Науседа о планах помощи Украине: сухопутные силы, корабль и ПВО

Помощь Литвы, которую она готова оказать Украине в рамках гарантий безопасности, предусматривает участие сухопутных сил и ПВО, а также возможное участие в морских операциях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Так, он подчеркнул, что литовских военных могут направить в Украину не для участия в боевых действиях, а для поддержания мира.

Морские возможности

"Пока я не могу назвать точные цифры, но Литва принадлежит к тем государствам, которые готовы внести свой вклад. Мы готовы участвовать и в морских возможностях. Сейчас не хотел бы слишком конкретизировать, но да, готовы", - отметил Науседа.

Относительно участия корабля или других подразделений президент Литвы ответил: "Это корабль, но еще раз повторю: сейчас очень рано все это конкретизировать, поскольку и на этом заседании "Коалиции желающих" детали относительно конкретных средств еще не обсуждались. Они появятся позже, потому что сейчас работа ждет начальников штабов, которые продолжат обсуждение".

Сухопутные силы и ПВО

Что касается сухопутных сил и противовоздушной обороны, Науседа отметил, что Литва готова предоставить соответствующие подразделения.

"Но не системы Patriot, потому что у нас их нет", - добавил он.

Относительно NASAMS, по словам Науседы, пока рано говорить.

Что касается конкретных сухопутных подразделений, президент Литвы отметил, что окончательный состав и численность военных еще будут уточняться, поскольку все будет зависеть от потребностей Украины и вклада других партнеров.

"Может оказаться, что чего-то потребуется больше, а чего-то меньше, потому что другие государства будут готовы предоставить больший вклад", - подытожил Науседа.

