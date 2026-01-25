Документ щодо гарантій безпеки від США готовий на 100%, - Зеленський
Двосторонній документ щодо гарантій безпеки від США для України готовий на 100%.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції у Вільнюсі, яку транслювало "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Гарантії безпеки від США готові
"Для нас гарантія безпеки, передусім - це двостороння гарантія безпеки США. Документ готовий на 100%, ми очікуємо від партнерів готовності дати місце, коли ми його підпишемо, а потім документ буде йти в ратифікацію в Конгрес США і в український парламент", - сказав глава держави.
Європейська частина гарантій
Також глава держави згадав про європейську частину гарантій безпеки.
За словами Зеленського, у гарантіях безпеки від Європи мають бути зафіксовані результати роботи "Коаліції охочих" та дата набуття членства в ЄС.
"Другі гарантії безпеки для України – це європейські гарантії безпеки, це "Коаліція охочих" і найголовніше – членство в Європейському Союзі. Це економічні гарантії безпеки для України. Ми хочемо 27-й рік, ми говоримо про конкретну дату, коли Україна буде готова",- сказав Зеленський.
Очільник держави заявив, що Україна на технічному рівні буде готова відкрити всі кластери у першому півріччі 2026, а у 2027 – повністю готова до вступу на "технічному рівні".
"Ми будемо повністю готові у 2027 році (до вступу у ЄС, - ред.). Ми хочемо конкретну дату у договорі про закінчення війни, щоб усі сторони підписали це й потім нас ніхто більше не блокував",- заявив Зеленський.
Чувак а як там Будепештські чи це не ті? А гарантії ДАнії чи це теж не то?
ТИ ВПАРЮЄШ ТАМ ТУФТУ
Щоб підписати ''мінські'' потрібно мати клепку в голові і не одну.
Реалії - ніяких гарантій немає....
сшатрампа = гарантії безпеки від пуйла .
навпаки треба ці гарантії безпеки крутити, там кома не так, там абзац не тоді починається.
максимум протягувати цю безтолковщину, хоч би до виборів в США..
Кому треба в ЄС приймати корумповану країну з прогнившим та недієздатним продажним апаратом..
сша вже гарантують безпеку Данії.
І мало їй не здається.
Війна буде тривати до повної поразки однієї із сторін.
Поразка парашки буде виглядати як колапс економіки і розпад на окремі утворення.
Треба не нести ***** -- а мати сміливість і чесно вийти до нації і прямо це сказати.
В України немає варіантів -- тільки битися, і в гіршому випадку вмерти під рідним жовто-блакитним прапором з автоматом у руках.
Як зробили це ДаВінчі, Малі, Мацієвський і ще десятки тисяч Героїв!
СЛАВА УКРАЇНІ!