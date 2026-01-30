Зеленський пояснив критику Європи: Брак фінансування ракет ППО призвів до ударів РФ по енергетиці Києва

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мав підстави для критичних заяв на адресу європейських партнерів після того, як через брак фінансування Україна зіткнулася з дефіцитом ракет ППО, що дозволило Росії уразити енергетичну інфраструктуру Києва.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Зеленський визнав, що його промова могла здатися занадто різкою для європейських столиць, пояснивши це різницею в інформаційному та емоційному сприйнятті подій між Україною та Європою. За його словами, виступ у Давосі відбувався на тлі масованих ударів по енергетичних об’єктах Києва, коли ЗСУ не мали достатньо ракет для відбиття балістичних атак.

Президент зазначив, що під час обстрілів були уражені ТЕЦ-6, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-4 у столиці, а дивізіони ППО, здатні перехоплювати балістичні ракети, фактично залишалися без боєкомплекту. За його словами, причиною цього став брак фінансування для закупівлі в США протиракет PAC-3.

Водночас Зеленський уникнув прямої відповіді на питання, чому критика була адресована саме Європі, а не США, зазначивши, що американські ракети закуповуються за кошти європейських партнерів. За його словами, транш за програмою PURL для закупівлі озброєння не був вчасно проплачений, через що ракети не надійшли.

Президент також повідомив, що згодом дефіцит ракет було частково ліквідовано, однак протиракети PAC-3 прибули із запізненням приблизно на дві доби - вже після масштабних уражень енергетичної інфраструктури.

Що передувало?

Під час промови на форумі у Давосі Зеленський розкритикував Європу за її нездатність захистити себе.

Також він нагадав, що Європа досі не дійшла до рішення щодо трибуналу для лідера Кремля.

Зеленський зауважив, що диктатор Путін має "певні успіхи" у боротьбі за російські заморожені активи в Європі.

