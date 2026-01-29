Супермаркети Деснянського району Києва закликали перейти на цілодобовий режим роботи

В уряді закликали торгові мережі організувати цілодобову роботу окремих продуктових супермаркетів у Деснянському районі Києва.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Такі торговельні об’єкти мають забезпечувати безперебійний доступ населення до продуктів харчування, а також частково виконувати функції пунктів незламності – надавати можливість зігрітися та підзарядити мобільні пристрої.

З урахуванням високого рівня соціальної відповідальності торговельних мереж, супермаркети працюватимуть як у звичайному режимі за наявності централізованого електропостачання, так і з використанням власних джерел електрогенерації у разі відключень", - йдеться в повідомленні.

В Мінекономіки заявили, що інформацію про початок роботи супермаркетів у цілодобовому режимі, а також перелік магазинів і їхні адреси буде оприлюднено Деснянською районною державною адміністрацією.

Що передувало?

24 січня найскладніша ситуація з відновлення електроенергії спостерігалась на Троєщині, де проблеми і з тепло- і з водопостачанням, електрикою.

29 січня ДТЕК повідомляє, що після російських атак ситуація з електропостачанням на Троєщині в Києві залишається складною.

