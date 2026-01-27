Оптимальный уровень потерь России - 50 тысяч в месяц, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что задача украинских подразделений - обеспечить такой уровень потерь армии РФ, который будет превышать ежемесячный объем ее пополнения.

Об этом он заявил во время выступления на презентации инициативы по оценке эффективности дроновых подразделений "Е-балы", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Когда речь идет о 50 тысячах российских потерь в месяц - это оптимальный уровень. Это задача сложная, но реалистичная. Именно такой уровень заставит в России взвешивать, что они делают и ради чего воюют", - сказал президент.

По его словам, задача Министерства обороны и всех Сил обороны Украины - гарантировать именно такой уровень потерь противника. Достичь этого возможно прежде всего благодаря применению дронов всех типов, анализу боевых операций, а также высокому уровню подготовки и слаженности подразделений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ направила на Одессу более 50 дронов, главные мишени - энергетика и гражданские объекты, - Зеленский. ФОТОрепортаж

В то же время Зеленский подчеркнул, что количество потерь РФ не является единственной целью развития военных технологий. Среди приоритетов он назвал усиление контроля пространства вглубь от линии фронта, уничтожение логистики врага, операторов дронов и защиту от российских ударных и разведывательных беспилотников.