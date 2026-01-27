Оптимальний рівень втрат Росії - 50 тисяч на місяць, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що завдання українських підрозділів - забезпечити такий рівень втрат армії РФ, який перевищуватиме щомісячний обсяг її поповнення. 

Про це він заявив під час виступу на презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів "Е-бали", передає Цензор.НЕТ.

"Коли йдеться про 50 тисяч російських втрат на місяць - це оптимальний рівень. Це завдання складне, але реалістичне. Саме такий рівень змусить у Росії зважувати, що вони роблять і заради чого воюють", - сказав президент.

За його словами, завдання Міністерства оборони та всіх Сил оборони України - гарантувати саме такий рівень втрат противника. Досягти цього можливо насамперед завдяки застосуванню дронів усіх типів, аналізу бойових операцій, а також високому рівню підготовки та злагодженості підрозділів.

Водночас Зеленський наголосив, що кількість втрат РФ не є єдиною метою розвитку військових технологій. Серед пріоритетів він назвав посилення контролю простору вглиб від лінії фронту, знищення логістики ворога, операторів дронів та захист від російських ударних і розвідувальних безпілотників.

+15
Поезд стой...ра,,два
27.01.2026 12:13 Відповісти
27.01.2026 12:13 Відповісти
+15
і двушеска на мацкву..??
27.01.2026 12:13 Відповісти
27.01.2026 12:13 Відповісти
+12
Ох і дебіл...

(Оптимальність (від лат. optimus - найкращий) - властивість, за якої забезпечується найбільша відповідність певному завданню, умовам тощо.)

Тобто якшо вбʼють 51 тищу кацапів, то це не так класно, як 50 тищ? Хоч би в словника зазирнув, перед тим як гундосик ляпати...
27.01.2026 12:16 Відповісти
27.01.2026 12:16 Відповісти
Вам смішно? А він силою думку готує майбутню смерть другого мільйона кацапів!
Аве Зейло!
27.01.2026 12:16 Відповісти
27.01.2026 12:16 Відповісти
згадай Кринки , і Курщину , і Бахмут .....- тисячі загублених душ через тебе ,мародерна мерзота, покидьок
27.01.2026 13:36 Відповісти
27.01.2026 13:36 Відповісти
Як цій падлюкі спиться по ночам?
27.01.2026 13:38 Відповісти
27.01.2026 13:38 Відповісти
ну звичайно, то святе
27.01.2026 14:39 Відповісти
27.01.2026 14:39 Відповісти
В забезпечити ЗСУ всім необхідним. І усунути всіх кацаских підарів і повернути гроші ними вкрадені нє?
27.01.2026 12:15 Відповісти
27.01.2026 12:15 Відповісти
Насправді є різниця. Дивлячись за рахунок чого вбили на ту саму тисячу більше. Якщо завдяки надмірним витратам дронів, то наступного місяця їх може не вистачити, щоб вбити навіть заплановані 50к. Чи це краще?
27.01.2026 12:44 Відповісти
27.01.2026 12:44 Відповісти
Гарне зауваження. Коли вчився в університеті, то нам один профессор казав "якшо хтось каже про оптімальність, не зазначаючи її критеріїв, то він не розуміє про що каже".
Щодо кількості дронів. То на мою думку хай зараз вбʼють максимум, а там вже як буде. Може виробники піднапрягуться і видадуть більше продукції. І я на 100% впевнений, що ЗСУ зараз так і роблять.
27.01.2026 13:08 Відповісти
27.01.2026 13:08 Відповісти
Оце я розумію, проаналізував і всім розповів що нам потрібно. Нарізав усім завдань.
Не дарма він предводітель племені та Лідар Всесвіту.
27.01.2026 12:22 Відповісти
27.01.2026 12:22 Відповісти
Для цього треба інакше державою керувати.
Для початку - як це робить русня.
ВПК і фінансування армії - пріоритет, неефективних командирів - міняти без жалю.
27.01.2026 12:24 Відповісти
27.01.2026 12:24 Відповісти
"За його словами, завдання Міністерства оборони та всіх Сил оборони України - гарантувати саме такий рівень втрат противника. "

ЛІДОР забув додати , що в боріг-ТЦКунів з заприсяженими та заброньованими поліціянтами завдання наловити вдвіче більше "мирняка" в ЗСУ , бо мінімум половина йде в СЗЧ!

Який ЛІДОР ВУМНИЙ ... аж СТРАШНО!
27.01.2026 12:25 Відповісти
27.01.2026 12:25 Відповісти
Задание убивать маршал дал,а вооружение,снабжение и адекватные командиры будут?
27.01.2026 12:25 Відповісти
27.01.2026 12:25 Відповісти
топнул ножкой, зеленые командиры дружно сказали так пане! через пол года ресурсов нет но вы держитесь, у нас новый план и контрнаступ, эта зима будет решающей ахааххахах)0)0))
27.01.2026 13:06 Відповісти
27.01.2026 13:06 Відповісти
Але забезпечити армію повинна Європа і мені щось з того перепадить
27.01.2026 12:26 Відповісти
27.01.2026 12:26 Відповісти
Лідер балабольного жанру.
27.01.2026 12:27 Відповісти
27.01.2026 12:27 Відповісти
А толку, якщо вони ще наберуть, в них м'яса ще багато...питання одне тільки де відповідь на москву ішак? Третій місяць вже пішов
27.01.2026 12:30 Відповісти
27.01.2026 12:30 Відповісти
ишак уже забыл что он вчера говорил, вернее шо ему спичрайтеры написали)))0) а ты тут про три месяца ахаххах
27.01.2026 13:05 Відповісти
27.01.2026 13:05 Відповісти
Чим? Фламінгами чи лопатами?
27.01.2026 12:30 Відповісти
27.01.2026 12:30 Відповісти
Потужняка дав
27.01.2026 12:39 Відповісти
27.01.2026 12:39 Відповісти
Враховуючи співвідношення населення і втрат, то якраз дуже гарно й закінчиться. Україна як лицар, що лежить на купі посічених ним ворогів і до останньої миті не випускає зі слабнучої руки меч. Навіть кінематографічно.
27.01.2026 12:45 Відповісти
27.01.2026 12:45 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/oshibka-strategii-bolshih-poter/ Ігаль Левін, офіцер ЦАГАЛ:
По поводу стратегии нанесения русским как можно больших потерь.
Не вижу смысла повторяться: я писал еще в начале марта 2022 года, что это пагубная стратегия.
К сожалению, Залужный считал иначе и позже признал, что ошибался.
Об этом уже была вторая публикация в феврале 2025 года.
Кто меня давно слушает и читает, знает, что я противник изобретения велосипедов.
Лоуренс еще более сотни лет назад был в шоке, когда узнал, что арабы, воюя против османов, занимаются набиванием фрагов.
Младшему британскому офицеру было очевидно, что это путь в никуда.
Впрочем, это все букварь военной мысли, и порой неловко озвучивать такие азбучные истины.
27.01.2026 12:52 Відповісти
27.01.2026 12:52 Відповісти
Це може путь в нікуда для арабів. А от для британців якраз і нормально)
27.01.2026 12:56 Відповісти
27.01.2026 12:56 Відповісти
А можна я спробую стати на захист Левіна і Залужного? Мається на увазі не те, що не треба вбивати особовий склад кацапів, а теорія, що якщо вбити достатньо багато, вище так званого "больового порогу", то величезна кількість втрат змусить кацапів припинити війну. І ця теорія виявилася хибною. ***** пох на кількість утилізованої кацапні, а думки інших там не питають. І саме про це і пише Ігаль.
Мадяр висунув іншу програму дій - треба вбивати більше, ніж противник рекрутує. І це починає працювати. Але погодьтеся, концепція трохи інша.
27.01.2026 13:13 Відповісти
27.01.2026 13:13 Відповісти
с такими дебилами у власти максимум что нам светит это 50 часов света в месяц)))) клоуны бл
27.01.2026 13:01 Відповісти
27.01.2026 13:01 Відповісти
Що ти нам недолуге, байки-відволікалки зачитуєш? Пакуй валізи і вали нахрен з України. Без тебе, твоїх злодіїв друзяк, і злодюг, розставлених на державні посади, ми переможемо швидше, і з меншими втратами.
27.01.2026 13:05 Відповісти
27.01.2026 13:05 Відповісти
Так де він такий розумний був ці 4 роки? Аби з першого дня стратегічно націлювалися на щось конкретне, а не крали і ставили усюди некомпетентних сраколизів, то може й війна пішла б по іншому шляху.
27.01.2026 13:07 Відповісти
27.01.2026 13:07 Відповісти
Ошибочная стратегия.
Рашистам плевать на свои потери. Хоть 500 тыс. в месяц, хоть миллион. Они идут умирать ЗА ДЕНЬГИ и пока им будут платить - они будут идти.
27.01.2026 13:08 Відповісти
27.01.2026 13:08 Відповісти
Кількість довбнів і в орді обмежена.
27.01.2026 13:33 Відповісти
27.01.2026 13:33 Відповісти
не правильно задачи ставит, надо сразу 100 тыс., чтобы и на второй месяц поповнення не було
27.01.2026 13:15 Відповісти
27.01.2026 13:15 Відповісти
Ішаку треба глянути мобілізаційний потенціал РФ, щоб потужно просратись.
27.01.2026 13:24 Відповісти
27.01.2026 13:24 Відповісти
50 тис. на місяць це всього лише 600 тис. на рік, або 2,4 млн. за 4 роки. 80 років тому нацистська Німеччина під час 2-ї світової втратила близько 10 млн., більшість з яких за останні 4 роки, -- ось на що треба орієнтуватися. Втрати Московії мають не лише примусити її зупинити війну, а поставити питання взагалі про існування цієї країни.
27.01.2026 13:40 Відповісти
27.01.2026 13:40 Відповісти
Чим? Дустом посипати?
27.01.2026 14:12 Відповісти
27.01.2026 14:12 Відповісти
Є багато чого, що Україна з незрозумілих для мене причин поки не використовує. Наприклад, чому ті ж далекобійні дрони не оснащуються напалмом, термітними зарядами (це суміш алюмінієвої пудри і оксиду заліза, від якої горить навіть негорюче) або термобаричними ************ (це суміш для об'ємного вибуху). І просто збільшувати масованість атак: весною 1945 р. англійці звичайними бомбами з 'ланкастерів' та 'ліберейторів' перебили в Дрездені за добу ледь не 2 рази більше народу, ніж хіросімська уранова бомба.
27.01.2026 21:48 Відповісти
27.01.2026 21:48 Відповісти
А чому ж ти, падло про наші втрати мовчиш ?
27.01.2026 13:41 Відповісти
27.01.2026 13:41 Відповісти
Стратег хєров.Де план перемоги?Де масовані,асиметричні відповіді по паРаші?Балабол.
27.01.2026 13:41 Відповісти
27.01.2026 13:41 Відповісти
планов пабеды- два мусорных мешка собралось
27.01.2026 14:54 Відповісти
27.01.2026 14:54 Відповісти
Математик хренов,а если не мародерить?
27.01.2026 14:07 Відповісти
27.01.2026 14:07 Відповісти
Як вище написали навіть на 4 рік війни ще натовпи охочих утилізуватися в Україні за гроші ще дуже і дуже велике (ось така мотивація, нахера скрєпи і все інше? В Україні навпаки , торочать про захист держави , але однією мотивацією ситий не будеш це навіть і в рашці зрозуміли, на що наші совкові тупорилі довбні розраховують? Неясно..) вони навіть при втратах 50 тисяч тіл на місяць (хфедоров так сказав) умудряються ще йти вперед, може ви трохи перебільшуєте по втратах?
27.01.2026 14:32 Відповісти
27.01.2026 14:32 Відповісти
Бачили вже інші реалістичні досягнення у вигляді тисячі фламінгів, паляниць з пісюнами. Лідор балаболів
27.01.2026 14:38 Відповісти
27.01.2026 14:38 Відповісти
Це буде нова мантра від Зеленського і Ко на 2026 рік?
Спочатку забезпечте необхідними засобами враження ЗСУ, а потім вже можете кукурікати 🐓 про 50 тисяч орків.

Один Рембо (Федоров), який не служив, це п#зданув, другий такий самий Рембо (Зеленський) це повторює.🤦‍♂️
Хто далі?
Арахамія?
Стефанчук?
🤡🤡 #б@ні !!!
27.01.2026 17:53 Відповісти
27.01.2026 17:53 Відповісти
"Саме такий рівень змусить у Росії зважувати..." Джерело: https://censor.net/ua/n3597474

Ніякий рівень втрат не змусить московію щось "зважувати".
17.04.2026 16:30 Відповісти
17.04.2026 16:30 Відповісти
 
 