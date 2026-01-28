Гарантии безопасности без Донбасса? Что скрывают переговоры || Без цензуры
США снова говорят о гарантиях безопасности для Украины — но какой ценой?
Марина Данилюк-Ярмолаева в "Без цензуры" на Цензор.НЕТ для тех, кто хочет понимать, что происходит, а не просто потреблять успокаивающие новости, объясняет, почему заявления Дональда Трампа о мире все меньше похожи на реальную защиту Украины.
О чем идет речь в выпуске:
Пока украинцы живут в блэкаутах, а фронт и тыл истощаются, "мирные планы" не содержат никаких обязательств для России и оставляют ей пространство для новой войны.
В видео — о рисках для Запорожья, энергосистемы, экономики и о том, почему разговоры о восстановлении звучат опасно оторванно от реальности.
Главный вопрос этого выпуска — какие гарантии безопасности работают на самом деле. Членство в НАТО, военное присутствие союзников, собственная оборонная способность — и почему "бумажные договоренности" могут стоить Украине слишком дорого.
- Напомним, 28 января государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что поддержка со стороны Вашингтона является единственной реальной гарантией безопасности для Украины. Уже существует общее соглашение между странами по этому вопросу.
