХфіі зустрічей в далеких теплих куточках на морях- океанах...= пу тягне час і... слухає в піввуха тр та жре жре і жре, адже ситим звір ніколи не буває.
показать весь комментарий
27.01.2026 12:01 Ответить
спочатку залізобетонні гарантії, а потім говоримо про який-небудь мир
І те - капітуляція на гарантії не обмінюються. Ніде і ніколи
показать весь комментарий
27.01.2026 11:17 Ответить
...хахаха, залізобетонні гарантії - це як від чоловіка вимагати виконувати супружеський обов'язок, коли ця істота давним давно імпотент ...але каже, що я ще ого го, це супруга не така, ні ті труселя наділа, камасутру не вивчила, не збуджує... хахаха
показать весь комментарий
27.01.2026 12:05 Ответить
к сожалению американцам уже не очень доверяют даже их старые ключевые союзники (Великобритания, Германия, Франция). Недавно была инфа, что разведки этих стран считают что американская разведка "течет"...
показать весь комментарий
27.01.2026 11:21 Ответить
наблюдєніє - жінка яка варить чоловіку перловку - ніколи не служила
показать весь комментарий
27.01.2026 11:33 Ответить
Хех)))
показать весь комментарий
27.01.2026 11:42 Ответить
Тим часом https://t.me/putch111/60994 Білий дім заперечив інформацію ЗМІ про «умову» США для України в обмін на гарантії безпеки, - https://www.reuters.com/world/europe/us-links-security-guarantees-ukraine-peace-deal-ceding-donbas-ft-reports-2026-01-27/ Reuters

У Білому домі заявили, що США не висували Україні вимоги відводити війська з підконтрольних районів Донбасу в обмін на гарантії безпеки.

За словами заступниці прессекретаря Анни Келлі, роль Вашингтона полягає виключно у сприянні мирній угоді, а наведена FT інформація є «абсолютно неправильною».
показать весь комментарий
27.01.2026 11:50 Ответить
Идите на ***, пособники ***ла!!!!
показать весь комментарий
27.01.2026 12:00 Ответить
Хай Аляску прутіну віддасть.
показать весь комментарий
27.01.2026 12:02 Ответить
Завершення війни точно не буде найближчим часом, - секретар Комітету Ради з питань нацбезпеки Костенко
Знову відкидає будь-які перемовини?
І це не перша подібна заява, то хапати треба всіх підряд втричі більше (а колись щось волали про технології, і що менша совкова армія не переможе більшу), то ще щось. Ось кому війна мати рідна! Мʼясник! Таких нардепів би самих відправили в окоп на 20-градусний мороз під каби, як вони кидають хворих людей, яких нахапали. Поки не воюють заброньовані силовики, молоді відставники, охоронці, офіцери, бики в тилових частинах і т.д. І поки путлер висуває умови відкат НАТО до кордонів 97-го року, а віддуваємось одні ми.
показать весь комментарий
27.01.2026 12:04 Ответить
Цілком імовірно, що вже в листопаді 2026 року Трамп стане нулем без палочки і підписувати
з ним будь-які угоди-це безглуздя. Не кажучи вже, через три роки Трамп гарантовано стане шматком старого лайна. Тому за Будапештський меморадум 2,0, який так свербить підписати Вовану **********, він повинен відповідати своїм життям.
показать весь комментарий
27.01.2026 13:41 Ответить
На тому Трампушці вже трупні плями, а воно все одно гадить Україні! Миротворець сраний...
показать весь комментарий
27.01.2026 12:10 Ответить
Поки ця ЗЕлена блювотина ллється на голови українців війна буде продовжуватись! Про які гарантії для України може йти мова коли від її імені переговори ваедуть бандити які її грабують і навіть не збираються в ній жити???
показать весь комментарий
27.01.2026 12:10 Ответить
гарантії від сша? не смішіть, вони скоро взагалі впадуть у громадянську війну
показать весь комментарий
27.01.2026 12:10 Ответить
Де тебе дебіла зробили?
показать весь комментарий
27.01.2026 12:19 Ответить
денис белов: Бучи і стану речей на окупованих територіях вам замала? хочете бути в мить в орду пу бути мобілізованим і сунути на Берлін?!
показать весь комментарий
27.01.2026 12:14 Ответить
Гарантії безпеки від США - це гарантований обман.
показать весь комментарий
27.01.2026 12:18 Ответить
Гарантії США треба давати було до Трампа, або після Трампа.
показать весь комментарий
27.01.2026 12:21 Ответить
Будапешт-2 ?
показать весь комментарий
27.01.2026 12:45 Ответить
Американці, коли їм потрібно, пообіцяють зірку з неба, але після досягнення своєї мети відразу ж забувають свої обіцянки. Та ще в винні їм залишимось.
показать весь комментарий
27.01.2026 13:12 Ответить
Трамп і його оточення--політичні цинічні бариги Вони разом з путіним хочуть поставити світ для обслуговування їхнього бандитского оточення.
показать весь комментарий
27.01.2026 14:09 Ответить
Всем ясно, что этот оранжевый идиот - не посредник, а явный представитель российской стороны, открыто работающий на Путлера.
показать весь комментарий
27.01.2026 14:21 Ответить
Страница 2 из 2
 
 