Зеленський про завдання, які поставив Федорову: Закриття неба, вирішення "бусифікації", контракти в ЗСУ
Президент Володимир Зеленський розповів, які завдання поставив перед міністром оборони Михайлом Федоровим.
Про це він заявив під час спілкування із журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Що відомо?
"Номер один - закриття неба. Закриття неба важливе в будь-якому випадку, не залежно від того, як буде розвиватися ситуація (мирні перемовини. - Ред.).
Пункт номер два: розібратися з питанням "бусифікації".
Пункт номер три: просив заступника керівника ОПУ Палісу разом з Федоровим поставити крапку в невирішених питаннях щодо контрактної армії, всіх форматів контрактів, яких вже розроблено дуже багато, контракти повинні реально працювати", - зазначив глава держави.
Також серед питань президент назвав питання дронів та заміщення артилерії, щоб Україна не переплачувала.
Що передувало?
- Раніше Зеленський заявив, що завдання українських підрозділів - забезпечити такий рівень втрат армії РФ, який перевищуватиме щомісячний обсяг її поповнення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А шо тут розбиратися. ДБР-КОРД-Арешт-10 років з конфіскацією. І в "турборежимі"
Але треба це на когось спихнути бо рейтинг - понад усе!
Пункт номер 2 - что бы все были довольны.
Пункт номер 3 - что бы добро победило зло.
1. партнери не надали ппо, грошей нема
2. бусифікация посилиться
3. альтернативи бескінечної служби немає. А взагалі, як може це називатися "контрактом", його що можна розірвати, коли армія не виконає свої забов"язання, вказані в т.з. "контракті "
Прощавай питання справедливої мобілізації.
Стерненко фактично пішов, допомагаючи забезпечувати військо дронами він дорівнює мабуть цілій бригаді. Та і у тилу одного підкацапника знищив)
Щодо лисого не скажу, не знаю.
Замовляти дрони та передавати їх військовим може й жінка.
Ты действуешь по принципу, делай мое, а я займусь твоими многомиллиардными закупками.
И нос свой туда не сунь. Занимайся мобилизацией.
5. Разработка и внедрение православного интернета за три месяца.
6. Створення ядерного оружия до нового года.
7. Захват звёздной системы Альфа-центавра.
8. Каждому по пакетику кокса от любимого и патужного Боневтика Хупйпиду.
Тобто, знов ЗЄ типу не причому. От "офігенний" у нас президент та верховний головнокомандувач - ні за що не відповідає.
Мобілізація та "бусифікація": Президент очолює Раду національної безпеки і оборони (РНБО), яка координує діяльність органів виконавчої влади у сфері оборони. Питання законності мобілізаційних процесів та роботи ТЦК підпадають під контроль Верховного Головнокомандувача !!!
Також Закон України "Про оборону України" чітко визначає, що Президент здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони. Покладання завдань на міністра, які вимагають зміни законодавства або системних реформ на рівні всієї держави (як-от боротьба з порушеннями під час мобілізації), це ніщо інше як Спроба зеленського зняти з себе увесь цей негатив і Перекласти відповідальність за це на іншого. !!! Проблеми "бусифікації" викликають велике суспільне невдоволення, тому передача цього питання Федорову є політичним кроком, щоб дистанціюватись самому як Президенту від цієі токсичної теми. Міністр оборони є частиною вертикалі Президента, але він - виконавець. Політичну та юридичну відповідальність за стан оборони має нести саме Президент !!!До того ж зеленський наголошує на "технологічному компоненті", доручаючи Федорову дрони та РЕБ. Проте: Контракти в ЗСУ - це не лише цифровізація, а й фінансове забезпечення, яке затверджує уряд під наглядом Президента !!! "Антидроновий купол" - це питання не лише гаджетів, а й військової стратегії, за яку відповідає Головнокомандувач ЗСУ та Верховний Головнокомандувач !!! ....
Президент, який перекладає свою роботу на підлеглих - це не лідер, а просто глядач у власному кабінеті, у якого є чудовий і хитрий план: повноваження - собі, обов'язки і відповідальність - підлеглим. Питання лише одне: а навіщо нам у цій схемі оплачувати ще й посаду такого президента-глядача який передає свої обов'язки іншим, залишаючи собі лише право на піар? Який працює лише "обличчям", поки його конституційні обов'язки виконують "ліві" люди за принципом: цар - для фотосесій, а за помилки відповідає стрілочник? Нам вже нарешті потрібен справжній Президент, а не "англійська королева", яка тільки роздає вказівки, уникаючи конституційної відповідальності....То може б навіть і королева була б краще ніж цей дурнуватий і хитруватий блазень з зеленого шапіто....