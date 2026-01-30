Прямих домовленостей з Росією щодо енергетичного перемир’я не було, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме дзеркально, якщо Росія не битиме по українській енергетиці.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами.
Енергетичне перемир’я - ініціатива США
Так, у відповідь на запитання про те, чи встановлено енергетичне перемир’я на найближчий тиждень, Зеленський зазначив, що ця тема порушувалась під час переговорів в Абу-Дабі 23-24 січня американською стороною.
"Якщо сигнал американської сторони Росія почула так само, як почули ми, то ми, напевно, матимемо якийсь результат і зможемо його оцінити. Тут немає ніяких секретів. Прямого діалогу, прямих домовленостей щодо цього між нами і Росією не було", - розповів президент.
Він наголосив, що ідея про енергетичне перемир’я – це ініціатива американської сторони і особисто президента Сполучених Штатів.
Офіційної домовленості немає
"І ми можемо вважати, що це можливість, а не домовленість. А буде це працювати або не буде, і що буде працювати, – я не можу вам поки що сказати.
У нас немає припинення вогню. У нас немає офіційної домовленості про припинення вогню, як під час тих чи інших можливих перемовин люди домовляються", - зазначив Зеленський.
Україна відповідатиме дзеркально
Також він зауважив, що Україна "дотримуватиметься дзеркального ставлення щодо таких кроків".
"Якщо Росія не б’є по нашій енергетиці, генеруючій або будь-якій, – ми не будемо бити по їхній енергетиці. Я думаю, це відповідь, на яку розраховував медіатор перемовин, а саме Сполучені Штати Америки", - пояснив Зеленський.
Президент наголосив, що "у будь-якому випадку, ми хочемо закінчити війну і ми готові до деескалаційних кроків".
"Якщо не буде Росія бити по нас, ми не будемо застосовувати відповідні кроки", - підсумував він.
Що передувало
- Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня. Той, за словами Трампа, нібито погодився.
- Президент України Володимир Зеленський подякував очільнику США Дональду Трампу, який заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли Києва та інших українських міст.
А якщо битиме?. Теж дзеркально?!
після того, як рашисти учергово кілька разів у січні у Києві та на Київщині винесли усю тепло- та енергогенерацію, то на мацкві та підері чомусь із світлом та теплом усе гаразд й досі
зелене якесь дзеркало
Готується потужно-незламний удар у відповідь двушечкою прямо на москву!!!
Так, про що можна домовлятися далі, якщо пу прямим текстом вимагає капітуляції...покроковой: перший - вихід з донбассу ( звернуть увагу: не з донец.обл., а дон-ба-су... далі ЗАЕС, новаросія.. і так крок за кроком