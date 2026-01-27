Оптимальний рівень втрат Росії - 50 тисяч на місяць, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що завдання українських підрозділів - забезпечити такий рівень втрат армії РФ, який перевищуватиме щомісячний обсяг її поповнення.

Про це він заявив під час виступу на презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів "Е-бали", передає Цензор.НЕТ.

"Коли йдеться про 50 тисяч російських втрат на місяць - це оптимальний рівень. Це завдання складне, але реалістичне. Саме такий рівень змусить у Росії зважувати, що вони роблять і заради чого воюють", - сказав президент.

За його словами, завдання Міністерства оборони та всіх Сил оборони України - гарантувати саме такий рівень втрат противника. Досягти цього можливо насамперед завдяки застосуванню дронів усіх типів, аналізу бойових операцій, а також високому рівню підготовки та злагодженості підрозділів.

Водночас Зеленський наголосив, що кількість втрат РФ не є єдиною метою розвитку військових технологій. Серед пріоритетів він назвав посилення контролю простору вглиб від лінії фронту, знищення логістики ворога, операторів дронів та захист від російських ударних і розвідувальних безпілотників.