США пропонують Україні гарантії безпеки в обмін на виведення ЗСУ з Донбасу, - FT

Гарантії безпеки від США залежатимуть від згоди України на виведення військ із неокупованих Росією території Донбасу.

Про це пише видання Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Вісім джерел, знайомих із переговорами, розповіли, що адміністрація Трампа натякнула Києву, що йому потрібно буде погодитися на мирну угоду, яка передбачає відмову від східного регіону Донбасу.

Вашингтон також зазначив, що може запропонувати Україні більше озброєння для зміцнення її армії після війни, якщо Київ погодиться.

Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі заявила, що це неправда.

"Єдина роль США в миротворчому процесі полягає в тому, щоб об’єднати обидві сторони для укладення угоди", - зазначила вона.

Офіс Президента України на коментар не відповів.

Що передувало?

Видання Politico повідомляло, що у США вважають свої гарантії безпеки важливішими за європейські.

Президент Володимир Зеленський заявив, що документ щодо гарантій безпеки від США готовий на 100%.

