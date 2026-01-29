Супермаркети Деснянського району Києва закликали перейти на цілодобовий режим роботи

В уряді закликали торгові мережі організувати цілодобову роботу окремих продуктових супермаркетів у Деснянському районі Києва.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Такі торговельні об’єкти мають забезпечувати безперебійний доступ населення до продуктів харчування, а також частково виконувати функції пунктів незламності – надавати можливість зігрітися та підзарядити мобільні пристрої.

З урахуванням високого рівня соціальної відповідальності торговельних мереж, супермаркети працюватимуть як у звичайному режимі за наявності централізованого електропостачання, так і з використанням власних джерел електрогенерації у разі відключень", - йдеться в повідомленні.

В Мінекономіки заявили, що інформацію про початок роботи супермаркетів у цілодобовому режимі, а також перелік магазинів і їхні адреси буде оприлюднено Деснянською районною державною адміністрацією.

Читайте: Мережі супермаркетів призупиняють роботу окремих магазинів через холод і проблеми зі світлом. В уряді відреагували

Що передувало?

  • 24 січня найскладніша ситуація з відновлення електроенергії спостерігалась на Троєщині, де проблеми і з тепло- і з водопостачанням, електрикою.
  • 29 січня ДТЕК повідомляє, що після російських атак ситуація з електропостачанням на Троєщині в Києві залишається складною.

Читайте також: "Київводоканал" відкинув ідею облаштування вигрібних ям на Троєщині: "Не є доцільною"

Топ коментарі
+11
В уряді закликали торгові мережі організувати цілодобову роботу окремих продуктових супермаркетів у Деснянському районі Києва.В ТАКОМУ ВИПАДКУ УРЯД МАЄ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЦІЛОДОБОВЕ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ.ТЕПЛОЕНЕРГІЮ ТА ВОДУ...
29.01.2026 15:03 Відповісти
+9
29.01.2026 15:05 Відповісти
+7
вздовж доріжок ТЦК і мусора .. крок вліво, крок вправо - розстріл ?! ) ..щось знайоме
29.01.2026 15:23 Відповісти
29.01.2026 15:03 Відповісти
29.01.2026 15:05 Відповісти
💯👍
29.01.2026 15:14 Відповісти
Ну и гнида ты!
29.01.2026 18:13 Відповісти
Тебя, мразь, Зеленский бомбит?!
29.01.2026 18:15 Відповісти
Ні. Зю не бомбить. Його друзі крадуть. Все вже розікрали. А ти падло не чув?
30.01.2026 05:44 Відповісти
Воду купите в супері. Там же й погрієтеся і зарядите свої гаджети.
29.01.2026 15:32 Відповісти
зелений рід Юди, заганяє український народ ,як може і чим може, в "зелене диктаторське стойло"
29.01.2026 15:49 Відповісти
"Народ бєзмолвствуєт" (А.Пушкін)
29.01.2026 16:32 Відповісти
а комендантська година ж як ?

ви ж гниди zельоні гниди намалякали тільки ТАКІ ДОЗВОЛЕНІ ТРАФІКИ

з дому і до маркету .. і від маркета додому там немає , гнидоття зельоне !

що там холуй стендапер гауляйтер від Оманською ZеГнида бахматов туалети вже почав копати ?

29.01.2026 15:06 Відповісти
З комєндантом шуткі плохі
29.01.2026 15:07 Відповісти
Наступний крок -- в Деснянському р-ні столиці буде введено особливий режим комендантського часу: на вулицях-провулках-доріжках, що ведуть до незламних супермаркетів, ком.час діяти не буде.
Президент і його молода талановита команда знайде рішення цієї проблеми!
29.01.2026 15:21 Відповісти
вздовж доріжок ТЦК і мусора .. крок вліво, крок вправо - розстріл ?! ) ..щось знайоме
29.01.2026 15:23 Відповісти
Ну не я ж таке вигадав. В обговорюваної ініціативи напевне є свій афффтар.
Такий же розумний, як і афффтар заголовку.
29.01.2026 15:27 Відповісти
А скакання на місці = провокація.
29.01.2026 20:25 Відповісти
а зп в двойному чи тройному тарифі за ночні години касирам, логістам,охоронцям і інш. хто буде платити ?
29.01.2026 15:22 Відповісти
а це нікого не хвилює .. дано доручення - ібіться (сердце перестало )
29.01.2026 15:24 Відповісти
+100500! Це вже не справа держави таке фінансувати. Супермаркети в Києві? ==> От Київ це і мусить профінансувати.
29.01.2026 15:30 Відповісти
Заголовок до новини придумав дуже талановитий аффтар! З нього стає зрозумілим, що супермаркети Деснянського району Києва виступили з ініціативою працювати і вночі теж.
29.01.2026 15:25 Відповісти
..ну да - ну да.. потужні та незламні шашлики - у кожну хату.. (аби тільки не за рахунок дермово-міндічсько-чернишових зеленських мародерів та зрадників).. дебіли наголосували - так і живемо..
29.01.2026 15:40 Відповісти
чергова маячня від ЗЕбанутих!
29.01.2026 19:47 Відповісти
А в інших містах все гаразд? Тільки в Київ і Буковелі потрібні цілодобові магазини (в останньому з обов'язковим цілодобовий продажем алкоголю) ?
29.01.2026 21:24 Відповісти
А як же комендантська година?
31.01.2026 07:40 Відповісти
 
 