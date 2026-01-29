РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10353 посетителя онлайн
Новости Удары по энергетике
1 558 2

Есть обесточивание в трех областях из-за вражеских обстрелов, еще в семи - из-за погодных условий, - Минэнерго

Отключение электроэнергии 29 января

Из-за российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры остались без электричества потребители в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

Об этом сообщили в Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отключение электроэнергии из-за обстрелов

В результате очередных обстрелов врага по объектам энергетической инфраструктуры отключены потребители в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

В Киеве и Киевской области сохраняется дефицит мощностей. Оператор системы распределения в столице применяет временные графики с учетом имеющегося объема доступной мощности. Возвращение к стабильным прогнозируемым графикам почасовых отключений произойдет после стабилизации работы энергосистемы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украину ждут тяжелые три недели из-за похолодания и ударов РФ по энергетике, - Reuters

Графики отключений

Отмечается, что по всей стране действуют графики почасовых отключений, а также ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В нескольких регионах дополнительно применяются аварийные отключения.

"Такие решения являются вынужденными и необходимыми для сохранения целостности энергосистемы. Главной причиной нынешних вынужденных отключений являются последствия ночных обстрелов украинских электростанций и подстанций систем передачи и распределения электроэнергии", - отмечают в Минэнерго.

Читайте также: Из резервов Минэнерго направят дополнительные 50 тонн дизеля для генераторов в Киеве, - Шмыгаль

Где ситуация наиболее сложная?

Самой сложной остается ситуация в прифронтовых и приграничных регионах, где восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями.

Отключение электроэнергии из-за непогоды

Сообщается, что из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остаются более 500 населенных пунктов в Одесской, Винницкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме.

Читайте также: Перекрытие дорог в Киеве из-за блэкаута: в ДТЭК призвали жителей Троещины не мешать энергетикам

"В связи с постоянными атаками Российской Федерации энергетика Украины работает в режиме чрезвычайной ситуации для максимальной координации действий всех служб", - добавили в министерстве.

Автор: 

непогода (859) Запорожская область (4319) Донецкая область (12231) Минэнерго (581) обесточивание (106) Днепропетровская область (5152)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
що по Одессе? уже 47 дней подряд аварийные отключение ?
показать весь комментарий
29.01.2026 13:55 Ответить
Із новини виходить, що погодні умови для енергетики гірші ніж обстріли...
показать весь комментарий
29.01.2026 14:30 Ответить
 
 