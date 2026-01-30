УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9322 відвідувача онлайн
Новини Удари по енергетиці
2 426 50

Зеленський пояснив критику Європи: Брак фінансування ракет ППО призвів до ударів РФ по енергетиці Києва

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мав підстави для критичних заяв на адресу європейських партнерів після того, як через брак фінансування Україна зіткнулася з дефіцитом ракет ППО, що дозволило Росії уразити енергетичну інфраструктуру Києва.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зеленський визнав, що його промова могла здатися занадто різкою для європейських столиць, пояснивши це різницею в інформаційному та емоційному сприйнятті подій між Україною та Європою. За його словами, виступ у Давосі відбувався на тлі масованих ударів по енергетичних об’єктах Києва, коли ЗСУ не мали достатньо ракет для відбиття балістичних атак.

Президент зазначив, що під час обстрілів були уражені ТЕЦ-6, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-4 у столиці, а дивізіони ППО, здатні перехоплювати балістичні ракети, фактично залишалися без боєкомплекту. За його словами, причиною цього став брак фінансування для закупівлі в США протиракет PAC-3.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми готові до компромісів, але не тих, що ведуть до порушення територіальної цілісності, - Зеленський

Водночас Зеленський уникнув прямої відповіді на питання, чому критика була адресована саме Європі, а не США, зазначивши, що американські ракети закуповуються за кошти європейських партнерів. За його словами, транш за програмою PURL для закупівлі озброєння не був вчасно проплачений, через що ракети не надійшли.

Президент також повідомив, що згодом дефіцит ракет було частково ліквідовано, однак протиракети PAC-3 прибули із запізненням приблизно на дві доби - вже після масштабних уражень енергетичної інфраструктури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про завдання, які поставив Федорову: Закриття неба, вирішення "бусифікації", контракти в ЗСУ

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прямих домовленостей з Росією щодо енергетичного перемир’я не було, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (27688) ППО (4087) енергетика (3762) Євросоюз (15013)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
Менше б крав та брехав із друзями - не довелося б зараз себе безпорадним ідіотом виставляти.
показати весь коментар
30.01.2026 10:44 Відповісти
+32
Десь в Ізраїлі міндіч посміхнувся.
показати весь коментар
30.01.2026 10:44 Відповісти
+29
а неналежний/відсутній захист енергооб'єктів у т.ч. через скижджені лярди грошиків твоїми корєшами хіба не причина біди в енергетиці?
показати весь коментар
30.01.2026 10:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а неналежний/відсутній захист енергооб'єктів у т.ч. через скижджені лярди грошиків твоїми корєшами хіба не причина біди в енергетиці?
показати весь коментар
30.01.2026 10:44 Відповісти
до речі, чомусь (з якогось дива), в інших регіонах України спромоглися надійно захистити енергооб'єкти (ті самі тец), кацапи по них системно луплять ракетами та дронами, натомість ніц не можуть зробити
може причина біди не у нестачі засобів протидії, а насамперед у тобі як брехливому та зрадливому керівникові? не думав за це?
показати весь коментар
30.01.2026 10:46 Відповісти
Немала частка з тіх грошей шо осіла на рахунках чавунояйцевого не дозволяють йому це помічати.
показати весь коментар
30.01.2026 11:29 Відповісти
Это вы во всем виноватыи! Вы нам должны были а вы!
показати весь коментар
30.01.2026 10:44 Відповісти
Менше б крав та брехав із друзями - не довелося б зараз себе безпорадним ідіотом виставляти.
показати весь коментар
30.01.2026 10:44 Відповісти
Десь в Ізраїлі міндіч посміхнувся.
показати весь коментар
30.01.2026 10:44 Відповісти
Не посміхнувся, регоче з гоів дурнуватих
показати весь коментар
30.01.2026 11:49 Відповісти
ЗДОХНИ ПІДАР У КОРЧАХ
показати весь коментар
30.01.2026 10:45 Відповісти
най спочатку сяде, а там ...
бо запронований вами варіант надто легкий вихід для нього
показати весь коментар
30.01.2026 10:48 Відповісти
Абр-абр-абр-вал🐶❤️
показати весь коментар
30.01.2026 10:45 Відповісти
Абырвалг))

А кажуть - Булгакова треба заборонити..
показати весь коментар
30.01.2026 10:47 Відповісти
та читайте шо хочете
а музей то зайве для мудака яким він був як людина
показати весь коментар
30.01.2026 10:50 Відповісти
Ну іншого м@дака навіть державним коштом видають))

Хто з них гірший?))
показати весь коментар
30.01.2026 10:56 Відповісти
но но
то великий боневтік міндичгейтський!
показати весь коментар
30.01.2026 11:21 Відповісти
шоб він всрався, а у нього у бункері було +4 та не було світла і води
показати весь коментар
30.01.2026 11:53 Відповісти
в мене на першому поверсі дачі було -8
показати весь коментар
30.01.2026 12:16 Відповісти
Фінансування? - так чмурі вивезли з України лярди дол.
показати весь коментар
30.01.2026 10:47 Відповісти
Головне, це дефіцит совісті у Зеленського.
показати весь коментар
30.01.2026 10:48 Відповісти
Яка "совість" у маланця?
показати весь коментар
30.01.2026 11:50 Відповісти
Вірно, гроші замість совісті.
показати весь коментар
30.01.2026 13:39 Відповісти
У гундосого самозакоханого павіана, як завжди, у всьому винні західні партнери, дякуючи яким взагалі існує наша держава і це чмо має можливість імітувати діяльність Президента
показати весь коментар
30.01.2026 10:50 Відповісти
Все фінансування вкрадено Міндічем і Цукерманом, Зєбіл брехливий, блд!
показати весь коментар
30.01.2026 10:50 Відповісти
тіпа зеля та інша його банда не крали...
усі крали як не в себе
показати весь коментар
30.01.2026 10:52 Відповісти
Я вже заіпався перечисляти всіх тих бл@дєй.
показати весь коментар
30.01.2026 10:56 Відповісти
Ти забув додати до списку Галущенко, Грінчука, Гмиріна, Шурму, Чернишова. Чи прізвища не звучать?
показати весь коментар
30.01.2026 12:25 Відповісти
Коли Європа зобов'язалась постачати нам ракети для ППО?Якщо б пообіцяла зброю і не дала... а так - звичайне зелене хамство.
показати весь коментар
30.01.2026 10:51 Відповісти
Всі винуваті,він безгрішний.Що ж ти не був таким розумним в 2019-2022,та і на протязі 2022- 2025 років.
Той хто хоче зробити,шукає спосіб.Той хто не хоче висуває причину.
показати весь коментар
30.01.2026 10:51 Відповісти
Викручується як вуж на сковорідці
показати весь коментар
30.01.2026 10:54 Відповісти
Вкрадені гроші ЗЕбандою
призвіли до ударів РФ по енергетиці Києва
показати весь коментар
30.01.2026 10:54 Відповісти
І воно, удобище зелене, ще й Європу звинувачує?
Після того всього, що воно мерзота натворило? Після ракетної програми, відведення військ, баканова, наумова...розмінованого Чонгару, шашликів, всіляких міндічів з цукерманами...
І воно падло ще й щось там тявкає?
73% як ви там, в зеленому лайні ще не втопились, зеленою уриною ще не захлиснулись? Бо ж людська кров для вас то, напевно, смаколик... Саме для того ви то все натворили...
показати весь коментар
30.01.2026 10:56 Відповісти
дебіл..
а може треба було Трампа критикувати?
Європа дає гроші щоб купити ракети у Трампа.
Байден же давав ракети від себе.
то Трампу ти вилизав гарненько, а на Європу наїхав? і тепер отака от дебільна відмазка?
показати весь коментар
30.01.2026 10:57 Відповісти
... а друзі і чиновники злодії не винуваті ???
показати весь коментар
30.01.2026 10:58 Відповісти
Зеленський визнав, що його промова могла здатися занадто різкою для європейських столиць "ЗЕЛЕНИЙ ЗРАДНИК" робитть промови написані фсб і які мають шкодити Україні і українському народу....(((Водночас Зеленський уникнув прямої відповіді на питання, чому критика була адресована саме Європі, а не США, зазначивши, що американські ракети закуповуються за кошти європейських партнерів. За його словами, транш за програмою PURL для закупівлі озброєння не був вчасно проплачений, через що ракети не надійшли. Джерело: https://censor.net/ua/n3598024
показати весь коментар
30.01.2026 11:02 Відповісти
Що ти киздиш? Двушки мвндіча і інше яке ви тупо розікрали на допомозі
показати весь коментар
30.01.2026 11:02 Відповісти
Це все дурня. Було зрозуміло вже давно що орки почнуть бити по тец.
Потрібно було їх закривати ще весною 2023 току та будувати розосерджену енергетичну генерацію.
Це б якщо в кріслі головнокомандучого сидів не кловун з друзяками, які думали і думають де ще вкрасти - а дійсно державник та патріот України.
Але наш вумний нарід вирішив інакше. Тепер може хоч трохи зрозуміє як працюють причинно-наслідкові зв'язки. На своїй сраці.
показати весь коментар
30.01.2026 11:03 Відповісти
Не клован вже б з 19-го почав це робити..А кловани- ще і в 26-му не розродилися..
показати весь коментар
30.01.2026 11:53 Відповісти
то не критика. їм пох по великому рахунку. доки не буде саме критики персоналій. а так там багато хто кукарекав на давосі від карні до зе
показати весь коментар
30.01.2026 11:11 Відповісти
"то не критика. їм пох по великому рахунку. доки не буде саме критики персоналій"

ее не должно быть. реципиент не имеет права на критику, тем более такой как лидор
показати весь коментар
30.01.2026 11:17 Відповісти
А брак фінансування укриттів ЄС не критикує. Бо фінанси були виділені. Правда їх кудись в сумках "міндіча" понесли. Плюс двушки на Мацкву відправляли.
показати весь коментар
30.01.2026 11:17 Відповісти
А двушечка на москву від твоїх друзяк і вкрадені наємом з лещенко захмарні гроши шо ти їм надав з бюджету на будівництво захисту не привели до ураження енергетики?
показати весь коментар
30.01.2026 11:27 Відповісти
Проблема в енергетиці, як і у всьому іншому, в тому, що країною рулить безтолкове та бездарне чмо, яке ще й намагається перекласти відповідальність на інших.
показати весь коментар
30.01.2026 11:47 Відповісти
Поїдь краще кудись,сонцесяйний. А то починаю вірити,що в Україні воскресла Ванга."Ворог буде бити" "Завтра буде холодно""3000 фламінго до кінця року"
А розповісти,як проживають твої друзі з відрубаними руками" Тяжко їм на пляжах землі обєтованної? А ти хануку у Києві відвідав,а про героїв Крут вчора забув?
показати весь коментар
30.01.2026 11:49 Відповісти
Мене дивуе тількі одне. Безмежна впевненість наших бюрократів у тому, що самодостатьня Европа нам щось винна і чимось завдячуе. Просніться, ви рідко серете.
показати весь коментар
30.01.2026 11:51 Відповісти
Знайома риторика. Знову хтось винен і на цей раз Європа. А Зеленський, який по Конституції відповідає за безпеку - білий і пухнастий.
показати весь коментар
30.01.2026 11:52 Відповісти
Щось там литвин незрозумілі тексти пише для хриплого актора... чи то все -таки Кличко винуватий, чи таки Європа
показати весь коментар
30.01.2026 11:56 Відповісти
Дефіцит фінансування легко покриваеться позикою у Міндіча і Цукермана під державні гарантії.
показати весь коментар
30.01.2026 11:57 Відповісти
хєрасе - позичати вкраде у держави ще й під державні гарантії
ні, не згоден
відібрати усе нахрін, повернути Україні
показати весь коментар
30.01.2026 12:14 Відповісти
Як навмисно знайшов для цього шлімазела - https://www.youtube.com/shorts/r6-iDYAMaOo
показати весь коментар
30.01.2026 12:13 Відповісти
Пора на пенсію.
показати весь коментар
30.01.2026 13:06 Відповісти
Та ти з міндічем і шоблою с здиш усе скільки не дай
показати весь коментар
30.01.2026 16:15 Відповісти
 
 