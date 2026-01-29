Рассчитываем на выполнение договоренностей, – Зеленский отреагировал на заявление Трампа об обещании Путина прекратить обстрелы

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.

"Важное заявление президента Трампа о возможности на время этих зимних холодов обеспечить безопасность Киева и других городов Украины от российских ударов. Энергетика – это основа жизни, и мы ценим усилия наших партнеров, чтобы помочь нам защитить жизнь. Благодарю, президент Трамп! Команды говорили в Эмиратах об этом. Рассчитываем, что договоренности будут выполняться. Деэскалационные шаги способствуют реальному движению к завершению войны", - написал президент.

Что предшествовало

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, вроде бы согласился.

«Якщо погрожують блекаутом, наприклад, у столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут у столиці Росії" - а так небритий квнщик жартував ще 27.09.25
Якийсь цирк придурковатих клоунів. Вже більше року патужні команди їздять і домовляються, і нічого. А тут один клоун "попросив" іншого не стріляти і... всі повірили, що станеться чудо?
***** ніколи обіцянок не дотримувався про що красномовно натякає дане йому прізвисько
https://t.me/ShrikeNews/27944 Роман Шрайк:

В общем, выглядит это как-то так:
1) в Эмиратах обсуждали энергетическое перемирие, но не договорились;
2) Трамп пообщался с Путиным и что-то согласовал;
3) Зеленский узнал об этом из прессы и пытается формализовать.

Итого. Очередной ****** бардак от хаос-дилера (трампа).
https://t.me/BerezaJuice/62236 Борислав Береза:
Це дуже смішно. Справа у тому, що Володимир Зеленський зараз вимушено підтвердив, що на переговорах в ОАЕ дійсно домовилися про "енергетичне перемир'я". А сьогодні цілий день позитивні блогери Банкової та різні анонімні тг-канали переконували, що все не так і що це не "енергетичне перемир'я", а у росіян дефіцит ракет. Навіть не знаю, як вони з цього будуть тепер викручуватися. Але з задоволенням на це подивлюся.
І найсмішніше те, що я про казав у своїх відео ще позавчора та пояснював, що про це домовилися в Абу-Дабі. А президент мовчав. Цікаво, це тому що не знав, чи є інша причина? Схиляюся до другої версії. Ну, і в черговий раз мої джерела довели, що їм можна довіряти, хоча вони і звуться "злі язики з Банкової". Тож, завтра в 11-00 буде відео на YouTube про те, які ще є домовленості, про те, чому вони таки і про те... хто хотів зірвати це перемир'я. Але це буде завтра. ))
