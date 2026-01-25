4 684 56

Документ о гарантиях безопасности от США готов на 100%, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Двусторонний документ о гарантиях безопасности от США для Украины готов на 100%.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вильнюсе, которую транслировало "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Гарантии безопасности от США готовы

"Для нас гарантия безопасности, прежде всего - это двусторонняя гарантия безопасности США. Документ готов на 100%, мы ожидаем от партнеров готовности дать место, когда мы его подпишем, а затем документ будет идти на ратификацию в Конгресс США и в украинский парламент", - сказал глава государства.

Читайте также: США считают свои гарантии безопасности более важными, чем европейские, - Politico

Европейская часть гарантий

Также глава государства упомянул о европейской части гарантий безопасности.

По словам Зеленского, в гарантиях безопасности от Европы должны быть зафиксированы результаты работы "Коалиции желающих" и дата обретения членства в ЕС.

"Вторые гарантии безопасности для Украины – это европейские гарантии безопасности, это "Коалиция желающих" и самое главное – членство в Европейском Союзе. Это экономические гарантии безопасности для Украины. Мы хотим 27-й год, мы говорим о конкретной дате, когда Украина будет готова", - сказал Зеленский.

Глава государства заявил, что Украина технически будет готова открыть все кластеры в первом полугодии 2026, а в 2027 – полностью готова к поступлению на "техническом уровне".

"Мы будем полностью готовы в 2027 году (к вступлению в ЕС. - Ред.). Мы хотим конкретную дату в договоре об окончании войны, чтобы все стороны подписали это и потом нас никто больше не блокировал", - заявил Зеленский.

Читайте также: Гарантии безопасности для Украины не зависят от спора ЕС и США по Гренландии, - Еврокомиссия

Зеленський Владимир США гарантии безопасности
+32
ВІН ІДІОТ. А ще більші ти хто за це голосував.

Чувак а як там Будепештські чи це не ті? А гарантії ДАнії чи це теж не то?

ТИ ВПАРЮЄШ ТАМ ТУФТУ
25.01.2026 18:29 Ответить
+26
Два піздюка - Зеленський і Трамп щось там узгодили...
Реалії - ніяких гарантій немає....
25.01.2026 18:32 Ответить
+20
Скрути його в трубочку, та засунь собі в дупло....🤢
25.01.2026 18:29 Ответить
" Ми хочемо конкретну дату у договорі про закінчення війни" ... дата закінчення війни-- це дата повного відновлення територіальної цілісності України. І цю дату не знає ніхто.
25.01.2026 18:53 Ответить
Ви праві стосовно дати, її не знає ніхто. Для прикладу в серпні 1945 року в останні тижні 2-ї світової війни московити окупували північні Японські території. І вже 80 років Японія намагається дипломатичним шляхом повернути свої окуповані землі. До цього часу між Японією та московією не підписано мирний договір за підсумками війни.
25.01.2026 20:17 Ответить
І фіни втратили території, і німці втратили територї і щось погане сталося із японцями, фінами чи німцями після того? Не уподоблюйтесь ви тим болотним імперцям, їх не вилікувати. Не хватайтеся за території як вони. Нагребли країна багата по ресурсам а більшість живе в лайні. Вони швидше розваляться коли будуть жити без війни, війни їх тільки обєднують коло царя. Потрібно діяти асиметрично в даному випадку, симетрично у нас нема того ресурсу як у бездонної рашки, помилкою було давати рашці розбудитися війною. Хтось вірить що рашка загнеться економічно, але вони тільки на подорожанні золота відбили заморожені активи, війна тільки збагачує такі країни а не навпаки.
25.01.2026 20:37 Ответить
Мій коментар стосувався невизначеності дати договору про закінчення війни, а ви затронули зовсім іншу тему яку я взагалі не коментував.
25.01.2026 20:43 Ответить
Це неповна історія. Японія була союзником Гітлера і він в 43 буквально благав японців відкрити другий фронт проти СССР. Але горді самураї сказали у нас договір про ненапад з ними і не напали. Що було б з совком і чи вистояв він після цього ніхто вже не взнає, але совок поступив підло по відношенню до японців порушивши договір про ненапад і забравши Курили показали хто вони насправді як і теперішня рашка, підла, підступна, брехлива. Але вони відгребли і вмилися юшкою, навряд чи захочуть ще раз напасти після зупинки війни.
25.01.2026 20:47 Ответить
Він брехав наріду, що ніколи не підпише ''мінськ 3'', а збирається втюхати наріду ''будапешт 2''.
Щоб підписати ''мінські'' потрібно мати клепку в голові і не одну.
25.01.2026 19:49 Ответить
Не вийде, бо зєдупло зєбіли зализали так, що вова вже і висратись не може.
25.01.2026 18:56 Ответить
Поки від Трампа гарантії без гарантій
25.01.2026 18:30 Ответить
Будапештський меморандум 2 готовий на 100%
25.01.2026 18:31 Ответить
Ви помиляєтесь це не Будапештський меморандум - це просто пустий папір який ні чим не підкріплений, на відміну від Будапештського меморандуму який з боку Україи забеспечений тим що вона виконала свої обовязки і знищила третій ядерний потенціал в Світі на відміну від гарантів які не хочуть виконувати свої обовязки в першу чергу це РФ яка з гаранта перетворився в порушника і США які отримали для себе від України гарантії беспеки в частині не розповсюдження і знищення ЯЗ за яку відповідала Україна і не хочуть допомагати в рахунок своїх гарантій Україні. Тому видумувати нічого не треба у нас є гарантії згідно Будапештського меморандуму забеспечені знищенням ЯЗ їх просто треба виконувати , а не міняти взагалі на пустий папірець.
25.01.2026 20:40 Ответить
Та ти ці документи, угоди, гарантії, меморандуми, ... Клепаєш сім років... А вихлоп НУЛЬОВИЙ!!!
25.01.2026 18:31 Ответить
Вихлоп нульовий? А гектари могил під прапорами жовто - блакитними, це теж нуль? А втрата територій і ганьба та приниження українців на багато поколінь?
25.01.2026 18:57 Ответить
документ готовый, а безпеки нет(
25.01.2026 18:32 Ответить
Він не сказав гарантії чиєї безпеки. Мабуть йдеться про гарантії безпеки самого Найвеличнішого Вождя Боневтіка. Титул Херпіду дещо похитнувся останнім часом, тож пора домовлятись про гарантії власної безпеки.
25.01.2026 19:32 Ответить
І кому ти його впарити хочеш?
25.01.2026 18:33 Ответить
Питання: 'Наскільки тотожні поняття 'документ про гарантії' та дійсно РЕАЛЬНІ гарантії?'.
25.01.2026 18:34 Ответить
США вже допомогли іранським протестувальникам, допомога прийшла вчасно?
25.01.2026 18:36 Ответить
І курдам вже так допомогли, що мирняку загрожує новий геноцид! Від чучмеків, яких спонсорує Ердоган
25.01.2026 20:21 Ответить
тут цікаво одне-за цей папірець потрібно буде підписати папірець про вихід з донбасу та відмову від окупованих територій з кримом?
25.01.2026 18:41 Ответить
Дебіл. Можеш ним підтертися прямо зараз поки він чистий і ним не підтерся Тромб і всі кого ти туди вписав
25.01.2026 18:42 Ответить
Гарантія безпеки від сша трампа = гарантії безпеки від пуйла .
25.01.2026 18:44 Ответить
25.01.2026 19:02 Ответить
Воно кончене падло , і, придурки ті, що його обрали .
25.01.2026 19:23 Ответить
Ситуація з придушенням протестів в Ірані залишається критичною. Президент США Дональд Трамп звернувся до демонстрантів із закликом продовжувати боротьбу, запевнивши, що підтримка вже близько
25.01.2026 20:05 Ответить
підписувати? з Трампом? ой дураак..
навпаки треба ці гарантії безпеки крутити, там кома не так, там абзац не тоді починається.
максимум протягувати цю безтолковщину, хоч би до виборів в США..
25.01.2026 18:46 Ответить
Гарантами безпеки буде коаліція охочих які не змогли дати нам даже пару десятків ракет ППО щоб захистити від обстрілу нашу енергетику а такох сша які дозволили X yйлу запустити по Україні скворечнік? Так вже бери X yйла і Бульбофюрера в гаранти безпеки з таким же успіхом. Особливо смішно що Україні пообіцяють колись вступ в ЄС. По перше нахрена нам той вступ в той ЄС який вже сам догниває і скоро розвалится. А по-друге більшість країн ЄС проти того щоб брати туда Україну
25.01.2026 18:48 Ответить
Сьогодні день народження в вожака племені 🐑🐏🐑 (за версією Наталі Мосейчук).

З усіх куточків України та з різних країн світу, в адресу іменинника летять щирі...прокльони.
В своїх "привітаннях" люди також згадують батьків та родичів іменинника, аж до сьомого коліна.

Сирський заявив, що Володимир Зеленський-це найкращий президент України якого він бачив, за весь час свого перебування на посаді головнокомандувача ЗСУ.

ЛГБТ спільнота (до якої часто відносять іменинника його опоненти), як і в минулі роки, виступила з заявою, що вони ніколи не мали нічого спільного з цим під#р@сом.

В цей святковий день, всі прихильники гаранта, можуть поставити собі та запалити ректальну свічку "За здоров'я Володимира Олександровича!".
"Справжніх фанатів Зе!", запрошуємо відвідати магазин дружини Дмитра Кулеби та придбати для себе спеціальну пробку з характерним логотипом " Зе!"

І особисте привітання:
"Щоб ти і твої рідні прожили все своє життя так, як українці за твого президентства!"
Амінь.
25.01.2026 18:54 Ответить
Якщо гарантії безпеки такі ж як для південної Кореї, то можна підписувати
25.01.2026 18:59 Ответить
Байдуже що пообіцяють штати, бо увесь документ буде спиратися на малопримітну фразу десь в тексті :
"Допоки Україна виконуватиме усі забаганки росії..."
або щось подібне.
25.01.2026 18:59 Ответить
на 100% і паля готова особливо в посадках на донецькому напрямку...
25.01.2026 19:00 Ответить
Треба розуміти, Трамп дає йому карт-бланш мародерити і далі.
25.01.2026 19:20 Ответить
А шо плани перемоги, стійкості та 27 безпекових угод вже не діють?
25.01.2026 19:34 Ответить
Вы не понимаете!
Ці нікому не потрібні папірці з підписами (які в ОП називають безпекові угоди) зі слів Зеленського: "Ето же очень и очень."
25.01.2026 20:01 Ответить
Маєтки- нерухомість-- у Іспаніі, Італіі,Франціі,на Британських остовах,
Криму та батьки на вілі у 6млн дол.на березі моря в Ізраліі -- це справжня
гарантія для особистого існування після закінченя президенства .
25.01.2026 19:36 Ответить
Гарантії від США такі самі як і від рашки. Он Данія, яка є союзником США по НАТО, вже відчула на собі їх надійність.
25.01.2026 19:37 Ответить
Вава меле, що ЄС має встановити дату вступу в 2027 році, але вава з шоблою нічого робити не мають для вступу
25.01.2026 19:42 Ответить
В кібуці стільки наскирдували... Що європейським правоохоронцям 10 років розслідувати..
25.01.2026 20:12 Ответить
У**ан - просто слів не має... просто к*нчений, у**бан... - сша знаходяться у стані переходу до праворадикальної автократії, у них на носі намічаеться потенційна рецессія... е**нутий - їх гарантії безпеки нам до лампочки... вони з таким розкладом або а кинуть нас або зроблять колонією якій позаздрить кндр... це все шо я можу сказати...
25.01.2026 19:48 Ответить
Поки вибори не пройдуть, Ржавий і Зе будуть мусолити до останньої пенсії, 100% мало, потрібно 120% і так далі...
25.01.2026 19:58 Ответить
рашка знайде тисячу причин знову почати війну, а гаранти безпеки знову почнуть висловлювати занепокоєння.Тому єдина гарантія безпеки,це сильна і добре озброєна армія.Про це потрібно думати зараз і в майбутньому, а не про гарантії та компроміси..
25.01.2026 20:00 Ответить
Ідіоти ващщє....
Кому треба в ЄС приймати корумповану країну з прогнившим та недієздатним продажним апаратом..
25.01.2026 20:11 Ответить
Гарантії це томагавки і армія на лінії розмежування, все інше туалетний папір.
25.01.2026 20:52 Ответить
Гарантій твоєї особистої безпеки?
25.01.2026 20:57 Ответить
Договір з Трампом і гарантії безпеки від Трампа, який підтримує по факту русских фашистів, - це будапештський меморандум № 2.
25.01.2026 21:05 Ответить
ЙБНЧМО!
25.01.2026 21:36 Ответить
Сраку витерти тим "документом".
сша вже гарантують безпеку Данії.
І мало їй не здається.
Війна буде тривати до повної поразки однієї із сторін.
Поразка парашки буде виглядати як колапс економіки і розпад на окремі утворення.

Треба не нести ***** -- а мати сміливість і чесно вийти до нації і прямо це сказати.

В України немає варіантів -- тільки битися, і в гіршому випадку вмерти під рідним жовто-блакитним прапором з автоматом у руках.
Як зробили це ДаВінчі, Малі, Мацієвський і ще десятки тисяч Героїв!
СЛАВА УКРАЇНІ!
25.01.2026 23:20 Ответить
Підітрись гарантією від США. Як кажуть в Україні:"Дурень думкою багатіє".
26.01.2026 01:40 Ответить
І шо??? В РФ почали загальну мобілізацію і ця бумажка буде воювати??? Просрочений імітує бурну діяльність, краще дістався крадені бабло і пусти на дрони, ракети, пенсію людям, Зєля тобі ці гроші не пригодяться
26.01.2026 03:38 Ответить
 
 