Цензор.НЕТ
США пропонують Україні гарантії безпеки в обмін на виведення ЗСУ з Донбасу, - FT

Гарантії безпеки: США хочуть виведення ЗСУ з усього Донбасу

Гарантії безпеки від США залежатимуть від згоди України на виведення військ із неокупованих Росією території Донбасу.

Про це пише видання Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Вісім джерел, знайомих із переговорами, розповіли, що адміністрація Трампа натякнула Києву, що йому потрібно буде погодитися на мирну угоду, яка передбачає відмову від східного регіону Донбасу.

Вашингтон також зазначив, що може запропонувати Україні більше озброєння для зміцнення її армії після війни, якщо Київ погодиться.

Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі заявила, що це неправда. 

"Єдина роль США в миротворчому процесі полягає в тому, щоб об’єднати обидві сторони для укладення угоди", - зазначила вона.

Офіс Президента України на коментар не відповів.

Що передувало?

Топ коментарі
А ЯЗ хиба не так само було? Скільки нам гарантій безпеки і ненападу обіцяли, тільки щоб ми віддали ядерну зброю.
27.01.2026 08:37 Відповісти
Танунах.
27.01.2026 08:35 Відповісти
27.01.2026 08:42 Відповісти
PS як на мене, що це велика помилка, було очевидно після 1 туру. Але "мудрий українській нарід", з впертісттю породистих баранів, вирішив що треба "зробити ЇХ ще раз"! У 2022, виявилося, що "їх", це як раз українців. Зробили, поздоровляю!!!
27.01.2026 11:29 Відповісти
27.01.2026 08:42 Відповісти
Зелена тварюка вже пробубніла, що "гарантії" з рижим мудлом вже погоджені на 100%. Отже, ця паскуда таки віддала Донбас
27.01.2026 08:45 Відповісти
Не парьтеся! По обіду пройде інформація, що все не зовсім так....
Так було вже не раз...
27.01.2026 08:45 Відповісти
Гарантії знищення україни
27.01.2026 08:46 Відповісти
"Гарантії" "трампівських США" - як торішній сніг... Трампу вірить - себе не поважать...".
27.01.2026 08:47 Відповісти
США союзники расії
27.01.2026 08:48 Відповісти
"Справедливый и "достойный" мир все ближе. Скоро озвучат на сколько %...
27.01.2026 08:49 Відповісти
Дуже потужні гарантії. Сцикливі егоїстичні уйобки.
27.01.2026 08:50 Відповісти
День Сурка
27.01.2026 08:51 Відповісти
День Дурка...
27.01.2026 09:12 Відповісти
USA - паРаша вісь зла
27.01.2026 08:53 Відповісти
Коли приїдеш воювати?
27.01.2026 11:50 Відповісти
Після тебе, мені 60
27.01.2026 23:48 Відповісти
"Досвід України показав, що якщо віддати ядерну зброю за "гарантії безпеки", то потім доведеться віддати одним гарантам - території, а іншим - ресурси за нові "гарантії безпеки".

На цьому дуже наполягає раха, коли вони будуть піднімати свої ганчірки над цими територіями (й це вони будуть транслювати на весь Світ як українці добровільно здають свою території), щоб запустити процеси для дестабілізації внутрішньополітичної ситуації способом підживлення різних протиборчих сил в Україні та цим самим спричинити масові заворушення, щоб потім захопити досхочу територій !
27.01.2026 08:54 Відповісти
З Афгану, піндоси "злиняли" за ТРИ дні!, з України втечуть за день...
27.01.2026 08:58 Відповісти
А що, вони в Україні взагалі були?!
Хіба тільки консулат.
27.01.2026 09:54 Відповісти
тільки якщо гарантії пропишуть в амереканській конституції але цього не буде тому нахрін з пляжу
27.01.2026 08:59 Відповісти
Їх Додік, як і наш Вовік, срав на Конституцію.
27.01.2026 09:09 Відповісти
Гарантії безпеки від трамповської Америки нічого не варті. Трамп істерично продавлює капітуляцію України для свого друга валоді. Щоб тільки вистачило клепки нашій владі на це не піддатися. Цікаво: на кого саме у путіна копромат: на трампа чи на меланію? Меланія-екскортниця, вона ж не випадково до епштейна зайшла у гості.
27.01.2026 09:05 Відповісти
Треба ще трошки потерпіти, прийде Байден і принесе нам перемогу ще раз
27.01.2026 09:37 Відповісти
Зразу видно, що хтось з депутатів СлугНароду писав
27.01.2026 22:04 Відповісти
Пішли *****! Спочатку будапештський меморандум виконайте. Гаранти довбані, особливо на чолі з рудим чортом який обожнює *****
27.01.2026 09:08 Відповісти
Вони його виконали.

Зібралися, поговорили одразу пвсля нападу РФ у 2022.
А більше нічого конкретного у меморандумі нема.
27.01.2026 09:46 Відповісти
Просто поверніть ЯЗ. З відсотками.
27.01.2026 09:38 Відповісти
А вони її не брали.
27.01.2026 09:44 Відповісти
Абсурд повний!
пу чітко і ясно каже, что вихід ЗСУ з донбасу - це лише ПЕРША передумова для припинення вогню, а тр обіцяє лише контролювати припинення вогню і не обіцяє конкретного покарання пу, натомість, якщо Україна відповість на напад, то гарантії безпеки від тр втрачають силу.

Це що? Це примус України капітулювати і пу під зонтиком гарантій безпеки від тр: фактично не Україні, а пу надає тр ці гарантії... що ЗСУ будуть тільки відступати і не давати здачи... тобто ці трампівськь харантыЇ є карт- бланш для пу і ніщо інше

Навіщо продовжувати якісь зустричи в абу-дабі, якщо головне питання про території пу заперечує?
Якісь зустрічи і переговори були б логічними після припинення вогню, все інше - це підигрування пу... що пу буцімто за мир. Да, пу за мир на його умовах = капітуляції України.

Україна може здобути мир тільки через силу!
Ганьба далі приймати участь у ціх танцях під дудку пу разом з тр: це лише ганьбить українців разом з європейцями, яких відкрито ображає пу на пару з тр... але тільки європейці реально підтримують Україну, розуміють і сміливо чесно кажуть ху из ху.
27.01.2026 09:40 Відповісти
Усі ці переговори зараз нікому не потрібні. Рашка хоче з'їсти Україну, Україна цього категорично не хоче, розмовляти нема про що.
Но, на жаль, є трумп! Який жадає піару, слави, премій, а головне - грошей, "біг діл"! І рашка йому ллє у вуха мед, які великі гроші вони будуть заробляти разом, як розділять світ, як трумп буде царювати до самої смерті... та інші нісенітниці.
"Тільки дай мені з'їсти того баранчика, а я потім тобі все стадо подарую!" - каже вовк гієні. А та й розласувала, але не розуміє, що стадо вовкові не належить, і баранчик ще не загубив ані копита, ані роги...
І так, Україна мусить йти на ці дурні балачки (переговорами це назвати не виходить) з єдиною метою - не дражнити трумпа, щоб він не назвав Україну винною в продовженні війни (а він готовий це зробити у будь-яку хвилину, і вже робив, але поки світ сперечається, і ТАКО забирає слова назад) і не перекрив остаточно ті залишки допомоги від Штатів, які досі капають: розвідку, зв'язок Старлінками та трохи зброї, яку можна купувати європейцям. Без цього буде зовсім непереливки, ось і мусимо танцювати на дроті для Рудої Мавпи.
27.01.2026 10:11 Відповісти
так вроде недра отдали в разработку американцам, "в обмен на безопасность", не ?
27.01.2026 09:51 Відповісти
Зелені віддали наші надра за їх безпеку .
27.01.2026 10:00 Відповісти
Нє.

Просто ЗЄ знов підписав якусь муть, якою можна їбати виключно Україну.

І з тих пір якось дуже скромно про це мовчать, доречі.
Як і про 100500 безпекових угод з островами та пальмами на іншому кінці Світу.
27.01.2026 18:23 Відповісти
Що конкретно США не виконали по БМ? Що КОНКРЕТНО?
27.01.2026 09:54 Відповісти
шантажують втратою нашого суверинітету
28.01.2026 02:22 Відповісти
Підписання будь яких " мирних договорів " без повернення всіх дітей , всіх полонених , повернення контролю над окупованими кацапами територій -є Державна Зрада ! Одразу ,після таких підписань , московія стає безкарною , і починається третя світова війна .
27.01.2026 09:58 Відповісти
А почему бы США не дать Украине такие же гарантии при нахождении ВСУ в Славянске?
27.01.2026 10:00 Відповісти
Послати рудого діда до матері.
27.01.2026 10:05 Відповісти
Трамп своїй країні не може надати гарантії безпеки, судячи по новинам, а для нас то просто пусті слова
27.01.2026 10:13 Відповісти
ТАКІ АМЕРИКАНСЬКІ ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ Є СПІВУЧАСТЬ США В РАШИСТСЬКІЙ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ
27.01.2026 10:19 Відповісти
Ніяких гарантій безпек, особливо від Трампа. Ми вже маємо "Будапештський", іншого нам не потрібно.
27.01.2026 10:21 Відповісти
27.01.2026 10:27 Відповісти
Споавжній вошть свого племені.
Тільки відтінок шкіри повинен бути зелений у цього племені та їх вошдя.
27.01.2026 14:33 Відповісти
Два гаранта територіальної цілісності України, згідно Будапештського меморандуму, обговорюють як ще більше забрати територій в України. Маячня просто, світ збожеволів!... Гарантії? Гарантії цієї адміністрації нічого не варті, вони залежать виключно від того в якому настрої зранку прокинувся Трамп! Навпаки, збереження Слав'янсько-Краматорської агломерації за Україною це надійніші гарантії. Бо означатиме, що наступну агресію, після можливої перерви, росії треба буде розпочинати з штурму укріплених міст. І вона вже подумає зайвий раз чи варто починати цю повторну зарубу з гарантованими величезними втратами для неї. І навпаки, якщо укріплені міста будуть за нею, а попереду вільний простір - то вона, скоріше за все, без вагань розпочне нову агресію!
27.01.2026 10:36 Відповісти
Да забудьте і забийте ви на той меморандум вже.
На сьогодні це цюцюрка, якою бавляться виключно недалекі українці.

Меморандум тоді був ні про що, а зараз це взагалі посміховисько та знущання над здоровим глуздом.
27.01.2026 14:36 Відповісти
Про нього варто пам'ятати, коли йде розмова про "чергові" гарантії
27.01.2026 15:23 Відповісти
Пам'ятаємо Іран.
27.01.2026 10:45 Відповісти
Ага. Віддайте шматок промислової України з людьми і укріпленнями а ми вам папірець дамо що ви дуже розумні
27.01.2026 10:47 Відповісти
Вже в обмін за гарантії, які нам обіцяли, віддали америкосам українські ресурси за що нас наші діти і внуки ще будуть проклинати. І що отримали ми взамін? А отримали тільки нові звинувачення що Зеленський не хоче міру тому що ще не хоче віддати і східну Україну. Якщо зараз ні сша ні НАТО не можуть допомогти Україні вибити рашистів з України то які нах це гаранти безпеки. Це співучасники рашистів. Краще мати в гарантах північну корею ніж сша і Європу разом взяті.
27.01.2026 10:54 Відповісти
буба стомився і за додаткові "100 днів" нічому не навчився - відпустить вже малька на волю....
воно невчяємо!
а правило дуже просте - не вимагати треба, а робити,
стомився і за додаткові "100 днів" нічому не навчився - відпустить вже малька на волю - воно невчяємо!
27.01.2026 10:49 Відповісти
ці гарантії такіж потужні як будапештські...чи потужничише?
27.01.2026 10:50 Відповісти
Ось свіжий погляд на «великий геополітичний розпродаж» від Незламних Духом. На календарі 27 січня 2026 року, і поки у Вашингтоні тренуються торгувати тим, що їм не належить, ми фіксуємо новий пік політичного абсурду.

🏛️ ГЕШЕФТ ВІД ТРАМПА: Як обміняти Донбас на обіцянку «мирної зброї»

Видання Financial Times викотило черговий інсайд, від якого тхне духом класичного ломбарду: адміністрація Трампа нібито натякнула, що гарантії безпеки для України - це не право, а товар. І ціна цього товару - вихід ЗСУ з підконтрольних частин Донбасу.

1. Логіка Дональда: «Купи цеглу, або я тебе не захищу»

Трамп вірний собі - він намагається керувати світом як мережею готелів в Атлантик-Сіті.

* Суть угоди: «Хлопці, ви просто віддаєте ворогу свою землю, а ми вам за це даємо... ще більше зброї, щоб ви захищали те, що залишилося».

* Парадокс: Пропозиція звучить так: «Здайте фортецю сьогодні, щоб завтра ми надіслали вам гармати для захисту паркану навколо цієї самої фортеці». Це як запропонувати боксеру віддати праву руку в обмін на дуже якісну рукавичку для лівої.

2. Сім п'ятниць на тиждень і «вері-вері спешл план»

Вірити Трампу - це як покладатися на прогноз погоди в Мурманську при Чибісі: вранці «зроблю мир за 24 години», в обід «дам Україні все», ввечері «Донбас - це угода».

* Спочатку він лякав Кремль «найпотужнішими санкціями», тепер лякає Київ «відсутністю гарантій».

* Його зовнішня політика - це нескінченний серіал, де сценарій пишеться на коліні в перерві між грою в гольф і читанням соцмереж. Сьогодні він миротворець, завтра - постачальник, післязавтра - рієлтор, що торгує українськими териконами.

3. «Мирна армія» в обмін на території

Термін «мирна армія» у вустах адміністрації Трампа звучить особливо пікантно.

* Мабуть, за задумом Вашингтона, Україна має добровільно піти з позицій, які тримала роками, щоб отримати статус «дуже добре озброєної, але сильно зменшеної держави».

* При цьому гарантії безпеки від США в цій схемі нагадують гарантії на дешевий китайський фен: працюють тільки в ідеальних умовах і якщо ви не плануєте ними користуватися.

🏛️ РЕЗЮМЕ ВІД «НЕЗЛАМНИХ ДУХОМ»

* Торгівля неможливим. Трамп може давати зрозуміти що завгодно, але реальність 2026 року така, що території - це не фішки в казино. Українське суспільство та армія не готові міняти землю на твіти з Білого дому.

* Смішний шантаж. Спроба прив'язати постачання зброї до здачі Донбасу - це шлях у нікуди. Якщо Україна піде зі східних регіонів, жодна «обіцяна зброя» не компенсує втрату стратегічних висот і мільйонів життів.

* Підсумок: 27 січня 2026 року. Поки у Вашингтоні креслять нові кордони на серветках, у Донецьку, як і раніше, немає води, а російська армія продовжує «модернізуватися» до рівня бойових віслюків.

Ми нагадуємо: справжні гарантії безпеки куються не в Овальному кабінеті, а на Покровському та Куп'янському напрямках. Трамп може змінювати думку сім разів на день, але сталь у руках ЗСУ залишається холодною та послідовною. У нас - воля та реальна відсіч, у нього - шоу та спроба продати повітря. Слава Україні!
27.01.2026 11:13 Відповісти
...все вірно!
Але на додаток: вихід ЗСУ з укріплених фортець - це лише ПЕРША передумова для припенення вогню, ПЕРША!
Далі буде безкінченний список путінських хатєлок, принципова з них - роззброєння України.
 Так, про які поставки зброї лопоче тр?
Якщо вже 5й рік а на сша, а ні НАТО не взмозі рішитися зупинити пу і відбросити його орду за паребрик, зброю надають аптечними каплями, тай ще з обмеженнями застосування, вже продають пу старлінки, замість того, щоб блокувати ці сіри девайси, то розразовувати на те, що впишуться ці " джентельмени удачи" після нового наступу пу... може хтось... ну дуже самонадійний і тупий.

Тільки розразунок на власну зброю, допомогу європейських друзів є ЄДИНОЮ ГАРАНТІЄЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАїНИ і безпеки в майбутньому.

лярди, лярди, лярди для себе і своєй родини - це компас тр... а пу потік цих лярдів тр обіцяє, як тільки Україна капітулює, так і зразу... = це і є сутність філосоХфіі зустрічей в далеких теплих куточках на морях- океанах...= пу тягне час і... слухає в піввуха тр та жре жре і жре, адже ситим звір ніколи не буває.
27.01.2026 12:01 Відповісти
спочатку залізобетонні гарантії, а потім говоримо про який-небудь мир
І те - капітуляція на гарантії не обмінюються. Ніде і ніколи
27.01.2026 11:17 Відповісти
...хахаха, залізобетонні гарантії - це як від чоловіка вимагати виконувати супружеський обов'язок, коли ця істота давним давно імпотент ...але каже, що я ще ого го, це супруга не така, ні ті труселя наділа, камасутру не вивчила, не збуджує... хахаха
27.01.2026 12:05 Відповісти
к сожалению американцам уже не очень доверяют даже их старые ключевые союзники (Великобритания, Германия, Франция). Недавно была инфа, что разведки этих стран считают что американская разведка "течет"...
27.01.2026 11:21 Відповісти
наблюдєніє - жінка яка варить чоловіку перловку - ніколи не служила
27.01.2026 11:33 Відповісти
Хех)))
27.01.2026 11:42 Відповісти
Тим часом https://t.me/putch111/60994 Білий дім заперечив інформацію ЗМІ про «умову» США для України в обмін на гарантії безпеки, - https://www.reuters.com/world/europe/us-links-security-guarantees-ukraine-peace-deal-ceding-donbas-ft-reports-2026-01-27/ Reuters

У Білому домі заявили, що США не висували Україні вимоги відводити війська з підконтрольних районів Донбасу в обмін на гарантії безпеки.

За словами заступниці прессекретаря Анни Келлі, роль Вашингтона полягає виключно у сприянні мирній угоді, а наведена FT інформація є «абсолютно неправильною».
27.01.2026 11:50 Відповісти
Идите на ***, пособники ***ла!!!!
27.01.2026 12:00 Відповісти
Хай Аляску прутіну віддасть.
27.01.2026 12:02 Відповісти
Завершення війни точно не буде найближчим часом, - секретар Комітету Ради з питань нацбезпеки Костенко
Знову відкидає будь-які перемовини?
І це не перша подібна заява, то хапати треба всіх підряд втричі більше (а колись щось волали про технології, і що менша совкова армія не переможе більшу), то ще щось. Ось кому війна мати рідна! Мʼясник! Таких нардепів би самих відправили в окоп на 20-градусний мороз під каби, як вони кидають хворих людей, яких нахапали. Поки не воюють заброньовані силовики, молоді відставники, охоронці, офіцери, бики в тилових частинах і т.д. І поки путлер висуває умови відкат НАТО до кордонів 97-го року, а віддуваємось одні ми.
27.01.2026 12:04 Відповісти
Цілком імовірно, що вже в листопаді 2026 року Трамп стане нулем без палочки і підписувати
з ним будь-які угоди-це безглуздя. Не кажучи вже, через три роки Трамп гарантовано стане шматком старого лайна. Тому за Будапештський меморадум 2,0, який так свербить підписати Вовану **********, він повинен відповідати своїм життям.
27.01.2026 13:41 Відповісти
На тому Трампушці вже трупні плями, а воно все одно гадить Україні! Миротворець сраний...
27.01.2026 12:10 Відповісти
Поки ця ЗЕлена блювотина ллється на голови українців війна буде продовжуватись! Про які гарантії для України може йти мова коли від її імені переговори ваедуть бандити які її грабують і навіть не збираються в ній жити???
27.01.2026 12:10 Відповісти
гарантії від сша? не смішіть, вони скоро взагалі впадуть у громадянську війну
27.01.2026 12:10 Відповісти
Де тебе дебіла зробили?
27.01.2026 12:19 Відповісти
денис белов: Бучи і стану речей на окупованих територіях вам замала? хочете бути в мить в орду пу бути мобілізованим і сунути на Берлін?!
27.01.2026 12:14 Відповісти
Гарантії безпеки від США - це гарантований обман.
27.01.2026 12:18 Відповісти
Гарантії США треба давати було до Трампа, або після Трампа.
27.01.2026 12:21 Відповісти
Будапешт-2 ?
27.01.2026 12:45 Відповісти
Американці, коли їм потрібно, пообіцяють зірку з неба, але після досягнення своєї мети відразу ж забувають свої обіцянки. Та ще в винні їм залишимось.
27.01.2026 13:12 Відповісти
Трамп і його оточення--політичні цинічні бариги Вони разом з путіним хочуть поставити світ для обслуговування їхнього бандитского оточення.
27.01.2026 14:09 Відповісти
Всем ясно, что этот оранжевый идиот - не посредник, а явный представитель российской стороны, открыто работающий на Путлера.
27.01.2026 14:21 Відповісти
