Зеленский провел совещание со Свириденко и Корецким: "Нафтогаз" импортирует электроэнергию

Президент Владимир Зеленский провел совещание с главой правительства Юлией Свириденко и руководителем "Нафтогаза" Сергеем Корецким.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Обсуждались последствия российских ударов по нефтегазовой инфраструктуре Украины и процесс восстановления объектов газовой инфраструктуры.

"Обеспечиваем надежное газоснабжение для украинцев, несмотря на все вызовы. Продолжаем импортировать достаточные объемы. Существенно диверсифицировали каналы поставок. Также важно обеспечить восстановление и замену оборудования – все соответствующие поручения есть. Спасибо всем нашим партнерам, которые поддерживают и помогают", – говорится в сообщении.

Зеленский сообщил, что вчера было заключено очередное соглашение с Европейским инвестиционным банком на 50 миллионов евро, и именно ЕИБ и ЕБРР обеспечивают основной объем финансовой поддержки.

"Сергей Корецкий доложил и по выполнению долгосрочных договоренностей с партнерами в Европе, а также по некоторым проектам стратегического развития нефтегазовой сферы. "Нафтогаз" также импортирует электроэнергии более 50% от собственных потребностей потребления, тем самым помогая всей системе. Спасибо!" — подытожил президент.

Зеленский Владимир Нафтогаз Свириденко Юлия Корецкий Сергей
Топ комментарии
+9
головне засрати ефір Zельоним поносом .. щоб 73% екзальтували
29.01.2026 15:34 Ответить
+6
Воно вже нічого не вирішує тільки константує, підраховує
29.01.2026 15:38 Ответить
+2
а шо, дійсно кацапи умовою енергетичного перемир'я поставили питання припинення атак на їхні тіньові корита?
29.01.2026 15:32 Ответить
Гамнвоз патужный
29.01.2026 16:19 Ответить
Це нагадує анекдот, як прапор зупиняв потяг:
- Потяг, стой ! Раз, два !
П.С.
ЮрИсту не зрозуміти, скільки треба часу, щоб відновити, наприклад, турбіну ТЕЦ або розподільчу електропідстанцію !?
Тому і дає показушні команди:
- Відновити і замінити !
Відосами трансформатор не замінеш....
29.01.2026 15:55 Ответить
Покрасить, побелить, сфоткать Клована Писианиста на картонных декорациях. Марафон правит балом.
29.01.2026 16:17 Ответить
Здивував низький дохід по схематозу?
29.01.2026 15:58 Ответить
29.01.2026 16:00 Ответить
"Наделали вместе". Такие билборды должны быть по всей стране ✔️🫶🇺🇦💪💪💪
29.01.2026 16:18 Ответить
Я ТЕЖ БУВ СЬОГОДНІ НА РОБОТІ
29.01.2026 16:51 Ответить
 
 