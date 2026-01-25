Новини Гарантії безпеки для України
Документ щодо гарантій безпеки від США готовий на 100%, - Зеленський

Зеленський: Безпекова угода зі США готова на 100%

Двосторонній документ щодо гарантій безпеки від США для України готовий на 100%.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції у Вільнюсі, яку транслювало "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Гарантії безпеки від США готові

"Для нас гарантія безпеки, передусім - це двостороння гарантія безпеки США. Документ готовий на 100%, ми очікуємо від партнерів готовності дати місце, коли ми його підпишемо, а потім документ буде йти в ратифікацію в Конгрес США і в український парламент", - сказав глава держави.

Європейська частина гарантій

Також глава держави згадав про європейську частину гарантій безпеки.

За словами Зеленського, у гарантіях безпеки від Європи мають бути зафіксовані результати роботи "Коаліції охочих" та дата набуття членства в ЄС.

"Другі гарантії безпеки для України – це європейські гарантії безпеки, це "Коаліція охочих" і найголовніше – членство в Європейському Союзі. Це економічні гарантії безпеки для України. Ми хочемо 27-й рік, ми говоримо про конкретну дату, коли Україна буде готова",- сказав Зеленський.

Очільник держави заявив, що Україна на технічному рівні буде готова відкрити всі кластери у першому півріччі 2026, а у 2027 – повністю готова до вступу на "технічному рівні".

"Ми будемо повністю готові у 2027 році (до вступу у ЄС, - ред.). Ми хочемо конкретну дату у договорі про закінчення війни, щоб усі сторони підписали це й потім нас ніхто більше не блокував",- заявив Зеленський. 

Зеленський Володимир (27626) США (26427) гарантії безпеки (464)
ВІН ІДІОТ. А ще більші ти хто за це голосував.

Чувак а як там Будепештські чи це не ті? А гарантії ДАнії чи це теж не то?

ТИ ВПАРЮЄШ ТАМ ТУФТУ
Два піздюка - Зеленський і Трамп щось там узгодили...
Реалії - ніяких гарантій немає....
Скрути його в трубочку, та засунь собі в дупло....🤢
" Ми хочемо конкретну дату у договорі про закінчення війни" ... дата закінчення війни-- це дата повного відновлення територіальної цілісності України. І цю дату не знає ніхто.
Ви праві стосовно дати, її не знає ніхто. Для прикладу в серпні 1945 року в останні тижні 2-ї світової війни московити окупували північні Японські території. І вже 80 років Японія намагається дипломатичним шляхом повернути свої окуповані землі. До цього часу між Японією та московією не підписано мирний договір за підсумками війни.
І фіни втратили території, і німці втратили територї і щось погане сталося із японцями, фінами чи німцями після того? Не уподоблюйтесь ви тим болотним імперцям, їх не вилікувати. Не хватайтеся за території як вони. Нагребли країна багата по ресурсам а більшість живе в лайні. Вони швидше розваляться коли будуть жити без війни, війни їх тільки обєднують коло царя. Потрібно діяти асиметрично в даному випадку, симетрично у нас нема того ресурсу як у бездонної рашки, помилкою було давати рашці розбудитися війною. Хтось вірить що рашка загнеться економічно, але вони тільки на подорожанні золота відбили заморожені активи, війна тільки збагачує такі країни а не навпаки.
Мій коментар стосувався невизначеності дати договору про закінчення війни, а ви затронули зовсім іншу тему яку я взагалі не коментував.
Це неповна історія. Японія була союзником Гітлера і він в 43 буквально благав японців відкрити другий фронт проти СССР. Але горді самураї сказали у нас договір про ненапад з ними і не напали. Що було б з совком і чи вистояв він після цього ніхто вже не взнає, але совок поступив підло по відношенню до японців порушивши договір про ненапад і забравши Курили показали хто вони насправді як і теперішня рашка, підла, підступна, брехлива. Але вони відгребли і вмилися юшкою, навряд чи захочуть ще раз напасти після зупинки війни.
Він брехав наріду, що ніколи не підпише ''мінськ 3'', а збирається втюхати наріду ''будапешт 2''.
Щоб підписати ''мінські'' потрібно мати клепку в голові і не одну.
Не вийде, бо зєдупло зєбіли зализали так, що вова вже і висратись не може.
Поки від Трампа гарантії без гарантій
Будапештський меморандум 2 готовий на 100%
Ви помиляєтесь це не Будапештський меморандум - це просто пустий папір який ні чим не підкріплений, на відміну від Будапештського меморандуму який з боку Україи забеспечений тим що вона виконала свої обовязки і знищила третій ядерний потенціал в Світі на відміну від гарантів які не хочуть виконувати свої обовязки в першу чергу це РФ яка з гаранта перетворився в порушника і США які отримали для себе від України гарантії беспеки в частині не розповсюдження і знищення ЯЗ за яку відповідала Україна і не хочуть допомагати в рахунок своїх гарантій Україні. Тому видумувати нічого не треба у нас є гарантії згідно Будапештського меморандуму забеспечені знищенням ЯЗ їх просто треба виконувати , а не міняти взагалі на пустий папірець.
Та ти ці документи, угоди, гарантії, меморандуми, ... Клепаєш сім років... А вихлоп НУЛЬОВИЙ!!!
Вихлоп нульовий? А гектари могил під прапорами жовто - блакитними, це теж нуль? А втрата територій і ганьба та приниження українців на багато поколінь?
документ готовый, а безпеки нет(
Він не сказав гарантії чиєї безпеки. Мабуть йдеться про гарантії безпеки самого Найвеличнішого Вождя Боневтіка. Титул Херпіду дещо похитнувся останнім часом, тож пора домовлятись про гарантії власної безпеки.
І кому ти його впарити хочеш?
Питання: 'Наскільки тотожні поняття 'документ про гарантії' та дійсно РЕАЛЬНІ гарантії?'.
США вже допомогли іранським протестувальникам, допомога прийшла вчасно?
І курдам вже так допомогли, що мирняку загрожує новий геноцид! Від чучмеків, яких спонсорує Ердоган
тут цікаво одне-за цей папірець потрібно буде підписати папірець про вихід з донбасу та відмову від окупованих територій з кримом?
Дебіл. Можеш ним підтертися прямо зараз поки він чистий і ним не підтерся Тромб і всі кого ти туди вписав
Гарантія безпеки від сша трампа = гарантії безпеки від пуйла .
Воно кончене падло , і, придурки ті, що його обрали .
Ситуація з придушенням протестів в Ірані залишається критичною. Президент США Дональд Трамп звернувся до демонстрантів із закликом продовжувати боротьбу, запевнивши, що підтримка вже близько
підписувати? з Трампом? ой дураак..
навпаки треба ці гарантії безпеки крутити, там кома не так, там абзац не тоді починається.
максимум протягувати цю безтолковщину, хоч би до виборів в США..
Гарантами безпеки буде коаліція охочих які не змогли дати нам даже пару десятків ракет ППО щоб захистити від обстрілу нашу енергетику а такох сша які дозволили X yйлу запустити по Україні скворечнік? Так вже бери X yйла і Бульбофюрера в гаранти безпеки з таким же успіхом. Особливо смішно що Україні пообіцяють колись вступ в ЄС. По перше нахрена нам той вступ в той ЄС який вже сам догниває і скоро розвалится. А по-друге більшість країн ЄС проти того щоб брати туда Україну
Сьогодні день народження в вожака племені 🐑🐏🐑 (за версією Наталі Мосейчук).

З усіх куточків України та з різних країн світу, в адресу іменинника летять щирі...прокльони.
В своїх "привітаннях" люди також згадують батьків та родичів іменинника, аж до сьомого коліна.

Сирський заявив, що Володимир Зеленський-це найкращий президент України якого він бачив, за весь час свого перебування на посаді головнокомандувача ЗСУ.

ЛГБТ спільнота (до якої часто відносять іменинника його опоненти), як і в минулі роки, виступила з заявою, що вони ніколи не мали нічого спільного з цим під#р@сом.

В цей святковий день, всі прихильники гаранта, можуть поставити собі та запалити ректальну свічку "За здоров'я Володимира Олександровича!".
"Справжніх фанатів Зе!", запрошуємо відвідати магазин дружини Дмитра Кулеби та придбати для себе спеціальну пробку з характерним логотипом " Зе!"

І особисте привітання:
"Щоб ти і твої рідні прожили все своє життя так, як українці за твого президентства!"
Амінь.
Якщо гарантії безпеки такі ж як для південної Кореї, то можна підписувати
Байдуже що пообіцяють штати, бо увесь документ буде спиратися на малопримітну фразу десь в тексті :
"Допоки Україна виконуватиме усі забаганки росії..."
або щось подібне.
на 100% і паля готова особливо в посадках на донецькому напрямку...
Треба розуміти, Трамп дає йому карт-бланш мародерити і далі.
А шо плани перемоги, стійкості та 27 безпекових угод вже не діють?
Вы не понимаете!
Ці нікому не потрібні папірці з підписами (які в ОП називають безпекові угоди) зі слів Зеленського: "Ето же очень и очень."
Маєтки- нерухомість-- у Іспаніі, Італіі,Франціі,на Британських остовах,
Криму та батьки на вілі у 6млн дол.на березі моря в Ізраліі -- це справжня
гарантія для особистого існування після закінченя президенства .
Гарантії від США такі самі як і від рашки. Он Данія, яка є союзником США по НАТО, вже відчула на собі їх надійність.
Вава меле, що ЄС має встановити дату вступу в 2027 році, але вава з шоблою нічого робити не мають для вступу
В кібуці стільки наскирдували... Що європейським правоохоронцям 10 років розслідувати..
У**ан - просто слів не має... просто к*нчений, у**бан... - сша знаходяться у стані переходу до праворадикальної автократії, у них на носі намічаеться потенційна рецессія... е**нутий - їх гарантії безпеки нам до лампочки... вони з таким розкладом або а кинуть нас або зроблять колонією якій позаздрить кндр... це все шо я можу сказати...
Поки вибори не пройдуть, Ржавий і Зе будуть мусолити до останньої пенсії, 100% мало, потрібно 120% і так далі...
рашка знайде тисячу причин знову почати війну, а гаранти безпеки знову почнуть висловлювати занепокоєння.Тому єдина гарантія безпеки,це сильна і добре озброєна армія.Про це потрібно думати зараз і в майбутньому, а не про гарантії та компроміси..
Ідіоти ващщє....
Кому треба в ЄС приймати корумповану країну з прогнившим та недієздатним продажним апаратом..
Гарантії це томагавки і армія на лінії розмежування, все інше туалетний папір.
Гарантій твоєї особистої безпеки?
Договір з Трампом і гарантії безпеки від Трампа, який підтримує по факту русских фашистів, - це будапештський меморандум № 2.
ЙБНЧМО!
Сраку витерти тим "документом".
сша вже гарантують безпеку Данії.
І мало їй не здається.
Війна буде тривати до повної поразки однієї із сторін.
Поразка парашки буде виглядати як колапс економіки і розпад на окремі утворення.

Треба не нести ***** -- а мати сміливість і чесно вийти до нації і прямо це сказати.

В України немає варіантів -- тільки битися, і в гіршому випадку вмерти під рідним жовто-блакитним прапором з автоматом у руках.
Як зробили це ДаВінчі, Малі, Мацієвський і ще десятки тисяч Героїв!
СЛАВА УКРАЇНІ!
Підітрись гарантією від США. Як кажуть в Україні:"Дурень думкою багатіє".
І шо??? В РФ почали загальну мобілізацію і ця бумажка буде воювати??? Просрочений імітує бурну діяльність, краще дістався крадені бабло і пусти на дрони, ракети, пенсію людям, Зєля тобі ці гроші не пригодяться
