Документ о гарантиях безопасности от США готов на 100%, - Зеленский
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вильнюсе, которую транслировало "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Гарантии безопасности от США готовы
"Для нас гарантия безопасности, прежде всего - это двусторонняя гарантия безопасности США. Документ готов на 100%, мы ожидаем от партнеров готовности дать место, когда мы его подпишем, а затем документ будет идти на ратификацию в Конгресс США и в украинский парламент", - сказал глава государства.
Европейская часть гарантий
Также глава государства упомянул о европейской части гарантий безопасности.
По словам Зеленского, в гарантиях безопасности от Европы должны быть зафиксированы результаты работы "Коалиции желающих" и дата обретения членства в ЕС.
"Вторые гарантии безопасности для Украины – это европейские гарантии безопасности, это "Коалиция желающих" и самое главное – членство в Европейском Союзе. Это экономические гарантии безопасности для Украины. Мы хотим 27-й год, мы говорим о конкретной дате, когда Украина будет готова", - сказал Зеленский.
Глава государства заявил, что Украина технически будет готова открыть все кластеры в первом полугодии 2026, а в 2027 – полностью готова к поступлению на "техническом уровне".
"Мы будем полностью готовы в 2027 году (к вступлению в ЕС. - Ред.). Мы хотим конкретную дату в договоре об окончании войны, чтобы все стороны подписали это и потом нас никто больше не блокировал", - заявил Зеленский.
Чувак а як там Будепештські чи це не ті? А гарантії ДАнії чи це теж не то?
ТИ ВПАРЮЄШ ТАМ ТУФТУ
Щоб підписати ''мінські'' потрібно мати клепку в голові і не одну.
Реалії - ніяких гарантій немає....
сшатрампа = гарантії безпеки від пуйла .
навпаки треба ці гарантії безпеки крутити, там кома не так, там абзац не тоді починається.
максимум протягувати цю безтолковщину, хоч би до виборів в США..
З усіх куточків України та з різних країн світу, в адресу іменинника летять щирі...прокльони.
В своїх "привітаннях" люди також згадують батьків та родичів іменинника, аж до сьомого коліна.
Сирський заявив, що Володимир Зеленський-це найкращий президент України якого він бачив, за весь час свого перебування на посаді головнокомандувача ЗСУ.
ЛГБТ спільнота (до якої часто відносять іменинника його опоненти), як і в минулі роки, виступила з заявою, що вони ніколи не мали нічого спільного з цим під#р@сом.
В цей святковий день, всі прихильники гаранта, можуть поставити собі та запалити ректальну свічку "За здоров'я Володимира Олександровича!".
"Справжніх фанатів Зе!", запрошуємо відвідати магазин дружини Дмитра Кулеби та придбати для себе спеціальну пробку з характерним логотипом " Зе!"
І особисте привітання:
"Щоб ти і твої рідні прожили все своє життя так, як українці за твого президентства!"
Амінь.
"Допоки Україна виконуватиме усі забаганки росії..."
або щось подібне.
Ці нікому не потрібні папірці з підписами (які в ОП називають безпекові угоди) зі слів Зеленського: "Ето же очень и очень."
Криму та батьки на вілі у 6млн дол.на березі моря в Ізраліі -- це справжня
гарантія для особистого існування після закінченя президенства .
Кому треба в ЄС приймати корумповану країну з прогнившим та недієздатним продажним апаратом..
сша вже гарантують безпеку Данії.
І мало їй не здається.
Війна буде тривати до повної поразки однієї із сторін.
Поразка парашки буде виглядати як колапс економіки і розпад на окремі утворення.
Треба не нести ***** -- а мати сміливість і чесно вийти до нації і прямо це сказати.
В України немає варіантів -- тільки битися, і в гіршому випадку вмерти під рідним жовто-блакитним прапором з автоматом у руках.
Як зробили це ДаВінчі, Малі, Мацієвський і ще десятки тисяч Героїв!
СЛАВА УКРАЇНІ!