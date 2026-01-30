Прямих домовленостей з Росією щодо енергетичного перемир’я не було, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме дзеркально, якщо Росія не битиме по українській енергетиці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами.

Енергетичне перемир’я - ініціатива США

Так, у відповідь на запитання про те, чи встановлено енергетичне перемир’я на найближчий тиждень, Зеленський зазначив, що ця тема порушувалась під час переговорів в Абу-Дабі 23-24 січня американською стороною.

"Якщо сигнал американської сторони Росія почула так само, як почули ми, то ми, напевно, матимемо якийсь результат і зможемо його оцінити. Тут немає ніяких секретів. Прямого діалогу, прямих домовленостей щодо цього між нами і Росією не було", - розповів президент.

Він наголосив, що ідея про енергетичне перемир’я – це ініціатива американської сторони і особисто президента Сполучених Штатів.

Офіційної домовленості немає

"І ми можемо вважати, що це можливість, а не домовленість. А буде це працювати або не буде, і що буде працювати, – я не можу вам поки що сказати.

У нас немає припинення вогню. У нас немає офіційної домовленості про припинення вогню, як під час тих чи інших можливих перемовин люди домовляються", - зазначив Зеленський.

Україна відповідатиме дзеркально

Також він зауважив, що Україна "дотримуватиметься дзеркального ставлення щодо таких кроків".

"Якщо Росія не б’є по нашій енергетиці, генеруючій або будь-якій, – ми не будемо бити по їхній енергетиці. Я думаю, це відповідь, на яку розраховував медіатор перемовин, а саме Сполучені Штати Америки", - пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що "у будь-якому випадку, ми хочемо закінчити війну і ми готові до деескалаційних кроків".

"Якщо не буде Росія бити по нас, ми не будемо застосовувати відповідні кроки", - підсумував він.

