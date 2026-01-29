Зеленський провів нараду зі Свириденко та Корецьким: "Нафтогаз" імпортує електроенергію

Президент Володимир Зеленський провів нараду із главою уряду Юлією Свириденко та керівником "Нафтогазу" Сергієм Корецьким.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Обговорювали наслідки російських ударів по нафтогазовій інфраструктурі України та процес відновлення обʼєктів газової інфраструктури.

"Забезпечуємо надійне газопостачання для українців попри всі виклики. Продовжуємо імпортувати достатні обсяги. Суттєво диверсифікували канали поставок. Також важливо забезпечити відновлення й заміну обладнання – усі відповідні доручення є. Дякую всім нашим партнерам, які підтримують і допомагають", - йдеться в повідомленні.

Зеленський повідомив, що вчора було укладено чергову угоду з Європейським інвестиційним банком на 50 мільйонів євро, і саме ЄІБ та ЄБРР забезпечують основний обсяг фінансової підтримки.

"Сергій Корецький доповів і по виконанню довгострокових домовленостей із партнерами у Європі, а також щодо деяких проєктів стратегічного розвитку нафтогазової сфери. "Нафтогаз" також імпортує електроенергії більше ніж 50 % від власних потреб споживання, тим самим допомагаючи всій системі. Дякую!" - підсумував президент.

