Оптимальний рівень втрат Росії - 50 тисяч на місяць, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що завдання українських підрозділів - забезпечити такий рівень втрат армії РФ, який перевищуватиме щомісячний обсяг її поповнення.
Про це він заявив під час виступу на презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів "Е-бали", передає Цензор.НЕТ.
"Коли йдеться про 50 тисяч російських втрат на місяць - це оптимальний рівень. Це завдання складне, але реалістичне. Саме такий рівень змусить у Росії зважувати, що вони роблять і заради чого воюють", - сказав президент.
За його словами, завдання Міністерства оборони та всіх Сил оборони України - гарантувати саме такий рівень втрат противника. Досягти цього можливо насамперед завдяки застосуванню дронів усіх типів, аналізу бойових операцій, а також високому рівню підготовки та злагодженості підрозділів.
Водночас Зеленський наголосив, що кількість втрат РФ не є єдиною метою розвитку військових технологій. Серед пріоритетів він назвав посилення контролю простору вглиб від лінії фронту, знищення логістики ворога, операторів дронів та захист від російських ударних і розвідувальних безпілотників.
Аве Зейло!
(Оптимальність (від лат. optimus - найкращий) - властивість, за якої забезпечується найбільша відповідність певному завданню, умовам тощо.)
Тобто якшо вбʼють 51 тищу кацапів, то це не так класно, як 50 тищ? Хоч би в словника зазирнув, перед тим як гундосик ляпати...
Щодо кількості дронів. То на мою думку хай зараз вбʼють максимум, а там вже як буде. Може виробники піднапрягуться і видадуть більше продукції. І я на 100% впевнений, що ЗСУ зараз так і роблять.
Не дарма він предводітель племені та Лідар Всесвіту.
Для початку - як це робить русня.
ВПК і фінансування армії - пріоритет, неефективних командирів - міняти без жалю.
ЛІДОР забув додати , що в боріг-ТЦКунів з заприсяженими та заброньованими поліціянтами завдання наловити вдвіче більше "мирняка" в ЗСУ , бо мінімум половина йде в СЗЧ!
Який ЛІДОР ВУМНИЙ ... аж СТРАШНО!
По поводу стратегии нанесения русским как можно больших потерь.
Не вижу смысла повторяться: я писал еще в начале марта 2022 года, что это пагубная стратегия.
К сожалению, Залужный считал иначе и позже признал, что ошибался.
Об этом уже была вторая публикация в феврале 2025 года.
Кто меня давно слушает и читает, знает, что я противник изобретения велосипедов.
Лоуренс еще более сотни лет назад был в шоке, когда узнал, что арабы, воюя против османов, занимаются набиванием фрагов.
Младшему британскому офицеру было очевидно, что это путь в никуда.
Впрочем, это все букварь военной мысли, и порой неловко озвучивать такие азбучные истины.
Мадяр висунув іншу програму дій - треба вбивати більше, ніж противник рекрутує. І це починає працювати. Але погодьтеся, концепція трохи інша.
Рашистам плевать на свои потери. Хоть 500 тыс. в месяц, хоть миллион. Они идут умирать ЗА ДЕНЬГИ и пока им будут платить - они будут идти.
Спочатку забезпечте необхідними засобами враження ЗСУ, а потім вже можете кукурікати 🐓 про 50 тисяч орків.
Один Рембо (Федоров), який не служив, це п#зданув, другий такий самий Рембо (Зеленський) це повторює.🤦♂️
Хто далі?
Арахамія?
Стефанчук?
🤡🤡 #б@ні !!!
Ніякий рівень втрат не змусить московію щось "зважувати".