3 003 14

Прямих домовленостей з Росією щодо енергетичного перемир’я не було, - Зеленський

Зеленський про енергетичне перемир’я

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме дзеркально, якщо Росія не битиме по українській енергетиці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами.

Енергетичне перемир’я - ініціатива США

Так, у відповідь на запитання про те, чи встановлено енергетичне перемир’я на найближчий тиждень, Зеленський зазначив, що ця тема порушувалась під час переговорів в Абу-Дабі 23-24 січня американською стороною.

"Якщо сигнал американської сторони Росія почула так само, як почули ми, то ми, напевно, матимемо якийсь результат і зможемо його оцінити. Тут немає ніяких секретів. Прямого діалогу, прямих домовленостей щодо цього між нами і Росією не було", - розповів президент.

Він наголосив, що ідея про енергетичне перемир’я – це ініціатива американської сторони і особисто президента Сполучених Штатів.

Офіційної домовленості немає

"І ми можемо вважати, що це можливість, а не домовленість. А буде це працювати або не буде, і що буде працювати, – я не можу вам поки що сказати.

У нас немає припинення вогню. У нас немає офіційної домовленості про припинення вогню, як під час тих чи інших можливих перемовин люди домовляються", - зазначив Зеленський.

Україна відповідатиме дзеркально

Також він зауважив, що Україна "дотримуватиметься дзеркального ставлення щодо таких кроків".

"Якщо Росія не б’є по нашій енергетиці, генеруючій або будь-якій, – ми не будемо бити по їхній енергетиці. Я думаю, це відповідь, на яку розраховував медіатор перемовин, а саме Сполучені Штати Америки", - пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що "у будь-якому випадку, ми хочемо закінчити війну і ми готові до деескалаційних кроків".

"Якщо не буде Росія бити по нас, ми не будемо застосовувати відповідні кроки", - підсумував він.

Що передувало

  • Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня. Той, за словами Трампа, нібито погодився.
  • Президент України Володимир Зеленський подякував очільнику США Дональду Трампу, який заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли Києва та інших українських міст.

Топ коментарі
+15
Про "двушечки на мацкву" теж нн було офіційних домовленостей. І що, Нелоху?
30.01.2026 10:23 Відповісти
+14
Та ти на це не здатен. За тебе домовився Трамп, а генератори та інше обладнання, щоб люди не замерзли, постачають країни ЄС і інші окремо. А ти навіть їхню допомогу під час війни і холодів віддав на розкрадання своєму найближчому оточенню і робиш вигляд, що ніби нічого не сталося.
30.01.2026 10:28 Відповісти
+9
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме дзеркально, якщо Росія не битиме по українській енергетиці. ЗЕТЕЛЕПЕНЬ" в Тебе відсутні і дзеркала і мозги
30.01.2026 10:27 Відповісти
30.01.2026 10:23 Відповісти
30.01.2026 10:27 Відповісти
30.01.2026 10:28 Відповісти
Трамп більше переймається за Києв , ніж патужний.
30.01.2026 10:28 Відповісти
А якщо битиме?. Теж дзеркально?!

А якщо битиме?. Теж дзеркально?!
30.01.2026 10:31 Відповісти
Готується підгрунтя на зрив енергетичного перемир'я під соусом "та ніякого перемир'я взагалі не було!"
30.01.2026 10:34 Відповісти
якесь дзеркало надто криве у зелі
після того, як рашисти учергово кілька разів у січні у Києві та на Київщині винесли усю тепло- та енергогенерацію, то на мацкві та підері чомусь із світлом та теплом усе гаразд й досі
зелене якесь дзеркало
30.01.2026 10:35 Відповісти
Глядачам заходить, а більшого й не треба. "Руска ваєнна ракета іді на"уй" - і вже всі щасливі.
30.01.2026 10:42 Відповісти
Готується потужно-незламний удар у відповідь двушечкою прямо на москву!!!

Готується потужно-незламний удар у відповідь двушечкою прямо на москву!!!
30.01.2026 10:46 Відповісти
Як я зрозумів раша може бити по пологовим будинкам дитсадкам, школам, підприемствам торгівлі, а Україна у відповідь тільки по тихоокеанському флоту.
30.01.2026 11:00 Відповісти
...кінь в пальто вже чітко сказав, що ніякі гарантії безпеки для убезпечення і захісту України від нападу орди раша відкидає, та ще вимагає права накласти вето на зах.військ.допомогу і вимагає скорочення, роззброєння СОУ - це принципова умова припинення вогню.
Так, про що можна домовлятися далі, якщо пу прямим текстом вимагає капітуляції...покроковой: перший - вихід з донбассу ( звернуть увагу: не з донец.обл., а дон-ба-су... далі ЗАЕС, новаросія.. і так крок за кроком
30.01.2026 11:46 Відповісти
РФ окупувала Злагоду на Дніпропетровщині та просунулась поблизу Грабовського на Сумщині, - DeepState Джерело: https://censor.net/ua/n3597982
30.01.2026 13:47 Відповісти
Тобто якщо ти потужний смарагдовий клоун, дорослі вирішують твої питання без тебе. І ти не знаєш що вони вирішили бо це не твоє собаче діло. Можна було б поржать але хочеться плакать
30.01.2026 14:19 Відповісти
 
 