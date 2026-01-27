Оптимальный уровень потерь России - 50 тысяч в месяц, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что задача украинских подразделений - обеспечить такой уровень потерь армии РФ, который будет превышать ежемесячный объем ее пополнения. 

Об этом он заявил во время выступления на презентации инициативы по оценке эффективности дроновых подразделений "Е-балы", передает Цензор.НЕТ.

"Когда речь идет о 50 тысячах российских потерь в месяц - это оптимальный уровень. Это задача сложная, но реалистичная. Именно такой уровень заставит в России взвешивать, что они делают и ради чего воюют", - сказал президент.

По его словам, задача Министерства обороны и всех Сил обороны Украины - гарантировать именно такой уровень потерь противника. Достичь этого возможно прежде всего благодаря применению дронов всех типов, анализу боевых операций, а также высокому уровню подготовки и слаженности подразделений.

В то же время Зеленский подчеркнул, что количество потерь РФ не является единственной целью развития военных технологий. Среди приоритетов он назвал усиление контроля пространства вглубь от линии фронта, уничтожение логистики врага, операторов дронов и защиту от российских ударных и разведывательных беспилотников.

Поезд стой...ра,,два
показать весь комментарий
27.01.2026 12:13 Ответить
Вам смішно? А він силою думку готує майбутню смерть другого мільйона кацапів!
Аве Зейло!
показать весь комментарий
27.01.2026 12:16 Ответить
згадай Кринки , і Курщину , і Бахмут .....- тисячі загублених душ через тебе ,мародерна мерзота, покидьок
показать весь комментарий
27.01.2026 13:36 Ответить
Як цій падлюкі спиться по ночам?
показать весь комментарий
27.01.2026 13:38 Ответить
і двушеска на мацкву..??
показать весь комментарий
27.01.2026 12:13 Ответить
ну звичайно, то святе
показать весь комментарий
27.01.2026 14:39 Ответить
В забезпечити ЗСУ всім необхідним. І усунути всіх кацаских підарів і повернути гроші ними вкрадені нє?
показать весь комментарий
27.01.2026 12:15 Ответить
Ох і дебіл...

(Оптимальність (від лат. optimus - найкращий) - властивість, за якої забезпечується найбільша відповідність певному завданню, умовам тощо.)

Тобто якшо вбʼють 51 тищу кацапів, то це не так класно, як 50 тищ? Хоч би в словника зазирнув, перед тим як гундосик ляпати...
показать весь комментарий
27.01.2026 12:16 Ответить
Насправді є різниця. Дивлячись за рахунок чого вбили на ту саму тисячу більше. Якщо завдяки надмірним витратам дронів, то наступного місяця їх може не вистачити, щоб вбити навіть заплановані 50к. Чи це краще?
показать весь комментарий
27.01.2026 12:44 Ответить
Гарне зауваження. Коли вчився в університеті, то нам один профессор казав "якшо хтось каже про оптімальність, не зазначаючи її критеріїв, то він не розуміє про що каже".
Щодо кількості дронів. То на мою думку хай зараз вбʼють максимум, а там вже як буде. Може виробники піднапрягуться і видадуть більше продукції. І я на 100% впевнений, що ЗСУ зараз так і роблять.
показать весь комментарий
27.01.2026 13:08 Ответить
Оце я розумію, проаналізував і всім розповів що нам потрібно. Нарізав усім завдань.
Не дарма він предводітель племені та Лідар Всесвіту.
показать весь комментарий
27.01.2026 12:22 Ответить
Для цього треба інакше державою керувати.
Для початку - як це робить русня.
ВПК і фінансування армії - пріоритет, неефективних командирів - міняти без жалю.
показать весь комментарий
27.01.2026 12:24 Ответить
"За його словами, завдання Міністерства оборони та всіх Сил оборони України - гарантувати саме такий рівень втрат противника. "

ЛІДОР забув додати , що в боріг-ТЦКунів з заприсяженими та заброньованими поліціянтами завдання наловити вдвіче більше "мирняка" в ЗСУ , бо мінімум половина йде в СЗЧ!

Який ЛІДОР ВУМНИЙ ... аж СТРАШНО!
показать весь комментарий
27.01.2026 12:25 Ответить
Задание убивать маршал дал,а вооружение,снабжение и адекватные командиры будут?
показать весь комментарий
27.01.2026 12:25 Ответить
топнул ножкой, зеленые командиры дружно сказали так пане! через пол года ресурсов нет но вы держитесь, у нас новый план и контрнаступ, эта зима будет решающей ахааххахах)0)0))
показать весь комментарий
27.01.2026 13:06 Ответить
Але забезпечити армію повинна Європа і мені щось з того перепадить
показать весь комментарий
27.01.2026 12:26 Ответить
Лідер балабольного жанру.
показать весь комментарий
27.01.2026 12:27 Ответить
А толку, якщо вони ще наберуть, в них м'яса ще багато...питання одне тільки де відповідь на москву ішак? Третій місяць вже пішов
показать весь комментарий
27.01.2026 12:30 Ответить
ишак уже забыл что он вчера говорил, вернее шо ему спичрайтеры написали)))0) а ты тут про три месяца ахаххах
показать весь комментарий
27.01.2026 13:05 Ответить
Чим? Фламінгами чи лопатами?
показать весь комментарий
27.01.2026 12:30 Ответить
Потужняка дав
показать весь комментарий
27.01.2026 12:39 Ответить
Враховуючи співвідношення населення і втрат, то якраз дуже гарно й закінчиться. Україна як лицар, що лежить на купі посічених ним ворогів і до останньої миті не випускає зі слабнучої руки меч. Навіть кінематографічно.
показать весь комментарий
27.01.2026 12:45 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/oshibka-strategii-bolshih-poter/ Ігаль Левін, офіцер ЦАГАЛ:
По поводу стратегии нанесения русским как можно больших потерь.
Не вижу смысла повторяться: я писал еще в начале марта 2022 года, что это пагубная стратегия.
К сожалению, Залужный считал иначе и позже признал, что ошибался.
Об этом уже была вторая публикация в феврале 2025 года.
Кто меня давно слушает и читает, знает, что я противник изобретения велосипедов.
Лоуренс еще более сотни лет назад был в шоке, когда узнал, что арабы, воюя против османов, занимаются набиванием фрагов.
Младшему британскому офицеру было очевидно, что это путь в никуда.
Впрочем, это все букварь военной мысли, и порой неловко озвучивать такие азбучные истины.
показать весь комментарий
27.01.2026 12:52 Ответить
Це може путь в нікуда для арабів. А от для британців якраз і нормально)
показать весь комментарий
27.01.2026 12:56 Ответить
А можна я спробую стати на захист Левіна і Залужного? Мається на увазі не те, що не треба вбивати особовий склад кацапів, а теорія, що якщо вбити достатньо багато, вище так званого "больового порогу", то величезна кількість втрат змусить кацапів припинити війну. І ця теорія виявилася хибною. ***** пох на кількість утилізованої кацапні, а думки інших там не питають. І саме про це і пише Ігаль.
Мадяр висунув іншу програму дій - треба вбивати більше, ніж противник рекрутує. І це починає працювати. Але погодьтеся, концепція трохи інша.
показать весь комментарий
27.01.2026 13:13 Ответить
с такими дебилами у власти максимум что нам светит это 50 часов света в месяц)))) клоуны бл
показать весь комментарий
27.01.2026 13:01 Ответить
Що ти нам недолуге, байки-відволікалки зачитуєш? Пакуй валізи і вали нахрен з України. Без тебе, твоїх злодіїв друзяк, і злодюг, розставлених на державні посади, ми переможемо швидше, і з меншими втратами.
показать весь комментарий
27.01.2026 13:05 Ответить
Так де він такий розумний був ці 4 роки? Аби з першого дня стратегічно націлювалися на щось конкретне, а не крали і ставили усюди некомпетентних сраколизів, то може й війна пішла б по іншому шляху.
показать весь комментарий
27.01.2026 13:07 Ответить
Ошибочная стратегия.
Рашистам плевать на свои потери. Хоть 500 тыс. в месяц, хоть миллион. Они идут умирать ЗА ДЕНЬГИ и пока им будут платить - они будут идти.
показать весь комментарий
27.01.2026 13:08 Ответить
Кількість довбнів і в орді обмежена.
показать весь комментарий
27.01.2026 13:33 Ответить
не правильно задачи ставит, надо сразу 100 тыс., чтобы и на второй месяц поповнення не було
показать весь комментарий
27.01.2026 13:15 Ответить
Ішаку треба глянути мобілізаційний потенціал РФ, щоб потужно просратись.
показать весь комментарий
27.01.2026 13:24 Ответить
50 тис. на місяць це всього лише 600 тис. на рік, або 2,4 млн. за 4 роки. 80 років тому нацистська Німеччина під час 2-ї світової втратила близько 10 млн., більшість з яких за останні 4 роки, -- ось на що треба орієнтуватися. Втрати Московії мають не лише примусити її зупинити війну, а поставити питання взагалі про існування цієї країни.
показать весь комментарий
27.01.2026 13:40 Ответить
Чим? Дустом посипати?
показать весь комментарий
27.01.2026 14:12 Ответить
Є багато чого, що Україна з незрозумілих для мене причин поки не використовує. Наприклад, чому ті ж далекобійні дрони не оснащуються напалмом, термітними зарядами (це суміш алюмінієвої пудри і оксиду заліза, від якої горить навіть негорюче) або термобаричними ************ (це суміш для об'ємного вибуху). І просто збільшувати масованість атак: весною 1945 р. англійці звичайними бомбами з 'ланкастерів' та 'ліберейторів' перебили в Дрездені за добу ледь не 2 рази більше народу, ніж хіросімська уранова бомба.
показать весь комментарий
27.01.2026 21:48 Ответить
А чому ж ти, падло про наші втрати мовчиш ?
показать весь комментарий
27.01.2026 13:41 Ответить
Стратег хєров.Де план перемоги?Де масовані,асиметричні відповіді по паРаші?Балабол.
показать весь комментарий
27.01.2026 13:41 Ответить
планов пабеды- два мусорных мешка собралось
показать весь комментарий
27.01.2026 14:54 Ответить
Математик хренов,а если не мародерить?
показать весь комментарий
27.01.2026 14:07 Ответить
Як вище написали навіть на 4 рік війни ще натовпи охочих утилізуватися в Україні за гроші ще дуже і дуже велике (ось така мотивація, нахера скрєпи і все інше? В Україні навпаки , торочать про захист держави , але однією мотивацією ситий не будеш це навіть і в рашці зрозуміли, на що наші совкові тупорилі довбні розраховують? Неясно..) вони навіть при втратах 50 тисяч тіл на місяць (хфедоров так сказав) умудряються ще йти вперед, може ви трохи перебільшуєте по втратах?
показать весь комментарий
27.01.2026 14:32 Ответить
Бачили вже інші реалістичні досягнення у вигляді тисячі фламінгів, паляниць з пісюнами. Лідор балаболів
показать весь комментарий
27.01.2026 14:38 Ответить
Це буде нова мантра від Зеленського і Ко на 2026 рік?
Спочатку забезпечте необхідними засобами враження ЗСУ, а потім вже можете кукурікати 🐓 про 50 тисяч орків.

Один Рембо (Федоров), який не служив, це п#зданув, другий такий самий Рембо (Зеленський) це повторює.🤦‍♂️
Хто далі?
Арахамія?
Стефанчук?
🤡🤡 #б@ні !!!
показать весь комментарий
27.01.2026 17:53 Ответить
"Саме такий рівень змусить у Росії зважувати..." Джерело: https://censor.net/ua/n3597474

Ніякий рівень втрат не змусить московію щось "зважувати".
показать весь комментарий
17.04.2026 16:30 Ответить
 
 