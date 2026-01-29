Розраховуємо на виконання домовленостей, - Зеленський відреагував на заяву Трампа про обіцянку Путіна припинити обстріли

Президент України Володимир Зеленський подякував очільнику США Дональду Трампу, який заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли Києва та інших українських міст.

"Важлива заява президента Трампа щодо можливості на час цих зимових холодів дати безпеку Києву та іншим містам України від російських ударів. Енергетика – це основа життя, і ми цінуємо зусилля наших партнерів, щоб допомогти нам захистити життя. Дякую, Президенте Трамп! Команди говорили в Еміратах про це. Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись. Деескалаційні кроки сприяють реальному руху до завершення війни", - написав президент.

Що передувало

Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня. Той, за словами Трампа, нібито погодився. 

«Якщо погрожують блекаутом, наприклад, у столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут у столиці Росії" - а так небритий квнщик жартував ще 27.09.25
29.01.2026 21:38 Відповісти
Якийсь цирк придурковатих клоунів. Вже більше року патужні команди їздять і домовляються, і нічого. А тут один клоун "попросив" іншого не стріляти і... всі повірили, що станеться чудо?
29.01.2026 21:36 Відповісти
***** ніколи обіцянок не дотримувався про що красномовно натякає дане йому прізвисько
29.01.2026 21:38 Відповісти
....а третій повірив.)
29.01.2026 21:46 Відповісти
нельзя останавливаться на пол пути, еще немного и кацапстан развалится
29.01.2026 21:46 Відповісти
Сарказм?
29.01.2026 22:06 Відповісти
Реалии. Кацапов ********* со всех рьінков, а внутри бизнес закрьівается безо всяких блекаутов.
29.01.2026 22:16 Відповісти
Дєнєх нєт, но ви дєржитєсь!
30.01.2026 09:20 Відповісти
Правда.
29.01.2026 22:24 Відповісти
Звкртайся до ваших злодюг, в них є купа прямо в банківських упаковках, новенькі, в сумках носять, в машинах вивозять. Я пенсіонер, а не злодій.
30.01.2026 10:10 Відповісти
Да, так, років через 150. А післяі вже і Україну приймуть до Евросоюзу.
30.01.2026 08:26 Відповісти
Клоунада, сер.
29.01.2026 22:28 Відповісти
Трамп "поспішив", а міг попросити і після 8го Березня (2025?).
29.01.2026 21:37 Відповісти
Він піде на інтервал між обстрілами тільки щоб накопичити зброю для масованного обстрілу.
29.01.2026 22:37 Відповісти
Якбиздох...воно і патрушев..
30.01.2026 08:06 Відповісти
Путін після першого нападу - "Эта не мы. Эта ани сами по себе стреляли".
29.01.2026 21:40 Відповісти
Тройнічок?
29.01.2026 21:45 Відповісти
"Ми очікуємо від партнерів, поки тут крадемо замість робити захист, і нічого не знаємо що крадемо."
29.01.2026 21:46 Відповісти
Це ти вже з урахуванням шахедів?
29.01.2026 21:49 Відповісти
Це якиїсь прікол чи як?
29.01.2026 21:54 Відповісти
Чому б Трампу не попросити путіна здатися ... Раптом теж погодиться.)
29.01.2026 21:55 Відповісти
Дебіл. Все що ми побачимо це те що рашисти не припинятимуть обстріли українських міст. Ще й звинуватять Україну в обстрілах. Зате я так розумію, Зеля дав обіцянку Тромбу не сріляти по рашистах. Тобто це черговий мінськ3. Вже ж проходили
29.01.2026 21:55 Відповісти
Та це ***** попросив Трампа, щоб той зробив таку заяву, а сам назбирає ракет за тиждень та в#бачить по повній.
29.01.2026 21:58 Відповісти
За тиждень тупін накопичить ракет і влаштує значно сильніший удар.
І Трамп звинуватить у цьому Україну, бо не вдячна, не здалася.
29.01.2026 21:58 Відповісти
можливо, що і аж до 23 лютого.
29.01.2026 21:59 Відповісти
Тріо Брехунів: "Конкурс - "Хто кого перебреше". Ставлю, попри все, на Зелю. Він молодчий а ніж два старпера - один з печенегами та половцями, інший з "золотими лінкорами". Головне команду набрати таких ще щірих брехунів
29.01.2026 22:00 Відповісти
Ну, може хоч якась користь від того "рудого півня" буде.
29.01.2026 22:02 Відповісти
https://t.me/ShrikeNews/27944 Роман Шрайк:

В общем, выглядит это как-то так:
1) в Эмиратах обсуждали энергетическое перемирие, но не договорились;
2) Трамп пообщался с Путиным и что-то согласовал;
3) Зеленский узнал об этом из прессы и пытается формализовать.

Итого. Очередной ****** бардак от хаос-дилера (трампа).
29.01.2026 22:03 Відповісти
Вірити кацапам?
Знов скажуть, що цілили по військовим об'єктам. Ця пісня вже знайома.
Тільки мертві кацапи не брешуть.
29.01.2026 22:08 Відповісти
Тупорилий члєнограй.
29.01.2026 22:08 Відповісти
А де обіцяний блекаут на москві? Навіть не спробували ..
29.01.2026 22:11 Відповісти
Так які нахрее домовленості?Ти про що?
29.01.2026 22:17 Відповісти
29.01.2026 22:24 Відповісти
І патрушева туди ж.
30.01.2026 08:09 Відповісти
Точно нелох?(((
29.01.2026 22:34 Відповісти
Один варят безтолковий сподівається на такого ж.
29.01.2026 22:36 Відповісти
Гундосий статист взнає про новини із ЗМІ, як і всі інші українці
29.01.2026 22:37 Відповісти
Не сідай грати в карти з шулєром.
29.01.2026 22:41 Відповісти
Калейдоскоп идиотизмов набирает обороты! В каком смысле на неделю не бить по указанному? А потом на 8 день? Опять? Вроде как на обед сходили!
29.01.2026 22:56 Відповісти
29.01.2026 23:17 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/62236 Борислав Береза:
Це дуже смішно. Справа у тому, що Володимир Зеленський зараз вимушено підтвердив, що на переговорах в ОАЕ дійсно домовилися про "енергетичне перемир'я". А сьогодні цілий день позитивні блогери Банкової та різні анонімні тг-канали переконували, що все не так і що це не "енергетичне перемир'я", а у росіян дефіцит ракет. Навіть не знаю, як вони з цього будуть тепер викручуватися. Але з задоволенням на це подивлюся.
І найсмішніше те, що я про казав у своїх відео ще позавчора та пояснював, що про це домовилися в Абу-Дабі. А президент мовчав. Цікаво, це тому що не знав, чи є інша причина? Схиляюся до другої версії. Ну, і в черговий раз мої джерела довели, що їм можна довіряти, хоча вони і звуться "злі язики з Банкової". Тож, завтра в 11-00 буде відео на YouTube про те, які ще є домовленості, про те, чому вони таки і про те... хто хотів зірвати це перемир'я. Але це буде завтра. ))
30.01.2026 00:53 Відповісти
Бесполезный.
30.01.2026 06:18 Відповісти
Навіть діти малі вже знають, що рашисти між крупними обстрілами роблять перерву порядку тижня. «Попросив» підар підара - авжеж….
30.01.2026 06:26 Відповісти
Знову "мир в очку" розгледів, точок небритий???
30.01.2026 07:01 Відповісти
Конченная мразь! Как ты довел до этого! Врал на каждом шагу,про фламинго на Москву,разворовали друзьями все что было,и сейчас все ждём как за нас Трмп пуйда попросит! Конченной животное?
30.01.2026 07:36 Відповісти
Зельонскій! Де 3000 фламіндічів, які влаштують блекаут у москві?
30.01.2026 09:25 Відповісти
#ЯПротиЕнергетичногоПеремир'я

Ми повинні добити НЗП рашкі та влаштувати блекаут у москві. Тим більше в нас вже є 3000 ракет фламінго та інших дронів. Можливості є. Нема політичної волі режиму зеленьських.
