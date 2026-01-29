Зеленський провів нараду зі Свириденко та Корецьким: "Нафтогаз" імпортує електроенергію

Президент Володимир Зеленський провів нараду із главою уряду Юлією Свириденко та керівником "Нафтогазу" Сергієм Корецьким.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Обговорювали наслідки російських ударів по нафтогазовій інфраструктурі України та процес відновлення обʼєктів газової інфраструктури.

"Забезпечуємо надійне газопостачання для українців попри всі виклики. Продовжуємо імпортувати достатні обсяги. Суттєво диверсифікували канали поставок. Також важливо забезпечити відновлення й заміну обладнання – усі відповідні доручення є. Дякую всім нашим партнерам, які підтримують і допомагають", - йдеться в повідомленні.

Зеленський повідомив, що вчора було укладено чергову угоду з Європейським інвестиційним банком на 50 мільйонів євро, і саме ЄІБ та ЄБРР забезпечують основний обсяг фінансової підтримки.

"Сергій Корецький доповів і по виконанню довгострокових домовленостей із партнерами у Європі, а також щодо деяких проєктів стратегічного розвитку нафтогазової сфери. "Нафтогаз" також імпортує електроенергії більше ніж 50 % від власних потреб споживання, тим самим допомагаючи всій системі. Дякую!" - підсумував президент.

Зеленський Володимир Нафтогаз Свириденко Юлія Корецький Сергій
Топ коментарі
+9
головне засрати ефір Zельоним поносом .. щоб 73% екзальтували
29.01.2026 15:34 Відповісти
+6
Воно вже нічого не вирішує тільки константує, підраховує
29.01.2026 15:38 Відповісти
+2
а шо, дійсно кацапи умовою енергетичного перемир'я поставили питання припинення атак на їхні тіньові корита?
29.01.2026 15:32 Відповісти
Гамнвоз патужный
29.01.2026 16:19 Відповісти
Воно вже нічого не вирішує тільки константує, підраховує
Це нагадує анекдот, як прапор зупиняв потяг:
- Потяг, стой ! Раз, два !
П.С.
ЮрИсту не зрозуміти, скільки треба часу, щоб відновити, наприклад, турбіну ТЕЦ або розподільчу електропідстанцію !?
Тому і дає показушні команди:
- Відновити і замінити !
Відосами трансформатор не замінеш....
29.01.2026 15:55 Відповісти
Покрасить, побелить, сфоткать Клована Писианиста на картонных декорациях. Марафон правит балом.
29.01.2026 16:17 Відповісти
Здивував низький дохід по схематозу?
29.01.2026 15:58 Відповісти
29.01.2026 16:00 Відповісти
"Наделали вместе". Такие билборды должны быть по всей стране ✔️🫶🇺🇦💪💪💪
29.01.2026 16:18 Відповісти
Я ТЕЖ БУВ СЬОГОДНІ НА РОБОТІ
29.01.2026 16:51 Відповісти
 
 