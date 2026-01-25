Документ щодо гарантій безпеки від США готовий на 100%, - Зеленський

Двосторонній документ щодо гарантій безпеки від США для України готовий на 100%.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції у Вільнюсі, яку транслювало "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Гарантії безпеки від США готові

"Для нас гарантія безпеки, передусім - це двостороння гарантія безпеки США. Документ готовий на 100%, ми очікуємо від партнерів готовності дати місце, коли ми його підпишемо, а потім документ буде йти в ратифікацію в Конгрес США і в український парламент", - сказав глава держави.

Європейська частина гарантій

Також глава держави згадав про європейську частину гарантій безпеки.

За словами Зеленського, у гарантіях безпеки від Європи мають бути зафіксовані результати роботи "Коаліції охочих" та дата набуття членства в ЄС.

"Другі гарантії безпеки для України – це європейські гарантії безпеки, це "Коаліція охочих" і найголовніше – членство в Європейському Союзі. Це економічні гарантії безпеки для України. Ми хочемо 27-й рік, ми говоримо про конкретну дату, коли Україна буде готова",- сказав Зеленський.

Очільник держави заявив, що Україна на технічному рівні буде готова відкрити всі кластери у першому півріччі 2026, а у 2027 – повністю готова до вступу на "технічному рівні".

"Ми будемо повністю готові у 2027 році (до вступу у ЄС, - ред.). Ми хочемо конкретну дату у договорі про закінчення війни, щоб усі сторони підписали це й потім нас ніхто більше не блокував",- заявив Зеленський.

