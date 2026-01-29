Есть обесточивание в трех областях из-за вражеских обстрелов, еще в семи - из-за погодных условий, - Минэнерго

Из-за российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры остались без электричества потребители в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

Об этом сообщили в Минэнерго.

Отключение электроэнергии из-за обстрелов

В результате очередных обстрелов врага по объектам энергетической инфраструктуры отключены потребители в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

В Киеве и Киевской области сохраняется дефицит мощностей. Оператор системы распределения в столице применяет временные графики с учетом имеющегося объема доступной мощности. Возвращение к стабильным прогнозируемым графикам почасовых отключений произойдет после стабилизации работы энергосистемы.

Графики отключений

Отмечается, что по всей стране действуют графики почасовых отключений, а также ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В нескольких регионах дополнительно применяются аварийные отключения.

"Такие решения являются вынужденными и необходимыми для сохранения целостности энергосистемы. Главной причиной нынешних вынужденных отключений являются последствия ночных обстрелов украинских электростанций и подстанций систем передачи и распределения электроэнергии", - отмечают в Минэнерго.

Где ситуация наиболее сложная?

Самой сложной остается ситуация в прифронтовых и приграничных регионах, где восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями.

Отключение электроэнергии из-за непогоды

Сообщается, что из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остаются более 500 населенных пунктов в Одесской, Винницкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме.

"В связи с постоянными атаками Российской Федерации энергетика Украины работает в режиме чрезвычайной ситуации для максимальной координации действий всех служб", - добавили в министерстве.