Зеленский провел совещание со Свириденко и Корецким: "Нафтогаз" импортирует электроэнергию
Президент Владимир Зеленский провел совещание с главой правительства Юлией Свириденко и руководителем "Нафтогаза" Сергеем Корецким.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Обсуждались последствия российских ударов по нефтегазовой инфраструктуре Украины и процесс восстановления объектов газовой инфраструктуры.
"Обеспечиваем надежное газоснабжение для украинцев, несмотря на все вызовы. Продолжаем импортировать достаточные объемы. Существенно диверсифицировали каналы поставок. Также важно обеспечить восстановление и замену оборудования – все соответствующие поручения есть. Спасибо всем нашим партнерам, которые поддерживают и помогают", – говорится в сообщении.
Зеленский сообщил, что вчера было заключено очередное соглашение с Европейским инвестиционным банком на 50 миллионов евро, и именно ЕИБ и ЕБРР обеспечивают основной объем финансовой поддержки.
"Сергей Корецкий доложил и по выполнению долгосрочных договоренностей с партнерами в Европе, а также по некоторым проектам стратегического развития нефтегазовой сферы. "Нафтогаз" также импортирует электроэнергии более 50% от собственных потребностей потребления, тем самым помогая всей системе. Спасибо!" — подытожил президент.
- Потяг, стой ! Раз, два !
П.С.
ЮрИсту не зрозуміти, скільки треба часу, щоб відновити, наприклад, турбіну ТЕЦ або розподільчу електропідстанцію !?
Тому і дає показушні команди:
- Відновити і замінити !
Відосами трансформатор не замінеш....