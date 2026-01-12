Науседа о планах помощи Украине: сухопутные силы, корабль и ПВО
Помощь Литвы, которую она готова оказать Украине в рамках гарантий безопасности, предусматривает участие сухопутных сил и ПВО, а также возможное участие в морских операциях.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Так, он подчеркнул, что литовских военных могут направить в Украину не для участия в боевых действиях, а для поддержания мира.
Морские возможности
"Пока я не могу назвать точные цифры, но Литва принадлежит к тем государствам, которые готовы внести свой вклад. Мы готовы участвовать и в морских возможностях. Сейчас не хотел бы слишком конкретизировать, но да, готовы", - отметил Науседа.
Относительно участия корабля или других подразделений президент Литвы ответил: "Это корабль, но еще раз повторю: сейчас очень рано все это конкретизировать, поскольку и на этом заседании "Коалиции желающих" детали относительно конкретных средств еще не обсуждались. Они появятся позже, потому что сейчас работа ждет начальников штабов, которые продолжат обсуждение".
Сухопутные силы и ПВО
Что касается сухопутных сил и противовоздушной обороны, Науседа отметил, что Литва готова предоставить соответствующие подразделения.
"Но не системы Patriot, потому что у нас их нет", - добавил он.
Относительно NASAMS, по словам Науседы, пока рано говорить.
Что касается конкретных сухопутных подразделений, президент Литвы отметил, что окончательный состав и численность военных еще будут уточняться, поскольку все будет зависеть от потребностей Украины и вклада других партнеров.
"Может оказаться, что чего-то потребуется больше, а чего-то меньше, потому что другие государства будут готовы предоставить больший вклад", - подытожил Науседа.
