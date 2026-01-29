Супермаркеты Деснянского района Киева призвали перейти на круглосуточный режим работы
В правительстве призвали торговые сети организовать круглосуточную работу отдельных продуктовых супермаркетов в Деснянском районе Киева.
Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Такие торговые объекты должны обеспечивать бесперебойный доступ населения к продуктам питания, а также частично выполнять функции пунктов несокрушимости – предоставлять возможность согреться и подзарядить мобильные устройства.
С учетом высокого уровня социальной ответственности торговых сетей, супермаркеты будут работать как в обычном режиме при наличии централизованного электроснабжения, так и с использованием собственных источников электрогенерации в случае отключений", - говорится в сообщении.
В Минэкономики заявили, что информация о начале работы супермаркетов в круглосуточном режиме, а также перечень магазинов и их адреса будут обнародованы Деснянской районной государственной администрацией.
Что предшествовало?
- 24 января самая сложная ситуация с восстановлением электроэнергии наблюдалась на Троещине, где проблемы и с тепло-, и с водоснабжением, электричеством.
- 29 января ДТЭК сообщает, что после российских атак ситуация с электроснабжением на Троещине в Киеве остается сложной.
