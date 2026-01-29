Розраховуємо на виконання домовленостей, - Зеленський відреагував на заяву Трампа про обіцянку Путіна припинити обстріли
Президент України Володимир Зеленський подякував очільнику США Дональду Трампу, який заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли Києва та інших українських міст.
Про це глава держави написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Важлива заява президента Трампа щодо можливості на час цих зимових холодів дати безпеку Києву та іншим містам України від російських ударів. Енергетика – це основа життя, і ми цінуємо зусилля наших партнерів, щоб допомогти нам захистити життя. Дякую, Президенте Трамп! Команди говорили в Еміратах про це. Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись. Деескалаційні кроки сприяють реальному руху до завершення війни", - написав президент.
Що передувало
Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня. Той, за словами Трампа, нібито погодився.
І Трамп звинуватить у цьому Україну, бо не вдячна, не здалася.
В общем, выглядит это как-то так:
1) в Эмиратах обсуждали энергетическое перемирие, но не договорились;
2) Трамп пообщался с Путиным и что-то согласовал;
3) Зеленский узнал об этом из прессы и пытается формализовать.
Итого. Очередной ****** бардак от хаос-дилера (трампа).
Знов скажуть, що цілили по військовим об'єктам. Ця пісня вже знайома.
Тільки мертві кацапи не брешуть.
Це дуже смішно. Справа у тому, що Володимир Зеленський зараз вимушено підтвердив, що на переговорах в ОАЕ дійсно домовилися про "енергетичне перемир'я". А сьогодні цілий день позитивні блогери Банкової та різні анонімні тг-канали переконували, що все не так і що це не "енергетичне перемир'я", а у росіян дефіцит ракет. Навіть не знаю, як вони з цього будуть тепер викручуватися. Але з задоволенням на це подивлюся.
І найсмішніше те, що я про казав у своїх відео ще позавчора та пояснював, що про це домовилися в Абу-Дабі. А президент мовчав. Цікаво, це тому що не знав, чи є інша причина? Схиляюся до другої версії. Ну, і в черговий раз мої джерела довели, що їм можна довіряти, хоча вони і звуться "злі язики з Банкової". Тож, завтра в 11-00 буде відео на YouTube про те, які ще є домовленості, про те, чому вони таки і про те... хто хотів зірвати це перемир'я. Але це буде завтра. ))
Ми повинні добити НЗП рашкі та влаштувати блекаут у москві. Тим більше в нас вже є 3000 ракет фламінго та інших дронів. Можливості є. Нема політичної волі режиму зеленьських.