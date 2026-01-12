Науседа про плани допомоги Україні: сухопутні сили, корабель і ППО
Допомога Литви, яку вона готова надати Україні в межах гарантій безпеки, передбачає участь сухопутних сил і ППО, а також можливу участь у морських операціях.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це заявив президент Литви Гітанас Науседа.
Так, він наголосив, що литовських військових можуть направити в Україну не для участі у бойових діях, а для підтримки миру.
Морські можливості
"Поки я не можу назвати точні цифри, але Литва належить до тих держав, які готові зробити свій внесок. Ми готові брати участь і в морських можливостях. Зараз не хотів би надто конкретизувати, але так, готові", - зазначив Науседа.
Стосовно участі корабля чи інших підрозділів президент Литви відповів: "Це корабель, але ще раз повторю: зараз дуже рано все це конкретизувати, оскільки і на цьому засіданні "Коаліції охочих" деталі щодо конкретних засобів ще не обговорювалися. Вони з'являться пізніше, бо зараз робота чекає на начальників штабів, які продовжать обговорення".
Сухопутні сили і ППО
Щодо сухопутних сил і протиповітряної оборони Науседа зазначив, що Литва готова надати відповідні підрозділи.
"Але не систем Patriot, бо ми їх не маємо", - додав він.
Щодо NASAMS, за словами Науседи, поки що зарано говорити.
Що стосується конкретних сухопутних підрозділів, президент Литви зауважив, що остаточний склад і чисельність військових ще уточнюватимуться, оскільки все залежатиме від потреб України та внеску інших партнерів.
"Може виявитися, що чогось буде потрібно більше, а чогось менше, тому що інші держави будуть готові надати більший внесок", - підсумував Науседа.
