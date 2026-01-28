США заявили, що для отримання гарантій безпеки Україні потрібно підписати мирну угоду, - Reuters

Сполучені Штати повідомили Україні, що вона має підписати мирну угоду з Росією, щоб отримати гарантії безпеки США.

Подробиці

Видання зазначає, що гарантії безпеки США розглядаються Україною як ключовий елемент будь-якого врегулювання, яке припинить війну.

Раніше газета Financial Times повідомляла, що адміністрація Трампа дала Україні зрозуміти, що гарантії безпеки США залежать від згоди Києва на мирну угоду, яка, ймовірно, вимагатиме від нього передати Росії Донбас.

Але джерело, яке спілкувалося з Reuters, заявило, що Сполучені Штати не вказують Україні, що має бути в мирній угоді, і що припущення, що Вашингтон намагається змусити Україну піти на територіальні поступки Росії, є невірним.

Що передувало?

Видання Politico повідомляло, що у США вважають свої гарантії безпеки важливішими за європейські.

Президент Володимир Зеленський заявив, що документ щодо гарантій безпеки від США готовий на 100%.

