УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9322 відвідувача онлайн
Новини Мобілізація в Україні Реформи в армії
3 351 33

Зеленський про завдання, які поставив Федорову: Закриття неба, вирішення "бусифікації", контракти в ЗСУ

Які завдання Зеленський поставив Федорову в Міноборони?

Президент Володимир Зеленський розповів, які завдання поставив перед міністром оборони Михайлом Федоровим.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Номер один - закриття неба. Закриття неба важливе в будь-якому випадку, не залежно від того, як буде розвиватися ситуація (мирні перемовини. - Ред.).

Пункт номер два: розібратися з питанням "бусифікації".

Пункт номер три: просив заступника керівника ОПУ Палісу разом з Федоровим поставити крапку в невирішених питаннях щодо контрактної армії, всіх форматів контрактів, яких вже розроблено дуже багато, контракти повинні реально працювати", - зазначив глава держави.

Також серед питань президент назвав питання дронів та заміщення артилерії, щоб Україна не переплачувала.

Читайте: Федоров про результати "Армії дронів": Понад 240 тис. окупантів ліквідовано впродовж 2025 року

Що передувало?

Також читайте: Зеленський заслухав доповідь Поклада: Є хороші результати СБУ в протидії російським операціям

Автор: 

Зеленський Володимир (27688) Міноборони (7823) Федоров Михайло (1093)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Мобілізація - прямий обов'язок головнокомандувача!
Але треба це на когось спихнути бо рейтинг - понад усе!
показати весь коментар
30.01.2026 10:25 Відповісти
+8
Що там по дорозі, яка веде від Покровська до Павлограду? Там залишаються відрізаними мешканці Шахтарська, Петропавлівки та купи сіл. Скільки буде Голобородько проводити нарад і селекторів на показуху? Що робив 7 років?
показати весь коментар
30.01.2026 10:26 Відповісти
+8
Термін служби є: до 60 років, смерті, каліцтва або перемоги.
показати весь коментар
30.01.2026 10:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
розібратися з питанням "бусифікації" Джерело: https://censor.net/ua/n3598020

А шо тут розбиратися. ДБР-КОРД-Арешт-10 років з конфіскацією. І в "турборежимі"
показати весь коментар
30.01.2026 10:24 Відповісти
Дуже довго і дорого. І 10 років- в нас тюрем не вистачить, потрібно десь пів мільйону вертухаїв і якусь область під концтабір виділяти. Може, циклоном б після після винесення вироку трійною?
показати весь коментар
30.01.2026 11:12 Відповісти
У міністра оборони є чітко визначені обовязки, а доручення йому додатково може надавати премєр-міністр
показати весь коментар
30.01.2026 13:26 Відповісти
Мобілізація - прямий обов'язок головнокомандувача!
Але треба це на когось спихнути бо рейтинг - понад усе!
показати весь коментар
30.01.2026 10:25 Відповісти
"Мартышка и очки".
показати весь коментар
30.01.2026 10:25 Відповісти
а задачі про термін служби чому не має? Рабів до дому не пускають?
показати весь коментар
30.01.2026 10:25 Відповісти
Термін служби є: до 60 років, смерті, каліцтва або перемоги.
показати весь коментар
30.01.2026 10:54 Відповісти
Тему спижжених фламінгів не розкрито.
показати весь коментар
30.01.2026 10:26 Відповісти
Фламінги полетіли в Ізраїль. Там тепло та сухо... )
показати весь коментар
30.01.2026 11:17 Відповісти
Що там по дорозі, яка веде від Покровська до Павлограду? Там залишаються відрізаними мешканці Шахтарська, Петропавлівки та купи сіл. Скільки буде Голобородько проводити нарад і селекторів на показуху? Що робив 7 років?
показати весь коментар
30.01.2026 10:26 Відповісти
Пункт номер 1 - что бы все было хорошо.

Пункт номер 2 - что бы все были довольны.

Пункт номер 3 - что бы добро победило зло.
показати весь коментар
30.01.2026 10:28 Відповісти
І ще - "главноє шоби костюмчік сідєв"...
показати весь коментар
30.01.2026 10:38 Відповісти
Закриття неба + вирішення питання бусифікації. Сіткомети з дронів?
показати весь коментар
30.01.2026 10:28 Відповісти
"закриття неба України " згідно Конституції ,належить "зеленому херанту"
показати весь коментар
30.01.2026 10:29 Відповісти
відповіді готові ("запомнітє єтот твіт" (с))
1. партнери не надали ппо, грошей нема
2. бусифікация посилиться
3. альтернативи бескінечної служби немає. А взагалі, як може це називатися "контрактом", його що можна розірвати, коли армія не виконає свої забов"язання, вказані в т.з. "контракті "
показати весь коментар
30.01.2026 10:37 Відповісти
"розібратися з питанням "бусифікації""
Прощавай питання справедливої мобілізації.
показати весь коментар
30.01.2026 10:38 Відповісти
показати весь коментар
30.01.2026 10:56 Відповісти
Справедлива мобілізація - це н мобілізувати всіх підряд.
Стерненко фактично пішов, допомагаючи забезпечувати військо дронами він дорівнює мабуть цілій бригаді. Та і у тилу одного підкацапника знищив)
Щодо лисого не скажу, не знаю.
показати весь коментар
30.01.2026 11:27 Відповісти
Він так і не надав детальних звітів куди були витрачені донати. Деякі "волонтери" розкрадають 100% пожертв. Якщо жертвувати гроші, то краще безпосередньо військовим підрозділам - вони в себе не вкрадуть і краще знають, що їм треба.
Замовляти дрони та передавати їх військовим може й жінка.
показати весь коментар
30.01.2026 19:20 Відповісти
Єдина справедлива мобілізація - це добровільна контрактна служба. Ви ніколи не зможете пояснити, чого одні повинні ставати безкоштовними рабами-смертниками, а інші (особливо олігархи) навіть не сплачують підвищені податки. Відсутність плати за підписання контракту - це ГРАБУНОК українських військових.
показати весь коментар
30.01.2026 19:22 Відповісти
Зеленский, так все это - твои обязанности вместе с Главнокомандующим, но не МО.
Ты действуешь по принципу, делай мое, а я займусь твоими многомиллиардными закупками.
И нос свой туда не сунь. Занимайся мобилизацией.
показати весь коментар
30.01.2026 10:38 Відповісти
Потрібно шоб на фронт мали доступ "недоторкані" - підняти зарплату на передку до 200 тис а то якось не по людськи коли під час війни на виживання прокурори судді відсуджують собі пенсію по 200 тис - небо - ти ж обіцяв шо вже є дофіга шустрих дронів які будуть валити Шахеди
показати весь коментар
30.01.2026 10:39 Відповісти
4. Создание звезды смерти.
5. Разработка и внедрение православного интернета за три месяца.
6. Створення ядерного оружия до нового года.
7. Захват звёздной системы Альфа-центавра.
8. Каждому по пакетику кокса от любимого и патужного Боневтика Хупйпиду.
показати весь коментар
30.01.2026 10:42 Відповісти
Недолугий ставить задання нездатному ,чи навпаки.
показати весь коментар
30.01.2026 10:43 Відповісти
Вирішення бусифікації не буде, а от посилення запросто! Хоча вже нікого хапати..
показати весь коментар
30.01.2026 11:03 Відповісти
Та ще є "рибні" місця для тцк-шників .
показати весь коментар
30.01.2026 11:14 Відповісти
Ще по хатах конкретно не ходили. Фейкове рішення суду на обшук, виламування дверей, запуск в хату оповіщувателів. Потім- ой, вибачте, переплутали адресу- а тут опір законним вимогам.
показати весь коментар
30.01.2026 11:21 Відповісти
Обкурений ішак і надалі шукає цапів-відбувайлів.
показати весь коментар
30.01.2026 11:51 Відповісти
Закінчіться бусіфікація почнеться квартиризація . Вона вже судячі з деякіх повідолмлень почалася. Людей будуть витягуваті з їх домівок під різними приводами
показати весь коментар
30.01.2026 12:05 Відповісти
І почнеться масове випадання цкунів з вікон і встромляння ножів, єскалація цього процесу (бусифікація) буде ще більше
показати весь коментар
30.01.2026 12:45 Відповісти
вирішення "бусифікації"

Тобто, знов ЗЄ типу не причому. От "офігенний" у нас президент та верховний головнокомандувач - ні за що не відповідає.
показати весь коментар
30.01.2026 12:17 Відповісти
Цікаво взагалі спостерігати , коли хитре вважає що воно розумне.... Бо якщо це питання розглядати через призму конституційних повноважень та розподілу відповідальності в системі державного управління під час війни, то ситуація, коли міністр оборони отримує такі завдання, дійсно виглядає як спроба делегувати ключові функції Верховного Головнокомандувача..... Поясніть вже хто небудь цьому хитродупому маланцю що ці завдання є безпосередньою відповідальністю Президента.!!! Бо згідно зі статтею 106 https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://www.president.gov.ua/documents/constitution/konstituciya-********-rozdil-v&ved=2ahUKEwji4tGruLOSAxVwlIkEHXI1KLUQy_kOegQIBRAB&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw3mUvPZ9IAysjyG1hqACxYb&ust=1769868568023000 Конституції України, саме Президент є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України. А це означає: Закриття неба: Стратегіне рішення про розгортання систем ППО та переговори з міжнародними партнерами щодо їх постачання - це рівень Глави держави !!!
Мобілізація та "бусифікація": Президент очолює Раду національної безпеки і оборони (РНБО), яка координує діяльність органів виконавчої влади у сфері оборони. Питання законності мобілізаційних процесів та роботи ТЦК підпадають під контроль Верховного Головнокомандувача !!!
Також Закон України "Про оборону України" чітко визначає, що Президент здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони. Покладання завдань на міністра, які вимагають зміни законодавства або системних реформ на рівні всієї держави (як-от боротьба з порушеннями під час мобілізації), це ніщо інше як Спроба зеленського зняти з себе увесь цей негатив і Перекласти відповідальність за це на іншого. !!! Проблеми "бусифікації" викликають велике суспільне невдоволення, тому передача цього питання Федорову є політичним кроком, щоб дистанціюватись самому як Президенту від цієі токсичної теми. Міністр оборони є частиною вертикалі Президента, але він - виконавець. Політичну та юридичну відповідальність за стан оборони має нести саме Президент !!!До того ж зеленський наголошує на "технологічному компоненті", доручаючи Федорову дрони та РЕБ. Проте: Контракти в ЗСУ - це не лише цифровізація, а й фінансове забезпечення, яке затверджує уряд під наглядом Президента !!! "Антидроновий купол" - це питання не лише гаджетів, а й військової стратегії, за яку відповідає Головнокомандувач ЗСУ та Верховний Головнокомандувач !!! ....
Президент, який перекладає свою роботу на підлеглих - це не лідер, а просто глядач у власному кабінеті, у якого є чудовий і хитрий план: повноваження - собі, обов'язки і відповідальність - підлеглим. Питання лише одне: а навіщо нам у цій схемі оплачувати ще й посаду такого президента-глядача який передає свої обов'язки іншим, залишаючи собі лише право на піар? Який працює лише "обличчям", поки його конституційні обов'язки виконують "ліві" люди за принципом: цар - для фотосесій, а за помилки відповідає стрілочник? Нам вже нарешті потрібен справжній Президент, а не "англійська королева", яка тільки роздає вказівки, уникаючи конституційної відповідальності....То може б навіть і королева була б краще ніж цей дурнуватий і хитруватий блазень з зеленого шапіто....

показати весь коментар
30.01.2026 17:19 Відповісти
 
 