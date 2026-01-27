Оптимальный уровень потерь России - 50 тысяч в месяц, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что задача украинских подразделений - обеспечить такой уровень потерь армии РФ, который будет превышать ежемесячный объем ее пополнения.
Об этом он заявил во время выступления на презентации инициативы по оценке эффективности дроновых подразделений "Е-балы", передает Цензор.НЕТ.
"Когда речь идет о 50 тысячах российских потерь в месяц - это оптимальный уровень. Это задача сложная, но реалистичная. Именно такой уровень заставит в России взвешивать, что они делают и ради чего воюют", - сказал президент.
По его словам, задача Министерства обороны и всех Сил обороны Украины - гарантировать именно такой уровень потерь противника. Достичь этого возможно прежде всего благодаря применению дронов всех типов, анализу боевых операций, а также высокому уровню подготовки и слаженности подразделений.
В то же время Зеленский подчеркнул, что количество потерь РФ не является единственной целью развития военных технологий. Среди приоритетов он назвал усиление контроля пространства вглубь от линии фронта, уничтожение логистики врага, операторов дронов и защиту от российских ударных и разведывательных беспилотников.
Аве Зейло!
(Оптимальність (від лат. optimus - найкращий) - властивість, за якої забезпечується найбільша відповідність певному завданню, умовам тощо.)
Тобто якшо вбʼють 51 тищу кацапів, то це не так класно, як 50 тищ? Хоч би в словника зазирнув, перед тим як гундосик ляпати...
Щодо кількості дронів. То на мою думку хай зараз вбʼють максимум, а там вже як буде. Може виробники піднапрягуться і видадуть більше продукції. І я на 100% впевнений, що ЗСУ зараз так і роблять.
Не дарма він предводітель племені та Лідар Всесвіту.
Для початку - як це робить русня.
ВПК і фінансування армії - пріоритет, неефективних командирів - міняти без жалю.
ЛІДОР забув додати , що в боріг-ТЦКунів з заприсяженими та заброньованими поліціянтами завдання наловити вдвіче більше "мирняка" в ЗСУ , бо мінімум половина йде в СЗЧ!
Який ЛІДОР ВУМНИЙ ... аж СТРАШНО!
По поводу стратегии нанесения русским как можно больших потерь.
Не вижу смысла повторяться: я писал еще в начале марта 2022 года, что это пагубная стратегия.
К сожалению, Залужный считал иначе и позже признал, что ошибался.
Об этом уже была вторая публикация в феврале 2025 года.
Кто меня давно слушает и читает, знает, что я противник изобретения велосипедов.
Лоуренс еще более сотни лет назад был в шоке, когда узнал, что арабы, воюя против османов, занимаются набиванием фрагов.
Младшему британскому офицеру было очевидно, что это путь в никуда.
Впрочем, это все букварь военной мысли, и порой неловко озвучивать такие азбучные истины.
Мадяр висунув іншу програму дій - треба вбивати більше, ніж противник рекрутує. І це починає працювати. Але погодьтеся, концепція трохи інша.
Рашистам плевать на свои потери. Хоть 500 тыс. в месяц, хоть миллион. Они идут умирать ЗА ДЕНЬГИ и пока им будут платить - они будут идти.
Спочатку забезпечте необхідними засобами враження ЗСУ, а потім вже можете кукурікати 🐓 про 50 тисяч орків.
Один Рембо (Федоров), який не служив, це п#зданув, другий такий самий Рембо (Зеленський) це повторює.🤦♂️
Хто далі?
Арахамія?
Стефанчук?
🤡🤡 #б@ні !!!
Ніякий рівень втрат не змусить московію щось "зважувати".