Документ о гарантиях безопасности от США готов на 100%, - Зеленский

Двусторонний документ о гарантиях безопасности от США для Украины готов на 100%.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вильнюсе, которую транслировало "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Для нас гарантия безопасности, прежде всего - это двусторонняя гарантия безопасности США. Документ готов на 100%, мы ожидаем от партнеров готовности дать место, когда мы его подпишем, а затем документ будет идти на ратификацию в Конгресс США и в украинский парламент", - сказал глава государства.

Европейская часть гарантий

Также глава государства упомянул о европейской части гарантий безопасности.

По словам Зеленского, в гарантиях безопасности от Европы должны быть зафиксированы результаты работы "Коалиции желающих" и дата обретения членства в ЕС.

"Вторые гарантии безопасности для Украины – это европейские гарантии безопасности, это "Коалиция желающих" и самое главное – членство в Европейском Союзе. Это экономические гарантии безопасности для Украины. Мы хотим 27-й год, мы говорим о конкретной дате, когда Украина будет готова", - сказал Зеленский.

Глава государства заявил, что Украина технически будет готова открыть все кластеры в первом полугодии 2026, а в 2027 – полностью готова к поступлению на "техническом уровне".

"Мы будем полностью готовы в 2027 году (к вступлению в ЕС. - Ред.). Мы хотим конкретную дату в договоре об окончании войны, чтобы все стороны подписали это и потом нас никто больше не блокировал", - заявил Зеленский.

