США пропонують Україні гарантії безпеки в обмін на виведення ЗСУ з Донбасу, - FT
Гарантії безпеки від США залежатимуть від згоди України на виведення військ із неокупованих Росією території Донбасу.
Про це пише видання Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Вісім джерел, знайомих із переговорами, розповіли, що адміністрація Трампа натякнула Києву, що йому потрібно буде погодитися на мирну угоду, яка передбачає відмову від східного регіону Донбасу.
Вашингтон також зазначив, що може запропонувати Україні більше озброєння для зміцнення її армії після війни, якщо Київ погодиться.
Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі заявила, що це неправда.
"Єдина роль США в миротворчому процесі полягає в тому, щоб об’єднати обидві сторони для укладення угоди", - зазначила вона.
Офіс Президента України на коментар не відповів.
Що передувало?
- Видання Politico повідомляло, що у США вважають свої гарантії безпеки важливішими за європейські.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що документ щодо гарантій безпеки від США готовий на 100%.
Так було вже не раз...
На цьому дуже наполягає раха, коли вони будуть піднімати свої ганчірки над цими територіями (й це вони будуть транслювати на весь Світ як українці добровільно здають свою території), щоб запустити процеси для дестабілізації внутрішньополітичної ситуації способом підживлення різних протиборчих сил в Україні та цим самим спричинити масові заворушення, щоб потім захопити досхочу територій !
Хіба тільки консулат.
Зібралися, поговорили одразу пвсля нападу РФ у 2022.
А більше нічого конкретного у меморандумі нема.
пу чітко і ясно каже, что вихід ЗСУ з донбасу - це лише ПЕРША передумова для припинення вогню, а тр обіцяє лише контролювати припинення вогню і не обіцяє конкретного покарання пу, натомість, якщо Україна відповість на напад, то гарантії безпеки від тр втрачають силу.
Це що? Це примус України капітулювати і пу під зонтиком гарантій безпеки від тр: фактично не Україні, а пу надає тр ці гарантії... що ЗСУ будуть тільки відступати і не давати здачи... тобто ці трампівськь харантыЇ є карт- бланш для пу і ніщо інше
Навіщо продовжувати якісь зустричи в абу-дабі, якщо головне питання про території пу заперечує?
Якісь зустрічи і переговори були б логічними після припинення вогню, все інше - це підигрування пу... що пу буцімто за мир. Да, пу за мир на його умовах = капітуляції України.
Україна може здобути мир тільки через силу!
Ганьба далі приймати участь у ціх танцях під дудку пу разом з тр: це лише ганьбить українців разом з європейцями, яких відкрито ображає пу на пару з тр... але тільки європейці реально підтримують Україну, розуміють і сміливо чесно кажуть ху из ху.
Но, на жаль, є трумп! Який жадає піару, слави, премій, а головне - грошей, "біг діл"! І рашка йому ллє у вуха мед, які великі гроші вони будуть заробляти разом, як розділять світ, як трумп буде царювати до самої смерті... та інші нісенітниці.
"Тільки дай мені з'їсти того баранчика, а я потім тобі все стадо подарую!" - каже вовк гієні. А та й розласувала, але не розуміє, що стадо вовкові не належить, і баранчик ще не загубив ані копита, ані роги...
І так, Україна мусить йти на ці дурні балачки (переговорами це назвати не виходить) з єдиною метою - не дражнити трумпа, щоб він не назвав Україну винною в продовженні війни (а він готовий це зробити у будь-яку хвилину, і вже робив, але поки світ сперечається, і ТАКО забирає слова назад) і не перекрив остаточно ті залишки допомоги від Штатів, які досі капають: розвідку, зв'язок Старлінками та трохи зброї, яку можна купувати європейцям. Без цього буде зовсім непереливки, ось і мусимо танцювати на дроті для Рудої Мавпи.
Просто ЗЄ знов підписав якусь муть, якою можна їбати виключно Україну.
І з тих пір якось дуже скромно про це мовчать, доречі.
Як і про 100500 безпекових угод з островами та пальмами на іншому кінці Світу.
Тільки відтінок шкіри повинен бути зелений у цього племені та їх вошдя.
На сьогодні це цюцюрка, якою бавляться виключно недалекі українці.
Меморандум тоді був ні про що, а зараз це взагалі посміховисько та знущання над здоровим глуздом.
воно невчяємо!
а правило дуже просте - не вимагати треба, а робити,
стомився і за додаткові "100 днів" нічому не навчився - відпустить вже малька на волю - воно невчяємо!
🏛️ ГЕШЕФТ ВІД ТРАМПА: Як обміняти Донбас на обіцянку «мирної зброї»
Видання Financial Times викотило черговий інсайд, від якого тхне духом класичного ломбарду: адміністрація Трампа нібито натякнула, що гарантії безпеки для України - це не право, а товар. І ціна цього товару - вихід ЗСУ з підконтрольних частин Донбасу.
1. Логіка Дональда: «Купи цеглу, або я тебе не захищу»
Трамп вірний собі - він намагається керувати світом як мережею готелів в Атлантик-Сіті.
* Суть угоди: «Хлопці, ви просто віддаєте ворогу свою землю, а ми вам за це даємо... ще більше зброї, щоб ви захищали те, що залишилося».
* Парадокс: Пропозиція звучить так: «Здайте фортецю сьогодні, щоб завтра ми надіслали вам гармати для захисту паркану навколо цієї самої фортеці». Це як запропонувати боксеру віддати праву руку в обмін на дуже якісну рукавичку для лівої.
2. Сім п'ятниць на тиждень і «вері-вері спешл план»
Вірити Трампу - це як покладатися на прогноз погоди в Мурманську при Чибісі: вранці «зроблю мир за 24 години», в обід «дам Україні все», ввечері «Донбас - це угода».
* Спочатку він лякав Кремль «найпотужнішими санкціями», тепер лякає Київ «відсутністю гарантій».
* Його зовнішня політика - це нескінченний серіал, де сценарій пишеться на коліні в перерві між грою в гольф і читанням соцмереж. Сьогодні він миротворець, завтра - постачальник, післязавтра - рієлтор, що торгує українськими териконами.
3. «Мирна армія» в обмін на території
Термін «мирна армія» у вустах адміністрації Трампа звучить особливо пікантно.
* Мабуть, за задумом Вашингтона, Україна має добровільно піти з позицій, які тримала роками, щоб отримати статус «дуже добре озброєної, але сильно зменшеної держави».
* При цьому гарантії безпеки від США в цій схемі нагадують гарантії на дешевий китайський фен: працюють тільки в ідеальних умовах і якщо ви не плануєте ними користуватися.
🏛️ РЕЗЮМЕ ВІД «НЕЗЛАМНИХ ДУХОМ»
* Торгівля неможливим. Трамп може давати зрозуміти що завгодно, але реальність 2026 року така, що території - це не фішки в казино. Українське суспільство та армія не готові міняти землю на твіти з Білого дому.
* Смішний шантаж. Спроба прив'язати постачання зброї до здачі Донбасу - це шлях у нікуди. Якщо Україна піде зі східних регіонів, жодна «обіцяна зброя» не компенсує втрату стратегічних висот і мільйонів життів.
* Підсумок: 27 січня 2026 року. Поки у Вашингтоні креслять нові кордони на серветках, у Донецьку, як і раніше, немає води, а російська армія продовжує «модернізуватися» до рівня бойових віслюків.
Ми нагадуємо: справжні гарантії безпеки куються не в Овальному кабінеті, а на Покровському та Куп'янському напрямках. Трамп може змінювати думку сім разів на день, але сталь у руках ЗСУ залишається холодною та послідовною. У нас - воля та реальна відсіч, у нього - шоу та спроба продати повітря. Слава Україні!
Але на додаток: вихід ЗСУ з укріплених фортець - це лише ПЕРША передумова для припенення вогню, ПЕРША!
Далі буде безкінченний список путінських хатєлок, принципова з них - роззброєння України.
Так, про які поставки зброї лопоче тр?
Якщо вже 5й рік а на сша, а ні НАТО не взмозі рішитися зупинити пу і відбросити його орду за паребрик, зброю надають аптечними каплями, тай ще з обмеженнями застосування, вже продають пу старлінки, замість того, щоб блокувати ці сіри девайси, то розразовувати на те, що впишуться ці " джентельмени удачи" після нового наступу пу... може хтось... ну дуже самонадійний і тупий.
Тільки розразунок на власну зброю, допомогу європейських друзів є ЄДИНОЮ ГАРАНТІЄЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАїНИ і безпеки в майбутньому.
лярди, лярди, лярди для себе і своєй родини - це компас тр... а пу потік цих лярдів тр обіцяє, як тільки Україна капітулює, так і зразу... = це і є сутність філосоХфіі зустрічей в далеких теплих куточках на морях- океанах...= пу тягне час і... слухає в піввуха тр та жре жре і жре, адже ситим звір ніколи не буває.
І те - капітуляція на гарантії не обмінюються. Ніде і ніколи
У Білому домі заявили, що США не висували Україні вимоги відводити війська з підконтрольних районів Донбасу в обмін на гарантії безпеки.
За словами заступниці прессекретаря Анни Келлі, роль Вашингтона полягає виключно у сприянні мирній угоді, а наведена FT інформація є «абсолютно неправильною».
Знову відкидає будь-які перемовини?
І це не перша подібна заява, то хапати треба всіх підряд втричі більше (а колись щось волали про технології, і що менша совкова армія не переможе більшу), то ще щось. Ось кому війна мати рідна! Мʼясник! Таких нардепів би самих відправили в окоп на 20-градусний мороз під каби, як вони кидають хворих людей, яких нахапали. Поки не воюють заброньовані силовики, молоді відставники, охоронці, офіцери, бики в тилових частинах і т.д. І поки путлер висуває умови відкат НАТО до кордонів 97-го року, а віддуваємось одні ми.
з ним будь-які угоди-це безглуздя. Не кажучи вже, через три роки Трамп гарантовано стане шматком старого лайна. Тому за Будапештський меморадум 2,0, який так свербить підписати Вовану **********, він повинен відповідати своїм життям.