Рассчитываем на выполнение договоренностей, – Зеленский отреагировал на заявление Трампа об обещании Путина прекратить обстрелы

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.

Об этом глава государства написал в соцсети Х.

"Важное заявление президента Трампа о возможности на время этих зимних холодов обеспечить безопасность Киева и других городов Украины от российских ударов. Энергетика – это основа жизни, и мы ценим усилия наших партнеров, чтобы помочь нам защитить жизнь. Благодарю, президент Трамп! Команды говорили в Эмиратах об этом. Рассчитываем, что договоренности будут выполняться. Деэскалационные шаги способствуют реальному движению к завершению войны", - написал президент.

Что предшествовало

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, вроде бы согласился.

