РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9375 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
15 532 24

Супермаркеты Деснянского района Киева призвали перейти на круглосуточный режим работы

Супермаркеты на Троещине будут работать круглосуточно

В правительстве призвали торговые сети организовать круглосуточную работу отдельных продуктовых супермаркетов в Деснянском районе Киева.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"Такие торговые объекты должны обеспечивать бесперебойный доступ населения к продуктам питания, а также частично выполнять функции пунктов несокрушимости – предоставлять возможность согреться и подзарядить мобильные устройства.

С учетом высокого уровня социальной ответственности торговых сетей, супермаркеты будут работать как в обычном режиме при наличии централизованного электроснабжения, так и с использованием собственных источников электрогенерации в случае отключений", - говорится в сообщении.

В Минэкономики заявили, что информация о начале работы супермаркетов в круглосуточном режиме, а также перечень магазинов и их адреса будут обнародованы Деснянской районной государственной администрацией.

Читайте: Сети супермаркетов приостанавливают работу отдельных магазинов из-за холода и проблем со светом. В правительстве отреагировали

Что предшествовало?

  • 24 января самая сложная ситуация с восстановлением электроэнергии наблюдалась на Троещине, где проблемы и с тепло-, и с водоснабжением, электричеством.
  • 29 января ДТЭК сообщает, что после российских атак ситуация с электроснабжением на Троещине в Киеве остается сложной.

Читайте также: "Киевводоканал" отверг идею обустройства выгребных ям на Троещине: "Нецелесообразно"

Автор: 

Киев (26256) супермаркет (168) энергетика (3441)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
В уряді закликали торгові мережі організувати цілодобову роботу окремих продуктових супермаркетів у Деснянському районі Києва.В ТАКОМУ ВИПАДКУ УРЯД МАЄ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЦІЛОДОБОВЕ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ.ТЕПЛОЕНЕРГІЮ ТА ВОДУ...
показать весь комментарий
29.01.2026 15:03 Ответить
+9
показать весь комментарий
29.01.2026 15:05 Ответить
+7
вздовж доріжок ТЦК і мусора .. крок вліво, крок вправо - розстріл ?! ) ..щось знайоме
показать весь комментарий
29.01.2026 15:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В уряді закликали торгові мережі організувати цілодобову роботу окремих продуктових супермаркетів у Деснянському районі Києва.В ТАКОМУ ВИПАДКУ УРЯД МАЄ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЦІЛОДОБОВЕ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ.ТЕПЛОЕНЕРГІЮ ТА ВОДУ...
показать весь комментарий
29.01.2026 15:03 Ответить
показать весь комментарий
29.01.2026 15:05 Ответить
💯👍
показать весь комментарий
29.01.2026 15:14 Ответить
Ну и гнида ты!
показать весь комментарий
29.01.2026 18:13 Ответить
Тебя, мразь, Зеленский бомбит?!
показать весь комментарий
29.01.2026 18:15 Ответить
Ні. Зю не бомбить. Його друзі крадуть. Все вже розікрали. А ти падло не чув?
показать весь комментарий
30.01.2026 05:44 Ответить
Воду купите в супері. Там же й погрієтеся і зарядите свої гаджети.
показать весь комментарий
29.01.2026 15:32 Ответить
зелений рід Юди, заганяє український народ ,як може і чим може, в "зелене диктаторське стойло"
показать весь комментарий
29.01.2026 15:49 Ответить
"Народ бєзмолвствуєт" (А.Пушкін)
показать весь комментарий
29.01.2026 16:32 Ответить
а комендантська година ж як ?

ви ж гниди zельоні гниди намалякали тільки ТАКІ ДОЗВОЛЕНІ ТРАФІКИ

з дому і до маркету .. і від маркета додому там немає , гнидоття зельоне !

що там холуй стендапер гауляйтер від Оманською ZеГнида бахматов туалети вже почав копати ?

показать весь комментарий
29.01.2026 15:06 Ответить
З комєндантом шуткі плохі
показать весь комментарий
29.01.2026 15:07 Ответить
Наступний крок -- в Деснянському р-ні столиці буде введено особливий режим комендантського часу: на вулицях-провулках-доріжках, що ведуть до незламних супермаркетів, ком.час діяти не буде.
Президент і його молода талановита команда знайде рішення цієї проблеми!
показать весь комментарий
29.01.2026 15:21 Ответить
вздовж доріжок ТЦК і мусора .. крок вліво, крок вправо - розстріл ?! ) ..щось знайоме
показать весь комментарий
29.01.2026 15:23 Ответить
Ну не я ж таке вигадав. В обговорюваної ініціативи напевне є свій афффтар.
Такий же розумний, як і афффтар заголовку.
показать весь комментарий
29.01.2026 15:27 Ответить
А скакання на місці = провокація.
показать весь комментарий
29.01.2026 20:25 Ответить
а зп в двойному чи тройному тарифі за ночні години касирам, логістам,охоронцям і інш. хто буде платити ?
показать весь комментарий
29.01.2026 15:22 Ответить
а це нікого не хвилює .. дано доручення - ібіться (сердце перестало )
показать весь комментарий
29.01.2026 15:24 Ответить
+100500! Це вже не справа держави таке фінансувати. Супермаркети в Києві? ==> От Київ це і мусить профінансувати.
показать весь комментарий
29.01.2026 15:30 Ответить
Заголовок до новини придумав дуже талановитий аффтар! З нього стає зрозумілим, що супермаркети Деснянського району Києва виступили з ініціативою працювати і вночі теж.
показать весь комментарий
29.01.2026 15:25 Ответить
..ну да - ну да.. потужні та незламні шашлики - у кожну хату.. (аби тільки не за рахунок дермово-міндічсько-чернишових зеленських мародерів та зрадників).. дебіли наголосували - так і живемо..
показать весь комментарий
29.01.2026 15:40 Ответить
чергова маячня від ЗЕбанутих!
показать весь комментарий
29.01.2026 19:47 Ответить
А в інших містах все гаразд? Тільки в Київ і Буковелі потрібні цілодобові магазини (в останньому з обов'язковим цілодобовий продажем алкоголю) ?
показать весь комментарий
29.01.2026 21:24 Ответить
А як же комендантська година?
показать весь комментарий
31.01.2026 07:40 Ответить
 
 