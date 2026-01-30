Зеленський про завдання, які поставив Федорову: Закриття неба, вирішення "бусифікації", контракти в ЗСУ

Президент Володимир Зеленський розповів, які завдання поставив перед міністром оборони Михайлом Федоровим.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Що відомо?

"Номер один - закриття неба. Закриття неба важливе в будь-якому випадку, не залежно від того, як буде розвиватися ситуація (мирні перемовини. - Ред.).

Пункт номер два: розібратися з питанням "бусифікації".

Пункт номер три: просив заступника керівника ОПУ Палісу разом з Федоровим поставити крапку в невирішених питаннях щодо контрактної армії, всіх форматів контрактів, яких вже розроблено дуже багато, контракти повинні реально працювати", - зазначив глава держави.

Також серед питань президент назвав питання дронів та заміщення артилерії, щоб Україна не переплачувала.

Що передувало?

Раніше Зеленський заявив, що завдання українських підрозділів - забезпечити такий рівень втрат армії РФ, який перевищуватиме щомісячний обсяг її поповнення.

