Є знеструмлення у трьох областях через ворожі обстріли, ще у семи - через погодні умови, - Міненерго

Через російські удари по об’єктах енергетичної інфраструктури є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

Про це повідомили в Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

Знеструмлення через обстріли

Внаслідок чергових обстрілів ворога по об’єктах енергетичної інфраструктури є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

У Києві та Київській області зберігається дефіцит потужностей. Оператор системи розподілу у столиці застосовує тимчасові графіки з урахуванням наявного обсягу доступної потужності. Повернення до стабільних прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації роботи енергосистеми.

Графіки відключень

Зазначається, що по всій країні діють графіки погодинних відключень, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У кількох регіонах додатково застосовуються аварійні відключення.

"Такі рішення є вимушеними та необхідними для збереження цілісності енергосистеми. Головною причиною нинішніх вимушених відключень є наслідки нічних обстрілів українських електростанцій та підстанцій систем передачі й розподілу електроенергії", - наголошують у Міненерго.

Де ситуація найскладніша?

Найскладнішою залишається ситуація у прифронтових та прикордонних регіонах, де відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями.

Знеструмлення через негоду

Повідомляється, що через несприятливі погодні умови без електропостачання залишаються понад 500 населених пунктів у Одеській, Вінницькій, Миколаївській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі.

"У зв’язку з постійними атаками російської федерації енергетика України працює в режимі надзвичайної ситуації для максимальної координації дій усіх служб", - додали в міністерстві.