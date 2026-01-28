УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10000 відвідувачів онлайн
Новини Гарантії безпеки для України
11 648 113

США заявили, що для отримання гарантій безпеки Україні потрібно підписати мирну угоду, - Reuters

Гарантії безпеки від США: Штати поставили умову

Сполучені Штати повідомили Україні, що вона має підписати мирну угоду з Росією, щоб отримати гарантії безпеки США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на джерело.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Видання зазначає, що гарантії безпеки США розглядаються Україною як ключовий елемент будь-якого врегулювання, яке припинить війну.

Читайте також: Гарантії безпеки для України не залежать від суперечки ЄС і США щодо Гренландії, - Єврокомісія

Раніше газета Financial Times повідомляла, що адміністрація Трампа дала Україні зрозуміти, що гарантії безпеки США залежать від згоди Києва на мирну угоду, яка, ймовірно, вимагатиме від нього передати Росії Донбас.

Але джерело, яке спілкувалося з Reuters, заявило, що Сполучені Штати не вказують Україні, що має бути в мирній угоді, і що припущення, що Вашингтон намагається змусити Україну піти на територіальні поступки Росії, є невірним.

Читайте: Україна підпише зі США 20-пунктний мирний план, а Вашингтон – окремий документ із РФ, - Сибіга

Що передувало?

Також читайте: США вдруге офіційно вийшли з Паризької кліматичної угоди. Країна – друга в світі за викидами

Автор: 

США (26454) гарантії безпеки (465)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+71
Ню-ню Ти спеш підпиши, а гаратіїї ми тобі потім дамо.
Десь ми таку хєрню вже проходили.
Так, панове?
показати весь коментар
28.01.2026 09:00 Відповісти
+53
Все з ніг на голову. Віддайте,кажуть территорию агресору,а ми вас все одно потім наї@емо. Трампісти-йдіть на х#й.
показати весь коментар
28.01.2026 09:01 Відповісти
+50
Трамп здав Україну *****. Своєму другу педофілу.
показати весь коментар
28.01.2026 09:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Обісцяний рашистами рижий клоун і його недолуга команда намагаються обдурити Україну, тим самим знищують США та ЄС!
показати весь коментар
28.01.2026 15:42 Відповісти
Донбас, Гренландiю, Канаду.

огласiте весь спiсок!
показати весь коментар
28.01.2026 16:03 Відповісти
Гарантії безпеки від цього лохматого педофіла, друга всяких там Епштейнів, Кушнерів і Віткоффих? Не смішіть мої тапочки!.
показати весь коментар
28.01.2026 19:36 Відповісти
Не в ту епоху народилися одесити Ільф і Петров зараз би написали крутіші шедеври)
показати весь коментар
28.01.2026 16:05 Відповісти
Найкращі гарантії - це 2 володькі і донні, разом зі своїми командами висять на майдані, але ж цьому не бувати. Вологі фантазії ніхто не відміняв
показати весь коментар
28.01.2026 16:26 Відповісти
"Если ваши друзья просят вас договориться с вашим врагом, значит предатели уже договорились за вашей спиной!" - Аль Капоне
показати весь коментар
28.01.2026 16:36 Відповісти
Так у нас уже был мирный договор с ****** и гарантии безопасности США по Будапештском у меморандуму!?!?
Идите ***** прихвостни *****.
показати весь коментар
28.01.2026 17:58 Відповісти
Шулєр. Що не придумаєш, лиш би відтягнути розбір походеньок у Епштейна.
показати весь коментар
28.01.2026 18:53 Відповісти
Чисте кідалово по ОмеРикАньскі або смажена качка по Будапештські 2.0
показати весь коментар
28.01.2026 19:11 Відповісти
А хуху не хохо?
показати весь коментар
28.01.2026 20:09 Відповісти
Чергове розводилово. І якщо тебе розвели раз, то винні розводили, якщо вдруге - то винний ти сам.
показати весь коментар
28.01.2026 20:54 Відповісти
гарантии от рыжего трампакса,это тоже самое что "слово офицера "от плешивого гнома-недомерка
показати весь коментар
29.01.2026 14:57 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 