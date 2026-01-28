Гарантии безопасности без Донбасса? Что скрывают переговоры || Без цензуры

США снова говорят о гарантиях безопасности для Украины — но какой ценой?

Марина Данилюк-Ярмолаева в "Без цензуры" на Цензор.НЕТ для тех, кто хочет понимать, что происходит, а не просто потреблять успокаивающие новости, объясняет, почему заявления Дональда Трампа о мире все меньше похожи на реальную защиту Украины.

О чем идет речь в выпуске:

Пока украинцы живут в блэкаутах, а фронт и тыл истощаются, "мирные планы" не содержат никаких обязательств для России и оставляют ей пространство для новой войны.

В видео — о рисках для Запорожья, энергосистемы, экономики и о том, почему разговоры о восстановлении звучат опасно оторванно от реальности.

Главный вопрос этого выпуска — какие гарантии безопасности работают на самом деле. Членство в НАТО, военное присутствие союзников, собственная оборонная способность — и почему "бумажные договоренности" могут стоить Украине слишком дорого.

Напомним, 28 января государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что поддержка со стороны Вашингтона является единственной реальной гарантией безопасности для Украины. Уже существует общее соглашение между странами по этому вопросу.

