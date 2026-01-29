Зеленский провел совещание со Свириденко и Корецким: "Нафтогаз" импортирует электроэнергию

Президент Владимир Зеленский провел совещание с главой правительства Юлией Свириденко и руководителем "Нафтогаза" Сергеем Корецким.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Обсуждались последствия российских ударов по нефтегазовой инфраструктуре Украины и процесс восстановления объектов газовой инфраструктуры.

"Обеспечиваем надежное газоснабжение для украинцев, несмотря на все вызовы. Продолжаем импортировать достаточные объемы. Существенно диверсифицировали каналы поставок. Также важно обеспечить восстановление и замену оборудования – все соответствующие поручения есть. Спасибо всем нашим партнерам, которые поддерживают и помогают", – говорится в сообщении.

Читайте: Есть отключение электроэнергии в трех областях из-за вражеских обстрелов, еще в семи - из-за погодных условий, - Минэнерго

Зеленский сообщил, что вчера было заключено очередное соглашение с Европейским инвестиционным банком на 50 миллионов евро, и именно ЕИБ и ЕБРР обеспечивают основной объем финансовой поддержки.

"Сергей Корецкий доложил и по выполнению долгосрочных договоренностей с партнерами в Европе, а также по некоторым проектам стратегического развития нефтегазовой сферы. "Нафтогаз" также импортирует электроэнергии более 50% от собственных потребностей потребления, тем самым помогая всей системе. Спасибо!" — подытожил президент.

Читайте: Супермаркеты Деснянского района Киева призвали перейти на круглосуточный режим работы